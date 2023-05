–

La idea de enfermedad mental que manejamos hoy no es diferente de la que utilizaban los primeros psiquiatras en el siglo XIX. Ahora tambi茅n se psiquiatrizan lo que son malestares psicosociales.

La vida de las mujeres 鈥損ero tambi茅n de otras personas no normativas鈥 es siempre m谩s susceptible de ser medicalizada y psiquiatrizada que la de los hombres. Se ha hablado mucho de 鈥渓a loca鈥, esa que no se adec煤a o excede los c谩nones de la feminidad y es, por ello, psiquiatrizada. Necesitamos cuestionar el cuerdismo de fondo y la propia noci贸n de 鈥渆nfermedad mental鈥. Es decir, se ha criticado que las mujeres sean m谩s susceptibles de ser psiquiatrizadas, pero quiz谩 no se ha cuestionado tanto el proceder psiqui谩trico. En ocasiones, al afirmar que las mujeres son err贸neamente diagnosticadas como enfermas mentales se ha asumido que otros s铆 son enfermos de

verdad.

La cr铆tica feminista sobre la psiquiatrizaci贸n de las mujeres es certera y necesaria, en ning煤n caso mal calibrada. Las mujeres son sobrepsiquiatrizadas en relaci贸n a los hombres. Esto es un dispositivo de control del g茅nero y una forma de violencia patriarcal. Sin embargo, no solo debemos criticar al sistema psiqui谩trico y a su poder/saber en tanto que patriarcal, sino por su proceder

violento, que se apoya en los sistemas de opresi贸n que la Modernidad ha entretejido.

El t茅rmino 鈥渆nfermedad鈥 funciona como ant贸nimo de 鈥渟alud鈥, pero tiene una connotaci贸n tremendamente org谩nica. La ciencia psiqui谩trica propia de la Modernidad toma la idea de que del mismo modo en que los dem谩s 贸rganos se enferman (bebiendo de la anatom铆a, principalmente), tambi茅n lo hace el cerebro, generando consecuencias negativas sobre la psique. El fil贸sofo Michel

Foucault denomina este tipo de psiquiatr铆a como kraepeliana porque Emil Kraepelin fue un influyente psiquiatra que sosten铆a que el origen de los trastornos psiqui谩tricos eran enfermedades biol贸gicas y gen茅ticas. Este enfoque es el dominante durante toda la primera mitad del siglo XX. La oposici贸n al mismo es pr谩cticamente inexistente. En los a帽os 60 surge la antipsiquiatr铆a y, en adelante, tambi茅n por influencia de los movimientos sociales del 68 y gracias al trabajo de supervivientes de la psiquiatr铆a, este paradigma es cuestionado de forma significativa. No obstante, a pesar de haberse dado cambios en el interior de la disciplina, como la desmanicomizaci贸n, o la introducci贸n de ciertas premisas psicologicistas que toman en cuenta las variables sociales, se sigue haciendo un hincapi茅 fort铆simo en el supuesto componente biol贸gico-gen茅tico del trastorno. La atenci贸n prestada a lo sociocomunitario es muy residual.

Desde el nacimiento de la psiquiatr铆a, en el siglo XIX, la idea de enfermedad mental se consolida progresivamente para dar cuenta de las conductas indisciplinadas de la ciudadan铆a, explicando la desviaci贸n como un problema de salud de 谩mbito cerebral. En este paquete entrar铆an personas cuyo comportamiento no encaja dentro de las normas sociales: putas, mujeres que no barren, sodomitas, travestis, mendigxs, indixs, negrxs, personas con sextos sentidos. Al abrigo de la ciencia psiqui谩trica, las disidencias quedan explicadas y amarradas; es m谩s, son incluso creadas. Como parte del proyecto moderno son construidas como lo opuesto a la norma y, por lo tanto, son intervenidas, encerradas, reguladas, violadas y objetivizadas 鈥減or su bien鈥.

La idea de enfermedad mental que manejamos hoy en el Estado espa帽ol no es diferente de la que utilizaban los primeros psiquiatras. Al contrario de lo que pudiera parecer, los sujetos que la pr谩ctica psiqui谩trica considera y atraviesa son ahora m谩s diversos y numerosos. Como los orgullos locos y asociaciones de personas psiquiatrizadas vienen denunciando, la psiquiatr铆a ha logrado penetrar m谩s profundamente en el tejido social. Las disidencias siguen siendo sobrepsiquiatrizadas mediante procedimientos mucho m谩s enrevesados que invisibilizan esta realidad. Por ejemplo, la propia violencia patriarcal conlleva mayores tasas de sufrimiento relacionado con el f铆sico, as铆 como la alimentaci贸n. Esto es lo que el saber/poder psiqui谩trico nombra Trastornos de la Conducta Alimentaria (TCA) y constituye uno de los diagn贸sticos a trav茅s de los que la psiquiatr铆a interviene sobreestas subjetividades consider谩ndolas 鈥渆nfermas鈥. Otro ejemplo ser铆a el diagn贸stico 鈥渄isforia de g茅nero鈥, a trav茅s del cual la psiquiatr铆a sigue atravesando las vidas trans, a pesar de haberse eliminado del Manual Diagn贸stico y Estad铆stico de los Trastornos Mentales (DSM) el apartado de 鈥渢rastorno de la identidad de g茅nero鈥.

Junto a las disidencias de la norma 鈥渃isheteromasculina blanca capacitista鈥 nos encontramos con la psiquiatrizaci贸n de los malestares psicosociales de supuestos individuos corrientes. Es decir, con la psiquiatrizaci贸n del sufrimiento. Seg煤n varios informes y estudios, las tasas de depresi贸n y ansiedad han aumentado desde 2008 y, obviamente, los f谩rmacos y los psiquiatras han asumido el control de tales situaciones de malestar. La psiquiatr铆a asume los resultados de la precariedad y la pobreza como enfermedad, individualiza problemas estructurales dej谩ndolos en manos de medicamentos. Convierte en problemas cerebrales los problemas socioecon贸micos y atraviesa entonces tambi茅n a lxs obrerxs, a lxs migrantes, a las personas sin hogar. El problema no est谩 en la atenci贸n psicol贸gica ni tampoco en la posibilidad de acceder a una medicaci贸n (pactada y en forma de apoyo), sino en el discurso que se genera al hacer pasar el malestar psicol贸gico como resultado de una enfermedad con ra铆ces biol贸gicas. Esta operaci贸n individualiza a铆sla, aliena, priva de herramientas y bloquea al mismo tiempo la posibilidad de abandonar ese sufrimiento. El discurso psiqui谩trico dominante, entonces, es enemigo de las luchas sociales antihegem贸nicas. Por un lado, atraviesa las disidencias y pretende regular nuestro estar y existir a trav茅s de operaciones que manejen nuestra conducta. Por otro lado, y como consecuencia de lo anterior, coloca al enemigo dentro, nos hace mirar hacia la qu铆mica de nuestro propio cerebro y olvidarnos de que, al menos en gran parte, las condiciones socioecon贸micas en las que estamos insertas son la causa de nuestro malestar.

