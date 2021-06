La precarietat del transport marítim atraca al Port de Castelló

–

De parte de Nodo50 June 21, 2021 373 puntos de vista

鈥淣o podem quedar-nos callats davant una estrat猫gia de rescat insuficient鈥. Aix铆 trencava el silenci la plantilla de c脿rrega i desc脿rrega de vaixells de mercaderies del port de Castell贸 aquest dimarts, 15 de juny, 18 dies despr茅s de l鈥檃ccident de l鈥檈mbarcaci贸 Nazmiye Ana 鈥損ropietat de la naviliera turca Sinop Shipping Corp鈥, que bolcava per complet mentre es desenvolupaven tasques de c脿rrega de contenidors en el moll del Centenari, en mans de l鈥檈mpresa Noatum, participada pel fons d鈥檌nversi贸 estatunidenc JP Morgan. A conseq眉猫ncia del sinistre, tres persones van resultar ferides: una d鈥檈lles, un estibador de 46 anys, va haver de ser ingressat, amb pron貌stic greu, a la Unitat de Cures Intensives de l鈥橦ospital General de Castell贸; un altre, de 31 anys, va ser at猫s d鈥檜rg猫ncia amb pron貌stic lleu; el tercer va ser assistit sense requerir ser traslladat a cap centre. Per貌 dues persones es van donar per desaparegudes. El cos sense vida d鈥檜n mariner i tripulant, de 22 anys, va ser recuperat l鈥檈ndem脿. Del de David, estibador de 36 anys, encara no se sap res dies despr茅s.

鈥淢algrat que s鈥檋an dut a terme tasques de rescat, aquestes no han donat resultats; i fins que no s鈥檋a pressionat no han presentat cap pla. Aix貌, en el segle XXI鈥, denuncia Ramiro Navarro, advocat i representant del comit茅 de les estibadores del port de la capital de la Plana. Aquest 15 de juny, les aproximadament 150 treballadores de l鈥檈stiba aturaven l鈥檃ctivitat com a mostra de solidaritat amb la fam铆lia de l鈥檈stibador desaparegut i com a mesura de pressi贸, per a exigir a les autoritats portu脿ries que s鈥檃gilitzaren els treballs de rescat. 鈥溍塻 necessari un canvi d鈥檈strat猫gia鈥, demanava un dels assistents a la protesta que prefereix mantenir-se en l鈥檃nonimat. 鈥淗an passat molts dies i cal protestar, en suport a la fam铆lia i a nosaltres mateixos鈥, afegia un altre, membre de la Coordinadora de Treballadors del Mar a Castell贸. 鈥淟a situaci贸 茅s molt angoixosa, tant per a les fam铆lies com per als estibadors, que han d鈥檈star treballant mentre al seu company se l鈥檈st脿 rescatant鈥, conclo茂a Navarro en una roda de premsa.

La mobilitzaci贸 coincidia amb la difusi贸 d鈥檜n comunicat per part de la fam铆lia de l鈥檈stibador un dia abans, el dilluns 14 de juny, per mitj脿 de la plataforma Change.org, on ha iniciat una recollida de signatures. Demanen la mobilitzaci贸 de 鈥渢ots els efectius possibles鈥 i el reflotament del vaixell per 鈥減oder trobar-lo com m茅s aviat millor i terminar amb aquesta incertesa鈥. Segons l鈥檃valuaci贸 de les familiars, el cos del jove ha d鈥檈star sota el navili, ara recolzat en el fons del moll. Tant el comit茅 de l鈥檈stiba com la fam铆lia, que s鈥檋an personat com a acusaci贸 particular en el procediment obert pel jutjat d鈥檌nstrucci贸 n煤mero 3 de Castell贸, exigeixen tamb茅 una investigaci贸 鈥渆xhaustiva鈥 i 鈥渋mparcial鈥 que permeta definir les causes i els responsables de l鈥檃ccident.

Per ara, el Ministeri de Transports encara no ha publicat que hi haja una investigaci贸 en curs sobre l鈥檃ccident del vaixell Nazmiye Ana

鈥淣o trobem cap explicaci贸 l貌gica, s鈥檋an revisat els procediments i no hem detectat cap anomalia en el proc茅s d鈥檈stiba i desestiba鈥, explica l鈥檃dvocat del comit茅, qui assegura, per貌, que 茅s prompte per 鈥渆ntrar a fer valoracions鈥 i 鈥渄eterminar qui s贸n els responsables鈥. Primer, els tribunals han d鈥檈studiar l鈥檃testat de la Gu脿rdia Civil, i la Comissi贸 Permanent d鈥橧nvestigaci贸 d鈥橝ccidents i Incidents Mar铆tims (CIAM), 貌rgan depenent del Ministeri de Transports, dirigit per Jos茅 Luis 脕balos (PSOE), ha d鈥檈laborar un informe t猫cnic en qu猫 s鈥檈stablisquen les causes i circumst脿ncies que directament o indirectament hagen pogut influir en l鈥檃ccident. 鈥淪鈥檋a encarregat l鈥檌nforme a la comissi贸, per貌 poden tardar un any o any i mig鈥, subratlla Navarro. Per ara, el Ministeri de Transports encara no ha publicat que hi haja una investigaci贸 en curs sobre l鈥檃ccident del vaixell Nazmiye Ana.

La Federaci贸 Internacional dels Treballadors del Transport (ITF) 鈥搖na organitzaci贸 sindical que aglutina diversos sindicats, com la Federaci贸 de Serveis de Comissions Obreres (CCOO) o la Federaci贸 Estatal de Serveis, Mobilitat i Consum de la Uni贸 General de Treballadors (FeSMC-UGT)鈥 i que tamb茅 ha exigit una investigaci贸 鈥渆xhaustiva鈥 i 鈥渞igorosa鈥 per esclarir els fets, s鈥檋a mostrat molt m茅s contundent. Juan Ram贸n Garc铆a, inspector de la federaci贸 i capit脿 de la Marina Mercant, explica que l鈥檃provaci贸 del pla d鈥檈stiba 鈥揹istribuci贸 i col路locaci贸 de les mercaderies鈥 i trincatge 鈥搒ubjecci贸鈥 茅s responsabilitat de la naviliera i del capit脿 del vaixell, com a m脿xima autoritat de la tripulaci贸. 鈥淓ls estibadors executen les ordres rebudes鈥, recalca.

Segons confirma aquest inspector a la Directa, la investigaci贸 iniciada pret茅n comprovar si la c脿rrega que suportava el vaixell en el moment de la bolcada superava o no el pes total que s鈥檋avia pactat amb la naviliera i el capit脿 de la tripulaci贸. En aquesta l铆nia, confessa que 鈥渞ecepcionar m茅s c脿rrega despr茅s de presentar un manifest original, fet que obliga a bord i en terra a refer els c脿lculs, 茅s una pr脿ctica habitual鈥. 鈥淯n vaixell 鈥揷ontinua鈥 ha de complir amb una s猫rie de condicions din脿miques i est脿tiques, i si veus que tindr脿s m茅s c脿rrega, aix貌 requereix temps鈥. 鈥淐al esperar els resultats de la investigaci贸, per貌 tot sembla indicar que l鈥檃ccident va obeir a una s猫rie de factors: la urg猫ncia en els temps o el fet de voler acabar l鈥檈stiba abans de l鈥檋ora per no haver d鈥檌nc贸rrer en m茅s despeses d鈥檈xplotaci贸 de l鈥檈mbarcaci贸鈥, rebla amb rotunditat.

鈥淓sclavisme鈥 en alta mar

La tripulaci贸 del Nazmiye Ana tamb茅 ha al莽at la veu i ha denunciat diversos incompliments del Conveni sobre treball mar铆tim de l鈥橭rganitzaci贸 Internacional del Treball (OIT), en vigor des de l鈥檃ny 2013 i ratificat per l鈥橢stat espanyol. El mateix dia de l鈥檃ccident, l鈥檌nspector de la Federaci贸 Internacional dels Treballadors del Transport va assistir els huit supervivents 鈥揷inc de nacionalitat turca, un egipci i dos de nacionalitat 铆ndia. Aquest s鈥檋a reunit amb els marins en diverses ocasions per poder avaluar les condicions de precarietat a les quals estaven sotmesos i presentar una den煤ncia. 鈥淧er ara, no hem rebut cap resposta per part de la naviliera per fer front a la situaci贸 com a part indemnitzadora. L鈥檃rmador continua desaparegut鈥, subratlla Garc铆a.

Impagaments de salaris, sous de tan sols 300 d貌lars al mes 鈥251 euros鈥, tripulacions cada vegada m茅s redu茂des, jornades laborals 鈥渋nterminables鈥, treball sota pressi贸 鈥渄urant molts mesos鈥, intimidaci贸 i assetjament laboral per part de la naviliera turca 鈥減erqu猫 no reclamen els seus drets鈥 i 鈥渘o puguen rebre assessorament鈥, aix铆 com unes condicions 鈥渆sclavistes durant el reclutament鈥 de la tripulaci贸, obligada a pagar 5.000 d貌lars 鈥4.188 euros鈥 a les ag猫ncies de contractaci贸 铆ndies per a aconseguir embarcar, el que viola, entre altres, els drets de lliure acc茅s a la professi贸 recollits en l鈥檃rticle 1.4 del conveni sobre treball mar铆tim. S贸n algunes de les condicions i vulneracions de drets que han denunciat els huit supervivents 鈥揳ls quals se鈥檒s ha prohibit, junt amb el capit脿 de la nau, abandonar el territori espanyol fins que se鈥檒s prenga declaraci贸 judicial鈥 per mitj脿 de l鈥檕ficina de la federaci贸 a Val猫ncia.

鈥淎quest vaixell 茅s el paradigma de les condicions laborals que permet el sistema de banderes de conveni猫ncia鈥, ha criticat Federaci贸 Internacional dels Treballadors del Transport a trav茅s d鈥檜n comunicat

鈥淎quest vaixell 茅s el paradigma de les condicions laborals que permet el sistema de banderes de conveni猫ncia鈥, ha criticat l鈥檕rganisme a trav茅s d鈥檜n comunicat. Consideren que la situaci贸 descrita 茅s 鈥渕ereixedora d鈥檜na an脿lisi en clau de seguretat鈥. 鈥淪i els informes conclouen que l鈥檃ccident va ser per un error hum脿, ens caldr脿 preguntar si 鈥榣鈥檋um脿 de l鈥檈rror鈥 estava a bord 鈥揺n el moll de Castell贸鈥 o assegut en altres inst脿ncies鈥, postil路len en l鈥檈scrit.

El pla de rescat, dihuit dies despr茅s

Unitats subaqu脿tiques, un sonar d鈥檈scombratge lateral, helic貌pters, robots submarins, gossos especialistes en la localitzaci贸 de restes humanes en zones aqu脿tiques. Fins aquest dimecres, 16 de juny, aquests eren els mitjans destinats a la cerca de l鈥檈stibador desaparegut. Poc temps despr茅s de la pressi贸 exercida per les estibadores, el president de l鈥橝utoritat Portu脿ria de Castell贸, Rafa Sim贸; el vicepresident i capit脿 mar铆tim, Miguel 脕ngel G贸mez; i James McKinell, director de l鈥檃sseguradora de l鈥檈mbarcaci贸 鈥揺l grup Hispania P&I鈥 canviaven d鈥檈strat猫gia i presentaven un nou pla de rescat, que ser脿 executat al llarg dels pr貌xims dies per la societat espanyola Ardine Marine i l鈥檋olandesa Blue Tack 鈥攅scollides entre les set empreses que s鈥檕feriren.

鈥淗em valorat que aquestes dues empreses es comprometen a una mobilitzaci贸 immediata de mitjans t猫cnics i humans, i s鈥檋an marcat com a prioritat trobar a David鈥, explicava, el passat dimarts, el president de l鈥橝utoritat Portu脿ria en una roda de premsa. Pel que respecta a les fases del pla, segons han exposat, en primer lloc, es procedir脿 a tallar un m脿stil que ancora l鈥檈mbarcaci贸 al fons mar铆tim , per despla莽ar, despr茅s, el navili en paral路lel al moll, amb l鈥檕bjectiu de millorar la visibilitat en la zona del sinistre i poder treballar 鈥渁mb seguretat鈥 en l鈥檈xtracci贸 de la c脿rrega i la cerca del treballador portuari. A continuaci贸, s鈥檈levar脿 el navili sobre el moll i es desmuntar脿 l鈥檈structura. Els terminis per a cada fase, per貌, es desconeixen. 鈥淟鈥檈voluci贸 de l鈥檕peraci贸 marcar脿 els temps鈥, afegia Sim贸.

El col路lectiu de treballadores portu脿ries, que ha valorat positivament que s鈥檋aja iniciat aquest nou pla de rescat, denuncia per貌 una manca de transpar猫ncia i concreci贸 de les accions que es duran a terme per rescatar l鈥檈stibador

El col路lectiu de treballadores portu脿ries, que ha valorat positivament que s鈥檋aja iniciat aquest nou pla de rescat, denuncia una manca de transpar猫ncia i concreci贸 de les accions que es duran a terme per rescatar l鈥檈stibador. 鈥淒el pla poc en sabem, ni quant durar脿 ni quan comen莽ar脿鈥, expressa Navarro. Un altre company q眉estiona els terminis de gesti贸 de l鈥檃ccident: 鈥淪egons ens han dit, la presentaci贸 del pla est脿 dins uns tempos normals, per貌 la perspectiva temporal no 茅s igual per als professionals que per als companys. Un rescat s鈥檋a d鈥檈studiar b茅, per貌 es podria haver fet abans鈥. La Directa ha contactat amb alguns experts en enginyeria mar铆tima per analitzar el procediment seguit, per貌, per ara, han preferit no pronunciar-se i esperar a con茅ixer les conclusions de la investigaci贸 judicial.

El que s铆 que t茅 clar la plantilla de c脿rrega i desc脿rrega del port de Castell贸 茅s que si, en els pr貌xims dies, el pla presentat no assoleix l鈥檕bjectiu prioritari de rescatar l鈥檈stibador, convocaran m茅s protestes per exigir m茅s recursos i un nou canvi de rumb. 鈥淒onarem suport a la fam铆lia i pressionarem les autoritats fins que es trobe l鈥檈stibador鈥, postil路la el representant de les estibadores. L鈥檈structura laboral a les zones portu脿ries i les eines organitzatives amb qu猫 s鈥檋an dotat les plantilles de c脿rrega i desc脿rrega els donen una gran capacitat d鈥檌ncid猫ncia, sobretot perqu猫 es tracta d鈥檜n sector estrat猫gic que pot arribar a paralitzar l鈥檈conomia.