May 21, 2023

Domingo por la tarde los coches de caballos, los guiris balbuceando distintos idiomas, los gu铆as tur铆sticos extienden sus paraguas al cielo para se帽alar el camino. Todo en orden en las inmediaciones del punto m谩s tur铆stico de la ciudad, la catedral de Sevilla. A las tres de la tarde una acci贸n rompe est谩s escenas cotidianas. Una decena de activistas se ata a la cancela de la catedral con candados de bicicletas al cuello, otros sostienen pancartas. Los guiris comienzan a comentar 鈥淎la, yo conozco a ese animal, es relindo, parece fiero, pero es relindo鈥, comenta una ni帽a con acento argentino se帽alando una las im谩genes de un lince que reina la pancarta. 鈥淧ero qui茅n es do帽a resiste?鈥, se pregunta al trabarse con las letras del mensaje escrito en la lona: Do帽ana Resiste.

Un muchacho para atra铆do por el humo de las bengalas de los manifestantes y espeta: 鈥淎h es por lo de Do帽ana, pues que se manifiesten en el gobierno, no en la catedral, no lo entiendo鈥. Bueno querido paseante la rebeli贸n cient铆fica te lo explica: 鈥淓stamos aqu铆 frente a la catedral que es patrimonio de la humanidad, pero sab茅is que tambi茅n lo es Do帽ana, si estuvieran destrozando la Giralda, c贸mo lo est谩n haciendo con el parque natural estar铆amos todo el rato en la calle鈥. Por ello, la rebeli贸n cient铆fica ha optado por ocupar este espacio para su reivindicaci贸n, en la que por m谩s de dos horas han estado encadenados a las afueras de la catedral y dentro de la ic贸nica Giralda. Marta Bordons, investigadora en la universidad Pablo Olavide y activista de Friday For Future explica su participaci贸n 鈥淚gual que la Giralda es nuestro patrimonio Do帽ana tambi茅n lo es, no soportamos m谩s ver c贸mo est谩n destruyendo nuestra tierra, nuestro paisaje y, por tanto, nuestra identidad, nos rebelamos porque no nos dejan otra opci贸n鈥.

Desde el colectivo Rebeli贸n Cient铆fica han exigido, a trav茅s de la desobediencia pac铆fica ante la ignorancia de las instituciones a la comunidad cient铆fica, la puesta en marcha de un plan de acci贸n contra la crisis clim谩tica, tambi茅n denuncian 鈥渆l crimen que se est谩 cometiendo en Do帽ana, s铆mbolo de vida en estas tierras que est谩 siendo explotado por encima de sus posibilidades鈥. La comunidad cient铆fica lleva a帽os advirtiendo sobre los peligros que la propuesta de amnist铆a de los regad铆os ilegales en el parque natural propuesta por PP y la ultraderecha tendr谩 unas consecuencias nefastas en un espacio que ya se encuentra al borde del colapso h铆drico.

Jes煤s M. Castillo es profesor experto en ecolog铆a de la universidad de Sevilla y parte de rebeli贸n cient铆fica, exige planes reales de mitigaci贸n del cambio clim谩tico que cuenten con la participaci贸n de la ciudadan铆a y supongan un decrecimiento democr谩tico 鈥渉ay que actuar ya o ser谩 demasiado tarde habremos atravesado puntos de no retorno e iremos a un cambio clim谩tico acelerado. Es muy urgente disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero鈥.

Veronika Huber, es profesora e investigadora de la universidad de M煤nich que reside en Sevilla, augura una situaci贸n dif铆cil en el estado espa帽ol, donde el a帽o pasado subi贸 un 4% la temperatura con respecto al anterior, una cifra por encima de la media mundial del 1%. 鈥淰eo un futuro con mucho conflicto por recursos cada vez m谩s escasos y migraciones a unas escalas no vistas nunca por situaciones extremas, el problema es que ning煤n gobierno est谩 tomando las medidas adecuadas鈥.

El colectivo Rebeli贸n Cient铆fica ha recordado a las 15 personas detenidas el pasado 6 de abril de 2022 por una acci贸n en el Congreso de los diputados donde se denunciaba la necesidad de poner en marcha planes de acciones reales frente al cambio clim谩tico. Las detenidas podr铆an ser juzgadas pr贸ximamente por esta acci贸n. El colectivo responde al respecto: 鈥渃uando el estado nos reprime la rebeli贸n cient铆fica se levanta de nuevo鈥.