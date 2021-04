–

De parte de Periodico Anarquia April 19, 2021 66 puntos de vista

Lxs empresarixs del transporte han publicado su justificaci贸n, dicen explicaci贸n, de la foto que muestra un 贸mnibus abarrotado de gente. Todxs vemos diariamente los 贸mnibus llen铆simos, no hemos dejado de verlos durante toda la pandemia, son unxs sinverg眉enzas que creen que diciendo cualquier cosa se oculta la verdad. En tiempos con r茅cords de muertos no son capaces de dejar de enriquecerse y poner m谩s l铆neas. Escuchamos diariamente su publicidad asoci谩ndose a la solidaridad y no s茅 qu茅, cuando no dejan de acumular y acumular. Hemos sufrido hace unos d铆as una nueva suba del precio del boleto y ahora todav铆a leemos su descaro鈥

La solidaridad es nuestra arma, la suya es enriquecerse a costa de la gente.