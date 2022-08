La rebelión docente

La rebeli贸n docente

Mario Hernandez

Mendoza

Unas 25.000 trabajadoras y trabajadores de la educaci贸n marcharon el martes 26 a Casa de Gobierno tras protagonizar un masivo paro en las escuelas de toda la provincia contra la propuesta salarial del gobernador Su谩rez.

Ante esta situaci贸n de crisis social y econ贸mica, la propuesta del gobierno de ofrecer un 7% es una provocaci贸n. La inflaci贸n del semestre (39%) ya super贸 el 20% ofrecido para estos meses. La inflaci贸n interanual llega al 66% en Mendoza. Son los propios n煤meros del gobierno los que dicen que hacen falta $100.000 para no ser pobre. Por eso en las escuelas se debate sobre la crisis y la carest铆a de la vida y se construy贸 desde abajo un paro provincial con movilizaci贸n que confluy贸 en las calles con las y los trabajadores de la salud y otros sectores estatales.

Desfinanciamiento, salarios de hambre, cierre de cursos, jornadas los s谩bados y anuncios de que quieren llevar la jornada a 7 horas en acuerdo con el Gobierno nacional, son parte de las denuncias que realizaron los docentes en esta importante jornada de lucha que continu贸 el mi茅rcoles con la segunda jornada de paro.

El jueves las escuelas de Mendoza amanecieron casi vac铆as. A trav茅s de grupos de WhatsApp y las redes sociales, las familias de las y los estudiantes de las escuelas comenzaron a organizarse para apoyar la lucha docente por el salario y contra el ajuste en la educaci贸n y la salud. 鈥溌hora nos toca a los padres apoyar al docente! Sumate no enviando a tus hijos a clase ni jueves ni viernes, por un salario digno鈥, dec铆a una de las publicaciones que circul贸 entre las familias de la escuela Patricias Mendocinas. 鈥淎yudemos a nuestros docentes a que el Gobierno provincial reconozca el pedido de mejoras laborales y econ贸micas鈥, dec铆a la convocatoria impulsada en la escuela Francisco Gabrielli. Los mensajes se repitieron a lo largo y ancho de la provincia.

Mientras el Gobierno provincial intent贸 deslegitimar la lucha, primero mintiendo sobre el acatamiento al paro (al final tuvieron que reconocer que fue masivo), luego amenazando a los propios estudiantes con faltas injustificadas para quienes no concurran a las escuelas, la unidad entre las y los trabajadores de la educaci贸n y la comunidad de las escuelas garantiz贸 la contundencia del paro y la continuidad de la lucha.

鈥淢e sent铆 tan indignada, fui a comprar un block de hojas para mi hija y me cost贸 $ 500. 驴Hasta cu谩ndo vamos a aguantar?, no me alcanza para nada, tenemos que unirnos鈥, fue otro de los mensajes explicando el apoyo de las madres y padres. Porque el ajuste no es solo sobre los salarios: este mismo jueves, la comunidad educativa de la escuela 鈥淭ito Laciar鈥 de Guaymall茅n denunci贸 que cortaron el gas por falta de pago en el establecimiento.

La 鈥渘ueva鈥 propuesta salarial del Gobierno equivaldr铆a a $ 4.000 de aumento para una celadora y de $ 4.200 para una maestra. Una verdadera burla para quienes en lo que va del a帽o ya perdieron un 20 % del salario frente a la inflaci贸n. Mientras los funcionarios del Gobierno siguen ostentando sueldos y dietas que equivalen al salario de m谩s 10 de trabajadoras de la educaci贸n, como en el caso de los legisladores e incluso al salario de 20 maestras, como en el caso de los funcionarios del Tribunal de Cuentas que cobran m谩s de un mill贸n de pesos, como revel贸 el diario MDZ esta semana.

Rodolfo Su谩rez tambi茅n rechaz贸 el reclamo de los gremios estatales y se profundiza el conflicto.

鈥淓l gobierno provincial no va a otorgar los 40.000 pesos para los trabajadores estatales ni de ning煤n otro r茅gimen salarial鈥, afirm贸 el secretario general de ATE Mendoza, Roberto Macho, tras la reuni贸n con el gabinete provincial.

鈥淓l gobierno provincial no quiere que los compa帽eros enfermeros t茅cnicos de la administraci贸n central y todos aquellos trabajadores esenciales que est谩n por abajo de la canasta alimentaria lleguen a 100.000 pesos鈥, agreg贸.

Mientras tanto, el dirigente estatal asegur贸 que seguir谩n las medidas de acci贸n directa. 鈥淪eguimos con una huelga general en la provincia de Mendoza鈥.

R铆o Negro

En R铆o Negro no se retomaron las clases despu茅s del receso invernal porque el Gobierno de Arabela Carreras no lleg贸 a un acuerdo salarial con docentes y trabajadores y trabajadoras estatales.

Por eso, convocaron a un paro de 48 horas desde el lunes 25 con marchas en distintas localidades de la provincia para exigir la recomposici贸n salarial y en contra de las pol铆ticas que incrementan el porcentaje de las sumas no remunerativas.

Seg煤n la informaci贸n oficial, la propuesta salarial para los docentes y estatales es de alrededor de un 11% en tramos, que se completar铆a en septiembre, y una suma fija de $4.500 que se cobrar铆a en agosto.

鈥淟as 18 seccionales que componen UNTER trajeron como mandato el rechazo a la propuesta salarial basadas en los mismos ejes y todas hicimos el mismo an谩lisis de esa propuesta, el rechazo a las cifras no remunerativas鈥, se帽al贸 Sandra Schieroni, secretaria general de la Uni贸n de Trabajadores de la Educaci贸n de R铆o Negro.

La dirigente sindical dijo que uno de los objetivos del reclamo es recuperar 鈥渆l 4% que perdimos en el primer semestre鈥.

鈥淣osotros aceptamos una propuesta salarial de un 32% y el proceso inflacionario super贸 todas las expectativas en relaci贸n a lo que estaba proyectado. Tenemos una inflaci贸n en el primer semestre de un 36,2%鈥.

鈥淓n ese marco, hemos planteado en el 谩mbito paritario la necesidad de recomponer ese 4% que quedamos por debajo del proceso inflacionario鈥, remarc贸.

A las protestas se suman tambi茅n trabajadores judiciales y de hospitales, que contin煤an con paros semanales. Mientras tanto, el gobierno provincial promociona como un logro de gesti贸n en el pago del aguinaldo y un aumento por decreto para polic铆as y penitenciarios que fue rechazado por los uniformados.

En las asambleas adem谩s de la situaci贸n salarial, tambi茅n se expres贸 la exigencia para que se regularice la situaci贸n de la obra social, IPROSS, exigen que se terminen las obras en muchos establecimientos educativos que se encuentran con problemas de calefacci贸n y falta de mantenimiento. Las demandas incluyen la derogaci贸n de la moratoria jubilatoria, que desde enero est谩 vigente confiscando salario a los y las docentes, con jubilaciones de pobreza ya que los salarios b谩sicos no reciben el impacto de la oferta salarial por ser sumas no remunerativas y en negro, lo que se traduce en una jubilaci贸n paup茅rrima. Por lo que es imperiosa una recomposici贸n inmediata de las jubilaciones cuyas actualizaciones han quedado lejos del proceso inflacionario.

Chubut

Las maestras y profesores de Chubut protagonizaron un contundente paro en la provincia el 25 y 26 de julio, con un alto acatamiento en Comodoro Rivadavia, Trelew, Rawson y Puerto Madryn contra el ajuste de Mariano Arcioni, aliado del gobierno nacional del Frente de Todos.

Estas jornadas de lucha se dan en medio de un agravamiento de las condiciones econ贸micas de la poblaci贸n trabajadora que con la inflaci贸n estimada de alrededor del 8% para julio, la corrida cambiaria y la devaluaci贸n en curso ha devorado el poder adquisitivo del salario entre las trabajadoras, los trabajadores y el pueblo pobre. Si ya los docentes ten铆an un salario que estaba bien lejos de la canasta b谩sica familiar antes de la corrida de los 煤ltimos 20 d铆as, la p茅rdida del 40% del poder adquisitivo en este lapso, fue la gota que rebals贸 el vaso y gest贸 la masividad del paro.

Ejemplos de escuelas que nunca hab铆an parado hasta ahora y que esta vez dijeron 鈥減aramos鈥; escuelas donde el paro era minoritario alcanz贸 el 80% o 90% y escuelas que ven铆an parando y sosteniendo la lucha, esta vez pararon totalmente. La respuesta a los aprietes del gobierno y sus amenazas a la ATECH por desconocer la conciliaci贸n obligatoria, a las amenazas de descuento del nuevo ministro de educaci贸n, Jos茅 Grazzini, cayeron en saco roto. Las trabajadoras y los trabajadores con el paro, la movilizaci贸n y las asambleas interescuelas m谩s importantes desde principios de a帽o dieron un mensaje: esta situaci贸n no se banca m谩s.

Un hecho destacado y que tambi茅n es un punto de apoyo enorme para continuar y profundizar la lucha es la solidaridad y pasos en la unidad que se dio el lunes en Rawson al marchar desde el ministerio de Educaci贸n a la planta de procesamiento de langostino y merluza FyRSA, donde las trabajadoras y los trabajadores vienen enfrentando el ataque de la patronal desde el 6 de julio que defendiendo sus puestos de trabajo y exigiendo el pago de sus salarios adeudados.

La Rioja

Docentes Autoconvocados que desde hace semanas instalaron una carpa en la Plaza 25 de Mayo de la Ciudad de La Rioja participaron el lunes 25 de la Octava Marcha Provincial, en el marco del paro por tiempo indeterminado que llevan adelante en reclamo por salarios dignos. en el inicio de clases tras el receso invernal.

Lo resolvieron durante la Asamblea Provincial de Docentes Autoconvocados y frente a la decisi贸n del gobierno local de, lejos de establecer di谩logo con los educadores, establecer medidas punitivas y persecutorias.

鈥淓l gobernador Ricardo Quintela, lleg贸 al exabrupto de descontarles el salario de forma ilegal a maestras y maestros que son sostenes de familia y que perciben salarios de pobreza鈥, afirman los y las docentes a trav茅s de un comunicado.

En este marco, se帽alan que al reclamo urgente y genuino de un aumento de 20.000 pesos al b谩sico para salir de la l铆nea de pobreza en la que se encuentra la mayor铆a de las y los trabajadores de la educaci贸n de la provincia establecida en 104.216 pesos por el Indec, se les responde con una suma inconsulta e insuficiente de 6.000 pesos: 鈥淪i bien entendemos que nuestra lucha y la de los trabajadores de la salud es la que arranc贸 este aumento, no resuelve en lo m谩s m铆nimo nuestro reclamo. Con una inflaci贸n acumulada al primer semestre del 36%, con un estimativo del 8% s贸lo para julio, la propuesta del gobernador se basa en que este a帽o nuestros empobrecidos salarios vuelvan a perder poder adquisitivo frente a una inflaci贸n estimada en un 80% para este a帽o. Las medidas que hemos decidido las hacemos con el apoyo de los pap谩s y mam谩s de nuestros estudiantes, ellos tambi茅n son v铆ctimas de una inestabilidad econ贸mica donde los principales perjudicados somos los que nos levantamos todas las ma帽anas para ir a trabajar鈥.

Es en este marco que los docentes resolvieron continuar la lucha, con el paro por tiempo indeterminado y realizar el lunes 25 la Octava Marcha Provincial 鈥渃on el acompa帽amiento y en unidad de todos los sectores en lucha鈥.

Santa Fe

Con una votaci贸n r茅cord los docentes van al paro en toda la provincia. La medida ser谩 el martes y mi茅rcoles de esta semana y el 10 y 11 de agosto. Coincide con el paro en Sadop. En Rosario el martes se movilizar谩n Amsafe, Ate, Siprus y Coad.

La bronca se expres贸 en Santa Fe con una votaci贸n masiva al paro. La moci贸n presentada por La Celeste-Trabajadores de la Educaci贸n obtuvo poco m谩s de 16.000 votos, apenas 692 votos m谩s que las mociones de la oposici贸n. Incluso quedan sospechas sobre los n煤meros en los departamentos donde la oposici贸n no pudo garantizar los fiscales necesarios para regular la votaci贸n.

El aumento constante de la inflaci贸n, prevista en un 90% para este a帽o, deja por detr谩s el salario de los docentes, con una p茅rdida del 17% solo en lo que va de agosto. Aunque 鈥淟a Celeste-Trabajadores de la Educaci贸n鈥, que responde a Sonia Alesso, mencione el aumento de salario, por lo que realmente reclama es por el adelantamiento de cuotas como expresa en sus intervenciones y en la moci贸n que puso a votaci贸n. Por eso, esta medida la toman sin mencionar cu谩l es el porcentaje de recomposici贸n salarial y otros temas que afectan a las condiciones de trabajo en la docencia.

La convocatoria a una Asamblea Provincial vino luego del reclamo de la oposici贸n y el creciente malestar en la base docente. La conducci贸n provincial tambi茅n oy贸 el resultado de las recientes elecciones de Amsafe donde la oposici贸n del Frente por una Amsafe Democr谩tica estuvo a solo 2.000 votos de ganar la elecci贸n.

De este modo Santa Fe entra en la misma sinton铆a que otras provincias como La Rioja, Chubut, R铆o Negro y Mendoza, donde se est谩n desarrollando conflictos contra el deterioro del salario y las condiciones de trabajo.

鈥淟a votaci贸n muestra la bronca enorme que recorre la provincia. La burocracia reci茅n ahora se acuerda de Perotti y las corporaciones como Vicent铆n, las cerealeras y los puertos, pero no dicen nada del gobierno nacional y el acuerdo con el FMI. Esto no se lo puede enfrentar aisladamente, con un paro de 48 horas y sin fecha para la movilizaci贸n provincial. Para enfrentar realmente a las multinacionales hambreadoras, que ponen y sacan ministros, que suben y bajan el precio de nuestra comida, tienen que convocar al paro nacional de CTERA y de las CTA麓s. A la vez que exigirle un paro urgente a la CGT. En la regi贸n, los gremios combativos tienen que convocar a un gran encuentro de trabajadores donde confluyan docentes, estatales, m茅dicos, aceiteros, estudiantes鈥, reclam贸 Franco Casasola, miembro de la Comisi贸n Directiva de Amsafe Rosario, y referente de la agrupaci贸n Marr贸n.

El martes Amsafe se moviliza en Rosario junto a Ate, Siprus y Coad desde la plaza 25 de Mayo hasta la San Mart铆n.

Fuentes: Agencia FARCO, La Izquierda Diario, Red Eco Alternativo