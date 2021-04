–

Una vez m谩s, la ciudad de Sinjar (Shengal) se encuentra en una encrucijada. Para los yezid铆es, se trata de una cuenta m谩s en una cadena de incertidumbres constantes no deseadas durante cientos de a帽os. Llaman a la embestida del ISIS en Sinjar el 74潞 鈥済enocidio鈥 o cat谩strofe; una clara se帽al de que para ellos este ataque es la continuaci贸n de siglos de opresi贸n y masacres. Si el ciclo de la historia fuera una cosa, la historia de los yezid铆es es la mejor manifestaci贸n de la misma.

Para entender el car谩cter repetitivo de la violencia contra los yezid铆es, vale la pena mirar la historia de la tribu de la premio Nobel, Nadia Murad, los mandikan. En la d茅cada de 1850, las tropas otomanas atacaron Sinjar y dieron a los mandikan dos opciones: convertirse al Islam o enfrentarse a la muerte. Eligieron la primera opci贸n antes de volver al yezidismo una vez que la amenaza desapareci贸. En 2014, se ofreci贸 la misma opci贸n a la misma tribu, en Kocho. Sin embargo, esta vez los miembros se negaron a convertirse, lo que provoc贸 el asesinato de cientos de hombres, mientras que las mujeres fueron esclavizadas.

Rivalidades yezid铆es

La situaci贸n actual en Sinjar es cuanto menos sombr铆a, dado que los yezid铆es est谩n m谩s divididos que nunca. Hay cuatro facciones principales: los alineados con el PKK, los alineados con el PDK (Partido Democr谩tico de Kurdist谩n), los nacionalistas yezid铆es y los alineados con las FMP (Fuerzas de Movilizaci贸n Popular) y el Irak federal. Las divisiones son tan profundas que los yezid铆es tienen pr铆ncipes rivales: Mir Tahseen, con sede en Sheikhan y respaldado por el PDK, y Mir Naif, con sede en Sinjar, que cuenta con el apoyo de las otras tres facciones, que por ahora est谩n estrechamente aliadas. El grueso de los combatientes yezid铆es de las FMP fueron entrenados originalmente por el PKK, a partir de 2014, y pasaron a formar los combatientes de las Unidades de Resistencia de Sinjar (YB艦). Hay coincidencias ideol贸gicas entre los nacionalistas yezid铆es y los alineados con las FMP y el PKK. Las tres facciones se oponen a que Sinjar sea administrada por el Gobierno Regional del Kurdist谩n; presionan para que los yezid铆es se auto-administren dentro de Irak y creen que su identidad diferenciada requiere una administraci贸n y un ej茅rcito localizados. Sin embargo, el bando favorable al PKK tiene una visi贸n m谩s ambigua sobre el kurdismo de los yezid铆es, ya que se consideran parte de la 鈥渘aci贸n kurda鈥 en el contexto de Oriente Medio en general, aunque reconocen su identidad diferenciada. Por primera vez, la divisi贸n de los yezid铆es es tambi茅n geogr谩fica. Los que residen actualmente en Sinjar, que se calcula que son unos 100.000, y los que han emigrado al extranjero, que se calcula que son otros 100.000 o 110.000, son en su mayor铆a partidarios de los tres grupos aliados; mientras que los que a煤n viven en los campos de desplazados internos de la provincia de Duhok, que se calcula que son m谩s de 200.000 personas, apoyan mayoritariamente al PDK (sin embargo, no est谩 claro cu谩ntos de los desplazados internos seguir谩n apoyando al PDK una vez que se trasladen a Sinjar o al extranjero). Hay un n煤mero menor de yezid铆es que apoyan al UPK (Uni贸n Patri贸tica de Kurdist谩n) y que tambi茅n est谩n cerca de las otras facciones aliadas.

Las FMP tambi茅n apoyan a las YBS, porque abogan por un gobierno localizado y descentralizado dentro de Irak, alejado del GRK (Gobierno Regional de Kurdist谩n), ya que la ubicaci贸n estrat茅gica de Sinjar se encuentra en un territorio disputado entre Bagdad y el GRK. Adem谩s, las YBS son flexibles y est谩n dispuestas a satisfacer algunas de las exigencias de las FMP y de Ir谩n, incluida la actividad transfronteriza hacia Siria.

驴Qui茅n tiene qu茅 en Sinjar?

Los grupos armados yezid铆es tambi茅n est谩n divididos seg煤n estas l铆neas ideol贸gicas. Hay cuatro regimientos de las FMP, cada uno de los cuales consta de 150 combatientes: el regimiento Lalish, dirigido por Khal Ali; el regimiento M谩rtires de Kocho, dirigido por Talib Jaso (hijo del jefe de la tribu Madikan, Naif Jaso); el 4潞 regimiento, dirigido por Dijwar Faqir; y el 79潞 regimiento, dirigido por Sheikh Marwan. La mayor铆a de las 600 FMP yezid铆es pertenec铆an a las YB艦. Las YB艦 cuenta con unos 1600 combatientes, incluidas las fuerzas especiales de las YB艦 y unas 400 combatientes femeninas, que forman las YJS. Hay entre 700 y 1.000 miembros de la Asayisha Ezidxan, cuyo trabajo principal es vigilar los puestos de control dentro de las ciudades y entre ellas, adem谩s de tener la responsabilidad de la respuesta general a los incidentes, incluida la prevenci贸n y la respuesta a los ataques del ISIS. Las YB艦, las YJS y la Asayisha Ezidxan se conocen colectivamente como la Asamblea Aut贸noma Democr谩tica de Sinjar (MX艦D). Las YBS est谩n estacionadas fuera de Sinjar, mientras que Asayisha Ezidxan est谩 estacionado dentro de Sinjar y se le ha prometido que se integrar谩 en las FMP tribales.

Los yezid铆es respaldados por el PDK son entre 2.300 y 2.500 combatientes: 2.000 forman parte del Comando de Sinjar, dirigido por Qasim Shesho, cuyas fuerzas est谩n directamente vinculadas al Cuartel General de Barzani, y entre 300 y 500 combatientes conocidos como la Fuerza de Protecci贸n de 脢z卯dxan, dirigida por Hayder Shesho. Sin embargo, s贸lo hay unos 200 Peshmerga a las 贸rdenes de Qasim Shesho que est谩n estacionados en la tumba de Sharafadin, mientras que el resto est谩n inactivos.

Adem谩s de los grupos yezid铆es, a d铆a de hoy hay 2.000 soldados iraqu铆es en Sinjar (las brigadas 15 y 20 del ej茅rcito federal) y 400 polic铆as federales. Tambi茅n hay m谩s de 10.000 FMP chi铆es de las milicias Badr, Nujaba, Asaib Ahl al-Hak, las brigadas Said al-Shuhada y las brigadas de Hezbol谩.

La ideolog铆a del PKK, el yezidismo y las FMP

Adem谩s del hecho de que el PKK desempe帽贸 un papel importante en el rescate de los yezid铆es durante la embestida del ISIS en Sinjar en 2014, cuando los Peshmerga del PDK se retiraron, la visi贸n administrativa del PKK es atractiva para muchos yezid铆es porque es similar a la autoadministraci贸n que imaginan: una forma de autogobierno o un cant贸n, protegido por su propia milicia armada, con suficiente autoridad administrativa para gestionar sus propios asuntos. El sistema de comunas del PKK no es demasiado diferente a la estructura social de Sinjar. La ideolog铆a izquierdista, pro-minoritaria e ir贸nicamente irreligiosa del PKK atrae a muchos j贸venes yezid铆es, a diferencia del car谩cter conservador, nacionalista kurdo y sun铆 del PDK. Esto es muy oportuno, ya que los yezid铆es, a pesar de compartir la misma historia y la misma lengua con los kurdos sun铆es, han sido objeto de violencia por parte de las dinast铆as kurdas sun铆es durante siglos. Las fuerzas de Mir Muhammed Kor de Rawanduz mataron a decenas de miles de yezid铆es en Sheikhan entre 1837 y 1938. La magnitud de la masacre cambi贸 por completo el centro de gravedad de los yezid铆es, que pasaron de Sheikhan, la ubicaci贸n de su lugar m谩s sagrado, a Sinjar. Una segunda masacre sangrienta fue dirigida por Mir Badirxan Beg, quien expuls贸 a miles de yezid铆es de la regi贸n de Botan, en lo que hoy es el sureste de Turqu铆a. Muchos yezid铆es supervivientes huyeron a Sinjar por su aislamiento y relativa seguridad gracias a la monta帽a de Sinjar.

La d茅bil alianza entre los nacionalistas yezid铆es, los partidarios del PKK y las FMP se debe, en parte, a la animosidad que comparten con el PDK. Las facciones del FMP y las YBS, en particular, no s贸lo son cercanas, sino que en muchos casos est谩n entrelazadas. Los combatientes de las YB艦 siguen recibiendo un salario pagado a trav茅s de las FMP, aunque cada salario se reparte entre dos.

El papel de las tribus en Sinjar

Sinjar es una sociedad mayoritariamente tribal y las tribus han desempe帽ado un papel importante en los asuntos yezid铆es durante siglos, aunque su papel ha disminuido parcialmente en los dos 煤ltimos siglos. Al igual que en la sociedad yezid铆 en general, las tribus est谩n divididas en sus inclinaciones pol铆ticas, ya que cada tribu tiene varios jeques. La tribu m谩s numerosa de Sinjar es Hababat, que apoya mayoritariamente a los grupos pro-PKK y sus miembros constituyen una gran proporci贸n de los combatientes de las YB艦 y la Asayisha Ezidxan. El actual alcalde en funciones de Sinjar, Fahid Hamid (que forma parte de la autoadministraci贸n alineada con el PKK y est谩 estrechamente aliada con las FMP) pertenece a la tribu Hababat; esta tribu reside principalmente en el interior de la ciudad de Sinjar y sus alrededores. Las otras cuatro tribus m谩s importantes de Sinjar son la Qiran, la Fuqara, la Khalta y la Simokyan. La tribu Qiran, situada en su mayor parte en los complejos de al-Jazeera, del suroeste de Sinjar, tambi茅n apoya en gran medida a las YBS. El principal jeque qiran铆, Khidhir Haji Mirza, form贸 parte de una delegaci贸n que visit贸 Bagdad para oponerse al acuerdo Bagdad-Erbil, e instar a los funcionarios iraqu铆es a formalizar la integraci贸n de las YBS en las fuerzas de seguridad iraqu铆es. La tribu Khalta tambi茅n est谩 aliada principalmente con las YBS, las FMP y los nacionalistas yezid铆es. La tribu Fuqara, que desempe帽贸 un papel importante en la defensa de Sinjar contra las incursiones otomanas en el siglo XIX, est谩 muy dividida. Uno de los jeques m谩s influyentes, Khalid Dakhil Sedo, est谩 alineado con el PDK, pero otros jeques fuqara, como Naif Shamo Khudida (bisnieto del c茅lebre l铆der yezid铆 del siglo XIX, Hamo Sharo), y Shamo Khudida Abdo, que dirige otra rama, apoyan a las YBS y a las FMP. La 煤ltima de las cinco tribus principales, Simokyan, est谩 mayoritariamente aliada con el PDK, con su jeque m谩s veterano, Ahmed Ismael Tamo, aunque una peque帽a parte se posiciona con la UPK.

Otras tribus yezid铆es importantes tambi茅n est谩n divididas. La tribu Rishkan, que procede en su mayor铆a de Tal Banat, en el sureste de Sinjar, apoya a las YBS, y el jefe de Rishkan, Omar Ajaj Barakat, visit贸 Bagdad para expresar su oposici贸n al acuerdo Bagdad-Erbil. La tribu Shirkan es cercana a la UPK y su jeque Omar Kab鈥檜 es miembro de la UPK. Las tribus Mihirkan y Hiskan apoyan ampliamente al PDK. La tribu Zindidan, cuyo jefe, el jeque Khudida Hussein Bashar, es alcalde de la ciudad de Wardiya, en el suroeste de la monta帽a de Sinjar, tambi茅n es cercana a las YBS y a las FMP.

驴Qu茅 hay que hacer?

Es poco probable que el acuerdo sobre Sinjar entre el gobierno iraqu铆 y el GRK -reconocido 煤nicamente por el PDK- se mantenga por varias razones. En primer lugar, los combatientes alineados con el PKK y las FMP yezid铆es, que el acuerdo estipula que deben ser expulsados de Sinjar, son locales de la regi贸n, y en muchos casos lucharon contra el ISIS en 2014 cuando los Peshmerga del PDK huyeron. En segundo lugar, una gran mayor铆a de los actuales residentes de Sinjar est谩n en contra del acuerdo; los yezid铆es que lo apoyan viven en su mayor铆a en los campamentos de la provincia de Duhok, por lo que tienen menos influencia en la din谩mica sobre el terreno. Por 煤ltimo, el acuerdo est谩 dise帽ado en gran medida para complacer a los actores no yezid铆es, en lugar de ser un acuerdo inclusivo que abarque a todos los segmentos de la sociedad yezid铆. El 煤nico otro apoyo al acuerdo procede de una coalici贸n de tribus 谩rabes sun铆es con base en el territorio disputado por Bagdad y Erbil.

Sin embargo, un punto crucial que a menudo se pierde entre l铆neas es que el acuerdo general es una victoria para el primer ministro iraqu铆 Mustafa al-Kadhimi, dado que el GRK acept贸 efectivamente la supremac铆a de la autoridad federal iraqu铆 sobre Sinjar. Parece que despu茅s de la ca贸tica retirada de Sinjar en 2014, el PDK se ha dado cuenta de que las posibilidades de que las cosas vuelvan a ser como antes de 2014 son escasas, lo que puede explicar en parte su f谩cil retirada de nuevo en octubre de 2017 sin disparar una sola bala, lo que llev贸 a la realidad actual. Adem谩s, mientras que el PDK todav铆a quiere tener un papel en Sinjar, el acuerdo con el gobierno federal parece ser m谩s un acuerdo entre Turqu铆a y los Estados Unidos que entre Bagdad y Erbil, ya que The Telegraph inform贸 que Erdogan ha estado trabajando en un acuerdo con Bagdad que aseguraba la expulsi贸n de los elementos pro-PKK y la otra parte sobre la expulsi贸n de las FMP parece ser el trabajo de los Estados Unidos, ya que la presencia de las FMP en Sinjar tiene una dimensi贸n regional: Sinjar ha sido utilizado tanto por Ir谩n como por sus clientes proxy de las FMP para acceder a Siria.

Para que cualquier acuerdo sobre Sinjar tenga 茅xito deber铆a distinguir entre las YBS y el PKK. Mientras que las YB艦 ha abrazado ideol贸gicamente el Confederalismo Democr谩tico del PKK y ha sido entrenado por veteranos combatientes del PKK, una enorme mayor铆a de combatientes de las YBS nunca ha luchado fuera de Sinjar y no tiene ganas de luchar contra Turqu铆a en nombre del PKK. La afirmaci贸n de que el PKK utiliza Sinjar como conexi贸n entre Qandil y Rojava no se sostiene; mientras que el acceso desde Rojava a Sinjar es f谩cil, no hay ninguna forma f谩cil de llegar a Qandil, ya que todas las rutas est谩n controladas por el PDK. Quiz谩s el puente terrestre m谩s cercano entre Sinjar y el territorio del PKK sea a trav茅s de Zakho, pero de nuevo est谩n a m谩s de 100 kil贸metros de distancia, el terreno es llano y la zona est谩 controlada por el PDK. Para el PKK, el hecho de que sus aliados locales yezid铆es aspiren a poner en pr谩ctica la ideolog铆a confederalista democr谩tica es mucho m谩s importante que el apoyo militar, pero Turqu铆a, por otro lado, considera que cualquiera que sea partidario de la ideolog铆a de Abdullah 脰calan es del PKK, independientemente de que ese grupo haya luchado realmente contra ellos.

Del mismo modo, las FMP yezid铆es son locales y, en su mayor铆a, supervivientes del genocidio y muchos fueron entrenados por el PKK y antes formaban parte de las YB艦; ahora est谩n integrados en las fuerzas de seguridad iraqu铆es. Es poco lo que se puede hacer para desmantelar la arraigada conexi贸n entre las FMP-YB艦-PKK; por el contrario, el acuerdo Bagdad-Erbil ha consolidado las relaciones y ha difuminado a煤n m谩s las l铆neas entre ellas. Sin embargo, aunque deber铆a haber un acuerdo para integrar a estos grupos yezid铆es en el gobierno de Sinjar, no se les deber铆a permitir monopolizar el poder, como sugieren las actuales declaraciones de los grupos alineados con el PKK. La sociedad yezid铆 est谩 extremadamente dividida y los diferentes grupos armados yezid铆es pertenecen a agendas irreconciliables, por lo que debe haber una elaboraci贸n m谩s delicada y cuidadosa por parte del gobierno iraqu铆 si realmente quiere abordar la cuesti贸n de Sinjar. La 煤nica forma de salir del estancamiento es mediante un acuerdo inclusivo en el que las diferentes milicias yezid铆es se integren gradualmente en las fuerzas iraqu铆es, de forma que no puedan operar por su cuenta. Antes de que se alcance dicho acuerdo inclusivo, Bagdad y Erbil deben asegurarse de que Sinjar no entre en el conflicto por delegaci贸n entre Ir谩n, el PKK y Turqu铆a. De lo contrario, Sinjar y los yezid铆es seguir谩n viviendo bajo la sombra de otros.

