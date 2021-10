La prohibición de que un convenio no puede ser afectado por convenios de ámbito distinto durante su vigencia no aplica al periodo de ultraactividad

El Tribunal Supremo se acaba de pronunciar sobre la prohibici贸n de que un convenio no pueda ser afectado por convenios de 谩mbito distinto durante su vigencia. El TS deja claro que esta prohibici贸n (art. 86.1 del ET) se extiende a todo el per铆odo de vigencia del convenio, pero no al per铆odo de ultraactividad del mismo.

En el caso concreto planteado se dirime la validez de un convenio de empresa que establece una jornada de trabajo superior a la establecida en el conenio sectorial anterior (sent. del TS de 5 de octubre de 2021)

