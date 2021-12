Las últimas afirmaciones de que Irán y Siria albergan armas de destrucción masiva (ADM) no son más que una estratagema reciclada de la invasión de Iraq de 2003

A menos de dos semanas para la reactivación del Acuerdo Nuclear de Irán de 2015, Israel y las potencias de la OTAN se posicionan en contra de Irán, con los aliados regionales preparando el escenario para una escalada de violencia en todos los frentes. Al frente de este empuje potencialmente peligroso hacia la guerra han estado los medios de comunicación del establishment occidental y su obsesión con las “Armas de Destrucción Masiva” de Oriente Medio.

Muchos creyeron que tras la invasión ilegal de Iraq en 2003, que se justificó en gran medida sobre la base de “proteger al mundo” de las supuestas “armas químicas, biológicas y nucleares” de Saddam Hussein, esas excusas no volverían a utilizarse. El expresidente iraquí fue acusado de ocultar armas de destrucción masiva que nunca se encontraron.

Sin embargo, a pesar de que se ha demostrado que los líderes occidentales, como George Bush y Tony Blair, están equivocados, parece que se vuelve a elaborar la misma propaganda gastada para justificar la agresión militar tanto contra Siria como contra Irán.

En el caso de Irán, desde hace 30 años destacados políticos israelíes, como Benjamin Netanyahu, han estado prediciendo erróneamente cuándo la República Islámica adquirirá armas nucleares y siguen alegando que Teherán alberga un programa secreto de armas nucleares. Por ejemplo, en 1992, el expresidente de Israel, Shimon Peres, advirtió a la comunidad internacional “que Irán se dotaría de una bomba nuclear en 1999”. Se ha acusado a Irán de prácticamente todas las mentiras que se han dicho a la opinión pública occidental, exactamente igual que se afirmó de Iraq bajo Saddam Hussein; incluyendo las afirmaciones de que Al-Qaeda tiene su “nueva base de operaciones” en Irán, según el ex secretario de Estado estadounidense Mike Pompeo, y de que Irán está desarrollando en secreto una bomba nuclear, así como otros tipos de bombas que amenazan la seguridad regional.

Tras el ataque con drones que se lanzó contra la base militar de Al-Tanf, en el sur de Siria, el 20 de octubre, el Mando Central de EE.UU. prometió el derecho a una respuesta. Aunque EEUU ocupa ilegalmente cerca de un tercio del territorio sirio, con su propia presencia militar y sus proxies, Washington sigue considerando que tiene derecho a la “autodefensa”. A pesar de la clara contradicción de las cláusulas del derecho internacional, esto sigue significando que EE.UU. está buscando objetivos para atacar, y es probable que haya frenado dicho ataque, debido a las discusiones en Viena destinadas a reactivar el Acuerdo Nuclear con Irán. Lo que es más, tras el ataque a la base controlada por EEUU en Siria, The New York Times afirmó haber conseguido “funcionarios israelíes y estadounidenses no identificados” como fuentes para afirmar que Irán estaba detrás del ataque. Esto podría ser simplemente propaganda falsa, pero si se cree que es el caso en los EE.UU., no es descabellado suponer que esto ahora puede ser utilizado para justificar el ataque a Irán o a los iraníes.

Israel ha estado presionando activamente a EEUU durante el último mes, en un intento de extraer más condiciones de Teherán, en el caso de que el Acuerdo Nuclear se reactive en las próximas semanas. Además, la campaña de presión del régimen sionista ha sido una fuente de amenazas emitidas a Irán con respecto a que Israel está preparando su fuerza aérea para atacar las instalaciones nucleares iraníes. EEUU también se ha subido al carro de considerar opciones militares para Irán, para combatir su inexistente programa de armas nucleares. En respuesta, el general iraní Gholamali Rashid dice que “si Israel lleva a cabo ataques contra Irán, nuestras fuerzas armadas atacarán inmediatamente todos los centros, bases, rutas y espacios utilizados para llevar a cabo la agresión”.

Por supuesto, no hay pruebas de que Irán esté desarrollando efectivamente un arma nuclear, ni ha habido nunca ninguna acusación contra Teherán por parte de ninguna organización de prestigio que diga que está intentando alcanzar este objetivo. Sin embargo, los medios de comunicación occidentales han repetido estas falsas afirmaciones y predicciones sobre cuándo estarán listas las armas nucleares, de modo que mucha gente sigue creyendo la propaganda.

La RAF del Reino Unido también afirma haber derribado un avión no tripulado que, según dicen, pertenece a una “milicia terrorista respaldada por Irán” en Siria. Haciendo sonar los tambores de guerra e intentando presumir de sus capacidades militares, esto llega después de que el Reino Unido acabe de comprometerse a trabajar con Israel para combatir la adquisición de armas nucleares por parte de Irán. El Reino Unido, a pesar de su relativamente débil ejército, parece estar apoyando la agresión de EEUU e Israel en la región todavía, tratando de propagar la idea a los derechistas británicos de que todavía tiene “lo que se necesita”.

Israel ha atacado ilegalmente a Siria, sin provocaciones, al menos 8 veces durante los últimos dos meses. “Tel Aviv” sigue aumentando las tensiones en torno a los Altos del Golán ilegalmente ocupados, prometiendo en octubre cuadruplicar su población de colonos en la zona. Esto ocurre a pesar de que recientemente se aprobó una resolución de la Asamblea General de la ONU para condenar la ocupación y anexión del territorio por parte de Israel.

Como parte de la propaganda que se está utilizando para justificar los crímenes de Israel contra Siria, The Washington Post publicó recientemente un artículo en el que cita a “dos funcionarios de inteligencia occidentales” que afirmaron que Israel ha lanzado ataques para atacar los supuestos sitios de desarrollo de armas químicas de Siria. El artículo trata de afirmar que un ataque aéreo israelí en junio y otro el año pasado, ambos apuntaron a sitios donde se estaban produciendo “armas químicas”.

El informe no ofrece ninguna prueba de estas afirmaciones, las fuentes no se identifican y ni siquiera se especifica la identidad del país occidental del que proceden los “funcionarios de inteligencia”. Los sitios alrededor de Homs, que según ellos fueron atacados para destruir las instalaciones de armas químicas, también son supuestamente sitios donde Siria tenía sus armas químicas antes de 2013, cuando se deshizo oficialmente de ellas. Según el informe, se supone que debemos creer que Siria sería tan estúpida como para empezar a producir armas químicas secretas en el mismo lugar en el que las producía abiertamente, en un momento en el que Israel estaba bombardeando constantemente todo y cualquier cosa que pudiera golpear.

Estas afirmaciones son tan extravagantes para creerlas, que el lector tendría que pensar que el gobierno sirio está dirigido por personas totalmente dementes o lo más tonto que existe. Las afirmaciones ni siquiera se acercan a lo razonable, y sin embargo el artículo del WP se cita ahora en todo el mundo como si el informe fuera cierto.

A pesar de la propaganda reclutada por los medios corporativos occidentales contra Irán y Siria, es fácil de ver a través de aquellos que siguen la región de cerca; sin embargo, la mayoría de los occidentales son comprados y vendidos en ella. Este tipo de informes y narrativas tejidas por los medios de comunicación occidentales se utilizan esencialmente para justificar cualquier agresión ilegal que haya tenido lugar contra Irán y sus aliados.

Lo peor es que los mismos medios de comunicación están sentando ahora las bases para justificar nuevas agresiones militares. Los medios de comunicación corporativos occidentales no son independientes del complejo militar-industrial y de los gobiernos que defienden, son simplemente otra ala de esa misma maquinaria militar dirigida por EEUU. La única diferencia es que no utiliza bombas, sino palabras.

Aunque es poco probable que Israel lance una guerra directa contra Irán, es muy posible que se produzcan batallas limitadas y/o una serie de guerras por delegación. Como mínimo, es probable que la agresión militar occidental e israelí se intensifique rápidamente en los próximos meses.

Al Mayadeen