–

De parte de SAS Madrid July 21, 2022 167 puntos de vista

Un contrato eventual y tres horas trabajando a 40 grados. Antes de que este operario falleciera este s谩bado tras barrer las calles de Vallecas, los sindicatos ya hab铆an pedido el cambio de ruta y el cambio en el uniforme, compuesto por ropa de poli茅ster y botas de invierno.

Los barrenderos y barrenderas de Madrid limpian las calles a 40 grados con botas de invierno. Visten un uniforme confeccionado a base de poli茅ster y los sindicatos avisan de que ya se han registrado sarpullidos y quemaduras a causa de la escasa transpiraci贸n del tejido. Todo esto ya hab铆a sido comunicado a las empresas adjudicatarias que compran el material a los proveedores que indica el Ayuntamiento y que tiran del m谩s barato, seg煤n denuncian. Tambi茅n cuentan los sindicatos que hab铆an solicitado al Ayuntamiento que se cambiaran las rutas para que las calles expuestas al sol fueran limpiadas cuando estuvieran en sombra. Si el Consistorio no da su benepl谩cito, las concesionarias no pueden tomar esta decisi贸n. Esta petici贸n no se puso en vigor. Tampoco cambiaron sus uniformes. En la madrugada del viernes al s谩bado un trabajador mor铆a por un golpe de calor tras estar tres horas limpiando a 40 grados en la Avenida de San Diego (Puente de Vallecas).

Hoy martes, sindicatos y patronal se re煤nen para pactar un protocolo frente al calor. Hoy, martes, cuando ya hay una muerte sobre la mesa. Ha hecho falta esto para que se tomen medidas, se queja Manuel Soto, coordinador de Limpieza Viaria en el Sindicato de Limpiezas y Mantenimiento de CGT Madrid. 鈥淟es hab铆amos solicitado el cambio de recorrido, el cambio de los zapatos, el cambio en los polos que estaban haciendo quemaduras. Todo esto much铆simo antes del fallecimiento. El 煤ltimo escrito que les mand茅 es del 16 de junio鈥, explica Soto y as铆 lo ha podido comprobar El Salto.

El trabajador fallecido, Jos茅 Antonio Gonz谩lez, ten铆a 60 a帽os y un contrato eventual para cubrir las vacaciones de verano. Llevaba apenas 15 d铆as limpiando las calles y, antes de esto, tuvo otro contrato temporal en el servicio. La empresa Urbaser, a la que pertenec铆a, lleva desde 2021 gestionando esta zona.

El alcalde de la capital, Jos茅 Luis Rodr铆guez Almeida, guard贸 silencio durante el fin de semana. Este lunes explicaba a los medios que los uniformes estaban 鈥渉omologados鈥 y se帽alaba a Inspecci贸n de Trabajo, perteneciente al ministerio de Yolanda D铆az, quienes tendr铆an que haber intervenido, seg煤n el alcalde.

鈥淓n campa帽a son frecuentes los contratos eventuales. Hab铆a entrado para cubrir las vacaciones de otro trabajador. Van con mucha m谩s presi贸n, entran a trabajar y su objetivo es quedarse. Sali贸 a trabajar a las 14 h. de la tarde, se desmay贸 a las 17 h. Llevaba tres horas barriendo con 40 grados en la calle, al sol. Cuando le encontraron en el suelo ten铆a 41,6 grados de temperatura corporal鈥, resume Manuel Men茅ndez, responsable de Limpieza Viaria de CC OO del h谩bitat Madrid. Su fallecimiento se confirmaba en la madrugada del viernes al s谩bado en el Hospital Gregorio Mara帽贸n.

Una historia de contratas

Este servicio arrastra d茅ficit de personal desde 2013, a帽o en el que la alcaldesa, Ana Botella, decidi贸 ajustar presupuestos. Su compa帽ero de partido y predecesor en el cargo, Alberto Ruiz Gallard贸n, y sus reformas fara贸nicas, hab铆an dejado una deuda en las arcas p煤blicas de 7.000 millones de euros. Nac铆a as铆 el 鈥渕acrocontrato鈥 integral de limpieza, que adjudicaba a cuatro grandes constructoras 鈥擮HL, Sacyr, FCC y Ferrovial鈥 la gesti贸n de los seis lotes en los que divid铆an la ciudad. Antes de esto hab铆a 39 contratos para los 21 distritos y seis PAU. El pliego inclu铆a una rebaja del 10% del coste anterior. Las empresas pujaron a la baja, recortando un 16% el presupuesto ofertado.

A los pocos meses, la puja a la baja se estrell贸 con la realidad de las condiciones laborales: las empresas ten铆an que despedir personal. Primero amenazaron con un ERE, frenado por una huelga de limpieza que escal贸 a portadas internacionales. La lucha de los trabajadores y trabajadoras transform贸 el ERE en un ERTE. Por el camino se perdieron unos 1.000 contratos.

En noviembre de 2021, el megacontrato tacaba a su fin. El hoy alcalde, Jos茅 Luis Rodr铆guez Almeida, lejos de acogerse al deseo expresado por trabajadores y secciones sindicales de remunicipalizar el servicio, volvi贸 a la carga con otro contrato integral. Presum铆a de ampliar el presupuesto en m谩s de un 40%. Ofrec铆a 1.636 millones de euros que se traducir铆an en 2.000 operarios m谩s. Las calles pasar铆an de contar con 3.200 a 5.200 trabajadores y trabajadoras. Pero no se llegaba a los niveles de 2013 y as铆 lo puntualizaba en la comisi贸n de Medio Ambiente el portavoz del grupo mixto Jos茅 Manuel Calvo. 鈥淓n 2013 hab铆a 6.300 trabajadores y trabajadoras de la limpieza por lo que Madrid sigue perdiendo m谩s de 1.000鈥, remarcaba Calvo.

Cinco fueron las empresas adjudicatarias de estos lotes: Cespa, la UTE Valoriza-OHL, la UTE Alfonso Ben铆tez-Acciona, FCC y Urbaser. Empresas que comenzaron incumpliendo los pliegos, tal y como explica Manuel Men茅ndez, de CC OO. 鈥淓l nuevo contrato lleva un incremento importante en costes de maquinaria. Las empresas avisaron de que no les daba tiempo a tener toda la maquinaria, empezaron incumpliendo el pliego. Adem谩s, los costes de personal no estaban incluidos dentro del pliego, hab铆an incluido los costes del convenio anterior, no del presente. Por esa serie de problemas no se ha podido contratar a toda la gente que promet铆an. Hubo algunos contratos nuevos s贸lo para el arranque, a los pocos meses esos contratos eventuales no volvieron m谩s鈥, recrea.

A Puente de Vallecas, donde el pasado s谩bado fallec铆a un trabajador, llegaba Urbaser. Manuel Soto, el representante de CGT que faena en el mismo lote, describe su llegada como 鈥渦n elefante en una cacharrer铆a鈥. 鈥淎 la gente que estaba de baja les quitaron la parte proporcional en la paga de navidad, cuando en el convenio pone que les corresponde el 100%. Te quitan el dinero de las horas para ir al m茅dico. No cumplen la normativa, ni las sentencias del Supremo鈥, se queja.

Soto denuncia un empeoramiento en las condiciones laborales, unido a la escasez de personal que 鈥渙bliga鈥 a doblar a compa帽eros 鈥渜ue se presentan como voluntarios forzosos para hacer los fines de semana鈥. Y dice 鈥渙bligar鈥, porque siempre detr谩s de estas peticiones est谩 el riesgo del despido.

鈥淪i hubiera m谩s personal trabajando en la calle, los riesgos ser铆an tambi茅n menores鈥, a帽ade el portavoz de CC OO. 鈥淓l pliego de condiciones va por tiempo estipulado. Los trabajadores tienen un plazo de tiempo para hacer cada sector, van con hora. Al ser tan grandes, amplios y tan largos no les da tiempo, tienen que ir m谩s r谩pido. Est谩n estresad铆simos porque no llegan鈥, a帽ade.

Tras el fallecimiento, los sindicatos piden una investigaci贸n. 鈥淗emos puesto una denuncia a Inspecci贸n de Trabajo, que ya est谩 actuando de oficio. Y si hay responsabilidad penal que la empresa pague y que el Ayuntamiento pague tambi茅n. Aqu铆 hay varios culpables鈥, avisa Soto, para quien la soluci贸n pasa por la remunicipalizaci贸n de los servicios, que evita que las empresas concesionarias precaricen a煤n m谩s las condiciones de los trabajadores.

Mientras, el term贸metro no da tregua y la precariedad tampoco. En Espa帽a ya se han registrado 510 muertes en los seis 煤ltimos d铆as atribuibles al calor, seg煤n Sanidad. Este lunes por la tarde se conoc铆a un segundo deceso en el entorno laboral madrile帽o: el de un trabajador de una nave de M贸stoles que alcanz贸 42,9 grados de temperatura corporal, seg煤n UGT en declaraciones a EFE. Este sindicato avisa de que los compa帽eros denuncian que la temperatura dentro del lugar de trabajo alcanz贸 46 grados. 鈥淪e ha demostrado que el calor mata y no podemos permitir ni una muerte m谩s鈥, sentencia Men茅ndez.

Enlace relacionado ElSaltoDiario.com 19/07/2022.