De parte de Asamblea De Pueblos Indigenas Del Istmo Oaxaqueno March 30, 2022 48 puntos de vista

El día de ayer martes 29 de marzo llevamos a cabo nuestra Asamblea Comunitaria en Puente Madera para informar sobre los problemas de la comunidad y de una reunión con representantes del gobierno que se tuvo el sábado 26 de marzo en la Administración Portuaria Integral de Salina Cruz, por acuerdo de Asamblea hemos decidió informar y hacer público la siguiente información:

El sábado 26 de marzo de 2022, representantes de la comunidad indígena de Puente Madera sostuvimos una reunión con Rafael Marín Mollinedo titular del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT), Gonzalo Villalobos López representante de la Procuraduría Agraria en el Estado de Oaxaca, Lila Rodríguez Villanueva jefa de residencia de la Procuraduría Agraria en Tehuantepec, reunión llevada a cabo después de tanta insistencia por parte de la Procuraduría Agraria, después de varias horas de discusión repetían dos preguntas ¿cuál era el motivo de nuestra inconformidad? ¿por qué nos oponíamos al desarrollo de San Blas Atempa y del Istmo de Tehuantepec?, a lo que nosotros como portavoces de los acuerdos en Asamblea, respondimos:

El próximo 8 de junio se cumple 1 año del Juicio de Nulidad interpuesto en el Tribunal Unitario Agrario de Tuxtepec, en el que demandamos nulidad del Acta de la Asamblea de Comuneros celebrada el 14 de marzo de 2021 debido a las irregularidades como fueron: acarreo de personas que no son comuneros, falsificación de firmas, nombre y firma de comuneros que se repetía, firma de comuneros muertos, entre otras. Esto lo hemos dicho muchas veces en conferencia de prensa y con comunicados, es una burla que sigan diciendo que no saben nada al respecto, cuándo incluso hemos entregado copias del expediente y de las pruebas de la demanda en reuniones con representantes del gobierno y diversas instituciones.

Aunado a esto, el acaparamiento de tierras de uso común del monte El Pitayal y la entrega de actas de posesión por la misma Procuraduría Agraria de Tehuantepec en el marco de la imposición del Parque Industrial, nos deja claro que tanto las y los famosos posesionarios así como los funcionarios de la Procuraduría Agraria tiene intereses económicos por lograr convencer a la gente para la entrega de tierras al CIIT, esto se ha denunciado por diversas comunidades de la región como en Almoloya, Matías Romero, Ixaltepec, Ixtepec, Mixtequilla, Tagolaba, etc. Hacemos el recordatorio que por diversas denuncias por corrupción y enriquecimiento al expresentante de la PA Luis Alberto Paredes Jiménez tuvo como consecuencia su destitución de la residencia de Tehuantepec, ahora nos damos cuenta de que el problema viene desde la oficina estatal y sea quién llegue a Tehuantepec repite los mismos vicios.

Continuando con la discusión, nos mencionaron que el Gobierno Federal no va a violar los Derechos de los Pueblos Indígenas, Rafael Marín nos pregunto que si el Juicio en el TUA no nos favorece que haremos y comento que si nosotros no queremos aprovechar la oportunidad del Parque Industrial, se lo va a llevar a Chivela, donde le están dando al CIIT 150ha, la Procuraduría Agraria intervino insistiendo en que pensáramos las cosas y que se hiciera una reunión con la Asamblea de Puente Madera para informar los beneficios de este proyecto, de nueva cuenta estás fueron nuestras respuestas:

Si el Tribunal Unitario Agrario de Tuxtepec falla a favor del Parque Industrial, habrá ganado la corrupción, y continuaremos la lucha organizada y jurídica ante Tribunales Federales y a donde tengamos que llegar para buscar Justicia. Si se quieren llevar el Parque Industrial a otro pueblo con el mismo mecanismo de despojo y engaño la gente se va a dar cuenta, hoy somos Puente Madera, mañana seremos más comunidades denunciando y luchando contra la imposición y el despojo. Claro que el Gobierno está violando derechos de los pueblos indígenas con el hecho de imponer megaproyectos sin consentimiento, al señalar, despotricar, intimidar y amenazara quienes defendemos nuestra tierra y territorio.

Por último, nuevamente, la Procuraduría Agraria insistieron en visitar la Asamblea de Puente Madera, a lo que respondimos que teníamos que comentarlo a la Asamblea antes de decidir, ya lo hemos dialogado en nuestra Asamblea del día de ayer, está es nuestra respuesta la cuál decidimos hacemos pública:

Gonzalo Villalobos López representante de la Procuraduría Agraria en el Estado de Oaxaca, Lila Rodríguez Villanueva jefa de residencia de la Procuraduría Agraria en Tehuantepec y cualquier representante del Corredor Interoceánico NO SON BIENVENIDOS A LA COMUNIDAD DE PUENTE MADERA Y SERÁN EXPULSADOS EN CASO DE INGRESAR.

NO VAMOS A PERMITIR QUE ENTREN MAQUINA AL MONTE EL PITAYAL, NI QUE SE HAGA NINGÚN TRABAJO QUE ATENTE CONTRA TIERRAS DE USO COMÚN. NO AL PARQUE INDUSTRIAL.

EXIGIMOS LA REVISIÓN Y CANCELACIÓN DE ACTAS DE POSESIÓN SOBRE TIERRAS DE USO COMÚN.

HACEMOS RESPONSABLES A LAS PERSONAS ANTES MECIONADAS EN ESTE ESCRITO, ASÍ COMO A ANTONINO MORALES TOLEDO LIDER ESTATAL DE LA ORGANIZACIÓN FUCO, NOEL HERNANDEZ RITO PRESIDENTE MUNICIPAL DE SAN BLAS ATEMPA Y AL EXSINDICO MUNICIPAL ANTONIO VIELMA GALLEGOS DE CUALQUIER AMENAZA, DETENCIÓN Y AGRESIÓN A CUALQUIER HABITANTE DE PUENTE MADERA E INTEGRANTE DE NUESTRA ORGANIZACIÓN.

SI NOS TOCAN A UNX NOS TOCAN A TODXS, SI HAY REPRESIÓN HABRÁ MOVILIZACIÓN.

Hacemos un llamado de unidad a las demás Agencias de San Blas Atempa: Rancho Llano, Santa Rosa, Monte Grande y Tierra Blanca a organizarse y defender las tierras y nuestros derechos. Basta de despojo y beneficio para unos cuántos.

30 de Marzo de 2022

ASAMBLEA COMUNITARIA DE PUENTE MADERA

Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio – APIIDTT