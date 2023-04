–

Del 2 al 6 de maig, desde l鈥橝teneu Llibertari Alom脿 de Tarragona organitzen unes jornades llibertaries que tractaran varietat de temes com les migracions i el canvi clim脿tic, dissid猫ncies al m贸n rural, la poesia, la pedagogia llibertaria鈥 Nosaltres participem el dimecres 3 parlant de presons, amb la xerrada 芦La pres贸 com a engranatge del capitalisme禄. Farem un breu rep脿s historic de l鈥檈voluci贸 de les presons i com aquestes, en les darreres d猫cades, han anat canviant per adaptar-se i afavorir als interessos del capitalisme i la forma que aquest ha anat prenent. Tamb茅 veurem quins interessos tenen els Estats en perpetuar aquest sistema carcerari i qui i com es beneficia dels centres de reclusi贸.

Ens veiem el proper dimecres a l鈥橝teneu! Contra el capitalisme, contra l鈥橢stat i contra les presons!