El magistrado progresista Ram贸n S谩ez propone rechazar el recurso de Vox y defiende que es la propia Constituci贸n la que ampara el “derecho de autodeterminaci贸n” de cada individuo, as铆 como que la libertad constituye “el valor superior del ordenamiento jur铆dico”.

La ponencia del Tribunal Constitucional sobre el recurso de Vox a la ley de eutanasia rechaza los argumentos del partido de extrema derecha y avala el contenido del texto legislativo. Un tribunal de mayor铆a progresista aprobar谩 previsiblemente esta semana la ponencia del magistrado Ram贸n S谩ez, a la que ha tenido acceso elDiario.es, y que establece que la Ley Org谩nica de Regulaci贸n de la Eutanasia “garantiza el derecho a la autodeterminaci贸n de la persona sin dejar desprotegida la vida, a la que dispensa un grado de protecci贸n que no es insuficiente”.

Los miembros del grupo parlamentario de Vox presentaron en marzo de 2021 un recurso de inconstitucionalidad a la ley centrado en que el texto incumpl铆a el art铆culo 15 de la norma fundamental, seg煤n el cual “todos tienen derecho a la vida y a la integridad f铆sica y moral”. Frente a ello, el magistrado S谩ez concluye: “La Constituci贸n no acoge una concepci贸n del derecho a la vida y de la protecci贸n del bien vida desconectada de la voluntad de su titular, y por ende, indiferente a sus decisiones sobre c贸mo y cu谩ndo morir”.

En este sentido, la ponencia apela a la necesaria intervenci贸n de los poderes p煤blicos en auxilio de las personas desahuciadas o que viven un “sufrimiento extremo”. “El Estado no puede eludir su responsabilidad, como suceder铆a si pretendiese permanecer ajeno 鈥搈ediante prohibici贸n o ausencia de regulaci贸n鈥 a la espec铆fica problem谩tica de quien precisa la ayuda de terceros para ejercer de modo efectivo su derecho en este tipo de situaciones, pues ello podr铆a abocar a la persona a una muerte degradante”.

Frente a la “protecci贸n de la vida humana de alcance absoluto” que reclama Vox al Estado, tanto la Constituci贸n como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, razona S谩ez, no acogen que dicha protecci贸n “pueda oponerse a la voluntad libre y consciente de su titular”.

Es de hecho el art铆culo 15 al que apela Vox el que da sentido a la Ley que avalar谩 este Tribunal Constitucional de mayor铆a progresista. “La decisi贸n de poner fin a la propia vida, adoptada libre y conscientemente por quien, estando en pleno uso de sus facultades mentales, se encuentra inmerso en una situaci贸n de sufrimiento extremo por causas m茅dicas especialmente graves, irreversibles y objetivamente contrastables, es una de las decisiones vitales amparadas por el derecho de autodeterminaci贸n de la persona que deriva de los derechos fundamentales a la integridad f铆sica y moral (art铆culo 15 CE) en conexi贸n con el reconocimiento de los principios de dignidad y libre desarrollo de la personalidad (art铆culo 10)”, recoge la ponencia de S谩ez.

El Partido Popular tambi茅n recurri贸 la Ley de Eutanasia aprobada por el Congreso despu茅s de Vox. pero bas谩ndose en el mismo supuesto incumplimiento del art铆culo 15 de la Constituci贸n. De aprobarse la ponencia del magistrado Ram贸n S谩ez contra el recurso de Vox, el presentado por el PP est谩 igualmente abocado al fracaso. Dicha ponencia se debatir谩 en un pleno que se celebrar谩 esta misma semana.

“La libertad individual para la adopci贸n y puesta en pr谩ctica aut贸noma de decisiones personales privadas e 铆ntimas de profunda relevancia vital goza prima facie de protecci贸n a trav茅s del reconocimiento de la libertad como valor superior del ordenamiento jur铆dico”, abunda la ponencia.

Y una vez reconocido este “derecho de autodeterminaci贸n”, prosigue, el Estado tiene “la obligaci贸n de habilitar las v铆as legales necesarias para permitir la ayuda de terceros que sea precisa para que la persona inmersa en una de las situaciones tr谩gicas a las que se refiere nuestro enjuiciamiento pueda ejercer su derecho a decidir sobre su propia muerte en condiciones de libertad y dignidad”.

Ese “todos tienen derecho a la vida” que consagra el art铆culo 15 de la Constituci贸n “no impone a los poderes p煤blicos 鈥揳 juicio del ponente鈥 un deber de protecci贸n incondicional que implique un parad贸jico deber de vivir”. Y as铆 queda reflejado, prosigue, en el propio texto constitucional, as铆 como en la jurisprudencia del Tribunal. El art铆culo 20, por ejemplo, “establece eximentes penales que justifican la conducta de dar muerte a un tercero en determinados contextos y bajo ciertos requisitos”.

En 1985, el Tribunal Constitucional ampar贸 varios supuestos de aborto “aun desde el presupuesto del valor de la vida humana”, prosigue su razonamiento el magistrado. Y en 1990 aval贸 alimentar a presos en huelga de hambre pero “se cuida de acentuar la proyecci贸n limitada de tal aval desde la perspectiva de la afectaci贸n del derecho a la vida”.

“Otras sentencias consideran que quien se da muerte de propia mano act煤a en un 谩mbito libre de Derecho y por lo tanto en el marco del principio general de libertad y no en ejercicio de un derecho”, a帽ade S谩ez. “La autodeterminaci贸n sobre el propio sustrato corporal impide que pueda activarse una protecci贸n de la vida a trav茅s de terapias salvadoras contra la voluntad del paciente”, suma otro de los fallos dictados en la ponencia, cuyo contenido fue adelantado por El Espa帽ol y La Vanguardia.

Antes de concluir que el recurso de Vox debe ser rechazado, el ponente deja una conclusi贸n adicional: “No puede acogerse el argumento de los recurrentes de que la persona que se suicida pierde su dignidad y libertad al renunciar a su sustento. La decisi贸n libre y consciente de poner fin a la propia vida constituye una expresi贸n de la autonom铆a personal que le es inherente, sin que sea concebible una comprensi贸n absoluta del derecho a la vida opuesta a la dignidad de la persona que se halla en situaci贸n tr谩gica de sufrimiento”.

Ante el Tribunal Constitucional, Santiago Abascal, l铆der de Vox, dijo el 16 de junio de 2021 que la ley de eutanasia “es una derrota de la civilizaci贸n y una victoria de la cultura de la muerte, de quienes piensan que una vidas son m谩s dignas que otras; de quienes han arrojado la toalla del deber que tienen los estados de ofrecer cuidados paliativos a quienes m谩s sufren”.

Los cuidados paliativos “no son siempre una alternativa”

Tambi茅n a los cuidados paliativos se refiere la ponencia del magistrado S谩ez, desmontando el recurso a estos tratamientos para evitar el dolor cuando la muerte es irreversible. “No constituyen una alternativa en todas las situaciones de sufrimiento en las que opera el derecho de autodeterminaci贸n de la muerte eutan谩sica, no lo son en particular en sos de padecimientos graves, cr贸nicos e imposibilitantes en los que no cabe esperar un fallecimiento pr贸ximo”, recoge la ponencia.

Adem谩s de los argumentos de fondo, Vox tambi茅n recurr铆a la forma en la que se aprob贸 la ley. Argumenta la extrema derecha que se da una “identidad funcional” entre el Grupo parlamentario que propuso el texto y el Gobierno, ambos del mismo signo, por lo que la obligaci贸n de consultar a 贸rganos preceptivos, como el Consejo General del Poder Judicial, cuando se trata de una iniciativa que surge del Ejecutivo, no deber铆a desaparecer en este caso. “Identidad funcional 鈥搑esponde la ponencia鈥 es lenguaje ajeno a la Constituci贸n, expresi贸n de una apreciaci贸n pol铆tica, no jur铆dica, que en absoluto se compadece con la propia racionalidad de la democracia parlamentaria”

Adem谩s, denunciaban los ultras, su tramitaci贸n fue “acelerada” con la excusa del estado de alarma vigente. El ponente considera este 煤ltimo argumento “inconsistente” ya que el texto ni siquiera fue tramitado por el procedimiento de urgencia. “Es una denuncia absolutamente indeterminada que no guarda relaci贸n alguna” con el asunto a resolver, a帽ade.

Debe recordar S谩ez que las proposiciones de ley de origen parlamentario “no requieren ni en su presentaci贸n ni en su tramitaci贸n ulterior de la emisi贸n de informes preventivos algunos”, ante la exigencia de Vox de que se pronunciase el Comit茅 de Bio茅tica. “Ser铆a [a esos 贸rganos consultivos] una participaci贸n preceptiva en el ejercicio de la potestad legislativa del Estado, que corresponde en exclusiva a las Cortes”, se lee en la ponencia.

