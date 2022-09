–

El verano es 茅poca de listas tontas de cara al tiempo libre y al hast铆o del est铆o: top ten de c谩mpines nudistas, de festivales tecno-t贸xicos en la Espa帽a vaciada o de las mejores playas de Ibiza a las que nunca iremos. Como la comu-nidad topera es leona, recogemos una selecci贸n de trece obras de la biblioteca lis茅rgica para que tu cabeza arda por dentro tanto como por fuera.

1. Estivill, correa y diazepam. Desmontando el mito de la crianza con apego. Obra que libera, por fin, a todas aquellas familias precarias y bienintencionadas, pero no del todo funcionales, que se dejan la salud y los principios tratando de educar a sus cr铆as como si vivi茅ramos en la Suecia de los a帽os 70. Por fin una gu铆a de crianza sincera, ajustada a nuestro contexto y acorde a las nuevas tendencias.

2. Mugre y serr铆n. Gu铆a de tascas y tugurios de la baja Andaluc铆a. Aqu铆 tenemos la gu铆a definitiva para sorprender e intoxicar a tus visitas mesetarias en las provincias de Huelva, Sevilla y C谩diz. Un itinerario por ventas y antros con personalidad para disfrutar del sabor de las frituras en aceite ultrarreciclado y el aroma de bayetas que alojan microcosmos bacterianos a煤n sin explorar. Bares sin el falso brillo de las franquicias y sin las mamandurrias con aceite bals谩mico de los wannabe. Un alegato sin complejos para volver a los sabores de siempre: el sabor y el saber de d茅cadas de tradici贸n familiar.

3. Georgie Dann y los golpistas del Maid谩n. No es un cuarteto del Carnaval de C谩diz, sino un sesudo estudio semiol贸gico sobre c贸mo las canciones del verano constituyen la ofensiva sensible de la ultraderecha con sus estereotipos sexistas y racistas (mama que ser谩 lo que tiene el negro), su exaltaci贸n de la banalidad y el antiveganismo mediocre (la barbacoa) y su llamamiento al consumo insostenible (quiero un tractor amarillo).

4. El miedo lo metemos nosotros. Manual de autoayuda y autoafirmaci贸n de pollaviejas postfranquistas para los nuevos cachorros de la ultraderecha. Escrito desde la base autobiogr谩fica de un antidisturbios frustrado reconvertido en seguridad de estaci贸n de ferrocarril que, por su cruda y simple curiosidad, est谩 conquistando los corazones de la alegre muchachada. Se ha convertido en el libro de cabecera de VOX. Tiene 44 caracteres y 150 dibujos de seres musculados. Puede inspirar el pr贸ximo eslogan electoral de Santiago Abascal.

5. Comiendo itinerante: La cocina del movimiento de liberaci贸n nacional vasco. Una d茅cada despu茅s del abandono de la lucha armada por parte de los gudaris del pasamonta帽as, comienzan a salir otros aspectos de la banda donde se habla m谩s de los cuidados que de violencia organizada. Aportaciones, en esta ocasi贸n gastron贸micas, que nos ayudar谩n a visualizar lo que com铆an les etarras adem谩s del frugal desayuno de Carmelo G贸mez en D铆as contados. Resultan especialmente interesantes las recetas de las secciones 芦Picnics en el monte禄, 芦Huelga de hambre禄 y 芦Cocinando para rehenes禄.

6. Las bolas de Carmen Mola. Pel铆cula de suspense cultureta y algo gore que constituye toda una nueva narrativa de mansplaining de los premios literarios con tirada millonaria. Una inmersi贸n en el universo del aliado feminista para meter doblado tu pene deconstruido en los escaparates de la FNAC y la Casa del Libro. Porque deconstruirse no es ponerse la cabeza en el sobaco y los huevos en la oreja, como Mr. Potato.

7. Para que me invit谩is si sab茅is c贸mo me pongo. Un manual para acompa帽ar los procesos sociales autogestionarios postpandemia. Aborda con paciencia santa y no violenta los principales problemas a las que se enfrentan los colectivos cuando quieren organizarse y se dan cuenta de que no hemos sido educados para ello: hipercefalias, lideres carism谩ticos sobreprotectores, wasaps del demonio, c贸mo delegar tareas y confiar en las dem谩s, gesti贸n de rencillas personales subterr谩neas o maneras para canalizar creativamente los exabruptos de los egos maltrechos, as铆 como el fantasmeo de quienes proponen, pero no hacen.

8. Fin de semana para dummies. 100 actividades l煤dico-perversas para sacarle partido a tu tiempo libre. 驴Te est谩n vendiendo los pollos cortitos de coca? 驴No sabes d贸nde echar la pen煤ltima a las 4 a.m.? 驴Google no te indica expendedoras con latas de cerveza a horas intempestivas? Aqu铆 est谩 la gu铆a r谩pida para aguantar findes locos, la semana de carnaval y la de feria con tutoriales b谩sicos para el correcto desarrollo y disfrute de los excesos.

9. Anny are you okey? Manual de atenci贸n a la ansiedad de mujeres biling眉es. 驴Sabes tratar correctamente a una persona con ansiedad? y 驴what about si habla en otro idioma? 驴Y si mezcla varios idiomas because es biling眉e? Te damos los tips para que puedas hacer un management con soltura de los great moments caracterizados por el s铆ndrome de anticipaci贸n al danger, ya sea en la consulta private de une psychologist o en la cola de tu ecomarket.

10. Vulnerable de gimnasio. Tablas de rutinas y ejercicios si sientes tu vigor viril amenazado por el feminismo, las libertades y los derechos de colectivos hist贸ricamente marginados. Frente a la dictadura de g茅nero y los bulos sobre la vigorexia, ponte grande, c铆clate y busca tus certezas en la fuerza y el volumen. 驴Qui茅n dijo que el culturismo no es cultura? Incluye anexo con tablas de ejercicios ilustrados para b铆ceps nivel Jusapol en el anexo. Solo editado en tapa dura. Muy dura.

11. Te podr铆a disparar desde aqu铆 arriba. Esta original gu铆a de bolsillo para magnicidas en potencia cuenta con ilustraciones de los atentados m谩s famosos, desde Julio C茅sar hasta Kennedy, y una gu铆a para mileniales con la que lograr谩s imprimir tu mira telesc贸pica en 3D.

12. Papa can you hear me? Cr贸nica de un encuentro de mujeres cristianas de base de todo el mundo que se reunieron en el lugar menos fr铆o de la Patagonia para hacer un llamamiento desesperado a Francisco Bergoglio.

13. La pescadilla. Ensayo cr铆tico y nihilista que explica c贸mo seguimos destrozando el planeta creyendo que lo estamos salvando. Texto agudo que aflora contradicciones cotidianas como ir en 4脳4 a comprar alimentos eco, asistir a seminarios decrecentistas en emisi贸n en directo o moverse por el carril bici en patinete el茅ctrico.