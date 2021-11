–

De parte de Regeneracion Libertaria November 21, 2021 48 puntos de vista

[Entrada publicada originalmente en Revista Crisis]

Hace cerca de un mes, el peruano Mario Vargas Llosa afirm贸 鈥揺mocionado- en la Convenci贸n Nacional del Partido Popular espa帽ol, en la Sevilla, que:

鈥淟os latinoamericanos saldr谩n de la crisis cuando descubran que han votado mal. Lo importante de unas elecciones no es que haya libertad en esas elecciones, sino votar bien y votar bien es algo muy importante porque los pa铆ses que votan mal, como ha ocurrido con algunos pa铆ses latinoamericanos, lo pagan caro鈥.

La Convenci贸n del principal partido de la derecha espa帽ola consisti贸 en una cadena de eventos en distintas ciudades, en los que el l铆der del Partido Popular, Pablo Casado, pretend铆a revalidar su previsible candidatura a las pr贸ximas elecciones. Para tratar de mostrar m煤sculo pol铆tico y apoyos, la derecha espa帽ola invit贸 a su Convenci贸n a personajes como Vargas Llosa, Nicolas Sarkozy (expresidente franc茅s condenado por corrupci贸n) o el exmandatario espa帽ol Jos茅 Mar铆a Aznar. Este 煤ltim tambi茅n hizo una clara referencia burlesca a lo que pensaba respecto de las manifestaciones indigenistas y anticoloniales del presidente de M茅xico, Andr茅s Manuel L贸pez Obrador:

鈥淪e ha cumplido el 200 aniversario de la independencia de M茅xico, enhorabuena. Pero usted, 驴c贸mo se llama? Andr茅s Manuel L贸pez Obrador. Andr茅s por parte de los aztecas, Manuel por parte de los mayas, L贸pez es una mezcla de aztecas y mayas鈥 Y Obrador, de Santander鈥 (Aznar 2021).

El liderazgo de Casado en el Partido Popular est谩 siendo contestado por la presidenta de la Comunidad Aut贸noma de Madrid, Isabel D铆az Ayuso. D铆az Ayuso acaba de conseguir una clara victoria en las elecciones auton贸micas madrile帽as en base a un discurso populista 鈥渄esacomplejado鈥 y cercano a la ret贸rica del ala trumpista del Partido Republicano norteamericano. Sus apelaciones a la 鈥渓ibertad鈥 frente a las restricciones sanitarias impuestas por el gobierno para tratar de controlar la pandemia de Covid-19, y su continuada pol铆tica de declaraciones gruesas y provocaciones verbales, la han convertido en una posible candidata a suceder a Casado en la direcci贸n de la derecha nacional, lo que ha desatado una guerra abierta en el Partido Popular de la Comunidad de Madrid.

El pasado 6 de noviembre, Isabel D铆az Ayuso recibi贸, con aires presidenciales al presidente ecuatoriano, Guillermo Lasso, con las siguientes palabras: 鈥淓s un honor recibir a un Gobierno como otros que tambi茅n nos han elegido para hacer un alto en el camino, como hizo el presidente Guaid贸 de Venezuela, o hace poco el presidente de Colombia, Iv谩n Duque鈥. Lasso, obviamente emocionado, afirm贸 seguidamente que acoge los consejos de Ayuso 鈥渃omo dos piedras preciosas que voy a guardar en mi coraz贸n y en mi alma鈥. Ayuso hace su propia pol铆tica exterior, incluso en ocasiones en conflicto con los posicionamientos del Ministerio de Asuntos Exteriores espa帽ol.

Pero el Partido Popular no es la 煤nica organizaci贸n pol铆tica espa帽ola que est谩 apostando por extender su influencia y sus lazos de colaboraci贸n con la derecha latinoamericana. Tambi茅n hace cerca de un mes, la Fundaci贸n Disenso, vinculada con el partido ultraderechista espa帽ol Vox, hizo p煤blica la llamada 鈥淐arta de Madrid, en defensa de la libertad y la democracia en la Iber贸sfera鈥. Como firmantes de este manifiesto figuran numerosos militantes de organizaciones ultraderechistas de distintos pa铆ses, como la portuguesa Chega, o la italiana Fratelli d麓Italia. Tambi茅n numerosos pol铆ticos, activistas y personajes conocidos de la derecha latinoamericana. Entre ellos cerca de una veintena de ciudadanos ecuatorianos, entre los que se incluyen el ex director de la Inteligencia del Ej茅rcito, Mario Pazmi帽o Silva, varios asamble铆stas nacionales del Partido Social Cristiano (Gabriela Weber y Henry Kronfle) y la coordinadora de la red Vida y Familia, Amparo Medina, entre otros. La tesis principal del manifiesto es la siguiente:

鈥Una parte de la regi贸n est谩 secuestrada por reg铆menes totalitarios de inspiraci贸n comunista, apoyados por el narcotr谩fico y terceros pa铆ses. Todos ellos, bajo el paraguas del r茅gimen cubano e iniciativas como el Foro de S茫o Paulo y el Grupo de Puebla, que se infiltran en los centros de poder para imponer su agenda ideol贸gica. La amenaza no se circunscribe exclusivamente a los pa铆ses que sufren el yugo totalitario. El proyecto ideol贸gico y criminal que est谩 subyugando las libertades y derechos de las naciones, tiene como objetivo introducirse en otros pa铆ses y continentes con la finalidad de desestabilizar las democracias liberales y el Estado de Derecho鈥.

Como podemos ver, la derecha y la ultraderecha se rearman en Am茅rica Latina, bajo la tutela y con la estrecha colaboraci贸n de la ultraderecha y la derecha espa帽olas. Un estrecho v铆nculo transatl谩ntico une cada vez m谩s a las iniciativas semi-trumpistas de personajes como Isabel D铆az Ayuso y sus contrapartes latinoamericanos como el presidente del Partido Republicano chileno Jos茅 Antonio Kast, o el dirigente de la formaci贸n argentina Avanza Libertad, Javier Milei. Una mir铆ada de fundaciones, asociaciones de diverso tipo y medios de comunicaci贸n digitales act煤an como el sistema sangu铆neo de la nueva internacional del populismo de derechas en su vertiente relativa a la llamada 鈥淚ber贸sfera鈥. El dinero fluye en ambas direcciones y los dirigentes de ambas riberas del Atl谩ntico se re煤nen en convenciones, encuentros y congresos partidarios o culturales.

Un creciente atado de relaciones une a las derechas espa帽olas con las latinoamericanas, a los golpistas de Bolivia como Arturo Murillo, firmante de la Carta de Madrid, y a personajes como Eduardo Ver谩stegui, actor y asesor de la Iniciativa de la Casa Blanca para la Prosperidad Hispana, impulsada por el presidente Trump, tambi茅n firmante de la Carta. Lo que tienen en com煤n es el ansia de poder y una idea b谩sica y falsaria, pero tambi茅n claramente expresada en el documento:

鈥淓l avance del comunismo supone una seria amenaza para la prosperidad y el desarrollo de nuestras naciones, as铆 como para las libertades y los derechos de nuestros compatriotas鈥.

Las relaciones de esta red hispanoamericana con el movimiento populista internacional impulsado por el expresidente norteamericano Donald Trump, son tambi茅n estrechas. Recientemente Trump ha anunciado que va a lanzar su propia red social en internet, Truth Social. Truth Social es una iniciativa de Trump Media and Technology Group -una compa帽铆a liderada por el expresidente- el objetivo es unir bajo un mismo paraguas a la comunidad del universo medi谩tico conservador de Estados Unidos. Pero, como anunci贸 el 24 de octubre una investigaci贸n del diario econ贸mico espa帽ol Expansi贸n, en su accionariado van a figurar tambi茅n ciudadanos brasile帽os vinculados al presidente Jair Bolsonaro y directivos del universo bancario espa帽ol. La interrelaci贸n de las redes de la derecha populista internacional es cada vez m谩s amplia. Una Gran Telara帽a de fundaciones, partidos pol铆ticos, medios de comunicaci贸n, movimientos conservadores en 鈥渄efensa de la familia鈥 e iniciativas 鈥渃iudadanas鈥 generosamente financiadas, conecta a los magnates norteamericanos de la energ铆a y otros sectores con los 鈥渟peakers鈥 libertarianos y los 鈥渘uevos pol铆ticos鈥 de todo el mundo. Am茅rica Latina es, por supuesto, uno de sus objetivos fundamentales.

No nos enga帽emos por la ret贸rica supuestamente 鈥渁ntisistema鈥 y 鈥渓ibertaria鈥 de la derecha populista. No en vano, la fundaci贸n Disenso, vinculada a Vox y animadora de la llamada 鈥淐arta de Madrid鈥 comparte nombre con una conocida asociaci贸n estudiantil neonazi de la universidad madrile帽a de los a帽os noventa del siglo pasado. No es dif铆cil saber de d贸nde vienen y ad贸nde van los populistas que gritan 鈥渓ibertad鈥, pero s贸lo quieren libertad para los movimientos de los capitales o para llevar a cabo despidos.

鈥淕uardo sus consejos en mi alma鈥, dice Guillermo Lasso de Isabel D铆az Ayuso. La derecha populista ya tiene su propia internacional, informal pero real.

Jos茅 Luis Carretero Miramar

Comparte nuestro contenido para disputarle la hegemon铆a a los medios capitalistas





About the Author Colaboraciones Colaboraciones enviadas a la p谩gina. Para mandar tu colaboraci贸n puedes enviarnos un correo a regeneracion@riseup.net con el asunto “Colaboraci贸n”.

No olvides firmarlo o indicar si quieres publicarlo an贸nimamente.