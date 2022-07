–

De parte de Nodo50 July 14, 2022 243 puntos de vista

En la sede de Alternatiba, en la plaza de la Casilla de Bilbao, no hay ikurri帽as, ni arranobeltzas. Su decoraci贸n la componen un peque帽o cuadro de Angela Davis, otro de Rosa Luxemburgo y una exposici贸n de carteles de la Asociaci贸n Trans de Andaluc铆a. No es el repertorio simb贸lico que alguien esperar铆a encontrar en el local de un partido soberanista, cofundador, en 2011, de la coalici贸n Bildu, y en 2012, de Euskal Herria Bildu.

Ello nos habla de la diversidad de este haz que agavilla tambi茅n a la abertzale Sortu, la socialdem贸crata Eusko Alkartasuna y un n煤mero creciente de independientes, varios de los cuales pertenecieron a la extinta Aralar. Sus militantes emplean con frecuencia la expresi贸n frente amplio, y lo es ciertamente, a la escala vasconavarra, este r铆o cuyos varios afluentes reciben, a su vez, caudales m谩s peque帽os: Gorripidea 鈥搒ucesora de Zutik, uni贸n, en su d铆a, del mao铆sta EMK y la trotskista LKI鈥, por ejemplo, entr贸 en la coalici贸n a trav茅s de Alternatiba.

Podr铆a haberse esperado, en 2011-2012, que el mucho abarcar poco apretase, y aquella convergencia de fuerzas dispares estuviera condenada a la disgregaci贸n. La tendencia, sin embargo, es la contraria: el desdibujamiento de los contornos de las fuerzas fundadoras; el desleimiento progresivo del laberinto de siglas y vocablos eusqu茅ricos que ha sido la cartograf铆a de la izquierda independentista vasca en una sola y potente fuerza, y que en la 煤ltima legislatura se ha convertido en el salvavidas del Gobierno de coalici贸n de PSOE y Unidas Podemos.

El 煤ltimo ejemplo de ello es la ley de memoria hist贸rica, que EH Bildu se ha comprometido a apoyar a cambio de cinco medidas que ser谩n incluidas en el texto, como el reconocimiento de las v铆ctimas de torturas hasta 1983 o la declaraci贸n del Fuerte de San Crist贸bal como Lugar de Memoria. 芦Son medidas que tendr谩n reflejo en una ley m谩s completa, m谩s ambiciosa y m谩s respetuosa con los derechos humanos禄, dijo en una rueda de prensa la portavoz del Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua.

Ion Andoni del Amo Castro (1974) lleg贸 a EH Bildu procedente de las filas de Aralar. Soci贸logo de profesi贸n, le preguntamos por algunas de las claves del 茅xito de la coalici贸n, y tambi茅n por las tensiones internas que su crecimiento genera.

Ion Andoni del Amo Castro. P. BATALLA

驴Qui茅n vota a EH Bildu?

Es un voto bastante joven y, en Vizcaya y Guip煤zcoa, no muy urbano, sino vinculado a ciudades medias o peque帽as. En 脕lava, se invierte: EH Bildu es potente en Gasteiz. Y es un voto en el que se mezclan desde perfiles ideologizados hasta un voto sin entusiasmo a lo que se ve como lo menos malo o uno de un perfil m谩s socialdem贸crata o socialista o de izquierda que nacionalista radical, que ve en EH Bildu la alternativa m谩s real a lo que hay.

En los 煤ltimos a帽os, se detecta una feminizaci贸n de la imagen del partido similar a la que se da en el Sinn F茅in irland茅s. 驴Es deliberada? 驴Persigue dulcificar la imagen de EH Bildu, frente al imaginario de tipos duros que caracterizaba a la vieja izquierda abertzale?

En gran parte, s铆. El hito fundamental en este sentido fue cuando se escogi贸 a tres cabezas de lista mujeres en las anteriores auton贸micas: Maddalen Iriarte por Guip煤zcoa, Miren Larrion por 脕lava y Jasone Agirre por Vizcaya. Se trataba, en efecto, de amabilizar la imagen, algo que ha sido casi una obsesi贸n en los 煤ltimos a帽os dentro de EH Bildu, y que ha provocado tensiones. No solo se buscaban mujeres, sino perfiles no excesivamente ideologizados, independientes, de carga pol铆tica baja. De todas maneras, lo del partido feminizado hay que relativizarlo: la figura del padre, del padrino 鈥揂rnaldo Otegi鈥, sigue teniendo mucho peso pol铆tico. 脡l hubiera sido el candidato a lehendakari en aquellas auton贸micas si no lo hubieran incapacitado.

芦Lo del partido feminizado hay que relativizarlo: la figura del padre, del padrino 鈥揂rnaldo Otegi鈥, sigue teniendo mucho peso pol铆tico禄.

Alg煤n interlocutor de estos d铆as me ha comentado su parecer sobre c贸mo la ilegalizaci贸n benefici贸 parad贸jicamente a la izquierda abertzale. Con mucha gente incapacitada para formar parte de listas en 2011, hubo que buscar nuevas caras.

Se realz贸 a la gente que ven铆a de Eusko Alkartasuna, Alternatiba o Aralar, as铆 como a independientes; en muchos casos, gente joven. Y era gente que, al no estar tan condicionada como candidatos anteriores, era capaz de generar discursos m谩s frescos, con un vocabulario menos fosilizado, con otros contenidos que no fueran solo euskera, presos e independencia. Algo que en los partidos pol铆ticos suele costar mucho, que es la renovaci贸n interna, aqu铆 vino parad贸jicamente forzado por la ilegalizaci贸n, efectivamente.

EH Bildu es hoy capaz de conquistar feudos de otros partidos que parec铆an inexpugnables. Estamos en uno de ellos: Durango, que lo hab铆a sido del PNV. 驴C贸mo se consigui贸?

Trabajando temas nuevos e implic谩ndose en plataformas ciudadanas; conectando con problemas concretos de la ciudadan铆a, como la demanda de un parque para los terrenos liberados por el tren. Se hicieron procesos de los que hacen los soci贸logos: ir a los barrios, organizar asambleas, hablar con la gente e identificar sus problemas. Se cre贸 un clima de alternativa y sucedieron cosas curiosas, como ganar en el barrio de San Fausto, donde hay sobre todo gente descendiente de la emigraci贸n espa帽ola de los a帽os sesenta y que tradicionalmente hab铆a votado socialista.

Frente a la preocupaci贸n de la vieja izquierda abertzale por controlar estrechamente los movimientos sociales a los que se vinculaba, 驴ahora la tendencia es a colocarse detr谩s de ellos?

Hay esa tendencia y hay la contraria; gente que dice que si no controlas estrechamente las plataformas, te las arrebatar谩 Podemos. Hay dos formas de ver EH Bildu.

芦EH Bildu tendr铆a que ser m谩s valiente a la hora de abandonar ciertos tab煤es, algo que todav铆a le cuesta. Reconocer que la violencia estuvo mal禄.

Un interlocutor de estos d铆as me comentaba off the record su sensaci贸n de que est谩 cerca de suceder, si es que no sucede ya, que vote a EH Bildu gente del entorno de v铆ctimas de ETA.

Puede llegar a pasar. Algunas cosas se han superado mucho m谩s r谩pido de lo que se pensaba: en cuanto la etapa de la lucha armada se acab贸, la gente, que llevaba harta de ella mucho tiempo y con ganas de dejarla atr谩s, la dej贸 atr谩s como si hubieran pasado veinte a帽os, cuando hab铆an pasado cinco. Pero, para que lo que comentas pase, EH Bildu tendr铆a que ser m谩s valiente a la hora de abandonar ciertos tab煤es, algo que todav铆a le cuesta. Reconocer que la violencia estuvo mal. Arnaldo Otegi ha llegado a acercarse a ese discurso; el problema es que eso todav铆a cruje en determinados sectores de la izquierda abertzale. Hay que ir con pies de plomo y eso limita la capacidad de crecimiento hacia determinados sectores. Hay el miedo de que eso pueda desenganchar a algunos sectores, pero yo creo que son m铆nimos los sectores que se desenganchar铆an, que los que hay ya est谩n desenganchados, y que la ganancia ser铆a mayor. En Durango rompimos tab煤es acudiendo a homenajes de v铆ctimas y otras cosas que EH Bildu se negaba a hacer.

En alg煤n momento se habl贸 de la preocupaci贸n de la dirigencia de la izquierda abertzale con el crecimiento en su seno del movimiento antivacunas.

Las movilizaciones de Bizitza tomaron mucha fuerza, sobre todo a ra铆z del pase COVID, y efectivamente hubo preocupaci贸n, porque la gente que aparec铆a en esas movilizaciones era en gran parte votante, si no militante, de EH Bildu. Hab铆a distintos perfiles: gente que viene del naturismo, del rollo hippy, del ecologismo esot茅rico, etc茅tera, pero tambi茅n otro conjunto movido por la nostalgia del radicalismo, que es lo mismo que alimenta a GKS. Encontraban aqu铆 un sustituto de radicalidad; algo que enlazaba con clich茅s de los a帽os ochenta: 芦televisi贸n, manipulaci贸n禄, 芦mentiras oficiales禄, cierta conspiranoia que (con parte de verdad: realmente hab铆a mentiras oficiales) fue caracter铆stica de los discursos de la izquierda abertzale en los ochenta, etc茅tera.

芦Hay en una parte de EH Bildu una nostalgia del radicalismo que se entrega a cosas raras, como el antivacunismo禄

驴Tambi茅n confrontaci贸n con el Estado que determinaba las normas para el combate de la pandemia y con la Polic铆a encargada de aplicarlas?

S铆. Aqu铆 hay un problema de fondo, y es que EH Bildu no ha conseguido ofrecer una radicalidad nueva; una radicalidad no sectaria, sino abierta y pragm谩tica, pero capaz de movilizar y de evitar que surjan cosas raras que funcionen como sustituto de radicalidad.

驴Se corre tambi茅n el riesgo de una idealizaci贸n de los a帽os de plomo por gente joven que no los conoci贸?

En el tema de la m煤sica, Simon Reynolds public贸 Retroman铆a, un libro sobre la nostalgia en el pop. Cuando surgieron el reguet贸n, el trap, etc茅tera, dej贸 de haber retroman铆a. A falta de un discurso de alternativa potente, la gente se entrega a la nostalgia. Est谩 la memoria, que siempre est谩 bien, y la nostalgia, que idealiza un momento del pasado como lo que no fue, descartando sus lados negativos, y es reaccionaria. Sucede un poco eso y el problema no es tanto que el discurso se suavice, como que le falta ambici贸n; que termina por no ser valiente; que se vac铆a de contenido. La dulcificaci贸n se ha hecho muchas veces buscando perfiles pol铆ticos bajos, y eso es un error.