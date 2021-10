La primera mitad de la era Draghi: optimismo del régimen y masacre social en Italia

–

De parte de La Haine October 5, 2021 56 puntos de vista

La primera mitad de la era Draghi: optimismo del r茅gimen y masacre social en Italia

El gobierno de Draghi es el heredero de esta interminable ofensiva capitalista y estatal contra la clase obrera y el proletariado en su conjunto y, en esta perspectiva, instrumentaliza en la medida de lo posible los poderes especiales que se le confieren en nombre de la emergencia pand茅mica. Con el objetivo de profundizar los procesos de atomizaci贸n y 鈥渄istanciamiento鈥 social, realiza, entre otras cosas, inversiones p煤blicas muy significativas financiadas con deuda

Si bien la econom铆a y la pol铆tica internacionales se enfrentan a una confusi贸n particular, el capitalismo italiano parece haber encontrado a su 芦hombre providencial禄 [1]. Se trata del super-banquero Mario Draghi, expresidente del BCE (Banco Central Europeo), que asumi贸 hace seis meses la presidencia del Consejo de Ministros (Primer Ministro), por decisi贸n autocr谩tica del presidente de la Rep煤blica, Sergio Mattarella. Este nombramiento sigui贸 a un verdadero martillo medi谩tico y a oscuras maniobras palaciegas; fue avalado por una ampl铆sima mayor铆a (84% y 82% de los electos a la C谩mara de Diputados y al Senado respectivamente), por un Parlamento cada vez m谩s parecido a una caja de resonancia. Desde entonces, seg煤n el relato del r茅gimen impuesto, todo va bien. El aterrador covid parece estar en declive notable. El crecimiento del producto interior bruto (PIB) se dispara euf贸ricamente m谩s all谩 del + 5% (despu茅s de una ca铆da del 8,9% en 2020). Desde la Uni贸n Europea (UE), vista de repente como una madre y ya no como una madrastra, caen lluvias de euros. El orgullo deportivo es la consecuencia de la cosecha de las medallas ol铆mpicas. Y, guinda del pastel, Italia vuelve a la vanguardia de la escena internacional con el lanzamiento, desde el G20[2], de una iniciativa sobre Afganist谩n (驴se repetir谩?). El hecho en Italia se est谩 recuperando; pero, por un lado, no sabemos si va a durar y, por otro, ya est谩 teniendo efectos desastrosos para gran parte de las clases trabajadoras.

***

El gobierno de Draghi es el tercer ejecutivo, en tres a帽os, desde el inicio de la 18陋 legislatura [3]. El primero de los tres fue un gobierno del Movimento 5 Stelle (M5S) y la Lega, pol茅mico con la UE y con miras hacia el 鈥渟oberanismo鈥, denominado Conte I (primer gobierno liderado por Giuseppe Conte). Le sigui贸, 15 meses despu茅s, Conte II (segundo gobierno liderado por Conte), un ejecutivo del M5S y del Partido Democr谩tico (PD), que mejor贸 las relaciones con la UE. El actual gobierno ha puesto fin a estas oscilaciones, afirmando su doctrina atlantista y europe铆sta, pero ocultando las tensiones entre estos dos t茅rminos. El equipo de Draghi tambi茅n ha trabajado para restablecer el orden en la pol铆tica social, dando m谩s garant铆as a las autoridades del gran capital y el sistema bancario, cuestionando as铆 las concesiones (m铆nimas) que los dos gobiernos anteriores hicieron al descontento popular y las expectativas de las clases trabajadoras, v铆ctimas de d茅cadas de las llamadas pol铆ticas de 芦austeridad禄[4] .

La gran oportunidad que el gobierno pill贸 al vuelo es la reactivaci贸n de la econom铆a italiana a partir del PNRR, el Plan Nacional de Recuperaci贸n y Resiliencia, aprobado por el gobierno de Draghi y que est谩 vinculado al programa Next Generation 2021-2027 de la UE, este 煤ltimo financiado con 807 000 millones de euros en total [5]. Supone casi un punto de inflexi贸n hist贸rico para la UE, que busca hacer frente a sus dos principales competidores, Estados Unidos y China. En el pr贸logo del PNRR hay una frase reveladora: 芦El destino de Italia no es necesariamente el declive禄 [6]. El ejecutivo italiano se propone as铆 frenar el largo declive de la econom铆a del pa铆s en el mercado mundial, del 4,2% a mediados de los 80 al 2,8% actual. El nuevo 芦hombre providencial禄 ya hab铆a definido, en 2006, los t茅rminos de esta 芦recuperaci贸n禄, cuando era gobernador del Banco de Italia. Explic贸, de hecho, que la crisis de la econom铆a italiana se debi贸 principalmente a la baja productividad laboral y al excesivo gasto social. Sobre esta base present贸 las siguientes l铆neas maestras para sacar al pa铆s de este embrollo:

reformas estructurales, para incrementar la productividad laboral y la competitividad empresarial;mayor internacionalizaci贸n de la econom铆a y las finanzas;privatizaciones;privilegios fiscales para empresas;no hay aumentos en los salarios si no hay aumento en la productividad;recortes en las pensiones p煤blicas y desarrollo de fondos de pensiones privados;m谩s flexibilidad (precariedad) en las relaciones laborales;reducci贸n de la deuda p煤blica [7].

Con algunos matices, estas son las principales l铆neas seguidas durante quince a帽os por los distintos gobiernos. Su implementaci贸n no ha sacado a Italia de la rutina del estancamiento, pero ha reducido significativamente las condiciones de vida y de trabajo de millones de empleados, ha triplicado el n煤mero de pobres, ha obligado a emigrar a m谩s de 1,5 millones de desempleados o subempleados.

驴Y ahora? Ahora el 芦imperativo absoluto禄 (esta es la f贸rmula de Draghi) es la reanudaci贸n de la acumulaci贸n de beneficios. Esto significa impulsar la producci贸n, la productividad y los beneficios empresariales. Despu茅s de algunas precauciones iniciales, el gobierno real dio un impulso a esta pol铆tica. Por 鈥済obierno real鈥 me refiero a su n煤cleo duro, es decir al Presidente del Consejo de Ministros (Mario Draghi) y los Ministros de Econom铆a (Daniele Franco), de Transici贸n Ecol贸gica (Roberto Cingolani), de Innovaci贸n Tecnol贸gica y Transici贸n digital (Vittorio Colao), Infraestructura y transporte (Enrico Giovannini), Desarrollo econ贸mico (Giancarlo Giorgetti), as铆 como el primer asesor econ贸mico de Draghi (Francesco Giavazzi). En otras palabras, t茅cnicos extra帽os al Parlamento, que hablan poco y deciden (casi) todo, prefiriendo dejar a los l铆deres de los principales partidos pol铆ticos de la mayor铆a (PD, M5S, Lega, Forza Italia, etc.) y de la oposici贸n (Frate帽lli d鈥橧talia de Giorgia Meloni, aliado del h煤ngaro Viktor Orban) los discursos diarios dirigidos al electorado 芦soberano禄, que cada partido quiere capturar o desviar.

***

Esta aceleraci贸n de las decisiones del gobierno de Draghi ha llevado en particular al lanzamiento de un PNRR que establece claramente las prioridades del capital, bajo los nombres fundamentalmente enga帽osos de 芦transici贸n verde禄 y 芦transici贸n digital禄, as铆 como la reorganizaci贸n de la educaci贸n, con la m谩xima subordinaci贸n a los requerimientos de las empresas en las escuelas secundarias (segundo nivel) y universidades. Estos tres 芦objetivos禄 captan 106.000 millones de euros de un total de 191 implicados en el PNRR, muy por delante de la sanidad y la cohesi贸n social y territorial (26.800 millones de euros en total). En el campo de la salud, por ejemplo, la parte m谩s importante se destina a la actualizaci贸n tecnol贸gica y digital de los hospitales, mientras que la pandemia ha revelado claramente que un sistema de salud estrictamente centrado en los hospitales es incapaz de hacer frente a este tipo de crisis. El cap铆tulo de salud no dice una palabra sobre la medicina preventiva, ni sobre la prevenci贸n de enfermedades y accidentes de trabajo, mientras que estos 煤ltimos han rondado los 645.000 al a帽o durante cinco a帽os, con m谩s de 1.000 muertos. Mientras que el 茅nfasis est谩 en el desarrollo de la telemedicina.

Ha llegado el primer tramo de financiaci贸n europea, es decir, 25.000 millones de euros, fuente de ambiente festivo en los c铆rculos empresariales, ya que unas 90.000 empresas se beneficiar谩n de esta ganancia inesperada en forma de ventajas fiscales y pr茅stamos. A tipos de inter茅s reducidos, incluida la deslocalizaci贸n en sus diversas formas. Al mismo tiempo, se ha puesto en marcha la secuencia de 芦reformas estructurales禄, sujetas a financiaci贸n europea. Sin embargo, las resistencias, ya sean corporativas, sectoriales o sindicales, siendo estas 煤ltimas las m谩s blandas, no parecen ser capaces de obstaculizar la determinaci贸n del ejecutivo.

El gobierno ya ha tomado la decisi贸n de no hacer nuevas contrataciones en el sector p煤blico que con contratos de duraci贸n determinada o temporal y de no renovar el convenio de la funci贸n p煤blica, que venci贸 hace nueve a帽os a menos que se cumplan las metas de productividad. Est谩 decidido a eliminar todos los l铆mites a la pr谩ctica devastadora de licitaciones y subcontrataciones, escandalosamente com煤n en Italia desde hace veinte a帽os. Acort贸 la duraci贸n de los procesos judiciales, 芦con el fin de atraer a m谩s inversores extranjeros禄, eslogan prioritario repetido incansablemente por la ministra de Justicia Marta Cartabia [8]. El ejecutivo tambi茅n se prepara para promulgar nuevas exenciones fiscales para las empresas y relajar los controles p煤blicos sobre sus actividades. En definitiva, el gobierno convierte al Estado en una m谩quina al servicio de la acumulaci贸n de capital, como un Estado de capitalistas que ponga fin a la 芦huelga de inversi贸n privada禄 poniendo sus propios recursos a disposici贸n de quienes lo deseen, un papel reivindicado con orgullo por Draghi:

鈥淟a transici贸n energ茅tica, la comprensi贸n de la importancia de la investigaci贸n, el camino que acercar谩 a las generaciones futuras hacia los objetivos 2030-2050, confieren al Estado un papel activo crucial. No solo mediante la construcci贸n de infraestructuras clave de investigaci贸n y desarrollo. Pero sobre todo por la capacidad de catalizar inversiones privadas en sectores prioritarios. D谩ndoles confianza. Simplificando tr谩mites. Ayudando a las empresas a gestionar los riesgos en nuevas 谩reas de inversi贸n [鈥. Para Italia es un momento favorable. De hecho, con las garant铆as ofrecidas por Europa y por las prioridades gubernamentales, la capacidad de superar las barreras identitarias por parte de los pol铆ticos, la abundancia de financiaci贸n p煤blica y privada, las circunstancias son excepcionalmente favorables para las empresas y las familias, que invertir谩n sus ahorros en tecnolog铆a, formaci贸n y modernizaci贸n鈥. [9]

Al comienzo de la crisis, subraya Draghi, el Estado 芦extendi贸 a las empresas garant铆as por 208 mil millones de euros y ayudas por 10 mil millones禄. Es la 鈥渄euda virtuosa鈥 [10] contra铆da por Conte II y su gobierno, con el apoyo de casi todas las fuerzas pol铆ticas institucionales. Mediante una incre铆ble expansi贸n de la deuda p煤blica, los dos 煤ltimos gobiernos han logrado mantener en cumplimiento la pl茅tora anormal (en comparaci贸n con los est谩ndares europeos) de peque帽os empresarios, comerciantes, profesiones liberales, artesanos, aut贸nomos o trabajadores independientes, para desactivar sus protestas y agravios, mediante un generoso gasto p煤blico alimentado por la deuda.

Esta pl茅tora de peque帽os acumuladores de capital representa una verdadera espina en el costado de todo gobierno burgu茅s en Italia; y sin embargo anteayer (cuando se concentraba en el campo) y hoy (cuando es casi en su totalidad urbano) es un aliado decisivo del gran capital para controlar, intimidar, desviar y dividir la masa de proletarios y asalariados. Hemos visto varias veces en los 煤ltimos meses, movilizaciones de un sector u otro de peque帽os o medianos empresarios, que r谩pidamente volvieron a la calma una vez que han recibido dietas y subvenciones que, en algunos casos, incluso han superado sus ingresos habituales de los a帽os anteriores a 2020, en particular gracias a una espectacular organizaci贸n de estafas, en concreto en relaci贸n con el cierre parcial por el Covid-19. Esta es otra 鈥渄euda virtuosa鈥 pero que, a diferencia de la que beneficia a las transnacionales y los bancos, no se perpetuar谩, porque limpiar esta jungla es fundamental para reactivar la competitividad del sistema en su conjunto.

Llevado por el optimismo que reina en los salones romanos, el gobernador del Banco de Italia, y por tanto miembro de la junta directiva del Banco Central Europeo, propuso 芦completar la arquitectura econ贸mica europea禄 transformando la emisi贸n de 鈥榚urobonos [11], para que ya no sea excepcional sino permanente, inflando as铆 los presupuestos europeos, lo que requiere una pol铆tica presupuestaria com煤n de la UE [12]. Es un proyecto tambi茅n acariciado por Draghi. Este deseo de una Uni贸n Europea m谩s fuerte y unida se refleja en el apoyo del Jefe de Gobierno a la construcci贸n acelerada de un ej茅rcito europeo com煤n. El hist贸rico golpe de martillo en Afganist谩n, tambi茅n por parte de Italia, que ha participado con el mayor contingente militar fuera de sus fronteras desde 1945 鈥 durante veinte a帽os han pasado por all铆 unos 50.000 soldados 鈥 ha llevado a 鈥 este 芦buen consejo禄. Otra porci贸n importante de una 芦deuda virtuosa禄 a contraer, en el momento en que Estados Unidos ya no garantiza su papel de polic铆a mundial de Occidente. Un primer avance en este sentido aparece en el presupuesto de 2021, que marca un aumento considerable del gasto militar, en un + 8,1% con respecto a 2020. La Italia posfascista nunca ha renunciado al lugar reclamado bajo el sol por Mussolini, y no ser谩 este gobierno lleno de ambiciones el que lo abandonar谩. Su 谩rea de influencia 芦natural禄 se extiende a Libia, el norte de 脕frica y los Balcanes, con una actitud anti-turca y anti-rusa y a escala global anti-china e incluso va m谩s all谩, en la medida en que, despu茅s del Brexit, Roma intenta ocupar el lugar de socio menor del eterno militarismo de los primos franceses. La industria militar italiana es, adem谩s, una de las ramas m谩s pr贸speras de la industria del pa铆s, pobre en electr贸nica, qu铆mica y ahora incluso en autom贸viles, pero siempre alegre en la industria de la muerte.

***

La gesti贸n de la epidemia por parte del gobierno de Draghi & Co tiene algo que ver con eso. De hecho, la elecci贸n del coordinador de la campa帽a de vacunaci贸n recay贸 en un general de cazadores alpinos, que nunca deja de 芦librar la guerra禄 contra el virus. Italia est谩 en la primera l铆nea de muertes por el virus, tras la desastrosa e incluso criminal gesti贸n de la pandemia por parte de los dos 煤ltimos gobiernos. Despu茅s de permitir que el virus se propagara durante meses en hospitales, residencias de ancianos, y especialmente en f谩bricas y lugares de trabajo para no obstaculizar la producci贸n de ganancias, llegamos a una serie de reglas (a veces absurdas) de 芦distanciamiento social禄, luego a las vacunas. Esta ca贸tica forma de proceder sirvi贸, sin embargo, para realizar un experimento de imposici贸n de la disciplina social que hasta ahora ha logrado disimular las abrumadoras responsabilidades del sistema mediante una serie de cacer铆as de los 鈥渇astidiosos鈥 de turno, que ahora se concentran, como en Francia, contra el negacionismo de las vacunas y el pase de vacunaci贸n. Con la ayuda tambi茅n de las teor铆as de la conspiraci贸n enloquecidas, ha sido posible crear una brecha entre los asalariados, pero tambi茅n en general entre los ciudadanos, vacunados y no vacunados. Los gobiernos Conte II y Draghi han contribuido as铆 a sembrar el miedo en todas direcciones e imponer pr谩cticas de distanciamiento f铆sico (que en el lenguaje estatal se traduce como 芦distanciamiento social禄), estandarizaci贸n del trabajo y educaci贸n a distancia, generando una atomizaci贸n adicional de las relaciones que solo benefician a la clase dominante.

El marco de los logros represivos de este llamado gobierno de unidad nacional quedar铆a incompleto si ignoramos que implement贸 los decretos Salvini (legislaci贸n antiinmigrante), que permite atacar sistem谩ticamente a los piquetes de huelga, en primer lugar los de los operadores de el sector log铆stico, organizados por el sindicato SI Cobas. Esto ha permitido que las nuevas agencias Pinkerton [agencia de seguridad privada creada en los Estados Unidos en el siglo XIX] que operan en Italia y muchos peque帽os jefes recurran libremente a la violencia contra los huelguistas, en su mayor铆a inmigrantes. Hasta que el 18 de junio se produj贸 la muerte anunciada, Adil Belakhdim, frente a un supermercado Lidl en la provincia de Novara. Suceso seguido de unos d铆as de contrici贸n nacional hip贸crita, tras los cuales todo ha vuelto a la normalidad: cada piquete en el sector log铆stico se enfrenta a un despliegue desproporcionado de polic铆as, cada protesta no autorizada de trabajadores o desempleados tiene que lidiar con denuncias individuales o colectivas. En este contexto, las discusiones que atraviesan el gobierno en torno a la abolici贸n parcial o total de la renta de ciudadan铆a o la contrarreforma de las pensiones alegran a los empresarios, mientras que los decretos Salvini son y ser谩n intocables.

Por todas estas razones, el gobierno de Draghi aparece, por el momento, como el comienzo de una nueva era. 驴Cu谩les ser谩n sus caracter铆sticas? Depender谩 tanto de las muchas inc贸gnitas y contradicciones que tendr谩 que afrontar, a nivel nacional e internacional, como de la fuerza de la protesta de clase en Italia.

***

El optimismo del r茅gimen que opera hoy en Italia 鈥 recordemos la f贸rmula de Renato Brunetta: 芦una alineaci贸n de los planetas que no se repetir谩鈥 鈥 tiene su reverso en la masacre social en curso, que comenz贸 con la crisis econ贸mica y la pandemia. La masa salarial total cay贸 un 7,9%, el desempleo parcial afect贸 a casi 6 millones de empleados, 954.000 trabajos precarios se han quedado por el camino, en su mayor铆a trabajos ocupados por mujeres, que a menudo se vieron obligadas a autodespedirse ante la imposibilidad de conciliar el trabajo y el cuidado de los ni帽os, que se ven obligados a seguir los cursos de forma remota desde sus hogares. El 铆ndice de desigualdad social (calculado seg煤n el 铆ndice Gini) pas贸 del 34% al 41% [13]. En los 煤ltimos meses, el n煤mero de asalariados, 4/5 de los cuales son temporales, ha aumentado en alrededor de 400.000 personas (mientras que ha continuado el descenso entre los aut贸nomos). Pero la pregunta es: 驴con qu茅 condiciones de salario, jornada laboral, seguridad en el trabajo, derechos? En promedio, estas condiciones son mucho peores que antes.

Como tal, las consecuencias del uso capitalista de la pandemia / sindemia (no menos capitalista) [14] han sido muy bien documentadas en una encuesta relacionada con el sector tur铆stico. Este 煤ltimo representa el 13% del PIB italiano y ha sido una de las actividades m谩s afectadas por la crisis [15]. Esta es una de las 谩reas m谩s afectadas por el paso de la precariedad a la hiper-precariedad, de la flexibilidad a la hiper-flexibilidad, con un recurso sistem谩tico a 芦formas contractuales m谩s delet茅reas: subcontrataci贸n de tareas, trabajo regular de guardia, trabajo intermitente e incluso formas de trabajo gratuito禄. A lo que se suma la pasant铆a, el bono (una forma de trabajo secundario, precario, para los llamados servicios ocasionales mal remunerados, entre 8 y 10 euros la hora, pero muchas veces menos porque se combinan f谩cilmente con las horas en negro), tambi茅n semanas de trabajo de 50 a 60 horas por salarios m谩s cercanos a la caridad, de los que a menudo deben deducirse los gastos de alimentaci贸n y alojamiento, que una vez m谩s estaban garantizados antes. La imagen es a煤n m谩s oscura en la medida en que muchas empresas del sector han recurrido al convenio colectivo multiservicio nacional, uno de los peores posibles, en lugar del tur铆stico, y donde el pluriempleo est谩 tan extendido como la norma. Por ejemplo, en Campania, representa el 50% de los puestos de trabajo en el sector.

Esta aut茅ntica destrucci贸n de la condici贸n proletaria, que se ha acelerado a煤n m谩s en los 煤ltimos dos a帽os, se remonta a un largo camino: 25 a帽os de leyes y decretos destinados a hacer m谩s precarias las relaciones laborales, que han devastado la legislaci贸n laboral nacida de las luchas obreras de los a帽os 1960 y 1970 鈥 el primer paso se dio en 1997 con el primer gobierno de Prodi (centro-izquierda) [16] .

Hoy tenemos m谩s de 40 convenios laborales diferentes, que pueden convivir en un mismo lugar de trabajo, produciendo una fragmentaci贸n institucional difusa de la condici贸n de los trabajadores, de las masas proletarizadas, de los empleados. Para colmo, el contrato indefinido fue abolido en marzo de 2015 por el llamado gobierno de centro izquierda de Matteo Renzi, y reemplazado por el 鈥渃ontrato con protecci贸n creciente鈥 que instituy贸 la libertad casi incondicional de despido.

En la misma l铆nea, en los 煤ltimos diez a帽os los inspectores de trabajo, que ya eran muy pocos, se han reducido en un 27% (de 5.500 a 4.000). Al mismo tiempo, se debilit贸 el defectuoso sistema de inspecci贸n del Instituto Nacional de Seguros de Accidentes de Trabajo (INAIL) y del Instituto Nacional de Bienestar Social (INPS), quedando bajo la supervisi贸n de una entidad del Ministerio de Trabajo. y Pol铆ticas Sociales que privan a estos institutos de bases de datos administrativas, imprescindibles para los controles. No es de extra帽ar que en caso de un control serio, que ocurre excepcionalmente, nos encontremos con un 100% de empresas que no est谩n en orden, como fue el caso de decenas de inspecciones realizadas en Mil谩n (Lombard铆a), B茅rgamo (Lombard铆a) y Prato (Toscana) [17]. Informaci贸n recogida fragmentariamente en los medios y olvidada al d铆a siguiente. Mientras se propagan las formas asfixiantes de sobreexplotaci贸n, con casos de hasta 7 d铆as laborables a la semana, con jornadas de 12 a 14 horas. Cuando los trabajadores se rebelan, como vienen haciendo desde hace meses en el Texprint de Prato, la polic铆a interviene bombarde谩ndolos con multas, denuncias, palizas, dejando el camino abierto a los patrones (en este caso chinos) que organizan la agresi贸n contra los piquetes de huelga con ladrillos y palos [18]. Y Prato, como indica un folleto oficial, con orgullo nacionalista-localista, no es un lugar cualquiera: es 芦uno de los distritos industriales m谩s grandes de Italia, el centro textil m谩s grande de Europa y uno de los centros m谩s importantes del mundo para el producci贸n de hilados y tejidos de lana 禄 [19] 鈥

Aunque Italia ha perdido algunas de sus grandes industrias, no todo es como en Prato. Junto a grandes empresas hist贸ricas (Empresa Nacional de Hidrocarburos, ENI, Empresa Nacional de Electricidad, ENEL), as铆 como otras empresas en crecimiento (Luxottica, Prysmian, Ferrero, Techint, etc.), existe una s贸lida red de peque帽as y medianas empresas de metalurgia y maquinaria, moda, interiorismo, productos farmac茅uticos, producci贸n de nicho orientada al mercado global (como, por ejemplo, Ferrari) que requieren una mano de obra de trabajo especializada y mantienen las antiguas garant铆as contractuales para los empleados a largo plazo, incluso en un contexto de intensificaci贸n de la presi贸n productivista.

Sin embargo, est谩 claro que la tendencia es hacia la extensi贸n de condiciones laborales similares a las de Prato, incluso en el sector p煤blico. Tomemos el ejemplo de Fincantieri (construcci贸n naval, con sede en Trieste, propiedad en un 72% de la empresa Fintecna, controlada por el Ministerio de Econom铆a italiano), que en sus astilleros de Monfalcone, Marghera y Ancona ha alcanzado la puntuaci贸n de 1 asalariado directo por 4 a 5 empleados subcontratados. Estos 煤ltimos son en su mayor parte inmigrantes, encadenados a relaciones laborales que incluso el poder judicial italiano 芦al que nada le importa禄 ha tenido que calificar como neoesclavitud con una connotaci贸n racista.Tomemos tambi茅n el ejemplo de la protesta de los empleados de Alitalia, que acaba de estallar hace poco, organizada con las principales confederaciones sindicales, y con la Uni贸n Sindical de Base (USB) y la Confederaci贸n Unitaria de Base (CUB). El movimiento est谩 dirigido contra la nueva empresa nacional de aviaci贸n que sustituir谩 a Alitalia con el nombre de Italia Trasporto A茅reo (ITA), porque la empresa ha decidido, por un lado, no poner en vigor el convenio colectivo de trabajo en el sector de la aviaci贸n, con el fin de reducir los salarios en un 30%, con el pretexto de que en adelante ser谩 una 芦empresa de bajo coste 芦. Y, por otro lado, eliminar m谩s de 7.000 puestos de trabajo. 芦ITA es peor que el patr贸n privado m谩s grosero禄, exclam贸 uno de los sindicalistas m谩s moderados, expresando lo que casi toda la izquierda pol铆tica y sindical 芦radical禄 se niega a decir. El Estado, lejos de ser un ejemplo de colaboraci贸n entre Capital y Trabajo, act煤a cada vez m谩s como el Estado capitalista, el Estado de los capitalistas , siendo desde hace mucho tiempo el primer empleador de trabajo precario, y siendo, por tanto, un Estado empresario. Es tan importante su papel de Estado Hacienda (con un sistema de impuestos de clases) como de Estado Polic铆a; ya hemos mencionado su funci贸n de Estado destructor del derecho laboral, un derecho resultante de las luchas obreras de los a帽os sesenta y setenta. El acceso a altos cargos gubernamentales de importantes empleados del capital financiero, como Lamberto Dini, Carlo Azeglio Ciampi, Mario Monti, Tommaso Padoa-Schioppa, Anna Maria Tarantola y, hoy Mario Draghi, Daniele Franco, etc., o de capitalistas poderosos como Silvio Berlusconi, es representativo de esta tendencia.

***

El gobierno de Draghi es el heredero de esta interminable ofensiva capitalista y estatal contra la clase obrera y el proletariado en su conjunto y, en esta perspectiva, instrumentaliza en la medida de lo posible los poderes especiales que se le confieren en nombre de la emergencia pand茅mica. Con el objetivo de profundizar los procesos de atomizaci贸n y 鈥渄istanciamiento鈥 social, realiza, entre otras cosas, inversiones p煤blicas muy significativas financiadas con deuda.

Se mantiene porque el nivel de autoorganizaci贸n y autonom铆a de la clase trabajadora se encuentra en su m铆nimo hist贸rico, mientras que el grado de subordinaci贸n a las prioridades de las empresas y del Estado de los sindicatos (CGIL, CISL, UIL) est谩 en su m谩ximo hist贸rico. Llegamos a esta situaci贸n despu茅s de un largo proceso de transformaci贸n radical de la divisi贸n internacional del trabajo, de la organizaci贸n del trabajo, del contenido del trabajo, del 芦mercado禄 de trabajo, pero tambi茅n de los partidos pol铆ticos obreros-burgueses 鈥 que no puedo desarrollarse en el marco de este art铆culo -, y de un cambio no menos radical de la ideolog铆a de los trabajadores , sobre la que me extender茅 un poco.

No creo que debamos idealizar al trabajador industrial o al trabajador agr铆cola (el bracciante ) del Partido Comunista de los a帽os 1950-1960. Su forma de pensar estaba, a pesar de todo, imbuida de nacionalismo, mediatizado por el 芦resistancialismo禄; su estructura psicol贸gica era, a pesar de todo, gregaria. Sujeto al culto acr铆tico del l铆der, ya fuera Stalin, Palmiro Togliatti u otro, su visi贸n pol铆tica se fue formando paulatinamente en el molde de una adherencia casi supersticiosa a la legalidad democr谩tica y las elecciones. Su visi贸n de las relaciones de g茅nero estaba m谩s cerca de la del catolicismo tradicional que la del comunismo. Pero, a pesar de estas graves mermas, estos proletarios ten铆an un agudo sentido de los intereses comunes de la clase trabajadora, su propia dignidad personal como productores, del papel decisivo de la clase trabajadora en la sociedad y la necesidad de la lucha colectiva organizada de los explotados para afirmar sus necesidades y sus derechos violados contra los capitalistas. Tantos elementos raros hoy, al menos con la intensidad de un cierto per铆odo, incluso entre los proletarios m谩s activos. Hemos subestimado mucho la dimensi贸n ideol贸gica de los ataques burgueses, de su capacidad difundir profundamente el individualismo, la falta de autoestima de los proletarios como clase y como pueblo, el apego a los valores del mercado, el sexismo, el esp铆ritu empresarial, que son virus muy corrosivos frente a la conciencia y la organizaci贸n de clases.

***

En los 煤ltimos diez a帽os, como subraya Fabrizio Burattini, solo un sector se ha movilizado a contrapelo: 鈥渆l sector log铆stico, que se enfrenta a una profunda reestructuraci贸n de la rama. Con una determinaci贸n y una fuerza inducida por la importancia de la inmigraci贸n en sus filas, a煤n poco impactada por la ideolog铆a delet茅rea del autocontrol de las luchas y a煤n preservada del sentimiento de resignaci贸n explotado sistem谩ticamente por los aparatos burocr谩ticos de los grandes sindicatos, los trabajadores de log铆stica han logrado importantes victorias parciales, logrando imponer en varias empresas mejoras en los salarios y condiciones laborales 鈥[20]. De ah铆 la capacidad de estas decenas de miles de portadores para liderar, como explica una publicaci贸n del sindicato SI Cobas, 芦luchas reales, con huelgas reales, coordinaci贸n real, plataformas reales de lucha y no simplemente proclamaciones que uno exhibe para olvidar inmediatamente. Estas luchas en ocasiones han logrado cambiar el equilibrio de fuerzas a favor de los trabajadores de la log铆stica e incluso m谩s all谩, obtener mejoras significativas en las condiciones laborales y en los contratos鈥.

M谩s all谩 de las mejoras materiales, por definici贸n siempre transitorias como lo demuestra la reestructuraci贸n empresarial en curso en este mismo sector, y dado que estas luchas conciernen a una participaci贸n minoritaria de los trabajadores del sector (de 1 a 2 millones, seg煤n los m茅todos de c谩lculo), el elemento nuevo m谩s importante de este ciclo de luchas es 芦cualitativo禄: se trata de 芦luchas verdaderamente auto-organizadas禄 por los propios trabajadores y que han dado lugar a la experiencia de un nuevo sindicalismo militante. Se diferencia del sindicalismo de base m谩s tradicional en que combina la auto-organizaci贸n, la participaci贸n directa de los trabajadores involucrados y la organizaci贸n, que de todos modos es vital para las luchas auto-organizadas, a trav茅s de la contribuci贸n de activistas pol铆ticos internacionalistas de larga data. Es tan diferente de la pr谩ctica de las grandes centrales sindicales tradicionales, Cgil-Cisl-Uil, porque estas 煤ltimas desempoderan a los trabajadores y les inculcan la l贸gica de la empresa y del mercado, transform谩ndolos en m谩quinas de trabajo disciplinado como clientes y usuarios de sus servicios鈥 [21] .

El 铆mpetu de esta experiencia de lucha del proletariado log铆stico condujo en particular a la creaci贸n de la Asamblea de Trabajadores Combativos, que tiene la ambici贸n de unirse en un frente 煤nico de lucha contra los patrones y el gobierno. (Algunas) resistencias nacidas en las empresas y en la sociedad, ya han convocado una huelga general de todo el archipi茅lago del sindicalismo 鈥減opular鈥, el 11 de octubre. Estos son los primeros pasos en un largo camino hacia el renacimiento de un movimiento proletario en t茅rminos de luchas inmediatas. Sin embargo, esta perspectiva ya se enfrenta a una dura represi贸n patronal-estatal, que se ha traducido en despidos pol铆ticos, detenciones, 贸rdenes de deportaci贸n al extranjero, denuncias, ataques contra piquetes e incluso el asesinato de Adil Belakhdim en junio pasado durante la lucha contra los 300 despidos en Piacenza (Emilia) ordenados por el coloso estadounidense FedEx. Por otro lado, tambi茅n est谩 surgiendo un cierto apaciguamiento a ra铆z de las considerables mejoras materiales obtenidas (el esp铆ritu de lucha no es una 芦marca registrada禄, de todos modos 鈥). Estos primeros pasos hacia el renacimiento de un movimiento proletario son, sobre todo, obstaculizadas por la lentitud y los l铆mites pol铆ticos con los que se ponen en marcha los sectores de clase afectados por los despidos (por no hablar de los dem谩s).

***

En este sentido, la reacci贸n m谩s significativa proviene del colectivo de trabajadores de GKN, una f谩brica de componentes de automoci贸n, con sede en Florencia, perteneciente al fondo brit谩nico Melrose, que cerr贸 por deslocalizaci贸n y que provoc贸 el despido de unos 500 empleados. Pero incluso las continuas iniciativas de este colectivo de trabajadores dentro de la Fiom (Federaci贸n de empleados y metal煤rgicos, afiliada a la CGIL) han quedado 芦encerradas禄 en una dimensi贸n empresarial, incluso territorialista, sin ni siquiera intentar conectar con los trabajadores de Whirpool en N谩poles, Embraco en Tur铆n, Gianetti ruote en la regi贸n de Mil谩n, con los distintos establecimientos Stellantis en los que se anuncian despidos, si bien estas son realidades espec铆ficas del sector metal煤rgico y de maquinaria, a menudo en la misma industria automotriz y con los mismos antecedentes sindicales.

Otro ejemplo, las protestas de los riders (los mensajeros) tambi茅n han sido demasiado d茅biles. Capaz de organizar una huelga nacional de un d铆a en marzo en la que participaron unas 30 ciudades; pero incapaz, sin embargo, de generar una verdadera organizaci贸n transversal de las distintas empresas y ciudades implicadas. En cuanto a la huelga de Amazon, tambi茅n el pasado mes de marzo, primero obtuvo un 茅xito medi谩tico desproporcionado, pero estos mismos medios han dado un gran apoyo a la reciente firma de un acuerdo de la empresa con las confederaciones sindicales para 芦poner en marcha un m茅todo de negociaci贸n con el sindicato禄. Se trata en definitiva de una apuesta bastante gen茅rica, acompa帽ada adem谩s de una campa帽a de spots de la empresa en los grandes medios de comunicaci贸n, en los que los empleados (a menudo inmigrantes) expresan su satisfacci贸n por 鈥渟er Amazon鈥濃 spots que plantean la pregunta: 鈥溌縫ara qu茅 sirve el sindicato?鈥

En resumen, las fuerzas en acci贸n en el momento actual son demasiado modestas: para oponerse eficazmente a los ataques del gobierno de Draghi, que act煤a con gran habilidad y no duda en echar el anzuelo a la fuerza de trabajo m谩s cualificada en materia inform谩tica [22] ; u oponerse tambi茅n a los asaltos de Confindustria (la mayor asociaci贸n de empleadores del pa铆s) [23] y a una Uni贸n Europea que se prepara para iniciar nuevas reformas del sistema de pensiones. Sin embargo, el recrudecimiento de las luchas, que han llevado a la convocatoria de una huelga unitaria de todos los sindicalistas de base, expresa una necesidad real.

No creo que la unidad de acci贸n de las organizaciones sindicales 鈥渄e base鈥 se pueda estabilizar de esta manera, porque hay varios sindicatos de 鈥渂ase鈥 diferentes. Uno, nacido en los a帽os 80 y 90 del siglo pasado, compuesto principalmente por trabajadores italianos, arraigados sobre todo en el sector p煤blico, que busca restablecer el antiguo Estado de bienestar, aunque signifique lograrlo con una cierta dosis de soberanismofrente a la p茅rfida Uni贸n Europea. El otro naci贸 despu茅s de la crisis de 2008, arraigado en la log铆stica y otros sectores de la producci贸n, integrado por trabajadores de diversas nacionalidades, sobreexplotados, habiendo liderado una serie de luchas sindicales de una intensidad sin precedentes, con la posible excepci贸n de Slai Cobas. Pienso m谩s bien en la proyecci贸n de los protagonistas de las luchas en el sector log铆stico y la Asamblea de trabajadores combativos, en su capacidad para dirigirse a la masa de trabajadores y empleados afiliados a los tres sindicatos confederales y a la masa a煤n mayor de j贸venes. (y no tan j贸venes) trabajadores precarios desorganizados.

Esta perspectiva podr铆a orientarse hacia una plataforma de protesta unitaria que requiera, una vez m谩s, cuadros proletarios y militantes capaces de animarla y darle un impacto cada vez m谩s amplio. No es solo un sue帽o; por primera vez en no s茅 cu谩ntos a帽os o por primera vez a secas, en junio pasado, delegados del sindicato FIOM pero tambi茅n de otros sindicatos, en decenas de unidades de producci贸n de maquinaria y metalurgia, declararon huelgas de protesta contra el asesinato de Adil Belakhdim y contra la represi贸n de las luchas de SI Cobas.

El camino ser谩 largo y accidentado, eso es seguro. Basta pensar en la virtual inexistencia y la extrema dispersi贸n de la oposici贸n pol铆tica organizada con una l铆nea de lucha de clases. Es una oposici贸n atrapada en planes ilusorios de transformaci贸n de un capitalismo sin embargo irreformable, como nos ha mostrado el pasado y nos muestra el presente, un capitalismo cuyas 芦emergencias禄 se multiplican y se entremezclan ca贸ticamente unas sobre otras, planteando m谩s dudas sobre el 鈥渕ilagro chino鈥.

Si tuviera que escribir una lista exhaustiva de quejas, tambi茅n me preguntar铆a en qu茅 retos han fallado los movimientos feministas y ambientalistas de los 煤ltimos a帽os [24] , y d贸nde renace el marxismo revolucionario en Italia que, en el 煤ltimo siglo, particip贸 tan intensamente en las luchas y debates de la Internacional Comunista y que, incluso en los a帽os de posguerra, contribuy贸 a la cr铆tica comunista del capitalismo. Dicho eso, sin melancol铆a ni miradas retrospectivas complacientes. Afortunadamente, la lucha de clases en Italia depende, mucho m谩s de lo que pensamos en nuestros c铆rculos, de su desarrollo internacional. Pero mucho mejor si tambi茅n pueden llegar buenas noticias desde Italia. (Art铆culo recibido el 22 de septiembre de 2021; traducci贸n de Dario Lopreno, revisada por el autor)

https://kaosenlared.net/la-primera-mitad-de-la-era-draghi-optimismo-del-regimen-y-masacre-social-en-italia/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=la-primera-mitad-de-la-era-draghi-optimismo-del-regimen-y-masacre-social-en-italia