por Rub茅n Arranz

2 de julio de 2021

Lo peor de las pestes -como escribi贸 Camus- es que generan cierta sensaci贸n de sufrimiento colectivo. Es un mecanismo de defensa personal, pues pensar en la situaci贸n global de la pandemia ayuda a relativizar las desgracias personales.

El problema es que esa sensaci贸n suele venir acompa帽ada de un fen贸meno que se resume una frase: 鈥淓l h谩bito de la desesperaci贸n es peor que la desesperaci贸n en s铆 misma鈥. Acostumbrarse a la ‘nueva normalidad’ y dejarse llevar por el miedo puede hacer perder el norte al personal y derivar en el se帽alamiento de quien se considera que ralentiza la recuperaci贸n. Es lo que ha ocurrido estos d铆as con los muchachos que decidieron viajar a Mallorca tras finalizar sus clases para hacer algo que ha sido proscrito por los sacerdotes de las buenas formas y la seguridad sanitaria: pasarlo bien.

Porque aqu铆 nos encontramos una situaci贸n que da pavor: por un lado, la de unos muchachos que no hicieron nada que estuviera prohibido -o no se ha demostrado- y que seguramente quisieran ofrecer respuesta a sus hormonas con fiesta, alcohol y el sexo miope de los 18 a帽os.

En el extremo contrario, se halla un Gobierno balear que los retuvo en un hotel, al considerar que implicaban un peligro para la salud p煤blica. Un peligro mayor del de otros grupos de turistas. Sobra decir que la Justicia ha quitado la raz贸n a esta Administraci贸n, pero claro, cuando eso ocurri贸, los chavales ya hab铆an sido se帽alados. Y el Ejecutivo auton贸mico les hab铆a privado de su libertad de movimiento, cosa de una considerable gravedad.



CABEZAS DE TURCO

Como -un a帽o m谩s- el Gobierno ha decidido salvar la temporada tur铆stica, y como eso seguramente genere brotes en ‘puntos calientes’, se hace necesario buscar cabezas de turco para que las miradas no se dirijan hacia Moncloa si se tuerce la situaci贸n. El pasado verano se culp贸 a los botellones de la segunda ola y, unos meses despu茅s, a las cenas de Navidad de la tercera. Y los ciudadanos descubrieron que a Madrid viajaban franceses unos d铆as antes de imponer el toque de queda. Ahora, los medios de comunicaci贸n patrios -que rozan lo indecente- ilustran sobre los viajes en grupo y se帽alan a los j贸venes, que suelen ser muy 煤tiles en la tarea de culpar al pueblo de las tropel铆as gubernamentales, pues les acompa帽a la inconsciencia que genera la inexperiencia.

Provoc贸 verg眉enza ajena la entrevista que Mamen Mendiz谩bal realiz贸 el mi茅rcoles por la tarde en La Sexta a una de las chicas que hab铆a sido sometida a un confinamiento forzoso en Mallorca. Tal es as铆 que la propia entrevistadora cambi贸 el tono en la segunda parte de la conversaci贸n, ante la evidencia de que estaba cometiendo una injusticia con la adolescente. 鈥淒ebes ser la 煤nica que no se ha movido de su habitaci贸n, 驴o qu茅? / 驴Todos os hab茅is portado bien y no os hab茅is mezclado entre vosotros? / 驴Entiendes que ahora mismo el peligro de que os dejen salir es que los que ayer eran negativos hoy son positivos? 驴No te dar铆a miedo volver en un barco hacia la pen铆nsula?鈥.

Sencillamente, repugnante, al igual que los mensajes de Antonio Maestre en los que se refiere a los viajeros como 鈥減ijos鈥. O la carta que escribi贸 una profesora del instituto de estos muchachos, y que public贸 Diario de Mallorca. 鈥淥s vais a Mallorca en busca del coronavirus despu茅s de que durante meses, en el instituto, nos hayamos dejado la vida para que no os contagi茅is y no contagi茅is a vuestras familias鈥.



LA MIOP脥A DE LA PRENSA

Resulta de una ceguera m谩xima el mero hecho de emprenderla contra un grupo de adolescentes mientras se pasa de puntillas sobre la intolerable arbitrariedad de la Administraci贸n que los encerr贸 sin tener potestad para hacerlo. No lo definir谩n como detenci贸n ilegal porque existen ciertos reparos a llamar a las cosas por su nombre en lo que respecta a la covid-19. Y porque parece que cualquier medida restrictiva es positiva y est谩 justificada en la lucha contra la pandemia, que es en realidad una pugna contra la muerte y la ruina. Pero lo cierto es que lo que ha hecho en los 煤ltimos d铆as el Gobierno de Francina Armengol es una aut茅ntica tropel铆a. Ella acusa a los dem谩s de irresponsables, pero no duda en restringir derechos con arbitrariedad de tirana ignorante.

Es cierto que la actitud de los muchachos no es prudente, toda vez que no estaban vacunados y que las fiestas tienen la capacidad de paralizar las neuronas. Pero no hac铆an nada prohibido, al contrario que el Ejecutivo balear. Una vez m谩s, los medios han cargado las tintas contra la parte d茅bil, es decir, contra el objetivo equivocado. Y, una vez m谩s, han ayudado al poder en su intento de echar la culpa a la poblaci贸n sobre los efectos derivados de los riesgos que ha decidido asumir. Lo han hecho a sabiendas de que 鈥渆l h谩bito de la desesperaci贸n es peor que la desesperaci贸n en s铆 misma鈥. Es decir, conocedores de que nos hemos acostumbrado a las restricciones y consideramos positiva la ‘nueva normalidad’.

驴De forma indefinida? Es probable. Nunca m谩s un avi贸n volvi贸 a estrellarse contra un rascacielos y las prohibiciones de 2001 siguen vigentes.