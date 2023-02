–

De parte de SAS Madrid February 2, 2023 96 puntos de vista

La pandemia ha supuesto la puntilla para muchos m茅dicos, como Tamara. Irse fuera de Espa帽a a trabajar es la opci贸n que eligi贸 Eduardo y Sandra tom贸 una decisi贸n mucho m谩s dr谩stica: dejar de ejercer la Medicina. Los tres reflexionan sobre las carencias del sistema.

Los sanitarios espa帽oles han dicho basta. Llevan meses diciendo que no pueden m谩s, que est谩n exhaustos tras jornadas llenas de pacientes a los que apenas pueden dedicar tiempo, un sueldo que no est谩 a la altura del servicio que prestan y contratos precarios que les hace vivir con una incertidumbre continua. Aunque muchos de los problemas son end茅micos, hay algunas diferencias notables en cada comunidad aut贸noma. En Navarra solo se tarda dos d铆as (de media) en tener consulta con el m茅dico de cabecera mientras que en la Comunidad Valenciana hay que esperar una semana pero hay algunos centros de salud donde se retrasa un mes. Si hablamos de especialistas, en La Rioja se tarda en ver al m茅dico un mes pero en Arag贸n y Canarias el tiempo medio de espera supera los cuatro meses.

La sanidad espa帽ola, la llamada “joya de la corona de la democracia”, no tiene buena salud y Madrid y Catalu帽a son las comunidades que tienen el term贸metro m谩s caliente y que registran m谩s seguros privados. En otras regiones los sanitarios ya han llegado a acuerdos que satisfacen 鈥攅n parte鈥 sus necesidades. Murcia contratar谩 mas de 100 m茅dicos, Arag贸n incrementar谩 un 25% el presupuesto en sanidad y Extremadura ha propuesto un aumento salarial del 10%, por ejemplo, pero la propuesta de Ayuso sigue sin contentar a los m茅dicos madrile帽os y en Catalu帽a las negociaciones segu铆an encalladas hasta este mismo martes por la noche. El departamento de Salud de la Generalitat y el sindicato Metges de Catalunya llegaron a un acuerdo y desconvocaron la huelga de tres d铆as que iba a comenzar este mi茅rcoles, como suceder谩 en Navarra y Madrid. La lucha de los sanitarios contin煤a y piden apoyo de la sociedad, que tanto les aplaudi贸 en pandemia, el detonante de esta situaci贸n extrema que atraviesa el sector.

La pandemia, la puntilla

Tamara es m茅dica y trabaja en varios pueblos del Baix Llobregat. En zonas semirurales como esa, el papel de la Atenci贸n Primaria es fundamental. El m茅dico de familia no solo conoce las patolog铆as de sus pacientes, sabe tambi茅n d贸nde vive, c贸mo y con qui茅n, incluso puede que sepa tambi茅n el nombre de sus nietos o sus aficiones. Pero lleg贸 la pandemia y sus llamadas telef贸nicas. Tambi茅n las jornadas de interminables y la burocracia para tramitar bajas sin parar. En un primer momento, durante el confinamiento, Tamara se ofreci贸 voluntaria para ayudar en las residencias: “Fueron meses muy duros pero tambi茅n muy gratificantes a nivel humano. Ech谩bamos much铆simas horas extra, 2, 3 贸 4 horas m谩s en tu jornada cada d铆a y eso pasa factura f铆sica y mentalmente. Recuerdo una vez que tuve que salir a la calle, quitarme el EPI y vomitar. Yo no ten铆a la sensaci贸n de estar nerviosa pero al final tu cuerpo reacciona”.

Cuando termin贸 el trabajo en las residencias, volvi贸 a su trabajo habitual. El shock fue tremendo: “Me encontr茅 con una Primaria que no ten铆a nada que ver con la que yo hab铆a dejado. De estar con un trato cercano con el paciente, dedic谩ndole el tiempo que necesite… pas茅 a no ver a nadie, a hacer lo que pod铆a por tel茅fono con much铆simas dudas y muchos protocolos que iban cambiando cada dos por tres. En el mismo d铆a, a veces el protocolo era de una manera por la ma帽ana, a las dos horas hab铆a cambiado y por la tarde era otro diferente”, recuerda. As铆 el estr茅s se fue acumulando y, parad贸jicamente, dio la cara en vacaciones: “Dorm铆a mal, ten铆a despertares frecuentes, me dol铆a la cabeza… y adem谩s me costaba relacionarme. Ve铆a a la gente, que hablaba como si no hubiera pasado nada cuando yo todav铆a no pod铆a recuperar esa normalidad. Estaba agotada f铆sica y mentalmente y estar de vacaciones me creaba m谩s malestar”. Le cont贸 c贸mo estaba a una psic贸loga y 茅sta le pregunt贸: “Si te cuenta la historia que t煤 me acabas de contar cuentas un paciente, 驴no crees que deber铆a parar y coger la baja?” Eso hizo. No se incorpor贸 a la vuelta de vacaciones.

Adem谩s de ponerse en tratamiento farmacol贸gico y psicol贸gico, dedic贸 ese tiempo a cuidarse, a hacer deporte, a meditar, a la familia… hasta que se sinti贸 preparada para volver. Reconoce sigue habiendo d铆as que cuesta, a pesar de que ya se ha vuelto pr谩cticamente a la normalidad en consulta: “El problema fundamental de la primaria es la falta de personal. Nosotros llevamos en el equipo con una baja desde antes de la pandemia. Se empez贸 a cubrir hace unos meses pero no se ha cubierto del todo porque ese m茅dico tambi茅n trabaja en otro sitio y hay d铆as que no puede venir, compacta su jornada, y eso ayuda pero al final los pacientes no tienen todos los d铆as m茅dico porque hay un d铆a que viene y otro que no. Hay varios compa帽eros nuevos que han venido se han ido porque hay much铆sima sobrecarga. Ayer precisamente tuve una reuni贸n personal con la jefa porque necesitamos un cambio aqu铆, no puede ser que arrastremos situaciones prepandemia”.

Tamara ha hecho mucho trabajo personal y ahora afronta el d铆a a d铆a de otra forma: “Me conozco y antes de llegar a ponerme fatal, con nauseas, con el dolor de cabeza… cuando veo que ha habido mucha presi贸n y que hemos pasado mal varios d铆as, pues a veces tengo que parar porque veo que as铆 no puedo seguir trabajando. Me cojo la baja un d铆a o dos”, cuenta. Cree que “si todas las bajas se cubrieran las cosas ser铆an diferentes” y alerta sobre el n煤mero de compa帽eros que no est谩n en condiciones para trabajar: “No conozco a ning煤n equipo en el que no haya uno o dos de baja, por unas cosas o por otras… Y si consigues un m茅dico es porque al final te lo llevas de otro ambulatorio ofreci茅ndole mejor horario, porque al final el salario es el que es, as铆 que se juega con que puedes tener alguna ma帽ana m谩s que en otro sitio, por ejemplo”. Esa falta de profesionales en los centros de salud ha derivado en la figura del “m茅dico inexistente”, como contaba esta semana una lectora en El Pa铆s.

Una compa帽era suya lleva de baja desde septiembre y ahora se ha cogido una excedencia: “Ella no quiere volver a esto, lo ha pasado muy mal, y se dedicar谩 a hacer certificados m茅dicos para el carnet de conducir o a otras cosas pero que no vuelve a esto”. Tamara tambi茅n se lo ha planteado alguna vez pero siempre lo descarta: “Yo he hecho una carrera muy larga y al final esto es lo que s茅 hacer y a m铆 me gusta, pero claro, con otras condiciones”.

Se fue para un a帽o a Londres… y lleva 10

Eduardo es neur贸logo. Hizo la residencia en el hospital 12 de octubre de Madrid pero cuando termin贸 se dio de bruces con la realidad: contratos de 3 o 4 meses que le obligaban a empezar de nuevo cuando empezaba a estar bien en un sitio. Siempre quiso probar la experiencia de vivir en el extranjero y se fue por un a帽o a Londres. Ya lleva 10 y, aunque se plantea volver a medio plazo, reconoce que cuanto m谩s tiempo pasa all铆, “m谩s dif铆cil se hace la vuelta” porque profesionalmente ser铆a una vuelta atr谩s: “No solo por el salario, que tambi茅n, sino tambi茅n en cuanto a la flexibilidad de los puestos de trabajo. Desde que tuvimos a nuestro hijo, he decidido trabajar 4 d铆as a la semana y lo consegu铆 con mucha facilidad y sin problemas mientras que en Espa帽a es muy dif铆cil de plantear. Lo mismo ocurre con la capacidad de combinar trabajos. Yo trabajo dos d铆as en un hospital p煤blico y otros dos d铆as en la universidad, haciendo investigaci贸n sobre el Parkinson. Conseguir financiaci贸n en Espa帽a es m谩s dif铆cil y combinar el trabajo de asistencia con el acad茅mico, tambi茅n”, lamenta.

Adem谩s, Eduardo destaca otro punto a favor de la sanidad brit谩nica: los m茅dicos all铆 est谩n mucho mejor valorados y considerados profesionalmente gracias a las asociaciones profesionales colegiales. En Espa帽a no han luchado suficiente y han aceptado determinadas condiciones laborales que no son aceptables. Aqu铆 las asociaciones tienen bastante poder de decisi贸n en cuanto a aspectos como el tiempo para ver a pacientes, horas para trabajar o para hacer papeleos u otras cosas que no sean de asistencia cl铆nica”.

“Si el sistema funcionara de otra manera, seguir铆a ejerciendo la medicina”

Sandra quer铆a ser m茅dica desde peque帽a. Hizo la especialidad de cirug铆a ortop茅dica y traumatolog铆a y los dos primeros a帽os de residencia los pas贸 “m谩s o menos” bien. Poco a poco fue d谩ndose cuenta de que la realidad era distinta a como la hab铆a imaginado: “Pod铆a haber semanas que perfectamente te pasabas 100 horas trabajando en el hospital. A lo mejor estaba tres semanas seguidas sin tener un solo d铆a de descanso: o me levantaba en el hospital porque ten铆a guardia o me levantaba en casa para ir al hospital. He tenido amigos que han estado un mes as铆, sin ning煤n d铆a para s铆 mismos totalmente”, recuerda.

