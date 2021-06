–

Enfilando ya la recta final de la actual temporada en ‘A vivir salud’ del programa ‘A vivir que son dos d铆as Regi贸n de Murcia, se ha abordado un asunto que suscita mucho inter茅s como es conocer en qu茅 situaci贸n y bajo qu茅 condiciones trabajan los profesionales de la sanidad en la regi贸n; en este caso para ser m谩s precisos en el 谩rea IV de salud (comarca del Noroeste) donde desde hace ya mucho tiempo se reclaman, incluso con manifestaciones a las puertas de los centros sanitarios, varias cuestiones demandas muy necesarias para el buen funcionamiento de la sanidad y por ende para una mejor atenci贸n a los ciudadanos de esa zona, como son la remodelaci贸n y puesta en marcha de instalaciones o la falta de profesionales para cubrir las carencias que se tienen.

Como invitados con el doctor Jos茅 Mart铆nez han estado la doctora Soledad Guill茅n Mayordomo, m茅dica de Urgencias del Hospital Comarcal del Noroeste y a su vez presidenta de la Junta Comarcal del Colegio en el 谩rea IV y el doctor Jos茅 Antonio Pascual L贸pez que viene desempe帽ando su labor como m茅dico durante 16 a帽os en este 谩rea, concretamente en el Centro de Salud de Calasparra y que cuenta con una dilatada trayectoria como investigador, con m煤ltiples comunicaciones a nivel nacional e internacional y publicaciones relacionadas. Adem谩s, ejerce como profesor colaborador de la UMU y tutor de m茅dicos residentes.

Partiendo de la base que es sabido y entendible que los recursos econ贸micos de la administraci贸n son finitos y por tanto no se dispone de toda la financiaci贸n necesaria, entre los principales problemas de la sanidad en el Noroeste se presenta con una importante falta de personal cualificado, es decir, m茅dicos en atenci贸n primaria y hospitalaria que puedan cubrir todas las demandas del Servicio Murciano de Salud (SMS), con todo ello, ha dicho el doctor Pascual L贸pez, “no se puede entender que en una Comunidad uniprovincial como la nuestra, la existencia de distintas 谩reas de salud o alg煤n otro problema, determine que, ante la falta de personal, el mismo se acumule en las zonas centrales mientras que la carest铆a abunda en la periferia”, todo ello se ha sufrido mucho m谩s durante la pandemia.

En la actualidad se considera que existe un d茅ficit de un 25% de profesionales sanitarios en la plantilla del hospital, un problema al que desde el SMS no se le da soluci贸n a pesar de ser conocedores del problema. Seg煤n ha explicado la doctora Guill茅n, nosotros les hemos dado la soluci贸n al problema que “pasa por incentivar a los m茅dicos que no quieren ir a trabajar a esta zona, no porque se est茅 mal, sino porque les est谩n ofreciendo los mismos contratos en Murcia Centro y como la mayor铆a viven en esas zonas prefieren quedarse cerca de casa y adem谩s se quedan en unas condiciones con plantillas mejor dimensionadas”. Soledad ha explicado que no se dispone de material para trabajar. Por ejemplo, no se cuenta con la aparatolog铆a para hacer Resonancias Magn茅ticas, por lo que existe una serie de carencias paralelas al de personal y es el de material e instalaciones para poder trabajar en condiciones.

Todas estas carencias hacen que, por ejemplo, la lista de espera para ser atendido en el hospital de Caravaca Neurolog铆a llega a los 10 meses. Otras como Rehabilitaci贸n o Traumatolog铆a tienen una lista de espera similar a la que hay que sumar otras en especialidades como radiolog铆a o neumolog铆a. Todo ello afecta al profesional que esta sobrecargado, pero, sobre todo, l贸gicamente al enfermo, lo que hace que la situaci贸n sea tremenda.

Todos los jueves, a las 9 de la ma帽ana, se llevan a cabo en las puertas del hospital y centros de salud de la comarca del Noroeste, concentraciones reivindicativas por parte del personal sanitario y de los usuarios.

