Por menos de 200.000 euros, el precio de un pisito de 70 metros a las afueras de la M-30, cualquier persona 鈥揹e verdad, cualquiera鈥 puede viajar a esa distop铆a aterradora que es Estados Unidos, aportar el material gen茅tico que considere conveniente, embarazar mediante la t茅cnica de fecundaci贸n in vitro a una mujer, volver a los nueve meses y, sin m谩s complicaciones, filiar como hijo o hija suyo al beb茅 producto de ese embarazo. Si el comprador es famoso, en el precio se incluye tambi茅n un bonito posado en el hospital, en el que el orgulloso padre o madre reciente 鈥揳s铆 lo indica la partida de nacimiento del menor鈥, sonreir谩 abrazado a su nueva adquisici贸n vestido con colores suaves que evoquen los de las feas batas hospitalarias, completando as铆 la simulaci贸n de un parto que nunca existi贸 鈥搉o, al menos, en su cuerpo鈥.

De la entregada y generosa mujer dispuesta a pasar por el agrio y turbulento proceso que implica someterse a una (o varias) FIV, nueve meses de embarazo, un parto y un posparto para inmediatamente regalar / vender a la criatura de sus entra帽as, no se publicar谩 ni una miserable foto, una rese帽a o siquiera una felicitaci贸n. La idea es borrar cuanto antes su implicaci贸n en el feliz acontecimiento.

Hace unos a帽os, durante mi expatriaci贸n semivoluntaria para trabajar como ni帽era interna en casas de mujeres ricas, cuid茅 de una gata que ni siquiera era m铆a. La aliment茅 y mim茅 cuando se qued贸 pre帽ada, sufr铆 por ella durante semanas cuando se acercaba la fecha del parto. Le铆 cosas en internet para saber c贸mo ayudarla. La naturaleza es atroz a veces, y yo ten铆a mucho miedo de que algo fuera mal. Cancel茅 todo lo que ten铆a ese d铆a para poder pasar la ma帽ana a su lado y que no se sintiera sola mientras tra铆a al mundo con gran dolor a seis mininos diminutos, pero saludables, y m谩s tarde me esforc茅 por educar a aquellos gatitos, unos macarras peludos con pedigr铆 y un descaro inequ铆vocamente borb贸nico. Cuando tras el destete 鈥損arcial, en este caso鈥 diferentes personas vinieron a llev谩rselos, sent铆 una iracunda punzada de celos hacia aquellos se帽ores desconocidos que se atrev铆an a coger en brazos a mis gatos. La madre dedic贸 los siguientes tres d铆as a pasear gimoteando desolada por toda la casa, hasta que se le cort贸 la producci贸n de leche y, aparentemente, olvid贸 por fin a su prole. Pese a que trat茅 de relativizar todo aquello y poner cierta distancia emocional, aquella experiencia me entristeci贸 y desestabiliz贸. Jam谩s he concebido, ni en mis sue帽os m谩s salvajes, hacerle algo as铆 a una madre humana. A una persona.

Esta ma帽ana hemos asistido, boquiabiertos, a la en茅sima ocurrencia de una mujer famosa y muy querida en Espa帽a. Aparentemente, a sus 68 a帽os, la actriz, bi贸loga y presentadora Ana Obreg贸n ha adquirido en Miami, mediante el mencionado proceso de gestaci贸n subrogada, a una beb茅 cuya filiaci贸n gen茅tica permanece sin esclarecer por ahora. Obreg贸n despert贸 una inmensa ola de solidaridad y cari帽o tras el trist铆simo fallecimiento por c谩ncer de su 煤nico hijo, 脕lex Lequio, en mayo de 2020. Durante mucho tiempo, los asiduos a la prensa rosa y las redes sociales la vieron transitar por un duelo desgarrador hasta que se produjo su esperada y emocionante reaparici贸n televisiva para dar las campanadas de Nochevieja siete meses despu茅s. Si bien sus motivaciones m谩s profundas solo las conoce ella, es inevitable pensar que la adquisici贸n de este ser humano reci茅n nacido constituye para la presentadora alg煤n tipo de consuelo o nueva fuente de alegr铆a a la que aferrarse para poder mantener las ganas de vivir.

Es evidente que, dada su edad, Ana Obreg贸n estar铆a imposibilitada para tratar de iniciar el proceso de adopci贸n de un menor, pues, al menos en Espa帽a, estos son fuertemente garantistas y buscan en exclusiva el bienestar del ni帽o o ni帽a. A veces es bueno recordar que los ni帽os no se ponen en adopci贸n para satisfacer el deseo 鈥搇eg铆timo, s铆, pero no con eso basta鈥 de maternidad o paternidad de los solicitantes, sino para satisfacer la necesidad y el derecho de los menores 鈥搉o el deseo, sino el derecho鈥 de tener una familia que los cuide y proteja durante su infancia.

La ideolog铆a neoliberal busca permear con sus l贸gicas depravadas todos y cada uno de los aspectos de nuestras vidas

La ideolog铆a neoliberal busca permear con sus l贸gicas depravadas todos y cada uno de los aspectos de nuestras vidas, hasta el punto de tratar de hacernos creer que ni siquiera es una opci贸n ideol贸gica impuesta por la fuerza de la propaganda, sino el 煤nico modo posible y racional de hacer las cosas. As铆, en los 煤ltimos a帽os, con todas esas famosas bien peinadas, posando vestidas en colores suaves y sujetando en sus brazos a los beb茅s reci茅n paridos por otra mujer 鈥搖na que, entretanto, se recupera de las heridas del parto sin maquillar, sin peinar y con la medicaci贸n para cortar la subida de la leche como 煤nica compa帽铆a鈥 se intenta normalizar que la compraventa de seres humanos es una posibilidad leg铆tima para colmar el deseo de ser madre o padre.

En lugar de orientar el debate sobre la maternidad vincul谩ndolo a los derechos reproductivos de las mujeres, que todav铆a son cuestionados y amenazados cada d铆a, o poniendo sobre la mesa de una maldita vez la manera en que las dificultades de acceso a la vivienda, la precariedad laboral salvaje y los obst谩culos para la conciliaci贸n disuaden e imposibilitan a muchas mujeres de pensar siquiera en quedarse embarazadas, el aparato propagand铆stico trata de convencernos de que la maternidad es ahora un derecho que nos asiste, s铆, pero ya no como personas, sino exclusivamente como consumidoras.

Muchas personas han mostrado su decepci贸n en las redes sociales con Ana Obreg贸n por haber viajado a Estados Unidos para recurrir a esta t茅cnica, ilegal, de momento, en Espa帽a. Yo, que me estoy volviendo un poco retorcida con la edad, aduje que lo mejor de antemano es no fiarse nunca de una persona con dinero, por simp谩tica y pizpireta que parezca. Y es que, ya lo he visto antes, est谩n demasiado acostumbrados a comprarse todo lo que se les antoje. Gatos, ni帽os o incluso medios de comunicaci贸n que refrenden y aplaudan cada uno de sus caprichos y barbaridades.

En 2035 Ana Obreg贸n ser谩 una octogenaria 鈥揼uapa, rica, esbelta, bien peinada y maquillada, pero octogenaria鈥, mientras su beb茅 entra en la adolescencia. De la mujer que le ha engendrado y dado a luz probablemente nunca sabremos nada.