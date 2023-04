–

Los choferes que le pegaron a Sergio Berni se hab铆an mostrado con Patricia Bullrich en redes. La protesta fue espont谩nea e institucionalmente estaban bajo el paraguas del oficialismo de Roberto Fern谩ndez. Hay dudas respecto de la puesta en escena posterior y sobre la capacidad del titular de la UTA de conducir al gremio.

El asesinato de Daniel Barrientos, el colectivero de la l铆nea 620 asaltado en la madrugada de ayer cuando estaba por arrancar su servicio, desat贸 una protesta que termin贸 por convertirse en un escenario que envi贸 un potente mensaje para la pol铆tica nacional. Desde La Matanza, territorio emblem谩tico, el grito reson贸 en toda la Argentina.

Los muchos golpes que recibi贸 Sergio Berni, el ministro de Seguridad de Axel Kicillof, y el reconocimiento posterior de los choferes que lo golpearon como part铆cipes de actos de campa帽a de Patricia Bullrich, empezaron a tejer una serie de hip贸tesis.

De hecho, en los grandes medios se present贸 como la exposici贸n de un s铆ntoma social de hartazgo ante la pol铆tica pero en las redes m谩s chicas de discusi贸n del 谩mbito sindical se ley贸 la movilizaci贸n violenta como una puesta en escena y todas las miradas se posaron sobre el titular de la UTA, Roberto Fern谩ndez.

El mencionado paraguas para la protesta surgi贸 de la propia conducci贸n del sindicato que agrupa a los colectiveros. 鈥淒esde la Uni贸n Tranviarios Automotor informamos a toda la sociedad que se ha decidido un paro desde las 7:30 horas en toda la zona oeste del Gran Buenos Aires a ra铆z de un hecho tr谩gico de inseguridad, que signific贸 la muerte de un trabajador de la l铆nea de colectivos 620鈥, se hab铆a comunicado oficialmente junto con la advertencia: 鈥淎nticipamos que las medidas se van profundizar en tanto las autoridades no garanticen las condiciones m铆nimas de seguridad en el trabajo de todo nuestro sector鈥.

Las sospechas tienen argumentos: Fern谩ndez supo ser de los dirigentes sindicales m谩s cercanos a la gesti贸n de Cambiemos entre 2015 y 2019 y, ahora, atraviesa los resabios de una interna que le impide controlar por completo la conflictividad en su actividad. El moyanismo y el Grupo DOTA vienen esmerilando su poder de fuego sistem谩ticamente.

Seg煤n pudo saber InfoGremiales, la protesta no tuvo una conducci贸n central y no respond铆a a la oposici贸n. Es decir que institucionalmente es gente que responde al oficialismo, pero no hubo una bajada de l铆nea, ni log铆stica ni ideol贸gica, desde el sindicato. Por lo tanto la escena surgida por el hecho de inseguridad se convirti贸 en un caldo de cultivo que permiti贸 lo que pas贸 y a Fern谩ndez lo 鈥渕exicanearon鈥.

Mientras el propio Fern谩ndez viajaba para tener su mano a mano con Axel Kicillof, empezaron a viralizarse las im谩genes de los militantes de la UTA con Bullrich. Fotos, videos, carteles. Incluso los mismos choferes que le pegaron a Berni hablan en un video de campa帽a.

La certeza que se llevaron quienes pudieron semblantearlo es que no fue 茅l quien mand贸 a golpear al ministro y que, adicionalmente, su conducci贸n est谩 muy debilitada para conducir una situaci贸n tan compleja como la que atraviesa la actividad, en lo econ贸mico y en lo social.

El dato no es menor. Fern谩ndez viene de imponerse hace apenas 3 meses en unos comicios con alta participaci贸n, por lo que le quedan casi completos los 4 a帽os de mandato. La necesidad de un liderazgo fuerte para encausar un sector, en medio de una serie de crisis que se superponen, son evidentes. La imagen de ayer hace pensar que Bullrich lo dej贸 pintado y ayud贸 a sus detractores.

