“Es necesario no crear espacios que hagan olvidar lo sucedido. La felicidad no puede construirse sobre el dolor ajeno”, afirma Selma Aslan, co-presidenta de la Cámara de Arquitectos de Amed.

La Prisión nº 5 de Diyarbakir, donde decenas de miles de personas fueron torturadas tras el golpe militar del 12 de septiembre de 1980, figuraba entre las 10 peores cárceles del mundo. Fue completamente vaciada después de que el presidente turco Recep Tayyip Erdogan anunciara que debía convertirse en un centro cultural.

Hüseyin Barış, copresidente de la sección de Amed de la Asociación de los 78, y Selma Aslan, copresidenta de la Cámara de Arquitectos de Amed, hablaron sobre el tema y afirmaron que la prisión debería convertirse en un museo de la vergüenza.

La tristemente célebre prisión nº 5 de Diyarbakir, construida en 1980 tras el golpe militar para encarcelar a miles de activistas políticos, ocupa un lugar importante en la memoria de la sociedad kurda. Esta prisión, en la que se practicaron diversos tipos de tortura, fue testigo de una gran resistencia, incluidas huelgas de hambre, y en la que permanecieron los líderes del Movimiento por la Libertad del Kurdistán, se ha vaciado por completo en los últimos años. El presidente turco Erdogan dijo que su gobierno la convertiría en un centro cultural. Los kurdos consideran la prisión como un bastión de la resistencia.

Hüseyin Barış y Selma Aslan hicieron valoraciones sobre la historia de la prisión y por qué debe conservarse.

Hüseyin Barış dijo que cuando fue detenido en 1980, fue sometido a diversas torturas durante 2 meses y que estas torturas continuaron incluso después de ser llevado a la prisión de Diyarbakir nº 5. Barış señaló que a pesar de que no había nada en su expediente para mantenerlo en prisión, se le mantuvo en la prisión de Diyarbakir nº 5 durante 10 años.

Museo de la vergüenza para la humanidad

Barış subrayó que lo ocurrido en la prisión no es algo que deba olvidarse.

“Nos devastaron a nosotros y a nuestras familias. No sólo yo, 50 mil personas fueron sometidas a esta persecución. Creo que la prisión de Diyarbakir está entre las 5 peores prisiones. Los crímenes de guerra cometidos por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial se exponen actualmente en un museo de la vergüenza. Por lo tanto, la prisión de Diyarbakir debería considerarse sin duda un museo. Nunca debería convertirse en un centro cultural o algo similar. Debería convertirse en un lugar de la vergüenza no sólo para los kurdos, sino para toda la humanidad”, afirma Barış.

Los espacios de memoria son muy importantes

Selma Aslan afirmó que la prisión nº 5 de Diyarbakir era notoria para los residentes de Amed, y añadió que lo que el individuo experimenta en un espacio a lo largo del tiempo está relacionado con la formación de ese espacio. Aslan afirmó que las prisiones son uno de los lugares donde se forma la memoria social.

“Hay situaciones en las que planeas el futuro basándote en tu memoria del pasado. Por lo tanto, los espacios de memoria son muy importantes. Es muy importante que la sociedad preserve esa memoria colectiva y la transmita a las generaciones futuras”, continuó Barış.

La construcción de la prisión de Diyarbakır finalizó en 1980 y, tras el golpe militar del 12 de septiembre, comenzó a utilizarse como prisión militar. Se convirtió en una prisión donde muchas personas fueron torturadas y asesinadas a lo largo de los años.

La memoria se preserva en Turquía

Aslan recordó que la conversión de la prisión de Diyarbakir en museo está en la agenda desde hace mucho tiempo.

“La prisión se vació por completo de la noche a la mañana antes de una visita del presidente Erdogan a Diyarbakir y el Ministerio de Justicia transfirió su propiedad al Ministerio de Cultura y Turismo. Los gobiernos y los establecimientos de Turquía tienden a destruir la memoria en lugar de preservarla. La prisión suscita muchas preocupaciones. Si van a convertirla en un museo, primero deben investigar lo que sienten y piensan los habitantes de esta ciudad. Mientras se sigue discutiendo la existencia del pueblo kurdo o se moldea la sociedad turca a través de este proyecto de nación única, ¿qué tipo de estructura está planeando, teniendo en cuenta las razones por las que se metió allí a los presos y sus consecuencias?” dijo Aslan.

La felicidad no puede construirse sobre el dolor

Aslan subrayó que cualquier decisión sobre la prisión de Diyarbakır no debe concernir únicamente al gobierno o a sus instituciones.

“Por supuesto, debe convertirse en un museo que pida cuentas de lo que se vivió. ¿Qué tipo de traumas experimentaron las personas que permanecieron allí en aquella época? Por lo tanto, debe haber un espacio de memoria que debe diseñarse junto con ellos. No debería trabajarse para borrar experiencias o incidentes que tienen un lugar en la memoria de la sociedad. Debería transformarse en un lugar donde se preserven las experiencias pasadas, donde todo el mundo pueda ver lo que ocurrió en la cárcel. Esto puede llevar a reexaminar acontecimientos pasados. Por ejemplo, un antiguo guardia debería enfrentarse a sus malos tratos a los presos cuando vaya a ver el museo. Además, cuando un familiar de una persona que fue torturada en esa prisión vaya a visitarla, debería poder sentir el sufrimiento de los que estuvieron allí. Es necesario no crear espacios que hagan olvidar lo sucedido. La felicidad no puede construirse sobre el dolor ajeno”.

Fuente: ANF

