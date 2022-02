–

The Big Type War of the Yellow Kids, 1898. Caricatura del enfrentamiento Pullitzer / Hearst. Esta caricatura editorial es obra de Leon Barritt. La caricatura refiere a los dos grandes magnates de la prensa de su 茅poca, Joseph Pulitzer (1847-1911) y William Randoplh Hearst (1863-1951), disput谩ndose la apropiaci贸n de un personaje, “The Yellow Kid” (1895) de Richard F. Outcault. “The Yellow Kid” era un ni帽o calvo en camis贸n con sus travesuras, que apareci贸 en las tiras de Down Hogan’s Alley, fue el primer personaje norteamericano en aparecer peri贸dicamente alcanzando tal popularidad como para incrementar las ventas del peri贸dico que lo publicaba . En la ilustraci贸n aparecen los editores de peri贸dicos Joseph Pulitzer y William Randolph Hearst, de cuerpo entero, vestidos como Yellow Kid, cada uno empujando contra lados opuestos un pilar de bloques de madera que deletrea WAR. Esta es una s谩tira del papel de los peri贸dicos de Pulitzer y Hearst en incitar a la opini贸n p煤blica estadounidense a ir a la guerra con Espa帽a. Esta caricatura fue publicado por primera vez el 29 de junio de 1898. REPOSITORIO: Divisi贸n de Impresiones y Fotograf铆as de la Biblioteca del Congreso Washington, DC 20540 EE. UU. Fuente: Wikimedia Commons

Taiw谩n y Ucrania, los ejemplos de actualidad

Introducci贸n por el editor del blog

Las tensiones suben y bajan de tono en la crisis ucraniana, provocada por los rusos conforme afirman al un铆sono todos los medios alineados al atlantismo (OTAN); o, ante la agresiva y provocadora expansi贸n de los ej茅rcitos occidentales en el Este de Europa hacia las fronteras rusas conforme el Kremlin.

Se especula con movilizaciones del ej茅rcito ruso hacia Ucrania, listos para la inminente invasi贸n. Aqu铆 cabe recordar que Ucrania, el este ucraniano m谩s concretamente, est谩 en guerra desde 2014. Resulta evidente que la regi贸n del Donbass es prorrusa, sea porque la mayor铆a de su poblaci贸n es ruso-parlante, sea por afinidad hist贸rica, etc. El Donbass se refiere a la cuenca del Donets una 谩rea importante para el desarrollo econ贸mico e industrial que comprende unos 60.000 km虏 con las provincias de Donetsk y Lugansk.

Algo evidente, en descargo de los dos bandos, los ejercicios militares son parte de la rutina (que aburrido ser铆a ser soldado sin jugar a la guerra), el entrenamiento de los ej茅rcitos tiene su raz贸n de ser y se practica por todo el mundo. Nada de conspiraciones.

Pero, toda la prensa mundial desata la histeria anti rusa debido a que moviliza tropas a sus fronteras occidentales y realiza maniobras b茅licas junto a Bielorrusia, o, practica maniobras navales en aguas internacionales, 驴reprochable? Supongamos que s铆, que en realidad se trata de una provocaci贸n y preparaci贸n para una supuesta invasi贸n no solo a Ucrania, del Este de Europa y de toda Europa! Los rusos deben estar ansiosos por provocar la Tercera Guerra Mundial! 驴En qu茅 se ha transformado la Santa Rusia? preguntan sollozantes en las democracias occidentales.

Sin embargo, los perturbados medios de “informaci贸n” atlantistas y del mundo occidental -ser铆a bueno referirnos a ellos en su sentido real- medios de embrutecimiento intensivo, padecen una especie de amnesia informativa al negarse a relatar las gigantescas movilizaciones militares por tierra, aire y mar en el centro y este de Europa por parte de la OTAN que practica “juegos de guerra” muy reales ya que suelen incluir bombarderos estrat茅gicos nucleares en las narices rusas.

Y no solo “juega” a la guerra nuestra querida OTAN, sus dotes de pacificadores -mensajeros de paz- ha sido apreciada mundialmente en Yugoslavia, Irak, Libia, Afganist谩n, Siria, tambi茅n en 脕frica y ahora saca m煤sculo en Ucrania, siempre con respaldo global de los principales medios de desinformaci贸n masiva.

Parte del material b茅lico de EE. UU. en espera para partir desde Texas para Europa, febrero de 2020. Imagen Bill Mesta USN Military Sealift Command.

Que el editor de este blog miente como un bellaco, dir谩n algunos esc茅pticos. 驴Qui茅n puede recordar a la opini贸n p煤blica que es el “Defender Europa” que dirige Estados Unidos? Recordemos algunos recientes actos con una Europa casi paralizada por la pandemia y que no pudo contemplar a decenas de miles de soldados y miles de tanques participando en “Defender-Europe“.

La OTAN, dirigida por el Pent谩gono, entrena a los soldados de Europa y otros aliados por todo el mundo para luchar contra el “enemigo“, que no es otro m谩s que Rusia, ahora tambi茅n China. Es notorio debido a que expl铆citamente se帽ala a Rusia como oponente de su estrategia militar y a su seguridad. A煤n esto es relativo, esa calificaci贸n puede extenderse a cualquier pa铆s que ingrese en la categor铆a del “Eje del Mal” (Corea del Norte, Ir谩n, Siria, etc).

“Defender Europe 2021” reedit贸 el despliegue estadounidense m谩s grande desde la segunda guerra mundial en varios pa铆ses europeos y los traslad贸 a Europa del Este para iniciar la “batalla” contra el “enemigo” (y siguen all铆). Ruman铆a, Bulgaria, estaban entre los principales campos de maniobras dirigidos desde el territorio alem谩n; los Balcanes (incluso Kosovo), excepto Serbia, participaron en las maniobras militares. Los estados b谩lticos tambi茅n.

La declaraci贸n oficial de Estados Unidos es que no solo viene a “defender a Europa”, si no que el gran ejercicio 鈥渄emuestra nuestra capacidad para servir como socio estrat茅gico de seguridad en las regiones de los Balcanes occidentales y el Mar Negro , al tiempo que mantenemos nuestras capacidades en el norte de Europa, el C谩ucaso , Ucrania y 脕frica 鈥. 30 ministros de Relaciones Exteriores de la OTAN se reunieron en Bruselas en marzo del 2021 y comunicaron que: “ Rusia, con su comportamiento agresivo, socava y desestabiliza a sus vecinos e intenta interferir en la regi贸n de los Balcanes “. En 2022 ya no son los Balcanes el foco de “desestabilizaci贸n” ruso, el discurso se mantiene cambiando al protagonista, Ucrania.

El “Defensor” no se ha olvidado de 脕frica. En junio del 2021, en el marco de Defender-Europe, 鈥渄efendi贸鈥 T煤nez, Marruecos y Senegal, con una vasta operaci贸n militar desde el norte de 脕frica hasta 脕frica occidental, desde el Mediterr谩neo hasta el Atl谩ntico, dise帽ado para “ contrarrestar la actividad maligna en el norte de 脕frica y el sur de Europa y para defender el teatro de la agresi贸n militar del adversario “. No especificaron qui茅nes son los 鈥渕alignos鈥, suponemos que es otra referencia a Rusia y China.

A pesar que el “Defender Europe 20” se cancel贸 en parte, las 谩reas de pr谩ctica en Europa del Este se cumplieron en Polonia y Estonia con ejercicios de las brigadas de tanques. En Escocia, incluy贸 maniobras aeronavales con bombarderos nucleares estrat茅gicos estadounidenses B-2 “Spirit” que despegaron de Fairford (Inglaterra) en “misiones” sobre 鈥嶪slandia y el Atl谩ntico Norte junto a cazas noruegos, todos los aviones 鈥巔reparados con las nuevas bombas nucleares B61-12 a ser desplegadas pronto en varios pa铆ses europeos . 鈥

Ejercicios militares OTAN en Europa, foto archivo





Ese es el verdadero escenario para el que se entrenan las 鈥巘ropas de Estados Unidos en Europa, a sabiendas que un verdadero enfrentamiento entre la OTAN y Rusia ser铆a 鈥巌nevitablemente de naturaleza nuclear . El General estadounidense Tod D. Wolters, jefe del EuCom (Comando Europeo de los Estados Unidos), a la vez, Comandante Supremo de las fuerzas de la OTAN en Europa (Comando de Combate Unificado), declar贸 ante el Senado de Estados Unidos, 20 febrero 2020: “ Las fuerzas nucleares, garant铆a suprema de la seguridad de los aliados, 鈥巖espaldan toda operaci贸n militar estadounidense en Europa “.

驴Alguien tiene idea de d贸nde se efectuar谩n las maniobras del “Defender Europe 2022“?, la respuesta parece l贸gica.

Revisemos dos art铆culos extractados y unificados sobre la estrategia pol铆tico-militar occidental respecto a sus actuales “archienemigos” (Rusia y China, el orden real puede ser China y Rusia, seg煤n los intereses econ贸micos globales).

El medio online en ingl茅s Friday ( FRIDAYEVERYDAY ) parte del Friday Culture Ltd, cuya nota de presentaci贸n resume la realidad mundial del monopolio de los medios expresa:

“隆Nos gustan las matem谩ticas! Solo dos lugares, Estados Unidos (4,7% de la poblaci贸n mundial) y Europa Occidental (2,52%), son las fuentes de noticias abrumadoramente dominantes para el planeta, que contienen las tres principales agencias de noticias, adem谩s de todos los principales peri贸dicos y canales de televisi贸n de noticias. El resto de nosotros, m谩s del 90% de la humanidad, sentimos que nuestros puntos de vista no deben ser excluidos”.

Bien Friday public贸 el 25 de noviembre 2021, “Strategists admit West is goading China into war” ( Los estrategas admiten que Occidente est谩 incitando a China a la guerra ), por Phill Hynes (analista de riesgos especializado en geopol铆tica) y Nury Vittachi (editora de Fridayeveryday.com). En lo principal (extractos) se帽alan:





CHINA (1)

“S脥, QUEREMOS LA GUERRA. Pero solo una peque帽a, por favor, seguido de una rendici贸n r谩pida. Estados Unidos est谩 trabajando diligentemente con Australia y el Reino Unido para incitar a China a lo que esperan que sea una guerra limitada sobre Taiw谩n , seg煤n estrategas militares. Al atacar continuamente a la gigantesca naci贸n en desarrollo, el objetivo es obligarla a disparar la primera bala, y luego usarla para pintar a China como el protagonista, el mat贸n contra el que el resto del mundo debe unirse “. Para prepararse para esto, los socios en el esquema se est谩n uniendo. M谩s bien como la “coalici贸n de los dispuestos” en la Guerra de Irak, Estados Unidos est谩 presionando para otra desventura, a trav茅s de una coalici贸n de coaccionados.

El papel de los medios

Los medios de comunicaci贸n occidentales est谩n desempe帽ando un papel clave en este proceso.

1) Los medios trivializan o hacen la vista gorda ante una serie cada vez m谩s larga de movimientos claramente agresivos por parte de los Estados Unidos, que incluyen:

Estacionar buques de guerra en las puertas de China; celebraci贸n de regatas navales de vela en el estrecho de Taiw谩n; aterrizar altos funcionarios estadounidenses en suelo taiwan茅s en aviones militares; crear una zona artificial de “espacio a茅reo taiwan茅s” y alegar falsamente “incursiones” o “violaciones” de la misma; proporcionar en secreto entrenadores militares en la isla mientras miente al respecto; invitar a Taiw谩n a una cumbre sobre la democracia como si fuera una naci贸n. Y muchas otras desviaciones militares y diplom谩ticas de los acuerdos de status quo.

2) Los medios de comunicaci贸n est谩n pintando las respuestas instintivas y totalmente predecibles de China de que “no tolerar谩 los intentos de promover la independencia de Taiw谩n” como evidencia de nuevos actos impactantes de “agresi贸n creciente”. La verdad es que todos los observadores de China saben que son las mismas declaraciones que han emitido durante d茅cadas , pr谩cticamente con las mismas palabras.

3) Los medios de comunicaci贸n est谩n impulsando exageraciones y desinformaci贸n sobre la “ muerte de Hong Kong “, el “ genocidio de Xinjiang “, la “ inminente invasi贸n de Australia “, etc.

驴Por qu茅 las potencias occidentales est谩n haciendo esto?

Ciertamente quieren desestabilizar a China y hacer retroceder el desarrollo y el posicionamiento del pa铆s en el mundo en unas pocas d茅cadas. Pero eso es solo parte de un objetivo m谩s grande. Sienten la necesidad de hacer esto principalmente porque las potencias occidentales han reconocido que Asia pronto ser谩 el centro del poder econ贸mico mundial. Nada impedir谩 que eso suceda.

Asia ser谩 el centro econ贸mico del mundo: imagen muestra Chongqing en China, por Ming Chen / Unsplash

Esto significa que el tiempo se est谩 acabando para garantizar que Asia est茅 dominada y controlada por Estados Unidos y sus aliados en el otro lado del mundo, en lugar de por los propios asi谩ticos, trabajando juntos como vecinos.

Los l铆deres mundiales salientes necesitan que las potencias entrantes conozcan su lugar en el “ Orden Internacional Basado en Reglas ” bajo la administraci贸n de los redactores de estas reglas. La democracia liberal occidental debe conservar su primac铆a, y las democracias consultivas de Asia deben ser descartadas como “autocracias” o reg铆menes “autoritarios” / “totalitarios” .

Los medios de comunicaci贸n han estado preparando al mundo para el conflicto durante a帽os. Los halcones de Estados Unidos invirtieron enormes sumas de dinero y tiempo en financiar la disidencia en Asia y asociarse con los medios de comunicaci贸n occidentales para crear la impresi贸n de que la gente de Hong Kong, Xinjiang, T铆bet y Taiw谩n quieren la independencia de China continental, aunque las encuestas muestran abrumadoramente que esto es lo contrario de la verdad. Los hongkoneses se oponen firmemente a la independencia, como lo confirman incluso las encuestas organizadas por grupos pro-occidentales hostiles a China.

Estos imaginarios “gritos de independencia” son necesarios para la siguiente etapa del proceso: empujar a China a lo que solo puede describirse como una guerra enga帽osa y limitada sobre Taiw谩n; uno de los objetivos es alcanzar los objetivos m谩s amplios de socavar tanto a China como a la ASEAN (Asociaci贸n de Naciones del Sudeste Asi谩tico).

La guerra o “conflicto venidero” con China ha sido discutido en m煤ltiples foros y publicaciones, entre los cuales se encuentra un nuevo libro de Elbridge Colby, uno de los escritores de la Estrategia de Defensa Nacional de los Estados Unidos . Argumenta Colby que la escalada de las tensiones de Taiw谩n en un conflicto le da a Estados Unidos la oportunidad de ganar, a diferencia de una carrera armamentista de la Guerra Fr铆a. Una carrera armamentista eventualmente ser铆a ganada por China, que est谩 en camino de ser m谩s rica y m谩s fuerte que Estados Unidos, “los costos econ贸micos podr铆an ser paralizantes, estresando seriamente la econom铆a estadounidense, la fuente 煤ltima de la fuerza militar de Estados Unidos “.

Estados Unidos no puede ganar una carrera armamentista contra China, que alg煤n d铆a ser谩 m谩s rica y poderosa de lo que es. Imagen por Major Dale Greer/ Flickr

Estados Unidos no puede ganar una carrera armamentista contra China, que alg煤n d铆a ser谩 m谩s rica y poderosa de lo que es.

En cambio, Estados Unidos puede empujar a China a un conflicto limitado sobre Taiw谩n, con los medios de comunicaci贸n pintando a China como el mat贸n y a los Estados Unidos como el caballero blanco. Si se hace bien, la escaramuza unir铆a al resto de los pa铆ses del mundo contra China y en el lado estadounidense.

Los socios en los medios de comunicaci贸n ya han logrado gran parte de este trabajo al pintar a Xinjiang y Hong Kong como lugares destruidos por China, y sugerir que est谩n llenos de poblaciones que agitan banderas desesperadas por un modelo de gobierno de los Estados Unidos.

La repentina aparici贸n de carteles que invitan a las tropas militares estadounidenses a invadir son est谩ndar entre los activistas en las comunidades donde opera la Fundaci贸n Nacional para la Democracia; Im谩genes de m煤ltiples fuentes

“China debe ser provocada para iniciar cualquier escalada del conflicto, para que siempre aparezca como el agresor“, escribe el periodista de defensa Aris Roussinos, resumiendo la estrategia de Colby. El liderazgo chino, carente de habilidades de relaciones p煤blicas o una voz en la anglo esfera, ser谩 pintado como el agresor, asumen los estrategas.

Pero, 驴no habr谩 bajas taiwanesas? S铆. A China “se le debe permitir atacar de la manera m谩s indiscriminada posible”, en este escenario. “Colby insta adem谩s a Estados Unidos a no proporcionar a los posibles objetivos civiles defensas a茅reas, razonando que los da帽os colaterales avivar谩n la ira p煤blica contra China necesaria para ganar una guerra “, agrega Roussinos.

En otras palabras, la muerte de ciudadanos taiwaneses (el “da帽o colateral” que menciona) ser铆a un golpe de relaciones p煤blicas para la parte estadounidense. “Obligar a China a escalar podr铆a ser de nuestro inter茅s (de Estados Unidos)”, se帽ala Roussinos. (Uno se pregunta si este escenario ha recibido atenci贸n de los tanques pensantes de “da帽os colaterales” en Taiw谩n).

Este enfoque, cuando se escribi贸 originalmente, recomend贸 atraer a aliados estadounidenses como Jap贸n e India al equipo de Estados Unidos para contener a China, y tambi茅n inscribir a Australia, as铆 como a Vietnam y otros vecinos.

Es evidente que en 2021-2022 podemos ver una acci贸n concertada en todos estos frentes con los medios de comunicaci贸n occidentales retratando a China como el agresor , las personas con una comprensi贸n m谩s profunda de los asuntos internacionales pueden ver lo que realmente est谩 sucediendo en Taiw谩n.

Lo aterrador es que el intento actual de incitar a China a la guerra tiene apoyo bipartidista en el pa铆s m谩s rico y poderoso del mundo.

UCRANIA (2)

Por su parte, Seth Mallick, de Friday, en su art铆culo del 28 de enero 2022,”Press stunned as Ukraine leader points finger at west” ( Prensa at贸nita cuando el l铆der de Ucrania se帽ala con el dedo a Occidente ), desvela que debajo de la superficie hay una historia muy diferente de las tensiones ucranianas. Veamos (extractos):

El l铆der ucraniano dice a los periodistas que Rusia no es el principal problema, ES LA PRENSA. En un impresionante e inesperado estallido de espontaneidad, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky dijo la semana pasada que los problemas actuales de su pa铆s provienen del oeste y no del este.

Volodymyr Zelensky, presidente de Ucrania (foto archivo)

“La campa帽a para pintar a Rusia como agresor es enorme, pero hay grietas. La colocaci贸n de tropas de Putin en la frontera con Ucrania 鈥渘o es diferente al a帽o pasado鈥. (Volodymyr Zelensky, presidente de Ucrania)

Los temores de una guerra inminente se basan en las noticias de que Rusia tiene tropas en la frontera que comparte con el pa铆s, pero esto no es inusual, y hubo una reuni贸n similar de soldados hace un a帽o. La verdad es que el nivel de amenaza no hab铆a cambiado, expres贸 el presidente en una conferencia de prensa .

Adem谩s, la verdadera amenaza para Ucrania no es Rusia, sino la 鈥渄esestabilizaci贸n de la situaci贸n dentro del pa铆s鈥, dijo a los periodistas. La causa del p谩nico fue la propia prensa, expres贸 Zelensky. Los corresponsales en el evento estaban desconcertados. El evento fue “un encuentro ligeramente surrealista”, seg煤n Sarah Rainsford de la BBC.

El l铆der ucraniano critic贸 a los diplom谩ticos estadounidenses, brit谩nicos y otros pa铆ses occidentales que hu铆an del pa铆s, como si la guerra tan descrita fuera realmente real . Neg贸 que Ucrania fuera un barco que se hunde, pero incluso si lo vieran as铆, 鈥渓os diplom谩ticos deben ser como capitanes. Deber铆an ser los 煤ltimos en abandonar un barco que se hunde鈥.

驴Qu茅 est谩 pasando realmente?

Las potencias occidentales parecen estar repitiendo su estrategia de Taiw谩n en Ucrania. El primer paso es viajar al territorio de alguien y alterar el statu quo hasta que los vecinos reaccionen. El segundo paso es acusar airadamente a los vecinos de ser agresivos y expansionistas , aunque literalmente no hayan salido de su propio territorio (a diferencia de los acusadores). El tercer paso es trabajar con la prensa para enga帽ar al mundo sobre qu茅 lado est谩 desestabilizando la situaci贸n y as铆 justificar la expansi贸n militar. En 煤ltima instancia, el objetivo es empujar las fronteras de la OTAN hacia el este , justificar un mayor gasto militar e intentar unir a煤n m谩s al mundo contra las comunidades que Occidente siente que deben ser “contenidas”.

Est谩 funcionando

La OTAN ofrece di谩logo y transparencia a Rusia, pero militariza su frontera. 漏 Sputnik, Vitaly Podvitski.





El plan est谩 funcionando. Rusia est谩 siendo pintada universalmente como el agresor, y la actividad militar del oeste est谩 aumentando. El gobierno del Reino Unido est谩 enviando armas y tropas a Ucrania y llamando a otros miembros de la OTAN a “unirse”. Estados Unidos dice que tiene 8.500 soldados listos para partir.

En el frente de los medios, el mensaje es pr谩cticamente id茅ntico en todos los medios: Rusia de repente se muestra amenazante, por lo que los buenos se ven obligados a responder. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, dijo que EE. UU. estaba comprometido a ayudar a Ucrania a 鈥渄efenderse鈥.

La BBC present贸 al pol铆tico Tobias Ellwood para explicar que todos los problemas son culpa de Rusia. (El mismo hombre es utilizado por los medios de comunicaci贸n como fuente de comentarios negativos sobre China). La redacci贸n de la BBC siempre 鈥渙lvida鈥 mencionar los antecedentes de Ellwood. Form贸 parte de la Brigada 77, una unidad de propaganda del ej茅rcito brit谩nico centrada en la guerra psicol贸gica, las operaciones de los medios y los “m茅todos de influencia especial” .

Cu谩n diferente ver铆an las noticias los espectadores si supieran la historia completa: 鈥淪omos los medios y estamos a punto de mostrar las opiniones de una persona capacitada para difundir desinformaci贸n a trav茅s de los medios鈥.

Problemas con la narrativa

As铆 como la relaci贸n cuidadosamente equilibrada entre Taiw谩n y China continental se ha mantenido durante a帽os, con per铆odos alternos de calma y tensi贸n, lo mismo ha ocurrido en Ucrania. Rusia ha colocado regularmente tropas en su frontera con Ucrania y viceversa.

Como dice el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, las tensiones militares son un hecho de la vida a largo plazo entre los dos pa铆ses, y el nivel de amenaza no ha cambiado, a pesar de que todos los medios de comunicaci贸n occidentales dicen que s铆 .

Fuente: BBC. Expansionismo de la OTAN

La OTAN lleva a帽os declar谩ndose una fuerza “defensiva” en lugar de “expansionista”, mientras que sus acciones muestran que hace exactamente lo contrario , a帽o tras a帽o. Este diagrama publicado por la BBC muestra solo parte de la expansi贸n hacia el este de la OTAN desde entonces.

El problema de fondo es que la OTAN prometi贸 no expandirse hacia el este. Lo ha hecho en repetidas ocasiones. Nunca se llama por esto. Sin embargo, esas promesas exactas est谩n bien documentadas en los libros de historia, tanto en Occidente como en el Este, como saben todos los estudiosos de la historia europea reciente.

En 1989 y 1990, Europa atraves贸 un gran terremoto pol铆tico, con la ca铆da del Muro de Berl铆n y numerosos eventos relacionados. Las potencias occidentales y la Uni贸n Sovi茅tica celebraron una serie de reuniones para asegurarse mutuamente de que no se aprovechar铆an de la reorganizaci贸n con fines de expansionismo agresivo .

El lado ruso, representado por Mikhail Gorbachev, tuvo que jugar limpio. El pa铆s ten铆a una gran cantidad de otros asuntos urgentes en el plat贸, por lo que su argumento era simple: Mosc煤 no se mover铆a hacia el oeste, siempre que el oeste no se moviera hacia el este.

La OTAN incumple continuamente esas promesas hechas a Mosc煤, la promesa de “ni una pulgada” ha sido ignorada, y los diplom谩ticos occidentales dicen que nunca tuvo la intenci贸n de ser duradera y que, de todos modos, nunca se puso por escrito. Los archivos de seguridad nacional de la Universidad George Washington, revelan otra cosa. (VER La negaci贸n de la historia. 驴Por qu茅 la OTAN no cumple sus compromisos con Rusia? )

驴Qu茅 pide Rusia hoy?

Que la OTAN detenga su programa de construcci贸n de bases de misiles en pa铆ses fronterizos o cercanos al territorio de Rusia. Pide a la OTAN que retire las tropas de Polonia, Estonia, Lituania y Letonia. Insta a la OTAN a dejar en claro que Ucrania no est谩 siendo preparada para unirse, lo que da帽ar铆a a煤n m谩s el acuerdo de 1990.

Putin no puede ganar

Al igual que China, Rusia ser谩 pintada como agresora haga lo que haga. Las potencias occidentales ser谩n retratadas como las defensoras, hagan lo que hagan. Pero, mientras la prensa adopta un 谩ngulo claramente prooccidental, los acad茅micos y el p煤blico tienen una gama de puntos de vista mucho m谩s amplia .

鈥Usted afirm贸 que ‘la OTAN es una alianza defensiva’. No se percibe de esa manera en Rusia鈥, escribi贸 Robert Morley, ex miembro del personal del Consejo de Seguridad Nacional de EE. UU. en una carta a The Economist publicada hace pocos d铆as. 鈥 Nuestra decisi贸n de expandirnos a 谩reas previamente dominadas por la Uni贸n Sovi茅tica reforz贸 la percepci贸n de que la OTAN est谩 aplicando agresivamente pol铆ticas perjudiciales para los intereses pol铆ticos y de seguridad de Rusia 鈥.

La respuesta de Rusia 鈥渆s relativamente moderada en comparaci贸n con la reacci贸n estadounidense al esfuerzo de Mosc煤 por establecer una presencia militar en Cuba durante la d茅cada de 1960鈥, agreg贸.

Pero si bien hay pocas esperanzas de que los principales medios de comunicaci贸n alguna vez pierdan su sesgo a favor de la OTAN, el crecimiento de los medios independientes en todo el mundo da esperanzas de que eventualmente se escuche un conjunto de voces m谩s diversas e inclusivas.

Mientras tanto, los halcones occidentales vuelven a hacer sonar los tambores de guerra, pero Oriente, hasta ahora, siempre ha mostrado m谩s paciencia de la esperada.

