April 24, 2021

Mientras millones de personas caen en la pobreza debido a las medidas por el coronavirus, en lo que ya es la mayor crisis económica de la historia, menos de un puñado de grandes empresas dominan todos los aspectos de nuestra vida. Puede parecer exagerado, pero desde el desayuno que tomamos hasta el colchón en el que dormimos y todo lo que llevamos y consumimos entre medias depende en gran medida de estas corporaciones.

Son enormes empresas de inversión que determinan el curso del flujo de dinero. Son los protagonistas de la obra que estamos presenciando.

¿Cómo funciona?

Tomemos como ejemplo a Pepsico. Es la empresa matriz de muchas empresas de refrescos y aperitivos. Las llamadas marcas de la competencia proceden de fábricas de unas pocas corporaciones que monopolizan toda la industria. En la industria de los alimentos envasados, hay unas pocas grandes empresas, como Unilever, Coca-Cola Company, Mondelez y Nestlé.

La mayoría de las marcas de la industria alimentaria pertenecen a alguna de estas corporaciones. Las grandes empresas están en la bolsa y tienen a los grandes accionistas en el consejo de administración.

En fuentes nada sospechosas de antisistema, como Yahoo Finance, podemos ver información detallada de la empresa, como por ejemplo quiénes son los mayores accionistas. Tomemos de nuevo Pepsico, como ejemplo. Alrededor del 72% de las acciones son propiedad de nada menos que 3.155 inversores institucionales. Se trata de sociedades de inversión, fondos de inversión, compañías de seguros, bancos y, en algunos casos, gobiernos.

¿Quiénes son los mayores inversores institucionales de Pepsico? Sólo 10 de los inversores poseen juntos casi un tercio de las acciones. Los 10 principales inversores suman un valor de 59.000 millones de dólares, pero de esos diez, sólo tres poseen más acciones que los otros siete. Recordémoslos y busquemos quién posee más acciones de Coca-Cola Company, el mayor competidor de Pepsi.

La mayor cantidad de acciones es, de nuevo, propiedad de inversores institucionales. Veamos los 10 primeros y empecemos por los seis últimos. Cuatro de estos inversores institucionales también aparecen en los seis últimos puestos de Pepsico. Son Northern Trust, JPMorgan-Chase, Geode Capital Management y Wellington Management. Ahora, veamos los tres mayores propietarios de acciones. Son BlackRock, Vanguard y State Street. Estas son las mayores empresas de inversión del mundo, por lo que Pepsico y Coca-Cola no son competidores, en absoluto.

Las otras grandes empresas propietarias de un sinfín de marcas, como Unilever, Mondelez y Nestlé, pertenecen al mismo pequeño grupo de inversores. Pero no sólo en la industria alimentaria aparecen sus nombres. Descubramos en la poco sospechosa de subversión Wikipedia cuáles son las mayores empresas tecnológicas.

Big Tech

Facebook es el propietario de Whatsapp e Instagram. Junto con Twitter, forman las plataformas de redes sociales más populares. Alphabet es la matriz de todas las empresas de Google, como YouTube y Gmail, pero también es el mayor inversor en Android, uno de los dos sistemas operativos de casi todos los smartphones y tabletas. El otro sistema operativo es el IOS de Apple. Si añadimos a Microsoft, vemos cuatro empresas que hacen el software de casi todos los ordenadores, tabletas y smartphones del mundo.

Veamos quiénes son los mayores accionistas de estas empresas. Tomemos Facebook: vemos que el 80% de las acciones son propiedad de inversores institucionales. Son los mismos nombres que aparecieron en la industria alimentaria; los mismos inversores están en los tres primeros puestos. El siguiente es Twitter. Forma con Facebook e Instagram los tres primeros puestos. Sorprendentemente, esta empresa también está en manos de los mismos inversores. Los vemos de nuevo, con Apple e incluso con su mayor competidor, Microsoft.

También, si miramos a otras grandes empresas de la industria tecnológica que desarrollan y fabrican nuestros ordenadores, televisores, teléfonos y electrodomésticos, vemos a los mismos grandes inversores, que juntos poseen la mayoría de las acciones. Esto es cierto para todas las industrias.

Industria del turismo, la energía y la minería

Un último ejemplo: reservemos unas vacaciones desde un ordenador o un smartphone. Buscamos un vuelo a un país soleado en Skyscanner o Expedia. Ambos son del mismo grupo de inversores. Volamos con una de las muchas aerolíneas. Muchas de las cuales están en manos de los mismos inversores y de los gobiernos, como es el caso de Air France, KLM. El avión al que subimos es, en la mayoría de los casos, un Boeing o un Airbus, también propiedad de los mismos nombres. Reservamos a través de Booking.com o AirBnB y cuando llegamos salimos a cenar y ponemos un comentario en Tripadvisor.

Los mismos grandes inversores aparecen en todos los aspectos de nuestro viaje y su poder es aún mayor, porque el queroseno procede de sus compañías petroleras o refinerías. El acero con el que se fabrica el avión procede de sus empresas mineras. Este pequeño grupo de empresas y fondos de inversión y bancos son también los mayores inversores en la industria que extrae las materias primas.

Wikipedia muestra que las mayores empresas mineras tienen los mismos grandes inversores que vemos en todas partes. También las grandes empresas agrícolas, de las que depende toda la industria alimentaria; son dueños de Bayer, la empresa matriz de Monsanto, ahora comprada por Bill Gates, el mayor productor de semillas del mundo, pero también son los accionistas de la gran industria textil. E incluso muchas marcas de moda populares que fabrican la ropa con el algodón son propiedad de los mismos inversores.

Si miramos las mayores empresas de paneles solares del mundo o las refinerías de petróleo, las acciones están en manos de las mismas empresas. Son dueños de las compañías de tabaco que producen todas las marcas populares de tabaco, pero también son dueños de todas las grandes compañías farmacéuticas y de las instituciones científicas que producen medicamentos. Son dueños de las empresas que producen nuestros metales y también de toda la industria automovilística, aeronáutica y armamentística, donde se utilizan gran parte de los metales y materias primas. Son los dueños de las empresas que construyen nuestra electrónica, son los dueños de los grandes almacenes y de los mercados online e incluso de los medios de pago que utilizamos para comprar sus productos. La mayoría de las compañías de seguros populares, los bancos, las empresas de construcción, las compañías telefónicas las cadenas de restaurantes y los cosméticos son propiedad de los mismos inversores institucionales que acabamos de ver.

Blackrock y Vanguard

Estos inversores institucionales son principalmente empresas de inversión, bancos y compañías de seguros. A su vez, ellos mismos son propiedad de los accionistas y lo más sorprendente es que son dueños de las acciones de los demás

Juntos, forman una inmensa red comparable a una pirámide. Los inversores más pequeños son propiedad de inversores más grandes. Éstos son propiedad de inversores aún más grandes. En la cima visible de esta pirámide sólo aparecen dos empresas cuyos nombres ya hemos visto a menudo. Son Vanguard y BlackRock. El poder de estas dos empresas está más allá de su imaginación. No sólo poseen una gran parte de las acciones de casi todas las grandes empresas, sino también las acciones de los inversores en esas empresas. Esto les da un completo monopolio.

Un informe de Bloomberg afirma que estas dos empresas en el año 2028, juntas tendrán inversiones por valor de 20 billones de dólares. Eso significa que serán dueños de casi todo

Bloomberg llama a BlackRock “La cuarta rama del gobierno”, porque es la única agencia privada que trabaja estrechamente con los bancos centrales. BlackRock presta dinero al banco central, pero también es su asesor. También desarrolla el software que utiliza el banco central. Muchos empleados de BlackRock estuvieron en la Casa Blanca con Bush y Obama. Su consejero delegado, Larry Fink, puede contar con una cálida acogida por parte de dirigentes y políticos. No es tan extraño, si se sabe que es el testaferro de la empresa gobernante. Pero Larry Fink no maneja los hilos por sí mismo.

BlackRock también es propiedad de los accionistas. ¿Quiénes son esos accionistas? Llegamos a una extraña conclusión. El mayor accionista es Vanguard. Pero ahora se vuelve turbio. Vanguard es una empresa privada y no podemos ver quiénes son los accionistas. Al parecer, a la élite propietaria de Vanguard no le gusta estar en el punto de mira pero, por supuesto, no puede esconderse de quien está dispuesto a escarbar.

Informes de Oxfam y Bloomberg dicen que el 1% del mundo, en conjunto, posee más dinero que el otro 99%. Peor aún, Oxfam dice que el 82% de todo el dinero ganado en 2017 fue a parar a este 1%.

Forbes, la revista de negocios más famosa dice que en marzo de 2020, había 2.095 multimillonarios en el mundo. Esto significa que Vanguard es propiedad de las familias más ricas del mundo. Si investigamos su historia, vemos que siempre han sido los más ricos. Algunas de ellas, incluso antes del inicio de la Revolución Industrial, porque su historia es tan interesante y extensa, que habría que hacer otro artículo aparte

Estas familias, de las cuales muchas están en la realeza, son las fundadoras de nuestro sistema bancario y de todas las industrias del mundo, estas familias nunca han perdido el poder, pero debido al aumento de la población, tuvieron que esconderse detrás de empresas, como Vanguard, cuyos accionistas son los fondos privados y sin fines de lucro de estas familias.

Las ONGs y las fundaciones que son propietarias de las grandes farmacéuticas

Para aclarar el panorama, hay que explicar brevemente qué son las organizaciones sin ánimo de lucro. Éstas parecen ser el vínculo entre las empresas, la política y los medios de comunicación. Esto oculta un poco los conflictos de intereses. Las organizaciones sin ánimo de lucro, también llamadas “fundaciones”, dependen de las donaciones, no tienen que revelar quiénes son sus donantes, pueden invertir el dinero de la forma que consideren oportuna y no pagan impuestos siempre que los beneficios se inviertan de nuevo en nuevos proyectos. De este modo, las organizaciones sin ánimo de lucro se quedan con cientos de miles de millones de dólares entre ellas. Según el gobierno australiano, las organizaciones sin ánimo de lucro son un medio ideal para financiar a los terroristas y para el blanqueo masivo de dinero.

Las fundaciones y los fondos de las familias más ricas se mantienen en un segundo plano en la medida de lo posible. Para los asuntos que reciben mucha atención, se recurre a las fundaciones de filántropos de menor rango pero muy ricos.

Las tres más importantes conectan todas las industrias del mundo. Son la Fundación Bill y Melinda Gates, la Fundación Open Society del polémico multimillonario Soros y la Fundación Clinton. Veamos una breve introducción para mostrarles su poder.

Según la página web del Foro Económico Mundial, la Fundación Gates es el mayor patrocinador de la OMS. Eso fue después de que Donald Trump renunciara al apoyo financiero de Estados Unidos a la OMS en 2020. Así que la Fundación Gates es una de las entidades más influyentes en todo lo que concierne a nuestra salud. La Fundación Gates trabaja estrechamente con las mayores empresas farmacéuticas, entre las que se encuentran Pfizer, AstraZeneca, Johnson & Johnson, Biontech y Bayer.

Y acabamos de ver quiénes son sus mayores accionistas. Bill Gates no era un pobre empollón de la informática que se hizo milagrosamente muy rico. Pertenece a una familia de filántropos que trabaja para la élite absoluta. Su Microsoft es propiedad de Vanguard, BlackRock y Berkshire Hathaway. Pero la Fundación Gates, después de BlackRock y Vanguard es el mayor accionista de Berkshire Hathaway. Incluso fue miembro de la junta directiva allí.

Necesitaríamos horas si quisiéramos descubrir todo en lo que están involucrados Gates, la Open Society Foundation de Soros y la Fundación Clinton. Son un puente para la situación actual.

Medios de masas

¿Por qué nunca se habla de esto en los medios de comunicación?

Podemos elegir diariamente entre todo tipo de documentales y programas de televisión, pero ninguno de ellos trata este tema. ¿No es lo suficientemente interesante o hay otros intereses en juego? La Wikipedia, de nuevo nos da la respuesta. Dicen que cerca del 90% de los medios de comunicación internacionales son propiedad de nueve conglomerados mediáticos. Ya sea que tomemos al monopolista Netflix y a Amazon Prime o a los enormes consorcios que son dueños de muchas empresas hijas, como Time-Warner, Walt Disney Company, Comcast, Fox Corporation, Bertelsmann y Viacom, CBS, vemos que los mismos nombres son dueños de acciones.

Estas corporaciones no sólo hacen todos los programas, películas y documentales, sino que también poseen los canales en los que se emiten. Así que, no solo las industrias sino también la información es propiedad de la elite.

En los Países Bajos, por ejemplo, esto funciona así, aunque es extensivo a casi cualquier país del mundo. Para empezar, todos los medios de comunicación holandeses son propiedad de tres empresas. La primera es De PersGroep [DPG Media], la empresa matriz de las siguientes marcas. Además de los numerosos periódicos y revistas, también son propietarios de Sanoma, la empresa matriz de algunos de los grandes canales comerciales holandeses. Muchos medios de comunicación del extranjero, como VTM, también son propiedad de De PersGroep.

El segundo es Mediahuis, uno de los mayores grupos mediáticos de Europa. En los Países Bajos, Mediahuis es propietaria de las siguientes marcas. Hasta 2017, también Sky Radio y Radio Verónica eran propiedad de Mediahuis, al igual que Radio 538 y radio 10.

Y luego está Bertelsmann, que es una de las 9 mayores empresas de medios de comunicación. Esta empresa es propietaria de RTL, que posee 45 emisoras de televisión y 32 emisoras de radio en 11 países. Pero Bertelsmann también es copropietaria de la mayor editorial de libros del mundo, Penguin Random House.

Las acciones de estas empresas son propiedad de fondos privados de tres familias. Se trata de la familia belga Van Thillo, la familia belga Leysen y la familia alemana Bertelsmann-Mohn. Las tres familias se pusieron del lado de los nazis en la guerra.

Según Wikipedia, por esta razón, el Telegraaf, el periódico de los Leysen, fue prohibido temporalmente en los Países Bajos después de la guerra.

Fake News

Para completar esta visión general, de dónde vienen las noticias, las noticias diarias de todos estos medios de comunicación. Los diversos medios de comunicación no producen noticias, utilizan la información y las imágenes de las agencias de prensa, ANP y Reuters. Estas agencias no son independientes. ANP es propiedad de Talpa, de John de Mol. Thomson-Reuters es propiedad de la poderosa familia canadiense Thomson.

Los periodistas y editores más importantes que trabajan para estas agencias son miembros de una agencia de periodismo, como el Centro Europeo de Periodismo. Son uno de los mayores patrocinadores europeos de proyectos relacionados con los medios de comunicación. Educan a los periodistas, publican libros de estudio, proporcionan espacios de formación y agencias de prensa y colaboran estrechamente con las grandes empresas, Google y Facebook.

Para el análisis periodístico y las opiniones, los grandes medios de comunicación utilizan Project Syndicate. Esta es la organización más poderosa en este campo. Project Syndicate y organizaciones como las mencionadas están junto a las agencias de prensa. El vínculo entre todos los medios de comunicación del mundo cuando los presentadores de noticias cosechan de sus teleprompters, lo más probable es que el texto provenga de una de estas organizaciones. Esa es la razón por la que los medios de comunicación de todo el mundo muestran sincronía en sus informes.

Y fíjese en el propio centro de periodismo europeo. De nuevo, la Fundación Gates y la Fundación Open Society. También están fuertemente patrocinados por Facebook, Google, los Ministerios de Educación y Ciencia y los de Asuntos Exteriores.

¿Quién patrocina la organización y las agencias de prensa que producen nuestras noticias? En el caso de Project Syndicate, vemos a la Fundación Bill y Melinda Gates, la Fundación Open Society y el Centro Europeo de Periodismo. Las organizaciones que traen las noticias son pagadas por organizaciones sin ánimo de lucro, de la misma élite que también es dueña de todos los medios de comunicación, pero también una parte del dinero de los contribuyentes se utiliza para pagarles.

En Bélgica, hay protestas regularmente, ya que Mediahuis y De Persgroep reciben millones de euros del gobierno, mientras que muchos están en el extranjero…

Los peligros que nos acechan

Ya habrá tiempo para sumergirse en el pasado, pero ahora vamos a hablar de la actualidad. La élite gobierna cada aspecto de nuestras vidas, también la información que obtenemos y dependen de una coordinación, cooperación para conectar todas las industrias del mundo para servir a sus intereses. Esto se hace a través del Foro Económico Mundial, entre otros, una organización muy importante.

Cada año, en Davos, los directores generales de las grandes empresas se reúnen con líderes nacionales, políticos y otras partes influyentes, como UNICEF y Greenpeace. En el consejo de administración del FEM están el ex vicepresidente Al Gore, la ministra holandesa Sigrid Kaag, Feike Sijbesma, presidente de la Royal Dutch State Mines y la comisaria del banco holandés Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo. Además, el hijo del político Ferdinand Grapperhaus trabaja en el FEM.

Wikipedia dice que la cuota anual para los miembros es de 35.000 euros “pero más de la mitad de nuestro presupuesto proviene de los socios que pagan el coste para los políticos que de otra manera no podrían permitirse la membresía”.

Según los críticos, el FEM es para que las empresas ricas hagan negocios con otras empresas o con políticos. Para la mayoría de los miembros, el FEM apoyaría el beneficio personal en lugar de ser un medio para resolver los problemas del mundo. ¿Por qué habría muchos problemas mundiales si los líderes de la industria, los banqueros y los políticos desde 1971 se reúnen cada año para resolver los problemas del mundo?

No es ilógico, que después de 50 años de reuniones entre los ecologistas y los directores generales de las empresas más contaminantes, la naturaleza vaya poco a poco a peor, no a mejor; que esos críticos tienen razón, está claro, cuando miramos a los principales socios que juntos hacen más de la mitad del presupuesto del FEM. Porque estos son BlackRock, la fundación Open Society, la Fundación Bill y Melinda Gates y muchas grandes empresas, de las que Vanguard y BlackRock son propietarias de las acciones.

El presidente y fundador del FEM es Klaus Schwab, profesor y empresario suizo. En su libro, The Great Reset, escribe sobre los planes de su organización. Según él, el coronavirus es una gran “oportunidad” para reiniciar nuestras sociedades. Lo llama “Reconstruir mejor”. El eslogan está ahora en boca de todos los políticos globalistas del mundo.

Nuestra vieja sociedad debe cambiar a una nueva, dice Schwab. El pueblo no es dueño de nada, sino que trabaja para el Estado para satisfacer sus necesidades primarias. El FEM dice que es necesario porque la sociedad de consumo que la élite nos impuso ya no es sostenible. Schwab dice en su libro que nunca volveremos a la antigua normalidad y el FEM publicó recientemente un vídeo para dejar claro que en 2030 no poseeremos nada pero seremos felices.

El Gran Reinicio es el Nuevo Orden Mundial

Probablemente hayas oído hablar del Nuevo Orden Mundial. Los medios de comunicación quieren hacernos creer que se trata de una teoría de la conspiración, sin embargo, los líderes han hablado de ello durante décadas. No sólo George Bush padre, Bill Clinton y Nelson Mandela, sino también filántropos de fama mundial, como Cecil Rhodes, David Rockefeller, Henry Kissinger e incluso George Soros.

La ONU presentó en 2015 su polémica Agenda 2030. Es casi idéntica al Great Reset de Klaus Schwab. La ONU quiere asegurarse, al igual que Schwab, de que en 2030 la pobreza, el hambre, la contaminación y las enfermedades ya no asolen la Tierra

Suena bien, pero espere a leer la letra pequeña. El plan es que la Agenda 2030 la paguemos nosotros, la gente de a pie. Igual que ahora nos piden que cedamos nuestros derechos para la salud pública, nos pedirán que cedamos nuestra escasa riqueza para luchar contra la pobreza. No son teorías conspirativas. Está en su página web oficial. Todo se reduce a esto: La ONU quiere que los impuestos de los países occidentales sean repartidos por las megacorporaciones de la élite para crear una nueva sociedad. La nueva infraestructura, porque los combustibles fósiles se habrán ido en 2030.

Para este proyecto, la ONU dice que necesitamos un gobierno mundial, es decir, la propia ONU.

La ONU está de acuerdo con Schwab en que una pandemia es una oportunidad de oro para acelerar la implementación de la Agenda 2030.

Es preocupante que el FEM y la ONU admitan abiertamente que las pandemias y otras catástrofes pueden utilizarse para remodelar la sociedad. No debemos pensar en esto a la ligera.

El hecho es que una élite controla el mundo a través de una estructura piramidal, en cuya cúspide están Vanguard y BlackRock. A su vez, éstas, forman parte de otra estructura global bancaria integrada en esa misma cúspide.

La Red de Control Corporativo Global (o Cártel Bancario Internacional)

La existencia de la Red de Control Corporativo Global, también conocida como el Cártel Bancario,fue demostrada por Stefania Vitali, James B. Glattfelder y Stefano Battiston, tres matemáticos del Instituto Federal de Tecnología de Zurich, Suiza.

“Los Bancos Centrales del mundo son todos propiedad de la Red de Control Corporativo Global [Cártel Bancario], y están bajo el control de la Nobleza Negra.” (Karen Hudes)

De acuerdo a la antes mencionada investigación del Instituto Federal de Tecnología de Suiza:

“La estructura de la red de control de las corporaciones transnacionales afecta la competencia del mercado global y la estabilidad financiera. Presentamos la primera investigación de la arquitectura de la red de propiedad internacional, junto con el cálculo del control que tiene cada actor global. Así encontramos que las corporaciones transnacionales forman una gigantesca estructura de corbata de lazo y que una gran parte del control fluye hacia un pequeño núcleo de instituciones financieras estrechamente unidas. Este núcleo puede verse como una ‘super-entidad’ económica que plantea nuevos problemas importantes tanto para los investigadores como para los responsables de la formulación de políticas.”

Esta investigación fue ratificada por Karen Hudes, una abogada y economista que pasó 21 años en el Departamento Legal del Banco Mundial, informando sobre corrupción cada vez que pudo, hasta el día de hoy. También fue la persona designada por la Junta de Gobernadores del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional para actuar como Fideicomisario Mandatario Supervisor del Fideicomiso que contiene las reservas de oro monetarias mundiales y otras riquezas que se depositaron al final de la Segunda Guerra Mundial con el Banco Mundial y Fondo Monetario Internacional. Como ella misma dice: “Escribo con membrete del Banco Mundial, y nadie me detiene, ni me contradice.”

¿Hacen falta más pruebas de que el poder genera esclavitud y sometimiento y de que todo esto es un gran plan para conducir al mundo al absoluto totalitarismo financiero y tecnocientífico con la excusa de la sanidad?

