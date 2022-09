–

De parte de Lobo Suelto September 30, 2022 238 puntos de vista

00. Sujetos sin Estado. Una vieja historia me une a este libro. Conoc铆 al entonces jovenc铆simo Agust铆n Valle en el ya m铆tico estudio de Ignacio Lewkowicz y Cristina Corea de la esquina de Rivadavia y Medrano. Fui testigo del largo rumiar de aquellas ideas -aquellos procedimientos-, del proceso de apropiaci贸n que llev贸 al autor a convertirlas en un lenguaje completamente nuevo. A finales de los a帽os noventa, en medio de la conmoci贸n que desembocar铆a en los hechos de diciembre de 2001, en aquel de la ciudad se ensayaba un modo de pensar que procuraba captar con mirada historiogr谩fica los signos m谩s desquiciantes de aquel presente. Se trataba, en primer lugar, de delimitar un campo de pr谩cticas 鈥渄ominantes鈥 -neoliberales, post-estatales- cuya potencia determinaba las nuevas condiciones para la acci贸n y el reconocimiento de los sujetos. Si una peculiaridad permit铆a distinguir la novedad que tra铆an las 鈥渟ituaciones contempor谩neas鈥, era que en ellas los sujetos ya no dispon铆an de un sentido previo en torno al cual configurarse. Eran -si pudiera dec铆rselo as铆- sujetos 鈥渟in estado鈥, y por tanto, algo muy distinto a lo que en el pasado pens谩bamos como sujetos de la althusseriana 鈥渋nterpelaci贸n鈥 estatal. Los sujetos sin estado ser铆an algo as铆 como seres arrojados a inventar las operaciones con las que puedan habitar esta 茅poca l铆quida en la que no preexisten referencias activas constituyentes. Se trataba, en segundo lugar, de leer aquellas operaciones 鈥渃onfigurantes鈥 como invenciones subjetivas, plus, env茅s de sombra o desv铆o respecto de aquellas condiciones de partida. Es esta historia la que aparece como influencia en las categor铆as iniciales del libro de Valle, para quien nuestro tiempo se define por unas 鈥減r谩cticas conectivas鈥 y unas 鈥渟ubjetividades medi谩ticas鈥, en torno a dispositivos tales como el tel茅fono celular. De aqu铆 proviene la fuerza del subt铆tulo: la humanidad que armamos con las pantallas. Las pantallas como elemento que concentra visualmente -que mediatiza- las practicas conectivas; la 鈥渉umanidad鈥 como efecto de operaciones -lo que 鈥渁rmamos鈥-, y no como punto de partida. La tensi贸n del enunciado se concentra 鈥渓o que armamos鈥, expresi贸n que no excluye del todo un 鈥渘osotros鈥 capaz de reflexionar sobre el sentido de lo que hacemos.

01. Actualidad como metaconsigna. En cuanto al t铆tulo, pertenece por entero a la po茅tica del autor. La oscilaci贸n del sentido en Jam谩s tan cerca -m谩xima proximidad y a la vez m谩xima distancia- tiene el m茅rito de colocarnos inmediatamente dentro de un problema de dif铆cil resoluci贸n, que es el de la oscilaci贸n misma -sobre expuesta durante la reciente cuarentena- de nuestra tolerancia a la presencia (de lxs otrxs y, en definitiva, de nosotrxs mismxs). Este es, en efecto, el tema del ensayo de Valle: las formas en que lo distante invade lo inmediato, extra帽谩ndonos de las posibilidades que atribuimos al tiempo presente. Las mil maneras en que el presente muere a manos de la actualidad. En tanto reflexi贸n sobre las maneras de morir de un estado de cosas, se entiende muy bien la salpicada presencia del Zaratustra Nietzsche. Reconocemos la dominancia de la subjetividad conectiva en la p茅rdida de lo presente como lo pr贸ximo. Valle no indaga sobre la historia de esa p茅rdida. Describe sus consecuencias y reivindica una cierta nostalgia como se帽al de una resiste que se niega a asumir la como definitiva. La mediatizaci贸n domina pero la dominaci贸n no es absoluta. Lo contempor谩neo es derrota, pero tambi茅n campo de batalla sin cuartel. Y mientras haya resistencia habr谩 鈥減resentificaci贸n鈥. Pues el presente es ante todo un modo de estar del sujeto 鈥渁nte la cosa鈥, en el cual la cosa muestra sus posibilidades. Este estar 鈥渁nte la cosa鈥 -dice Valle- supone una substracci贸n a las exigencias de 鈥渁ctualidad鈥 -propia de la subjetividad medi谩tica- seg煤n la cual la cosa s贸lo existe como cosa ya resuelta y el tiempo como algo ya dado. La 鈥渁ctualizaci贸n鈥 es la metaconsigna que organiza desde dentro a todas las consignas que nos ligan a las cosas; el m谩s cruel mandamiento, aquel que asume que el ser deshace en el aburrimiento y que s贸lo puede adherir al mundo por medio de una inmediatez de lo ya resuelto. En tanto que descripci贸n de estas 鈥減racticas dominantes鈥, el libro de Valle se inscribe en la tradici贸n de un ensayismo tecnopol铆tico que hace nacer en Guy Debord y pasa por Peter Slotedirj, Franco 鈥淏ifo鈥 Berardi, De Christian Ferrer, Paula Sibilia y Pablo Hupert. Pero en tanto que interesado en aquella otra tradici贸n, cuyo 茅nfasis consiste en autorizar aquello que en los sujetos puede provocar efectos inesperados, desv铆os con relaci贸n a los dispositivos de poder, no dejan de aparecer en su escritura los nombres de Giorgio Agamben, Jacques Ranci茅re y a Le贸n Rozitchner. Y como una suerte de puente o conexi贸n entre ambas, las citas del Comit茅 Invisible.

02. El pensamiento juega con el sujeto. Le铆do como libro de la pandemia, Jam谩s tan cerca es menos un libro sobre una mutaci贸n disruptiva y m谩s el relato de una tendencia. Porque si bien se constata un antes y un despu茅s de la pandemia, el paradigma conectivo no habr铆a hecho otra -en ese tiempo- que acelerarse, evidenciando as铆 que la sincronizaci贸n virtual de lo doras an铆mico obedece a una insatisfacci贸n con los modos de presencialidad previo al encierro. Es de agradecer que el tono conversacional del relato se desmarque de cierto modelo 鈥渃r铆tico鈥, que hace emerger su lucidez de una arrogante exterioridad. Se trata, por el contrario, de pensar aquello en lo que nos hemos convertido, y por tanto de alcanzar la lucidez posible en un ejercicio de introspecci贸n, en la que no puedo menos que poner en juego mi propia relaci贸n -yo, lector- con el fen贸meno que intentamos comprender. La cr铆tica, por tanto, adopta algo de cartesiano. Al menos en el sentido en que las meditaciones de Descartes nos presentaban a un sujeto dedicado a transcribir sus propios pasos en el camino de sacudirse las capas de creencias y aprendizajes que las practicas dominantes de una 茅poca imprimieron como verdades incuestionadas en mi yo. Seg煤n Foucault, Descartes habr铆a sido el 煤ltimo filosofo occidental en emplear la meditaci贸n como pr谩ctica del pensamiento. A diferencia de la deducci贸n, la meditaci贸n modifica al sujeto, someti茅ndolo a las inflexiones del proceso de pensamiento. Por decirlo as铆, es el pensamiento quien engendra al sujeto. De all铆 que la meditaci贸n se constituya en un modo cr铆tico de subjetivaci贸n, un modo de revisar los mandatos de su 茅poca. As铆 concebida, como capacidad de instaurar una cierta relaci贸n consigo mismo, la meditaci贸n se vuelve una de las practicas no conectivas, no medi谩ticas, capaz, sin embargo, de producir efectos en nuestro tiempo.

03. Cancelaci贸n del afecto en el lenguaje. Sin embargo, no es Descartes sino Spinoza -al que Henri Meschonnic considera el otro polo del pensamiento del siglo XVII- quien inspira el argumento principal de Jam谩s tan cerca, que admite ser le铆do como una puesta en funcionamiento a la cr铆tica del finalismo contenida en el magn铆fico Ap茅ndice del cap铆tulo primero de 脡tica. Seg煤n Spinoza, las cosas no extraen su sentido 煤ltimo de un 鈥減ara qu茅鈥 (causa final), sino de disposici贸n a relacionarse de modo abierto con la naturaleza (su potencia). En el argumento de Valle trabaja el gran par Spinoza-Marx: el finalismo que captura las cosas en nuestro tiempo es el capital, la forma mercanc铆a, la exigencia del valor de cambio. Franco Bifo Berardi habla de un 鈥渟emio-capitalismo鈥 en el cual el finalismo se ordena a trav茅s de una econom铆a del signo. Valle agrega que esta teolog铆a del signo puede ser rastreada al detalle por medio de un microan谩lisis de la relaci贸n con que establecemos con nuestro tel茅fono celular. De all铆 la impresi贸n de asistir al juicio a un artefacto. Dado que es con relaci贸n a nuestros gadgets que descubrimos la fuerte adhesi贸n patol贸gica o sumisi贸n de nuestros h谩bitos. Aferrados al artefacto, nos convertir铆amos en sujetos indefensos ante la red -paradigma conectivo, red social- como agente de neutralizaci贸n del lenguaje. Cuando Meschonnic escribe sobre los polos del XVII -uno teol贸gico pol铆tico, que borra el cuerpo en favor del signo y otro cr铆tico o spinoziano, que piensa llevando los afectos al lenguaje- proporciona un modelo de comprensi贸n, en la que es esta cancelaci贸n del afecto en el lenguaje lo que constituir铆a el crimen mayor del mundo mediatizado. Sintentizando, entonces: la corporaci贸n capitalista que fabrica estas capsulas adictivas, es tambi茅n, y por sobre todas las cosas, fabricaci贸n de relaciones sociales. El tribunal que juzga a nuestros fascinantes telefonitos y sentencia en ellos la aniquilaci贸n de la presencia, bajo la f贸rmula de la sociedad como espect谩culo: 鈥渦ne lo separado como separado鈥. El capitalismo en el lenguaje, el finalismo en la imagen, la separaci贸n como modo del lazo, todo eso est谩 en cuesti贸n en la obra de Meschonnic, para quien el lenguaje es la singularizaci贸n del cuerpo, y el enemigo teol贸gico pol铆tico es aquel que lo suprime.

04. La organizaci贸n del pesimismo. El imperativo de la actualizaci贸n nos hace perder la experiencia corporal abierta con el mundo. Esta tesis pol铆ticamente pesimista, evidentemente realista, funciona en la l铆nea del texto de Walter Benjamin, 鈥淓l capitalismo como religi贸n鈥. El celular como operador de un partido-red, que hace de cada individuo una c茅lula que act煤a por consignas. Todas y cada una de las funciones del partido caben en el artefacto port谩til: apreciar las opciones del instante, definir una l铆nea de acci贸n, cotejarla con otros bajo la forma de breves consignas, informar y actuar. El ya citado Bifo sostiene que en el semio capitalismo ya no se trata de pasar -como dec铆a un Marx le铆do apresuradamente- de la 鈥渋nterpretaci贸n鈥 del mundo a su 鈥渢ransformaci贸n鈥, porque ambas operaciones han sido sobrepasadas por la hiperconsigna de la actualizaci贸n. La impotencia actual -dificultad para efectuar el pasaje interpretaci贸n/transformaci贸n- es efecto de la inalcanzable -por incesante y veloz- actualizaci贸n. Si en otro tiempos la consigna pol铆tica preparaba el pasaje de la interpretaci贸n a la acci贸n, el sujeto impotentizado tomado por el v茅rtigo de la inmediatez, se actualiza en el hashtag. 驴Hay alternativas a esta hiper-conectividad? De hecho se nos plantea una, s铆. La desconexi贸n. Si la conectividad conlleva la interiorizaci贸n de una l贸gica que conduce a la destrucci贸n -ecol贸gica y simb贸lica- de nuestro mundo -puesto que el capitalismo mismo se ha vuelto ya no injusto sino autodestructivo-, la desconexi贸n (es igualmente aterradora, porque nos aleja de la operaci贸n conectiva gracias a la que nos ligamos con los otrxs) se nos presenta como otra forma del fin de nuestro mundo (hecho de conexiones). O se acepta el fin del mundo por cancelaci贸n del futuro, o se lo niega en el presente asumiendo la v铆a de la extinci贸n voluntaria. As铆 planteado el asunto pensado, el paradigma conectivo constituye el l铆mite mismo de lo que alcanzamos a imaginar. El fin del futuro contra en el presente. Disyuntiva sin lugar para el juego de la inversi贸n o expropiaci贸n posible. As铆 planteada la cosa, viene a mi mente una cita deformada de Walter Benjamin seg煤n la cual la revoluci贸n solo puede surgir de organizar el pesimismo.

05. Deux sive natura. En una c茅lebre conversaci贸n de inicios de los noventas 鈥撯渃ontrol y devenir鈥- Gilles Deleuze recib铆a una pregunta militante muy precisa, nada menos que de Toni Negri: 驴no llegar铆amos al comunismo apropi谩ndonos de las m谩quinas t茅cnicas de expresi贸n? Se planteaban as铆 dos cuestiones importantes: el peso de la voluntad, la cuesti贸n de la reapropiaci贸n de los artefactos y sus funcionamientos. La respuesta del notable autor de Diferencia y repetici贸n, parece ser negativa para las dos cuestiones: por un lado, afirma que 鈥渓as m谩quinas no explican nada鈥, ellas no son sino una parte de un funcionamiento colectivo m谩s amplio; por otro dice: 鈥減uede que lo importante sea crear vacuolas de silencio, de no comunicaci贸n, de interrupciones para escapar al control鈥. Y sin embargo, agrega Deleuze un comentario importante: los procesos de subjetivaci贸n militantes 鈥渧alen en la medida en que, al realizarse, escapen al mismo tiempo de los saberes constituidos y de los poderes dominantes鈥. Mas que de subjetivaci贸n, propone hablar de 鈥渦n nuevo tipo de acontecimiento鈥, de 鈥渘uevas v铆as cerebrales鈥, nuevas formas de 鈥渃reer en el mundo鈥 que escapen al control. 鈥淣ecesitamos al mismo tiempo creaci贸n y pueblo鈥.

06. Consignas. El pensamiento pol铆tico era para Lenin una ciencia de los discernimientos sobre procesos situados. La impotencia pol铆tica es imposibilidad de trazado de distinciones necesarias. Hagamos, en base a lo dicho hasta aqu铆 tres distinciones. El artefacto t茅cnico es la parte y no el todo de las relaciones comunicativas actuales; la tecnolog铆a de la comunicaci贸n formatea la comunicaci贸n y la mente al fusionarse con el capital corporativo y formar parte de su sistema; el capitalismo actual ya no es compatible con el mundo, sino que act煤a como una fuerza destructiva. Sobre la base de estas tres distinciones Bifo ha lanzado su consigna: 鈥渃omunismo o cat谩strofe鈥. No hay 茅tica posible sin selecci贸n de aquellos afectos opuestos y m谩s potentes -dec铆a Spinoza- respecto de aquellos que nos entrampan en la servidumbre. De la 茅tica la pol铆tica, el arco del discernimiento pasa ineludiblemente por Lenin, que comprendi贸 como pocos la relevancia de la enunciaci贸n de la consigna como forma de conocimiento de la diferenciaci贸n espec铆fica que padece el campo social. Las consignas nombraban transformaciones colectivas, mutaciones en curso que de ser percibidas pueden ser asumidas por medio de un lenguaje que las direcciones. En Mil mesetas, Deleuze y Guattari homenajean al jefe bolchevique autor del breve texto 鈥淎prop贸sito de las consignas鈥, escrito en julio de 1917. All铆 dice Lenin: 鈥渃ada consigna debe dimanar siempre del conjunto de las peculiaridades de una determinada situaci贸n pol铆tica鈥. Deleuze y Guattari hacen de Lenin el politizador de la ling眉铆stica. A 茅l le atribuyen el haber extra铆do un saber pol铆tico, consistente en comprender las transformaciones del lenguaje como provenientes de las del campo social. La consigna de poder inmanente que conecta el conflicto social con la aparici贸n de nuevos enunciados. A diferencia del signo imperativo, que produce obediencia a un poder -mero llamado a la obediencia- la consigna remite a un campo estrat茅gico de disputas sobre aquello que est谩 vivo en una coyuntura. La consigna en Lenin funciona como la puesta en lenguaje de las transformaciones que concierne a los cuerpos. En su texto, Lenin considera que la consigna concreta 鈥渢odo el poder a los soviets鈥 fue adecuada para el per铆odo determinado, el de la dualidad de poder -abierta por la coexistencia de los soviets de obreros y campesinos y el gobierno provisional- esto es, entre el 27 de febrero (gobierno de Keresnky) y el 4 de julio (enfrentamiento militar desfavorable). Deleuze y Guattari se deslumbran ante esta precisi贸n de las fechas. 驴Nosotros pod铆amos hacer el mismo ejercicio para nuestras propias coyunturas? 驴dir铆amos, por ejemplo, que la consigna 鈥淨ue se vayan todos, que no quede ni uno solo鈥 vale como tentativa destituyente para el lapso que va del 19 y 20 de diciembre de 2001 (renuncia del ministro Cavallo y del presidente De la R煤a) al 28 de abril de 2003 (elecci贸n presidencial de la que saldr谩 electo N茅stor Kirchner; sustituci贸n de una din谩mica de destituci贸n por otra de representaci贸n?); o bien que aquella otra de 鈥渧amos a volver鈥 funciona entre la plaza del 9 de diciembre del 2015 (en la Cristina Fern谩ndez de Kirchner se despidi贸 de su presidencia) y el 11 de agosto de 2019 (en la que el movimiento antimacrista se encauza electoralmente en las elecciones primerias que consagran a Alberto Fern谩ndez candidato a presidente)? 驴Y qu茅 consigna llevar铆a al lenguaje las peculiaridades de la situaci贸n actual? Lenin explica, para el tramo que va de febrero a julio, que la consigna 鈥淭odo el poder a los soviets鈥 procuraba delimitar un curso de acci贸n posible: la transici贸n pac铆fica del poder de los consejos de obreros y campesinos. Y juzgaba que tras los enfrentamientos de julio esa posibilidad se hab铆a cerrado. Transformada la situaci贸n objetiva, cesaba la vigencia de la consigna y se planteaba la necesidad de otras nuevas, seg煤n nuevas hip贸tesis de trabajo. 驴Nos hemos alejado demasiado de Jam谩s tan cerca? Quiz谩s no tanto, si consideramos que se nos presenta, respecto de esta cuesti贸n de las subjetividades medi谩ticas, una cierta necesidad de discernimiento. 驴Somos a煤n capaces de llevar afectos al lenguaje, de crear consignas expresivas de mutaciones del cuerpo social, de delimitarnos respecto de metaconsigna de la Actualizaci贸n y de hibridar nuestro ser conectivo con otros modos de ser? Acusado de reducir el presente al hecho consumado, el artefacto conectivo reluce como consumador de la l铆nea del parido del orden total. Del orden sin puntos de inflexi贸n, sin correlaci贸n alguna posible entre un lenguaje vivo y alteraciones colectivas. Pero entonces -como si de la asfixia surgiera la soluci贸n salvadora- Jam谩s tan cerca nos revela el car谩cter subsistente de una materia sublime a la que da el nombre de 鈥渆ntre鈥 (que los lectores de Gilbert Simond贸n reconocer谩n de inmediato 鈥渓o pre-individual鈥 y los de Mil mesetas el espacio de los 鈥渄evenires鈥). Dice Valle: este 鈥渆ntre鈥 es la 鈥減resencia de lo no funcionalizado鈥. Aquello que realidad que prepara nuevos discernimientos y permite, por tanto nuevas delimitaciones. Aquel sobre el que puede reiniciarse el arte de las consignas. El 鈥渆ntre鈥 vuelve a poner en juego la relaci贸n entre dispositivo y 鈥渉umanidad鈥, nos devuelve una relaci贸n activa respecto de aquello que organiza la dominaci贸n, lo convierte en obst谩culo espec铆fico. Pensando entonces en t茅rminos de consignas: 驴qu茅 pas贸 durante la cuarentena? 驴C贸mo somos en este tiempo de alg煤n modo posterior a ella? 驴Somos aun capaces, pensando las fechas y las palabras que captan estas transformaciones, de llevar al lenguaje alg煤n sentido que medie entre las sobrevidas y la cat谩strofe?.

Me gusta esto: Me gusta Cargando…

Relacionado