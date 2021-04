–

De parte de SAS Madrid April 18, 2021 58 puntos de vista

Biden podr铆a cambiar de posici贸n y apoyar la exenci贸n temporal de los derechos sobre los f谩rmacos anti-covid o utilizar una patente propia para presionar a las empresas que utilizan tecnolog铆a de ARN.

– La posibilidad de que los pa铆ses rompan unilateralmente las patentes de las vacunas sigue sobre la mesa pero sigue siendo la 煤ltima opci贸n.

Esta semana se han producido dos hitos que pueden inclinar la balanza a favor de la liberaci贸n de las patentes de las vacunas anti-covid, aunque a煤n queda mucho camino por recorrer. El primero, la publicaci贸n de un estudio (a煤n pendiente de revisi贸n) que asegura que, al contrario de lo que se cre铆a, el producto desarrollado por la farmac茅utica AstraZeneca y la Universidad de Oxford fue impulsado con m谩s de un 90% de financiaci贸n p煤blica. El segundo, la publicaci贸n de una carta mandada al Gobierno estadounidense de Joe Biden y firmada por m谩s de 60 ex jefes de Estado (incluyendo a uno espa帽ol, Jos茅 Luis Rodr铆guez Zapatero) y m谩s de 100 premios Nobel, que pide al Ejecutivo dem贸crata la exenci贸n de las normas de propiedad intelectual para estos f谩rmacos. Del segundo hito se desprende un tercero: se lo est谩n planteando. Y eso, teniendo en cuenta la influencia global de uno de los pa铆ses m谩s poderosos del mundo, puede cambiarlo todo.

El Ministerio de Sanidad se opone, tal y como se opone la Comisi贸n Europea (aunque el Parlamento lo est茅 discutiendo). Tambi茅n el PSOE, el PP y Vox. Unidas Podemos, M谩s Pa铆s-Verdes Equo, ERC, EH Bildu y PNV creen que ser铆a una buena iniciativa, dada la emergencia sanitaria global. Hace unas semanas, la CNBC public贸 que la Casa Blanca est谩 estudiando el asunto, que el ala del partido dem贸crata liderada por Nancy Pelosi est谩 moviendo para intentar convencer a la administraci贸n. “Sin duda se van dando pasos que son importantes y que evidencian que la opini贸n p煤blica est谩 a favor de esta medida”, opina la presidenta de Salud por Derecho, Vanessa L贸pez. Sin embargo, la iniciativa en el seno de la Organizaci贸n Mundial del Comercio (OMC) sigue bloqueada.

El principal argumento de los que se oponen a esta medida consiste en asegurar que una iniciativa as铆 desincentivar铆a la innovaci贸n de las farmac茅uticas, que asumen riesgos que no asumir铆an si supieran que no van a obtener grandes beneficios de la apuesta. Sin embargo, los datos de AstraZeneca invalidan, en parte, esta tesis: el riesgo que corri贸 la farmac茅utica anglosueca, que recibi贸 el prototipo de vacuna de manos de una universidad p煤blica, pudo haber sido m铆nimo de confirmarse los datos que ofrece el estudio. Con respecto a otras vacunas, las dudas se mantienen: en una reciente entrevista, el CEO de Pfizer, Albert Boula, asegur贸 que trat贸 de “proteger” a sus cient铆ficos “de la burocracia que supone obtener dinero p煤blico” y que arriesgaron “dos mil millones de d贸lares”. Sin embargo, Bloomberg asegura que la socia de la farmac茅utica estadounidense, BioNTech, recibi贸 en septiembre 445 millones de d贸lares por parte del Gobierno alem谩n.

El desarrollo de la vacuna de Moderna, por otro lado y seg煤n relata The New York Times, no podr铆a haber salido bien sin la ayuda del doctor Barney Graham, que desde hace a帽os ya hab铆a avanzado en el estudio de los coronavirus y de una posible vacuna basada en ARN mensajero. Cuando el cient铆fico estadounidense vio en la prensa la aparici贸n de una extra帽a neumon铆a en China, se apresur贸 a ponerse en contacto con la farmac茅utica. Y a mediados de marzo, en un margen de tiempo nunca antes visto en la historia de la ciencia, ya ten铆an listo el primer prototipo. Ahora, Graham, vicedirector del Centro de Investigaci贸n de Vacunas del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, propiedad de Estados Unidos, patentar谩 su intento. Y, explica el diario norteamericano, el Ejecutivo podr铆a usarlo para presionar a las big pharma que, como Pfizer, se oponen a compartir una tecnolog铆a con origen en un laboratorio estatal. Bajo la amenaza de una demanda multimillonaria.

Una opci贸n l铆mite por si todo falla y una dificultad a帽adida

Es una posibilidad, por ahora, lejana. Pero est谩 sobre la mesa. Como est谩 la opci贸n de, si el multilateralismo termina de fracasar en el seno de la Organizaci贸n Mundial del Comercio (OMC), los pa铆ses suspendan unilateralmente las patentes. Ya se ha hecho, en base, adem谩s, a las propias normas de la OMC, que lo contemplan en caso de crisis sanitaria y necesidad ineludible. Como la actual. En 2007, Brasil, liderada por Luiz In谩cio Lula da Silva, decidi贸 romper la patente de un medicamento contra el sida. Ahora, bajo el mandato de Jair Bolsonaro, no apoya la iniciativa de la OMC de suspender temporalmente los derechos de las vacunas contra el covid pese a que es, de lejos, el pa铆s m谩s afectado de todo el continente por la pandemia y sus cifras de vacunaci贸n no avanzan lo suficiente.

“Ahora mismo no es la medida por la que estamos pujando. Digamos que ser铆a m谩s complicado. Hay una serie de regulaciones de pa铆ses, como los de la UE, que lo har铆an dif铆cil, por la protecci贸n de la exclusividad de los datos. Complicar铆a las cosas y har铆a el proceso m谩s largo”, explica L贸pez. Guillem Casasnovas, profesor de Econom铆a y Salud en la Universidad Pompeu Fabra, asegura que “con pol铆ticos que quieran mantener instituciones colegiadas, la multilateralidad es un requisito. Normalmente, los unilateralistas rompedores de consenso suelen ser menos, y no m谩s, solidarios con el Tercer Mundo”. Pero reconoce que “no se puede excluir una acci贸n como la mencionada”.

Sin embargo, no basta con liberar las patentes. De producirse, el mundo no alcanzar谩 la inmunidad de grupo por arte de magia. El paso implica que cualquier laboratorio puede acceder a la informaci贸n necesaria para fabricar una vacuna anticovid, pero leer la receta no implica saber cocinar. Hacen falta infraestructuras y profesionales cualificados. “Ni por tecnolog铆a, ni por capacidad productiva, todos los pa铆ses pueden por igual”, juzga Casasnovas. En este asunto, las versiones siguen contrapuestas: el director ejecutivo de Moderna, St茅phane Bancel, asegura, refiri茅ndose en gen茅rico al Sur Global, que “no tienen el equipo” y “no hay capacidad”. Pa铆ses como India, Sud谩frica, Malasia o Bangladesh le contradicen y aseguran que solo les falta saber c贸mo se elaboran los productos farmac茅uticos basados en ARN mensajero.

Una cuarta opci贸n se ha puesto sobre la mesa, relacionada con las dudas recientes sobre las vacunas de AstraZeneca y Jannsen y su relaci贸n con trombos que se producen de manera extraordinariamente infrecuente. Dinamarca se plantea ceder los viales de la farmac茅utica anglosueca a pa铆ses del Sur Global, dado que tiene otros productos a su disposici贸n y menos urgencia, con una de las tasas de incidencia m谩s bajas del continente. Sin embargo, esta din谩mica podr铆a acentuar la sensaci贸n de los ciudadanos africanos de que est谩n siendo usados como conejillos de indias para probar las vacunas que los ricos no quieren. En pa铆ses como Malaui o Rep煤blica del Congo, el proceso de inmunizaci贸n est谩 paralizado porque la poblaci贸n no cree en AstraZeneca, que es la vacuna que m谩s se distribuye entre los pa铆ses pobres por su precio reducido. Las noticias sobre la precauci贸n de Occidente son devastadoras para el otro lado del mundo.

La quinta opci贸n es dejar las cosas como est谩n: unas farmac茅uticas que se niegan a compartir informaci贸n, unos pa铆ses ricos que las apoyan, un fondo Covax que aspira solo a inmunizar al 30% de la poblaci贸n del mundo para finales de a帽o, unos Estados menos desarrollados que no recibir谩n ni un vial hasta 2022, y un virus que puede seguir mutando y volver m谩s fuerte e invulnerable a la vacuna hacia los pa铆ses que se negaron a liberar las patentes.

Enlace relacionado InfoLibre.es 17/04/2021.