–

De parte de Kurdistan America Latina June 14, 2022 41 puntos de vista

El mi茅rcoles pasado se encontraron tres cuerpos durante los trabajos de restauraci贸n en la antigua prisi贸n central de Amed (Diyarbakir), en el distrito Sur (Kurdist谩n turco, Bakur), que fue destruida casi por completo por el ej茅rcito turco en la guerra urbana de 2016. En la d茅cada de 1990, el servicio de inteligencia militar turco (JITEM), responsable de miles de asesinatos de civiles, utiliz贸 la prisi贸n como centro de interrogatorio. En ese momento, este centro se conoc铆a como la direcci贸n de los 鈥渄esaparecidos鈥.

En enero de 2012, se descubrieron partes del cuerpo durante los trabajos de construcci贸n, por lo que la Fiscal铆a General de Diyarbak谋r se hizo cargo del asunto, pero despu茅s de eso nunca se habl贸 una palabra p煤blicamente sobre el descubrimiento.

Cada vez que se clava un pico en el suelo, se descubren cuerpos debajo de las antiguas oficinas estatales en Kurdist谩n. La prisi贸n de Diyarbakir ten铆a una doble reputaci贸n notoria en la d茅cada de 1980: como una de las peores prisiones de tortura del mundo y como s铆mbolo de resistencia.

Amenazas contra Grecia

El mi茅rcoles pasado, el ej茅rcito turco realiz贸 un ejercicio militar llamado 鈥淓fes 2022鈥 sobre las islas griegas del mar Egeo. Recep Tayyip Erdogan particip贸 personalmente en el ejercicio militar y volvi贸 a amenazar con argumentos hip贸critas, como la militarizaci贸n de las islas por parte de Grecia, por lo que Turqu铆a ya no reconoce all铆 la soberan铆a griega. Sin embargo, fueron pa铆ses de la OTAN como Estados Unidos y Francia los que trasladaron sus bases militares a las islas e hicieron un pacto con Grecia. Erdogan amenaz贸 en Twitter, en griego: 鈥淕recia se arrepentir谩 como hace cien a帽os si no observa su enfoque, palabras y hechos鈥. Nuevamente, el mismo d铆a, Erdogan anunci贸 su candidatura para las elecciones presidenciales de 2023, en las que el AKP volver谩 a presentarse en alianza con el partido fascista MHP.

Ataque contra Rojava

Incluso cuando Erdogan muestra sus m煤sculos en el Egeo, en realidad est谩 mirando el autogobierno democr谩tico en el norte y el este de Siria. El mi茅rcoles, el asesor de seguridad del presidente estadounidense, Jack Sullivan, habl贸 por tel茅fono con el asesor del presidente turco, Ibrahim Kalin. Durante la llamada telef贸nica, Sullivan dej贸 en claro que Estados Unidos no piensa mucho en una operaci贸n militar en Rojava. La subsecretaria de Estado del Departamento de Estado de Estados Unidos, Barbara Leaf, tambi茅n dijo al Comit茅 de Asuntos Exteriores que su pa铆s le ha dejado claro a Turqu铆a que se opone a una operaci贸n militar turca en el noreste de Siria. Sin embargo, ciertamente no espera que Turqu铆a se abstenga de una operaci贸n militar debido a las objeciones de Estados Unidos. Queda por ver si Erdogan ver谩 esta declaraci贸n como una luz verde para su operaci贸n militar, tan a menudo invocada.

En su discurso del jueves, subray贸: 鈥淎 lo largo de nuestra frontera, estableceremos una zona de seguridad de 30 kil贸metros de profundidad. Con ello, no s贸lo desterraremos las organizaciones terroristas de nuestras fronteras, sino que tambi茅n garantizaremos la seguridad de nuestros vecinos. No aceptaremos ning煤n corredor del terror y quiero subrayar que rellenaremos las partes que faltan de la zona de seguridad鈥.

Erdogan continu贸 diciendo que esperaba que los 鈥渁liados y compa帽eros de Turqu铆a鈥 entendieran las preocupaciones de seguridad de Turqu铆a y que nadie tomara una decisi贸n a favor de los 鈥渢erroristas鈥. Este parece ser su mensaje a los Estados Unidos. Si bien la administraci贸n de Biden se opone p煤blicamente a un ataque a Rojava, a煤n no est谩 claro qu茅 se est谩 negociando a puerta cerrada. Sobre todo porque la operaci贸n militar turca est谩 marcando como objetivos las ciudades de Tel Rifat y Manbij, que est谩n bajo la jurisdicci贸n del ej茅rcito ruso. Adem谩s, un n煤mero no despreciable de tropas iran铆es est谩n estacionadas en Tel Rifat. El jueves, Rusia tambi茅n se pronunci贸 p煤blicamente en contra de una operaci贸n militar de Turqu铆a en las 谩reas mencionadas. Ahora depende de c贸mo actuar谩 Turqu铆a.

Mientras Erdogan acusa a la Administraci贸n Aut贸noma del Norte y Este de Siria (AANES) de terrorismo, los drones y la artiller铆a turcos los bombardean regularmente, matando a civiles. Kurdist谩n del Sur (Bashur, norte de Irak) tambi茅n es bombardeado diariamente por la fuerza a茅rea turca, en violaci贸n del derecho internacional. Las fuerzas terrestres turcas est谩n tratando de avanzar en las 谩reas liberadas en el sur de Kurdist谩n, como Ava艧卯n, Met卯na, Heftan卯n, Xarkurke y Zap, a pesar de las grandes p茅rdidas. La guerra de agresi贸n turca se extiende a m谩s de 100 kil贸metros de profundidad en el territorio de Bashur.

Redadas y detenciones en Turqu铆a

Dentro de Turqu铆a, apenas pasa una semana sin redadas y arrestos. Los arrestos de mujeres pol铆ticamente activas, la detenci贸n de 20 periodistas kurdos y la represi贸n de otros activistas son parte de esta regularidad y vida cotidiana ahora normalizada de los kurdos en Turqu铆a.

驴Y cu谩l es la actitud de la oposici贸n en Turqu铆a? Al igual que los gobernantes, la llamada oposici贸n en torno al partido CHP, la Mesa de los Seis, entiende la pol铆tica como un medio de los turcos para los turcos. Intentan resolver todos sus problemas por la fuerza. Cuando se trata de los vecinos y las minor铆as de Turqu铆a, todos se alinean detr谩s del r茅gimen. Por eso no hay casi nadie con quien no est茅 en una torcedura y ninguna minor铆a con la que haya hecho las paces. Ya sea secular o religiosa, la pol铆tica turca es militarista y dominante; no dudar谩 en embarcarse en aventuras que terminar谩n en desastre. Por tanto, Erdogan dirigir谩 su ira contra los kurdos y establecer谩 un estado de guerra para poder ganar las elecciones en estas condiciones. La llamada ronda a seis bandas no tiene otra alternativa, porque no sale del marco de la raz贸n de Estado de Turqu铆a. Es muy posible que Erdogan espere hasta la pr贸xima cumbre de la OTAN, pero su calendario electoral ser谩 decisivo. Con una operaci贸n militar en Rojava, se declarar谩 el estado de guerra y emergencia, amordazando a cualquier oposici贸n y poni茅ndola tras las rejas. Y como no hay una oposici贸n real en Turqu铆a, Erdogan tambi茅n ganar谩 las pr贸ximas elecciones con su ret贸rica b茅lica y nacionalista-militarista.

Volviendo al principio: el hallazgo de cad谩veres en el antiguo centro de interrogatorios JITEM. Sin importar qui茅n estuviera en el poder en Turqu铆a, todos siempre estuvieron de acuerdo en que cualquier injusticia ser铆a enterrada una vez que los intereses turcos estuvieran en juego. Esa es la raz贸n de Estado turca. As铆 fue en los a帽os 1920, 1990, 2000; y as铆 permanecer谩 hasta un final de alg煤n modo caracterizado.

FUENTE: Dino Berog / ANF

<!–

–>