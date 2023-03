–

El desencanto fluye entre nosotras con esa tarea de repolitizarlo y por ah铆 tambi茅n pasa la tarea de reencantar las luchas sociales.

鈥淟a psiquiatr铆a es el brazo armado de un estilo de vida鈥 As铆 reza la rese帽a de una noticia sobre el aumento del consumo de psicof谩rmacos en la poblaci贸n espa帽ola de 鈥淧siquiatrizadxs en lucha鈥. Recupero la potencia de estas l铆neas para escribir estas breves palabras sobre psiquiatr铆a y pol铆tica.

La psiquiatr铆a es pol铆tica, a nadie que haya le铆do antes estas palabras deber铆an sonarle extra帽as. A veces voy a coloquios de salud mental y alguien exclama 鈥渁qu铆 estamos hablando de salud mental, no de pol铆tica鈥 pero lo cierto es que siempre que hablamos de salud mental estamos hablando de pol铆tica. La indiferencia calculada que puebla estas palabras solo sirve a quien tiene el poder de mantener a los despose铆dos bajo su bota, no a quien quiere el poder de cambiarlo todo. Abre el paso a la reacci贸n y el odio que se sienten c贸modos en la violencia que se ha hecho costumbre. Es solo cuando vemos que florecen los brotes negros en un escenario de lucha abandonado, cuando nos invade una mezcla incendiaria de miedo y rabia.

Ah铆 est谩, tambi茅n, nuestra mejor arma. Una rabia que resquebraja todas las fibras de la credulidad. Nuestros cuerpos, los cuerpos de las atadas, de las sobremedicadas, de las encerradas cuentan historias, murmuran cuentos de batalla y resistencia, son profundamente pol铆ticos. A nosotras nos han grabado a sangre y fuego que la psiquiatr铆a es pol铆tica.

Se nos presentan foros, noticias, art铆culos de opini贸n (隆de opini贸n!) que nos dicen que esos muros que encierran las ilusiones, los deseos, los desvelos, donde confluyen el castigo al dolor y un constante resquebrajamiento de nervios, donde la alegr铆a no brota, sino que huye… no es algo pol铆tico. Que inflar a ansiol铆ticos a mi vecina del quinto que tiene una orden de desahucio es nada m谩s que ciencia, tambi茅n que mi abuela se tome un rivotril antes de la cena de navidad no es porque la instituci贸n familiar sea un tent谩culo capitalista que asfixia la intimidad, no, es porque tienes un desequilibrio y aqu铆 hemos venido a hacer ciencia. Sin embargo, su hegemon铆a empieza a desgajarse, el conocimiento profano que habitaba las sombras de las contradicciones cotidianas nos ha hecho repolitizar la tristeza y comprender que el asedio a nuestras vidas es la pol铆tica de la psiquiatr铆a. Algunas comprendimos que nuestras penas no son m谩s que la pol铆tica que se hace carne, alma, sufrimiento ps铆quico.

La psiquiatr铆a es el brazo armado de un estilo de vida, de aquel que nos dice que nuestros problemas son por no se qu茅 de la dopamina en tu cerebro, 隆qu茅 tendr谩 que ver que trabajes en precario durante jornadas inhumanas y aun as铆 no te de para vivir! qu茅 tendr谩 que ver que la rapi帽a se haya hecho costumbre y fluye por el tejido social calando hasta los huesos. La psiquiatr铆a tambi茅n es el brazo armado de ese estilo de vida que nos deja sin tiempo, que nos lo roba, en el que es imposible generar v铆nculos con los que afrontar el dolor y desde los que cuidarse de forma horizontal. La saturaci贸n del d铆a a d铆a hace imposible levantarse en el campo de batalla sin la cafe铆na de la ma帽ana y dormir sin el diazepam que por la noche deshaga la madeja de nervios que ha anudado la hostilidad del d铆a a d铆a. Es tambi茅n el brazo armado que nos obliga a dar m谩s cuando resulta imposible, a sobrevivir cuando la vida se hace oscura y tensa, cuando nos olvidamos de vivir para poder seguir adelante en una vida destinada al crecimiento. Sedimenta sobre esto una vida desencantada, donde no queda m谩s espacio que para la mera resistencia.

Pero el desencanto tambi茅n fluye entre nosotras con esa tarea de repolitizarlo y por ah铆 tambi茅n pasa la tarea de reencantar las luchas. Sabemos que no todos los muros resisten al paso del tiempo, que los desbordaremos tarde o temprano. Que solo hace falta un grupo que lo haga saltar por los aires. Que, de la misma forma que la psiquiatr铆a es su brazo armado, nosotras sabemos que la angustia es peligrosa y, como dir铆a el SPK, no dudaremos en hacer de la enfermedad un arma.

Sabemos que aquellos que dec铆an que 鈥渓a psiquiatr铆a no es pol铆tica鈥 quer铆an que sigui茅ramos quemados pero no ardiendo en rabia. Sab铆amos que no es que la psiquiatr铆a no fuera pol铆tica, es que no quer铆an vernos politizadas y contra ellos. Hoy, sin embargo, algunos toman partido por dinero y otras lo hacemos por amor. No quieren que conjuremos, que confabulemos pero seguiremos conspirando en las sombras y organiz谩ndonos para que acaben en el basurero de la historia. Ellos siempre crearon su mundo. Ahora el nuestro est谩 en guerra abierta por crear otro mundo en el que no jueguen con nuestras l谩grimas.

