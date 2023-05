–

De parte de ANRed May 17, 2023 88 puntos de vista

Ante el acampe y vigilia que realiza esta noche en Plaza de Mayo la Unidad Piquetera, la ministra de Desarrollo Social, Victoria Toloza Paz, pidió intervenir desde la Defensoría de los Derechos del Niño para evitar que menores no participen en la protesta para «no exponerlos». Pero parte del reclamo de estas organizaciones es que no llegan alimentos a los comedores donde comen estos niños y que la pobreza esta pauperizando cada vez más a las familias. La respuesta llego desde dirigentes sociales. Por ANRed.

La ministra publicó en sus redes sociales un comunicado, titulado «CON LOS CHICOS NO«, en el que expresó: «es inaceptable ver cómo un grupo de dirigentes sociales vulnera los derechos de los niños, exponiéndolos a pasar horas e incluso a dormir en la calle, cuando deberían estar en las escuelas o en los clubes ejerciendo su derecho a educarse, alimentarse y jugar». Pero parte de las denuncias que vienen realizando desde el amplio espectro de las organizaciones sociales es la falta de alimentos en cantidad y calidad en los comedores y merenderos populares, y la pobreza a la que son expuestas las infancias.

Rápidamente, dirigentes de estas organizaciones sociales salieron al cruce de la ministra: «la que deja en la calle a las infancias es usted ministra, que se dedica a desabastecer los comedores populares de todo el país», señaló Eduardo Belliboni, referente del Polo Obrero y de la Unidad Piquetera.

La que deja en la calle a las infancias es usted ministra, que se dedica a desabastecer los comedores populares de todo el país — eduardo belliboni (@EBelliboni) May 17, 2023

Por su parte, la diputada Natalia Zaracho del Movimiento de Trabajadores Excluídos (MTE) salió al cruce: «cómo se nota que nunca te cagaste de hambre @vtolosapaz. Cómo se nota que no tenés ni idea de lo que pasa en la provincia. Si vos pensás que todas las políticas que nombras, la asignación universal, la Tarjeta Alimentar, alcanzan, es que no tenés ni idea de lo sale el supermercado, no tenés ni idea que hay un 45% de pobreza. Nadie quiere ir con su hijo a pasar frío a movilizar y si llegás a eso es porque no tenés más opción. Cuando no teníamos espacio de cuidado en las cooperativas cartoneras, salíamos familias completas a trabajar. A mi mamá la acusaban de ser mala madre por no dejarnos en casa. No sabían que el barrio era peligroso a esa hora. Quizás no sabían que era muy peligroso el barrio a esas horas. Perseguir a las madres pobres de este país con estos discursos discriminadores, sacarles el Potenciar Trabajo, que es para muchas su único ingreso, eso no es peronismo, eso es ser inhumana. Si Evita te viera… Estás muy confundida si pensás que los chetos de ese country donde vivís te van a votar haciendo esta campaña. Ellos nunca te van a votar y los de abajo menos porque el pueblo será pobre pero no boludo, y sabemos bien quién nos caga y quién no. Es muy bajo lo que haces. Mascotas del poder nunca. Con antipobres como vos, jamás».

Nadie quiere ir con su hijo a pasar frío a movilizar y si llegas a eso es porque no tenés más opción. — Natalia Zaracho (@Naty_Zaracho) May 17, 2023

También desde el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) repudiaron el pedido de intervención de la ministra: «discursos como estos contribuyen a deslegitimar el sentido de las protestas y a las organizaciones que las llevan adelante, sin contemplar que sus reclamos están relacionados a que se ejecuten políticas para proteger a las niñeces». Este jueves 18 de mayo las organizaciones sociales que integran la UTEP y la Unidad Piquetera confluirán frente a la sede de Desarrollo Social en una multitudinaria movilización unitaria que, aseguran, será «histórica», en reclamo de alimentos para los comedores populares y merenderos, fin de las bajas masivas en el programa Potenciar Trabajo, herramientas para los proyectos productivos, fin del ajuste en políticas sociales para cumplir con el acuerdo con el FMI.

❌En un comunicado que estigmatiza las protestas sociales, la ministra de Desarrollo Social de la Nación acusó a dirigentes de organizaciones piqueteras de exponer a les chiques que acompañan a sus padres y madres a las protestas. — CELS (@CELS_Argentina) May 17, 2023

Más info: https://www.anred.org/2023/05/17/marcha-piquetera-unificada-frente-a-una-inflacion-que-no-da-tregua/