Entrevista a Ana Belinco de Trabajadores autoconvocados por el vaciamiento de la ObSBA

La obra social de los trabajadores de la Ciudad está a las puertas de la quiebra

Mario Hernandez

– Es un tema realmente grave que no ha tenido mayor repercusión en la prensa mediática. La quiebra de la obra social estatal de la CABA que se estima puede llegar a los 7.000 millones de pesos según afirmaste en la conferencia de prensa que se realizó en la Av. Rivadavia al 6000 en el barrio porteño de Caballito el jueves pasado. ¿Qué nos podés comentar al respecto?

-Es así como decís. Cuando decimos que se estiman 7.000 millones de pesos, lo decimos porque hasta ahora teníamos total desconocimiento de los balances contables, o sea, no había ningún registro desde 2016 hasta acá de qué estaba pasando con los fondos de la obra social.

Producto de la movilización que venimos realizando desde febrero de este año, nos movimos para todos lados, hicimos un montón de acciones hasta la conferencia de prensa del otro día, tuvieron que entregarnos parte de esa información, porque se solicitó vía legal acompañada de la movilización.

Pero no se está dando respuesta a la situación de fondo que los afiliados y las afiliadas realmente estamos en una situación donde no accedemos a turnos, no accedemos a la atención que necesitamos de manera inmediata. Hay prestadoras que se caen porque la obra social no les paga.

Se denuncia, por ejemplo, que hay afiliados con discapacidad que no se les están dando las prestaciones necesarias, afiliados con problemas oncológicos que no reciben las internaciones domiciliarias. La situación es muy compleja. Como vos bien dijiste al principio, nos costó mucho romper el cerco mediático que tiene la obra social encima.

-Yo analicé que ustedes han hecho más de 500 denuncias de afiliados que vieron vulnerados sus derechos a la salud. A principios del mes de agosto intentaron llegar a la Comisión de Salud de la Legislatura Porteña, pero no los dejaron entrar. ¿Cuál fue el motivo por el cual no dejaron entrar a una delegación de afiliados?

-Mirá, el motivo específico no lo conozco. Te digo lo que nos dijeron ahí. Supuestamente, nosotros estábamos anotados como una delegación de 10 compañeros para ingresar mediante la banca del FITU porque nos ofrecieron ese espacio. El Colectivo Autoconvocado es un colectivo independiente de todos los espacios políticos, de todos los espacios sindicales porque reúne a diferentes filiaciones políticas y sindicales. En realidad, estamos unidos por la necesidad de luchar por el acceso a la salud, a las prestaciones de salud que necesitamos. Cuando llegamos ahí nos dijeron que no estábamos anotados en ninguna lista, que el temario de la reunión era cerrado, que era para hacer una celebración de una ONG y que no íbamos a poder ingresar.

Lo que demuestra la situación es lo que ya se viene denunciando, la Legislatura es una institución que da la espalda a los trabajadores y defiende intereses que no son los de los trabajadores de la Ciudad de Buenos Aires. Pese a eso entregamos por mesa de entrada las más de 500 denuncias que recolectamos como Colectivo. Pero todavía no hemos obtenido ninguna clase de respuesta de parte de la Legislatura tampoco.

-Estamos hablando de 13.000 afiliados que aportan el 6% del salario. ¿Qué respuesta tienen frente a esta situación los responsables de la obra social?

-La verdad, las respuestas que nos dan son casi nulas. Lo que están haciendo ahora son manotazos de ahogado. Están saliendo a resolver las situaciones que se hicieron públicas. Antes decía que costó romper el cerco mediático, pero en cierto punto lo logramos romper. Fue un paso muy importante cuando salió en tapa de Tiempo Argentino la denuncia en primera persona de 3 compañeros, entre los cuales estaba yo.

Yo pasé una situación muy particular, que es que siendo inmunodeficiente por tener un problema que se llama púrpura trombocitopénica[1] tuve que llamar a la emergencia terciarizada que tenemos los afiliados de ObSBA porque estaba cursando el supuesto caso de Covid-19, digo supuesto porque el Gobierno de la Ciudad perdió el resultado del análisis que me hice en una posta pública, así de mal está el sistema de salud de la Ciudad de Buenos Aires, yo los llame y nunca me atendieron porque no mandan más médicos a domicilio, no mandan ambulancias y esto que me paso a mí no es la única vez que pasó. Le pasó a muchos afiliados y afiliadas.

También una compañera denunció que a su hijito que tiene discapacidad con el lenguaje no le estaban dando las prestaciones. Salieron a responder a eso, a la compañera le dieron las prestaciones para el hijo, a mí me dieron el tratamiento para mi mamá porque yo denuncié en la nota que mi mamá estaba hace meses luchando por el tratamiento y que nadie se lo otorgaba a pesar de que ella también es docente jubilada y afiliada.

Entonces empezaron a hacer eso, a tratar de tapar baches dando respuesta a las situaciones más visibles o más acuciantes, pero no están dando respuesta a la situación de fondo que la obra social está a las puertas de la quiebra.

-Ana, ¿quiénes son los responsables de la obra social de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires?

-Por la Ley 472, que es la ley que rige la obra social desde su fundación porque antes ObSBA se llamaba IMOS que la quebraron en el gobierno de Ibarra, que dijo que iba a hacer una normalización perentoria que nunca se hizo, se fundó ObSBA y desde ahí es una organización que tiene representantes del Gobierno de la Ciudad, sea quien sea el Gobierno.

En este caso, ya perdí la cuenta, pero aproximadamente desde hace 15 años que gobierna Juntos por el Cambio. Tienen 5 representantes en el directorio, después hay 5 representantes del SUTECBA que es el Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la Ciudad de Buenos Aires. Después hay un representante por la Unión de Docentes Argentinos y hay un representante por Médicos Municipales.

Nosotros desde el Colectivo Autoconvocado hacemos responsables a todos los actores que están dentro del directorio porque por acción u omisión todos fueron parte de que hoy estemos en la situación en la que estamos que es realmente grave.

-Ana, ¿querés agregar algo más?

-Necesitamos una respuesta urgente porque acá se trata de una situación de enfermedad, de salud, es una situación de vida o muerte. No podemos estar esperando, dilatando y que aparte de todos estos responsables se van sumando otros porque también podemos hacer responsable a la Legislatura por no dar respuesta, podemos hacer responsable a todos los organismos donde ya nos hemos dirigido y no se nos está dando respuesta. Necesitamos una respuesta inmediata y que se restituyan todas las prestaciones de la obra social y que se amplíen.

También que dejen de vender los predios y las residencias turísticas de la obra social, para emprendimientos inmobiliarios o privados y lo financian con el bien de uso de los afiliados. También estamos denunciando esto como parte del derecho a la salud en modo integral, el derecho a la recreación y al ocio. Queremos respuestas a todas estas cuestiones.

-Ana, te agradezco mucho esta comunicación y esperemos que esta situación tenga una resolución favorable para los 13.000 afiliados de la obra social.

-Te agradecemos a vos por el espacio, por la difusión que es muy importante. Muchas gracias.

[1] La purpura trombocitopenia es un trastorno de la sangre que provoca la formación de coágulos de sangre en pequeños vasos sanguíneos alrededor del cuerpo y lleva a un bajo conteo plaquetario