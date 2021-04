La realidad tras los accidentes laborales: nada que celebrar

–

Esto es lo que celebramos el d铆a 28 de abril. Pese a la pandemia, seg煤n la estad铆stica del Ministerio de Trabajo y Econom铆a Social, murieron 595 durante la jornada de trabajo, 53 m谩s que en el 2019. Entre los accidentes mortales se incluyen 21 reconocidos por coronavirus, que restados a los 53, nos dice que hubo 32 accidentes mortales m谩s que en el 2019. Es incomprensible que haya un aumento de fallecimientos a pesar de la ca铆da del empleo por cierre, por ERTE o teletrabajo.

Un laberinto mortal, con un entramado lleno de intereses que, finalmente y como siempre, acaban perjudicando al eslab贸n m谩s d茅bil de este sistema laboral. Un entramado formado por empresas, Servicios de Prevenci贸n, Mutuas, Comit茅 de Salud, Seguridad Social e Inspecci贸n de Trabajo.

Los/as empresarios/as tiene un objetivo claro, producir m谩s y m谩s sin tener presente los riesgos a los que nos exponen: un Servicio de Prevenci贸n a disposici贸n de la empresa que no realiza en la mayor铆a de los casos las evaluaciones que detectan los riesgos reales a los que estamos expuestos/as como, por ejemplo, evaluaciones ergon贸micas, en ellas se reflejar铆an todos los riesgos por las acciones a las que nos vemos obligados por el empresario, o la Psicosocial por el estr茅s laboral, debido a la presi贸n a la que nos vemos sometidos/as durante la jornada laboral; unas Mutuas que intentan derivarnos a la Seguridad Social, de esa manera no queda constancia de los accidentes de trabajo y no se se帽ala al empresario como causante de dichas lesiones o enfermedades profesionales; la Seguridad Social, consciente en la mayor铆a de los casos que se le presentan de que las causas por las que acude 茅l trabajador/a est谩n asociadas a accidentes de trabajo o enfermedades profesionales, aun as铆 lo aceptan como enfermedades comunes y no se molestan en iniciar ning煤n proceso que reinvierta la situaci贸n, permitiendo, con esta actitud, que recaiga la prestaci贸n sobre las arcas p煤blicas y que el 铆ndice de absentismo laboral no se asocie a los accidentes de trabajo o enfermedades profesionales; Inspecci贸n de Trabajo solo se dedica a sancionar administrativamente, sanciones econ贸micas tan bajas que al empresario le sale m谩s a cuenta seguir incumpliendo cualquier normativa y no verse obligado a corregir los riesgos causantes de lesiones o enfermedades, ya que eso implicar铆a un cambio sustancial sobre la producci贸n y, seguramente, un aumento de la plantilla. Punto aparte son aquellos Comit茅s de Salud que, a trav茅s de Delegados/as de Prevenci贸n en connivencia con el servicio de prevenci贸n y la misma empresa, obvian la existencia de riesgos laborales que deber铆an estar reflejados en los planes de prevenci贸n, dificultando as铆 el reconocimiento de enfermedades laborales y accidentes de trabajo, como pasa, con los colectivos de limpieza de edificios, carteros/as, limpieza viaria, Ayuda a Domicilio, etc.

驴Qu茅 implica no tener reconocida ninguna enfermedad profesional? En primer lugar, determina que la prevenci贸n en la empresa es la adecuada y, como segundo, que cualquier lesi贸n o enfermedad contra铆da por el trabajador/a no sea asociada al 谩mbito laboral.

Pongamos un ejemplo, en limpieza de edificios la mayor铆a de los riesgos son clasificados como medio/importante o medio-alto /intolerable lo que implica que una intervenci贸n y posterior an谩lisis son necesarios y se requiere el redise帽o de la tarea. Antes de llevar a cabo estas evaluaciones ergon贸micas han llegado a pasar d茅cadas, con lo que muchas de las personas habr谩n contra铆do lesiones por las tareas realizadas. Como no hay reconocida ninguna enfermedad profesional estas lesiones quedan en un limbo por el que finalmente se deriva a la Seguridad Social pasando a ser consideradas como enfermedad com煤n.

A las personas afectadas, ante esta desprotecci贸n perversa, solo les queda acudir a la Justicia, esta no garantiza que pueda reinvertirse la situaci贸n, pero existe esa posibilidad, como as铆 lo recoge la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, de 11 de febrero de 2020, (STSJC 109/2020 鈥 ECLI: ES:TSJCANT:2020:109): una trabajadora de limpieza de edificios demanda a la Mutua Universal-Mugenat, el INSS a la TGSS y la empresa, Ferrovial Servicios S.A. al considerar estas que el S铆ndrome del t煤nel carpiano que padece es enfermedad com煤n.

Mutua, INSS y empresas tienen claro sus objetivos, y no son otros que disfrazar una manera de proceder, sin escr煤pulos, que deja desprotegidas en todos los aspectos de seguridad y salud a las trabajadoras.

El fallo de dicha sentencia, basado en que las tareas que llevan a cabo las personas que trabajan en limpieza de edificios exigen 鈥渕ovimientos de extensi贸n y flexi贸n de las mu帽eca forzados, continuados o sostenidos, con la sobrecarga de mu帽eca que ello implica y con la intensidad y repetici贸n necesarias para generar la citada patolog铆a鈥, establece que dicha enfermedad se debe considerar enfermedad profesional. Esta trabajadora se vio obligada a denunciar despu茅s de que el INSS decidiera, ante la determinacion de contingencia presentada, que se trataba de una enfermedad com煤n.

驴Eso es lo que celebramos el d铆a 28 de abril?