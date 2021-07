En estos d铆as en que Per煤 vive d铆as de esperanza a su vez cargada de incertidumbres, puede resultar muy apropiado leer (o releer) alguno de los libros de Manuel Scorza

Cantar de Agapito Robles es una novela acerca de una insurrecci贸n cuyas chispas no se apagan. Adoptan nuevas formas y se expanden una y otra vez por el Per煤. Una historia de siglos que se extiende al presente. ‘Cantar de Agapito Robles’. Manuel Scorza. Buenos Aires. De la Campana. 224 p谩ginas.

Scorza fue un gran escritor que puede encuadrarse en el 鈥渞ealismo m谩gico鈥 y cuyo renombre ha quedado un poco oscurecido en relaci贸n con las figuras m谩s celebradas del boom literario latinoamericano.

La afinidad de la obra de Scorza con la actual coyuntura peruana echa ra铆ces en la ubicaci贸n geogr谩fica, social y 茅tnica de sus tramas. Hombre de la costa, lime帽o, el novelista escribi贸 acerca de los campesinos ind铆genas de las regiones serranas y sobre sus luchas. Tom贸 ese camino literario a partir de una misi贸n period铆stica en los Andes Centrales. All铆 asisti贸 a levantamientos inscriptos en un conflicto por tierras. Enfrentaban a una multinacional de la miner铆a, Cerro de Pasco Corporation. El escritor prolong贸 all铆 su estad铆a y a partir de los varios meses que pas贸 en la zona se defini贸 para siempre su rumbo literario.

Manuel Scorza en los Andes Centrales.

A lo largo de la d茅cada de 1970 hil贸 ficciones centradas en las rebeliones agrarias, por las que desfilaban los tipos humanos y los grupos sociales caracter铆sticos de la regi贸n. Se conform贸 un ciclo de cinco novelas, a veces denominado 鈥渓a guerra silenciosa鈥: La primera fue Redoble por Rancas (1970), en la que el autor manifiesta su inclinaci贸n por fusionar mitos ind铆genas, con su paarticular modo de entender la vida y la naturaleza, con el transcurso de los conflictos sociales. Le siguen Historia de Garabombo el Invisible (1972), El jinete insomne (1977), Cantar de Agapito Robles (1977) y La tumba del rel谩mpago (1979).

Scorza no se limita al 谩mbito de las mujeres y varones que transitan sus p谩ginas, sino que le presta animaci贸n a una naturaleza en la que las plantas y sobre todo los animales cobran a veces protagonismo. Entre el territorio intrincado y un pueblo sufrido, ocurren hechos que parecieran extra帽os, pero se tornan veros铆miles a la luz de tradiciones inmemoriales.

M谩s all谩 de sus toques m谩s o menos fant谩sticos, el conflicto social, pol铆tico y cultural habita el eje de todos los relatos. Se cuenta una confrontaci贸n entre campesinos ind铆genas y terratenientes, que lleva siglos de un transcurrir por injusticias y desigualdades flagrantes [siguiendo el camino abierto por el maestro Jos茅 Mar铆a Arguedas]. Situaci贸n que se hace m谩s compleja y a la vez empeora cuando aparece la gran corporaci贸n de origen extranjero, 谩vida de tierras para explotar e incrementar sus ganancias. Se ha ampliado el enemigo y el poder铆o que puede desplegar. Lo que no implica que los productores rurales cejen en su lucha por el terru帽o ancestral y convoquen todas las fuerzas que su presente y su historia les permiten reunir.

Cantar de Agapito Robles se ajusta en todo a las caracter铆sticas del ciclo. El personaje principal es un delegado campesino que sufre tormentos y humillaciones, incluidos los procesos judiciales, la c谩rcel y la calumnia. Luego de su salida de la prisi贸n debe vivir un tiempo aislado y postergado, cercado por la conjunci贸n opresora de grandes propietarios con los pol铆ticos y jueces a su servicio.

Desfilan por la narraci贸n personajes atractivos, con sus toques de misterio y comportamientos que desaf铆an y ampl铆an los l铆mites de lo posible. Una mujer, Maca Albornoz, criada como var贸n, regresa a su condici贸n original convertida en un torrente de sensualidad que encanta a los hombres, incluidos buena parte de los poderosos del pueblo, que quedan prisioneros de su influjo.

Tambi茅n nos encontramos con Do帽a A帽ada, vieja ciega que habla con plantas y animales. Perseguida, menospreciada por su 鈥渓ocura鈥, y hundida en la miseria, es protegida por la comunidad campesina, que le provee el sustento. La anciana teje ponchos dotados de especiales cualidades, en los que incluso entreteje paisajes que nunca ha visto.

El momento culminante de la obra se desencadena cuando Agapito vuelve a ocupar su lugar de delegado comunal y regresa a la disputa por el solar de la comunidad. No lo hace solo, sino montado en su caballo favorito, de muy peculiares cualidades. Y ataviado con uno de los ponchos de Do帽a A帽ada. Los comuneros lo siguen. Ya no conf铆an en una restituci贸n judicial de sus tierras, han decidido tomarlas ellos mismos. Y no pedir谩n permiso鈥 鈥淓l sofoco se hizo intolerable: nos oblig贸 a salir. 隆Entonces vimos! 隆Un zigzag de colores avanzaba incendiando el mundo!鈥 Estas frases del autor ejemplifican bien su lenguaje de rasgos po茅ticos. Una y otra vez esa escritura se articula con el combate reivindicatorio de los sublevados.

El entretejido de Scorza con los asuntos de la Sierra y sus habitantes no se circunscribi贸 a un itinerario intelectual. Fue secretario del Movimiento Comunal del Per煤, agrupaci贸n dedicada a la recuperaci贸n de las tierras usurpadas. Se lo acus贸 en su momento de 鈥渁tacar la seguridad del Estado鈥. Y tuvo que seguir m谩s de una vez el camino del exilio. Las novelas dedicadas a las epopeyas serranas aparecieron con posterioridad al ejercicio de su rol como dirigente social. Comenz贸 a escribirlas en Par铆s y desde all铆 fue encumbrado por la cr铆tica como una de las grandes figuras de la nueva narrativa latinoamericana. Muri贸 en un accidente [de aviaci贸n, cuando un piloto borracho estrell贸 el avi贸n de Avianca cerca de Madrid. En la caja negra se escucha que el indicador de altura demasiado baja pitaba y el piloto le dec铆a “calla, gringo”], con s贸lo 55 a帽os.

Como escribimos al comienzo, en estas horas en que un campesino, ind铆gena, 鈥渞ondero鈥 y maestro de la Sierra peruana se apresta a ocupar la presidencia del Per煤, la gesta de Agapito nos invita a recorrer sus p谩ginas luminosas.

