All谩 por 1840 Proudhon escribi贸 est谩 c茅lebre frase en su obra 驴Qu茅 es la propiedad?, y aqu铆 estamos en el S.XXI y todav铆a la mayor parte de la poblaci贸n no entiende qu茅 es la propiedad privada y c贸mo influye esta en su vida.

Pues bien, hoy vamos a intentar poner un poco de luz sobre lo que es la propiedad privada, y las implicaciones que esta tiene, hablando de la misma en un 谩rea muy concreta: LA VIVIENDA.

Para comenzar aclaremos dos conceptos: propiedad privada y posesi贸n. Posesi贸n es el concepto natural que todos ( o la mayor铆a) los seres humanos comprendemos de forma natural. Posees una casa (limit谩ndose al 谩mbito de la vivienda) porque vives en ella (independientemente de si vives en ella 12 o 2 meses al a帽o), la posees porque la mantienes, pasas tiempo en ella, est谩s vinculado tanto de manera emocional como f铆sica a ese lugar, etc.

Sin embargo la propiedad privada es un concepto jur铆dico y econ贸mico, es literalmente 鈥el derecho del individuo, o las organizaciones, a la posesi贸n, el control y la disposici贸n de un bien鈥. Y aqu铆 est谩 la trampa porque a diferencia de la posesi贸n aqu铆 no tiene (y normalmente es as铆) que existir vinculaci贸n alguna m谩s all谩 de un papel firmado por unos tipos que dicen que esa casa es tuya, aunque en la vida la hayas pisado ni tengas la menor intenci贸n de hacerlo. Por simplificar ser铆a dif铆cil que tuvieses en posesi贸n m谩s de una (o dos casas excepcionalmente) durante un periodo determinado de tu vida pero sin embargo puedes tener en propiedad (privada) tantas viviendas como t煤 capital te permita y no solo eso sino que puedes trasladar esta propiedad a tu descendencia o a quien desees sin necesidad de nuevo de que tengan v铆nculo alguno con el lugar.

Normalmente se argumenta en favor de la propiedad privada de dos maneras distintas: o bien que est谩 nos protege frente al Estado (la m谩s sofisticada). O que nos protege frente a unos supuestos malhechores agazapdos a la puerta de nuestra vivienda para meterse en ella a la m铆nima oportunidad, quedandosela y dej谩ndote a t铆 en la calle, nada m谩s disparatado y alejado de la realidad.

En cuanto al primer argumento, no nos podemos re铆r m谩s. Son los estados los valedores actuales de la propiedad privada mediante leyes, jueces y polic铆as. En resumen, mediante el aparato estatal de la represi贸n y el miedo. Es m谩s, a lo largo de la historia siempre que ha existido la propiedad privada ha sido gracias a que algo o alguien pod铆a amenazar con la violencia a cualquiera que se atreviera a cuestionar a la misma. La propiedad privada s贸lo existe gracias a la violencia y el miedo, si no fuera as铆 驴Qui茅n en su sano juicio no entrar铆a a vivir en una casa abandonada en vez de dedicar la mayor parte de sus recursos al pago de un techo?

En el segundo caso. NO, no es la propiedad privada la que te protege sino la que te coloca en una situaci贸n de desigualdad, defensiva y de violencia (indirecta o directa) respeto al resto de seres humanos. Si no existiera la propiedad privada todo el mundo tendr铆a acceso a la vivienda y nadie tendr铆a necesidad de utilizar la violencia para tener acceso a la misma.

A煤n as铆 algunas personas insistir谩n en que 鈥渄a igual que todo el mundo tenga acceso a la vivienda que siempre existir谩 un loco que quiera quitarte la casa porque le gusta, le viene en gana, o (pel铆cula random de t煤 elecci贸n)鈥, bien en este caso la posesi贸n no te soluciona el problema (nada es perfecto) pero esta persona se tendr铆a que preguntar 驴Acaso soluciona este problema la propiedad privada? La realidad demuestra lo contrario, incluso a algunos como los militantes de derechas les quitan la vivienda cuando bajan a por el pan.

Dicho esto, 驴Qu茅 implicaciones tiene en nuestra vida diaria la propiedad privada de la vivienda? Hagamos un c谩lculo grosero para hacernos a la idea. El salario m谩s frecuente en Espa帽a es de 18.489,74鈧 as铆 que probablemente tengamos un salario neto mensual de unos 1276,40鈧 al mes en 12 pagas.

Pongamos que vivimos en la comunidad m谩s poblada de Espa帽a (Andaluc铆a), idealista nos dice que el precio medio por metro cuadrado en esta comunidad es de 1821鈧/m2 y que una casa de tama帽o medio en Andaluc铆a (idealista) tiene alrededor de 103m2, por lo tanto nuestra bonita casa tendr铆a un coste de 187563鈧 a los que hace falta sumar el 10% de IVA o ITP, dandonos un costo finalmente de unos 206319鈧. Evitemos a帽adir al c谩lculo la solicitud de una hipoteca para no complicar los c谩lculos (!Somos ricos!), tardaremos unos 162 meses (13 a帽os y medio) en pagar la bonita propiedad privada siempre que dediquemos nuestro sueldo 铆ntegro a pagar la vivienda (cosa que es f铆sicamente imposible). Pongamos que trabajamos de media unas 176 horas mensuales, tenemos que hemos dedicado 176脳162= 28512/24=1188 d铆as completos (para qu茅 dormir, descansar o comer) de nuestra vida perdidos en pagar un techo bajo el que cobijarnos, m谩s de tres a帽os de nuestra vida tirados al cubo de la basura (y hemos sido optimistas en el c谩lculo obteniendo una cota inferior). Piensalo detenidamente, m谩s de un tercio de t煤 vida laboral va a estar INTEGRAMENTE dedicado a pagar una vivienda. En resumen pierdes unos cuantos bastantes a帽os de t煤 vida tan solo para tener un papel de mierda.

Frente a esto la propuesta de quien escribe estas l铆neas es sencilla: Eliminar la propiedad privada de la vivienda, s贸lo existiendo la posesi贸n de la misma.

Acceso gratuito a la vivienda de por vida o mientras persista la necesidad a todas las personas residentes en el 谩mbito de aplicaci贸n.

Crear asambleas abiertas a toda la poblaci贸n, libres e independientes y de 谩mbito geogr谩fico m铆nimo (siguiendo el ejemplo del Municipalismo Libertario de Murray Bookchin) en la que las personas que habitan en esa 谩rea geogr谩fica gestionan la asignaci贸n (hasta la muerte o abandono voluntario) del parque inmobiliario y la resoluci贸n de los posibles conflictos generados por la misma.

En cualquier caso la desaparici贸n de la propiedad privada de la vivienda, sin salirnos en exceso del marco capitalista actual, significa el fin de la acumulaci贸n de la misma ya sea a trav茅s de la herencia o de la compra/venta y por lo tanto el acceso a un parque inmobiliario no basado en la especulaci贸n con la consiguiente rebaja sustancial de los precios de la misma.

