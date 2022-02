–

Poco tiempo para dedicar a los pacientes, ausencia de medidas contundentes, escasez de personal y una gesti贸n altamente cuestionada. La principal asociaci贸n de Castilla y Le贸n de m茅dicos de familia, SOCALEMFYC, ha realizado una encuesta entre sus socios que revela que la sanidad p煤blica y sus condiciones laborales atraviesan una de las peores situaciones que los trabajadores recuerdan.

El 75% de los encuestados han declarado que la Atenci贸n Primaria en la comunidad est谩 “peor que nunca” y lo achacan a problemas estructurales como las agendas sin l铆mites. El 55% de los m茅dicos de familia encuestados impedir铆a tratar a m谩s de 30 personas al d铆a, cuando la realidad para muchos profesionales ronda los 50 pacientes atendidos en una jornada.

Eduardo Lamarca, presidente de SOCALEMFYC, atribuye ese “peor que nunca” a dos factores: la covid-19 y la gesti贸n de las 煤ltimas administraciones del Partido Popular: “El punto m谩ximo al que se ha llegado es por el estr茅s de la pandemia. Llevamos d茅cadas demandando una mejora de inversi贸n y la pandemia ha sido la guinda”, declara.

Adem谩s, los Gobiernos del Partido Popular, en palabras del presidente, han alimentado ese camino hasta el punto actual: “Las pol铆ticas del PP durante las 煤ltimas administraciones han ido mermando la atenci贸n primaria y no ha habido una pol铆tica de prever la jubilaci贸n de profesionales. Son pol铆ticas de dejadez. Ten铆amos algunos estudios de hace m谩s de 10 a帽os que preve铆an la falta de personal y no han fallado, pero no se hizo nada al respecto”, asevera.

El 65% de los encuestados asegura que son necesarios al menos diez minutos de consulta por paciente, e incluso otro 30% aumenta el margen hasta los 15 minutos.

Sobre las medidas principales para la Atenci贸n Primaria, SOCALEMFYC llega a la conclusi贸n de que la clave pasa por un incremento en la inversi贸n para fortalecer esta primera l铆nea de batalla. Una vez solventado este problema, ponen como segunda prioridad controlar la agenda de los m茅dicos para rebajar la cantidad de pacientes atendidos.

Para relajar la presi贸n asistencial, que en Castilla y Le贸n lleva meses desbordada tras la aparici贸n de 贸micron y la inacci贸n de su presidente Alfonso F. Ma帽ueco, el 35,9% de los encuestados proponen un sistema de triaje realizado por personal sanitario previo a cualquier consulta que vea el m茅dico, para as铆 poder trabajar con un diagn贸stico previo y aumentar la precisi贸n de los tratamientos.

Para arreglar las actuales condiciones de las zonas rurales, donde la escasez de m茅dicos y de medios para llegar hasta zonas despobladas complica la atenci贸n sanitaria p煤blica, el 48,7% cree que lo mejor ser铆a centralizar la actividad en el centro de salud y facilitar el transporte de los pacientes. Adem谩s, el 41% cree que habr铆a que reestructuras las Zonas B谩sicas de Salud.

“Es un problema que ten铆amos previamente a la pandemia por falta de personal en zonas muy despobladas. En las 谩reas rurales, muy diversas, en todas habr铆a que hacer reorganizaci贸n a la carta. Todo viene motivado por la falta de inversi贸n y profesionales y la falta de previsi贸n, agravada por la pandemia. No hay profesionales para cubrir esos consultorios”, asegura Lamarca.

Por 煤ltimo, otro de los factores sorprendentes pero que van en la l铆nea del resto de sanitarios de Espa帽a, es que el 87,2% de los encuestado se siente insatisfecho o muy insatisfecho con su desempe帽o laboral. “Algo que no ve铆a antes era un alto grado de desmotivaci贸n. M茅dicos j贸venes que est谩n tan desmotivados que est谩n pensando en cambiar de especialidad huyendo a una especialidad hospitalaria sea m谩s agradable o migrar a otras comunidades donde tenga mejores condiciones laborales. Es desazonador ver m茅dicos de 28 a帽os que quiere dejarlo”.

