Cercado por cuatro lados:

Potencial negado: El turismo y la situación económica (1)

El patrimonio cultural y la ocupación israelí:

Demoliciones de viviendas

Entre el 1 de enero y el 16 de diciembre de 2021, las fuerzas de ocupación israelíes llevaron a cabo unas 327 operaciones de demolición en la gobernación de Belén, que tuvieron como resultado la demolición (obligando también a los palestinos a demoler sus propiedades) y la incautación de un total de 848 estructuras palestinas, incluidas viviendas y 214 estructuras financiadas por donantes internacionales.

Al menos 1.097 palestinos fueron desplazados a la fuerza por las fuerzas de ocupación israelíes, entre ellos 598 niños. El número de personas afectadas en la gobernación de Belén ha alcanzado al menos 13.076, incluidos 6.642 niños.

Mientras algunos políticos israelíes hablan de “reducir el conflicto”, es decir, de perpetuar la ocupación israelí a cambio de algunos incentivos económicos, el caso de Belén retrata cómo, a falta de una solución política, no habrá perspectivas para Palestina, incluido el desarrollo económico sostenible. Belén, el lugar de nacimiento de Jesús, se ha convertido en una prisión al aire libre que sólo podría sobresalir si se dan las condiciones primarias, entre ellas

Libertad de movimiento: Reunir la ciudad con Jerusalén.

Ampliación de las infraestructuras, principalmente carreteras, infraestructuras hidráulicas y edificios de viviendas, en zonas vedadas al desarrollo palestino, ya sea en virtud de la anexión “ de jure ” o “ de facto “.

” o “ “. El desarrollo y el control de los sitios arqueológicos, religiosos y turísticos, incluyendo la Montaña Herodiana, Battir, la Mezquita de Bilal Bin Rabah y el Monasterio de Mar Elias.

Que Palestina tenga su propio aeropuerto internacional y el control de sus pasos fronterizos, lo que permitiría el turismo regional, sobre todo de sus vecinos.

En otras palabras: Acabar con la ocupación israelí.

Belén y toda Palestina deben ser un destino turístico independiente y no un subcontratista del turismo israelí bajo el diseño de la Potencia ocupante. Si no se consigue esto, no se “reducirá el conflicto” sino que se perpetuarán sus causas en uno de los expedientes más críticos para el desarrollo económico, la promoción del patrimonio cultural y la cooperación.

1.Cifras de la Cámara de Comercio de Belén, 21 de diciembre de 2021.