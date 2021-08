–

Estados Unidos se va definitivamente de Afganist谩n. A pesar de que muchos analistas eran esc茅pticos con esta posibilidad y defend铆an que los anuncios de Trump y Biden eran falsos, dentro de unos d铆as no quedar谩 un marine en el pa铆s tras alrededor de 20 a帽os de guerra. Los 煤ltimos militares que quedan est谩n controlando el aeropuerto de Kabul para permitir la retirada de los invasores y de los afganos que colaboraron con la ocupaci贸n, encabezada por EEUU con sus aliados de la OTAN.

Sin embargo, de forma paralela, se ha lanzado una campa帽a mundial para la protecci贸n de las mujeres que quedar谩n a merced de los talib谩n, el grupo fundamentalista isl谩mico sun铆 que acaba de conquistar de nuevo el poder tras el impasse de la ocupaci贸n extranjera. Las estructuras del estado t铆tere y corrupto impuesto por Estados Unidos, se han derrumbado como un castillo de naipes y ya se proclam贸 el temido Emirato Isl谩mico de Afganist谩n. Es en este contexto donde, tras la defensa de los derechos de la mujer afgana, se manifiesta un cierto pesar por la retirada de las tropas occidentales, al aparecer como garantes de la igualdad de g茅nero en el pa铆s. Parecen olvidar que el pa铆s ha estado en guerra durante 20 a帽os y han muerto centenares de miles de personas por causa de los combates, muchas de ellas mujeres y que, entre los civiles desplazados por el conflicto, que se cuentan por millones, la mayor铆a son mujeres y ni帽as.

Obviamente, con esto no quiero decir que, ahora que los talib谩n han ganado la guerra, estas cosas van a dejar de suceder de la noche a la ma帽ana. Sobre todo porque tambi茅n hay llamamientos a la resistencia que no sabremos si acabar谩n convertidos en una nueva guerra civil. Pero s铆 que sorprende que nada de esto se organizase cuando los terroristas del al Qaeda o el Daesh casi conquistaron Siria o se hicieron con el poder en Libia. 驴Acaso las mujeres no pasaron de vivir en gobiernos donde se proteg铆an sus derechos a estar bajo el jugo de terroristas peores que el talib谩n? Pero claro, como esas operaciones estaban bendecidas por occidente, la situaci贸n de la mujer no era algo relevante鈥 As铆 que, cierto o no, perm铆tanme que tenga la sensaci贸n de que estamos bailando, otra vez, al son que nos tocan los de arriba. Pero nada, firmemos todas las recogidas de firmas habidas y por haber y as铆 nos sentiremos mejor con nosotras mismas.

驴Qu茅 se nos hab铆a perdido en Afganist谩n para llevarnos all铆 20 a帽os? Oficialmente Bin Laden, un agente norteamericano pagado y entrenado por Estados Unidos para luchar contra la Uni贸n Sovi茅tica. Justo por eso, en principio, la retirada pretend铆a cerrarse el 11 de septiembre, para as铆 recordar la efem茅rides y vincular ante la opini贸n p煤blica la guerra como una consecuencia del ataque contra las Torres Gemelas y el Pent谩gono en 2001. Pero ya desde el inicio de la contienda se marcaron otros objetivos de los que ahora se est谩 renegando: democratizar el pa铆s, hacerlo viable econ贸mica y militarmente y asegurar el respeto a los derechos humanos. Los no confesables ten铆an que ver con asegurar la hegemon铆a norteamericana en el sur de Asia y controlar el petr贸leo del Caspio para que no cayese en manos de Rusia y que el petr贸leo que llega a Europa no pasase ni por este pa铆s ni por Ir谩n. Para ello necesitaba construir un oleoducto, conocido con el nombre de TAPI, como abreviatura de Turkmenist谩n, Afganist谩n, Pakist谩n e India. Eso es lo que realmente hac铆amos durante la invasi贸n. Nada que ver con motivaciones 茅ticas, sino con el vil metal, como siempre.

Puede aducirse que, a pesar de todo, la situaci贸n de la mujer mejor贸 mucho en el pa铆s al apartar a los talib谩n del poder. Y no deja de ser cierto, pero a una escala muy peque帽a. Los muyahidines islamistas controlaban aproximadamente la mitad del pa铆s a煤n con los invasores y los se帽ores de la guerra, como dec铆an las feministas afganas, s贸lo eran talibanes con las barbas m谩s cortas. El estado creado por los invasores apenas se circunscrib铆a a Kabul y poco m谩s. El hecho de que, tras 20 a帽os de invasi贸n, s贸lo un tercio de las ni帽as del pa铆s estuviesen escolarizadas, lo dice todo. La aceptaci贸n que tienen hoy los talib谩n entre la poblaci贸n del pa铆s, mucho mayor que en su anterior periodo de gobierno y que supera el 50%, es lapidaria. En la calle podr铆a imperar la constituci贸n, pero en las casas siempre mandaba la shar铆a patriarcal. Cuando hablamos de estas cosas, siempre recuerdo a una feminista italiana decir que entre los grandes avances de la intervenci贸n militar estaba que las mujeres ya no caminaban detr谩s de los hombres, a lo que una compa帽era mejor informada le espet贸: 隆claro, ahora van delante por si hay minas en el camino! Pues eso.

Juanlu Gonz谩lez para Al Mayadeen espa帽ol