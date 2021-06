El 24 de marzo, Bill Gates concedi贸 una reveladora entrevista de 50 minutos a Chris Anderson, el director de TED, la organizaci贸n sin fines de lucro que dirige las TED Talks

A los 33:45 , Gates lanza esta bomba:

No queremos tener muchas personas recuperadas [鈥 Para ser claros, estamos tratando, a trav茅s del cierre en los Estados Unidos, de no llegar al uno por ciento de la poblaci贸n infectada. Estamos muy por debajo de eso hoy, pero con una exponenciaci贸n, podr铆a superar esos tres millones [de personas o aproximadamente el uno por ciento de la poblaci贸n de los EE. UU. Infectada con COVID-19 y la gran mayor铆a recuper谩ndose]. Creo que podremos evitar eso con este dolor econ贸mico 鈥.

Parece que en lugar de permitir que la poblaci贸n se exponga al virus y la mayor铆a desarrolle anticuerpos que les otorguen una inmunidad natural y duradera al COVID-19, Gates y sus colegas prefieren crear un nuevo sistema vasto y enormemente costoso de fabricaci贸n y vendiendo miles de millones de kits de prueba y, en paralelo, desarrollando y vendiendo muy r谩pidamente miles de millones de antivirales y vacunas.

Y luego, cuando el virus regresa unos meses despu茅s y la mayor铆a de la poblaci贸n no est谩 expuesta y, por lo tanto, es vulnerable, se venden miles de millones m谩s de kits de prueba e intervenciones m茅dicas.

Inmediatamente despu茅s de eso, a los 34:14 , Gates habl贸 sobre c贸mo ve que las cosas se desarrollan a partir de ah铆.

Eventualmente lo que tendremos que tener son certificados de qui茅n es una persona recuperada, qui茅n es una persona vacunada [鈥 Porque no quieres que la gente se mueva por el mundo donde tendr谩s algunos pa铆ses que no tendr谩n control, tristemente. No querr谩s bloquear por completo la posibilidad de que las personas vayan all铆 y regresen y se muevan. As铆 que eventualmente habr谩 esta prueba de inmunidad digital que ayudar谩 a facilitar la reapertura global 鈥.