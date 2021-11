Una derrota nacional de la coalici贸n gobernante Frente para Todos (FpT), la p茅rdida del qu贸rum en el Senado y una ventaja m铆nima dentro de la C谩mara de Diputados fue el macro saldo en t茅rminos de n煤meros que dejaron las elecciones primarias en Argentina para el oficialismo; fuerza que batallar谩 durante los pr贸ximos dos a帽os por consolidar sus propuestas de cara a las presidenciales del 2023.

Si bien es cierto que los resultados del FpT mejoraron con respecto a las Primarias, Abiertas, Simult谩neas y Obligatorias (Paso), sobre todo en la provincia de Buenos Aires donde lograron movilizar m谩s fuerzas, la oposici贸n, con la coalici贸n Juntos por el Cambio (JxC), se consolida como fuerza a derrotar de cara a las presidenciales con su victoria en los cincos distritos m谩s poblados del pa铆s, y con un Horacio Rodr铆guez Larreta mostr谩ndose cada vez m谩s presidenciable.

Dentro de la Alianza Opositora, el n煤cleo duro lo componen el Partido Republicano (PRO) que se impuso, adem谩s de en la CABA y la provincia de Buenos Aires, en los territorios de C贸rdoba, Santa Fe y Entre R铆os; mientras la Uni贸n C铆vica Radical (UCR) de Gerardo Morales se alz贸 con las provincias de Mendoza, Corrientes y Jujuy.

En este escenario, los resultados de los candidatos Javier Milei de la Libertad Avanza en la CABA, y Jos茅 Luis Espert de Avanza Libertad en la Provincia, super贸 posiblemente sus propias expectativas; los cuales vieron un incremento de seguidores, sobre todo de aquellos que siguen su eslogan 鈥淟ibertad, Guns, Bolsonaro, Trump鈥 (LGBT). No obstante, sumando sus votos quedan bastante atr谩s del acumulado nacional del Frente de Izquierda que fue la tercera fuerza ganadora nacional. Los procesos de la zona metropolitana generan ilusiones 贸pticas con relaci贸n a los hechos que se desarrollan en el resto de la naci贸n.

Ahora, con este escenario ya planteado surgen diversas lecturas sobre el movimiento de cada una de las fuerzas de cara a las presidenciales de 2023, sobre todo en el ala opositora. En este sentido, las miradas est谩n en lo que har谩n las fuerzas de Junto por el Cambio, que tienen en Milei y Espert otra fuerza con la cual negociar de cara a asegurar un voto duro en Buenos Aires.

Aunque Milei ha descartado dicha alianza entre JxC y los libertarios, el pol茅mico economista ha sumado apoyo dentro y fuera del pa铆s gracias a un poder mucho mayor que ha logrado posicionar otras fuerzas similares como VOX en Espa帽a, los antisistema de Donald Trump en Estados Unidos, y la Alianza por Brasil de Jair Bolsonaro.

Esta fuerza mayor no es otra que la Atlas Network o Red Atlas, una instituci贸n liberal fundada en 1981 por el brit谩nico Sir Antony Fisher como paraguas de grupos libertarios y de libre mercado por todo el mundo. Un art铆culo en The Intercept1 sostiene que Atlas opera como una extensi贸n de la pol铆tica exterior de los Estados Unidos, y que los think tanks afiliados a Atlas reciben fondos del Departamento de Estado de los Estados Unidos y el National Endowment for Democracy (NED), tapadera de su Agencia Central de Inteligencia (CIA).

El medio espa帽ol Publico2 tambi茅n relata que cada vez hay m谩s pruebas del nivel antidemocr谩tico de esta red internacional que apoya golpes de estado, controla y manipula medios, lanza campa帽as masivas de bots en redes sociales, adem谩s de defender que no existan los impuestos buscando que los m谩s poderosos salten la ley para enriquecerse y eludir los impuestos que los pobres pagan.

En Argentina, la Atlas Network tiene una red de think tanks que operan desde hace a帽os apoyando candidatos liberales sin un 茅xito destacado, a trav茅s de ONG como la Fundaci贸n Libertad, Fundaci贸n Pensar, CADAL, Fundaci贸n LED, Red Liberal de Am茅rica Latina y Fundaci贸n Progresismo y Libertad. Sus principales l铆deres son Gerardo Bongiovani, Patricia Bullrich, Silvana Giudici, Ricardo L贸pez Murphy y Juan Mart铆n Obligio.

Sin embargo, desde 2015 hasta la fecha con el ascenso del macrismo y la propuesta del PRO (creado en 2005 junto a L贸pez Murphy) el movimiento liberal ha venido en alza, teniendo un cl铆max sustancial con la llegada de la Covid19, el manejo de la pandemia y el incremento de actividad en las redes sociales sobre todo entre los m谩s j贸venes.

Antes de las primarias del 14 de noviembre, Mauricio Macri sostuvo una reuni贸n con Milei con un horizonte claro, ir engrasando alianzas a futuro previendo concentrar el voto antiperonista en las presidenciales del 2023 y acumular todos los votos posibles contra el candidato del Frente de Todos. Dentro de cada tribu del PRO admiten que necesitan los votos de Milei y de su socio Jos茅 Luis Espert.

Aunque Milei declara distanciarse del di谩logo con la Coalici贸n C铆vica y los sectores dialoguistas del PRO, como Rodr铆guez Larreta y Mar铆a Eugenia Vidal, la realidad diste de lo que 茅l pueda decidir, ya que necesita del apoyo de la Red Atlas y su principal articulador pol铆tico en Argentina, la Fundaci贸n Libertad.

Hay un dato que vale la pena no perder de vista m谩s all谩 de los acercamientos de Milei con Macri, y es el nexo de confianza con Patricia Bullrich, que le aporta al libertario bonaerense una amplia red de contactos internacionales que no pose铆a. De hecho, fue Bullrich quien potenci贸 a Milei ante Antonella Marty, directiva de la Fundaci贸n Libertad, del Instituto Cato y directora asociada del Centro Latinoamericano de la Red Atlas.

Fue entonces que Milei comenz贸 a realizar giras por varios pa铆ses de Latinoam茅rica divulgando las ideas del liberalismo de Friedman, la escuela austriaca y de Chicago, realiz贸 encuentros con Vox, con Eduardo Bolsonaro y coquete贸 con el Foro de Madrid.

Es por eso que Milei y la Fundaci贸n Libertad ahora viven un bonito romance, con acciones, enemigos en com煤n, lo cual se pudo apreciar en la carta elaborada por esta Fundaci贸n y sacada a la luz por Mario Vargas Llosa contra Cuba en apoyo a las fallidas protestas convocadas para el 15N, donde Milei y Espert se unen a otras figuras de la extrema derecha y otros componentes tradicionales de la Red Atlas como Luis Lacalle Pou, Mauricio Macri, Guillermo Lasso y Jos茅 Mar铆a Aznar.

Esta acci贸n anticipa que el ala opositora, fundamentalmente el PRO y Milei, intentar谩n de ahora en adelante utilizar el tema de Cuba como arma punzante permanente para polarizar con el oficialismo dentro y fuera del Congreso; un discurso anticomunista que junto al ataque a Venezuela y Nicaragua pretende mellar en el apoyo popular al Frente de Todos, siguiendo estrategias aplicadas por la Red Atlas con 茅xito en otros pa铆ses como Colombia, Ecuador y EE.UU.

Si hay algo irrefutable tras los resultados de las primarias es que la Red Atlas ha ganado terreno dentro del Congreso argentino y hasta el 2023 ser谩 la pesadilla de las fuerzas peronistas que intenten implementar pol铆ticas populares para mantenerse en el poder.

El tablero est谩 montado, las negras llevan ahora la ventaja.

Mario Gavilanez

Periodista independiente residente en Ecuador

mario.gavilanez@protonmail.com

1. https://theintercept.com/2017/08/25/atlas-network-alejandro-chafuen-los-libertarians-stadounidenses-america-latina/

2. https://www.publico.es/politica/atlas-network-lobby-ultracapitalista-ansia-america-latina-cuello-papeles-pandora.html