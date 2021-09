–

UNA ENTREVISTA CON LA EX MIEMBRO DE DIRECT ACTION (ACCI脫N DIRECTA) Y EX PRESA ANN HANSEN

Ann Hansen fue encarcelada en 1983 por su participaci贸n en el grupo de guerrilla urbana Direct Action (Acci贸n Directa). Es autora de Direct Action: Memoirs of an Urban Guerilla y Taking the Rap: Women Doing Time for Society鈥檚 Crimes. Escribi贸 la introducci贸n del libro de Margrit Schiller Remembering the Armed Struggle: My Time with the Red Army Faction, de Margrit Schiller. Esta entrevista se realiz贸 en el verano de 2021.

驴C贸mo le gustar铆a presentarse?

Soy una mujer anarquista de 67 a帽os, blanca y de g茅nero cis, en libertad condicional de por vida tras haber sido condenada por una serie de acciones en 1984 junto con algunxs miembros del grupo de guerrilla urbana Direct Action. Desde que sal铆 de la c谩rcel, llevo casi 25 a帽os viviendo en una peque帽a granja que tengo cerca de Odessa, al oeste de Kingston, Ontario. Participo activamente en el Colectivo Conmemorativo de la Prisi贸n de Mujeres (P4W), que ha luchado por la creaci贸n de un Jard铆n Conmemorativo en el emplazamiento de la ahora cerrada Prisi贸n de Mujeres, y de una Galer铆a en la que se puedan ver las obras de arte y los escritos de las mujeres, con el fin de dar un contexto a sus vidas y muertes.

Tambi茅n debo a帽adir que mis condiciones de libertad condicional tienen un impacto directo en mi activismo pol铆tico. En 2012, mi libertad condicional fue suspendida por no informar a mi agente de libertad condicional sobre una documental del D铆a de la Justicia para lxs Presxs (P.J.D.) que proyect茅 en la biblioteca p煤blica de Kingston junto con un abogado que expuso nuestros derechos civiles en el contexto de grandes acciones de desobediencia civil. La Junta de Libertad Condicional me restableci贸 la libertad condicional, pero s贸lo despu茅s de a帽adir una nueva condici贸n de libertad condicional en la que debo 芦notificar禄 a mi agente de libertad condicional sobre cualquier actividad pol铆tica en la que participe, como asistir a eventos, hablar en p煤blico, escribir, etc. Aunque la palabra es 芦notificar禄 en lugar de 芦aprobar禄, podr铆an revocar mi libertad por cualquier cosa. Esto parece chocante para lxs activistas, pero cualquier presx que haya estado en libertad condicional sabe que te la pueden revocar por cualquier cosa, en cualquier momento. Es muy com煤n que te suspendan por cosas oscuras como 芦deterioro del comportamiento禄 o 芦tener una mala actitud禄, especialmente si no eres una presa pol铆tica. Lxs presxs pol铆ticxs suelen tener cierto apoyo de la comunidad y un abogado radical, por lo que las suspensiones de la libertad condicional es m谩s probables quede expuesta ante la opini贸n p煤blica y, por tanto, lxs funcionarixs de la libertad condicional y la Junta de Libertad Condicional son m谩s responsables. Lxs 芦presxs sociales禄, en cambio, suelen ser invisibles y es menos probable que tengan representaci贸n legal, por lo que lxs funcionarixs de libertad condicional se sienten menos limitadxs a la hora de suspenderlxs por razones rid铆culas.

Cada vez que oigo a la gente expresar su asombro por las restricciones impuestas a lxs presxs pol铆ticxs en pa铆ses como China y Rusia, sonr铆o c铆nicamente, porque las condiciones para lxs presxs y las personas en libertad condicional no son mucho mejores en Europa y Norteam茅rica. Traigo esto a colaci贸n porque esta condici贸n particular de la libertad condicional tiene un gran impacto en lo que puedo hacer o decir. En la biblioteca p煤blica de Kingston en 2012, mi decisi贸n de mostrar un documental de P.J.D. en el mismo evento en que el abogado que explicaba los derechos de lxs ciudadanxs durante las acciones de desobediencia civil, fue interpretada por mi oficial de libertad condicional como consecuencia de que estaba 芦volviendo a un patr贸n de comportamiento similar al que me llev贸 a mi 芦delito 铆ndice禄禄.

Es muy importante se帽alar que esta condici贸n se aplica a muchxs presxs que no son pol铆ticxs, aunque no sea una condici贸n real de su libertad condicional. A muchxs presxs se les advierte de que si empiezan a hablar o escribir sobre sus experiencias en libertad condicional o incluso en prisi贸n, se les revocar谩. As铆 que tambi茅n es muy importante que nuestro activismo se extienda a todxs lxs presxs, tanto si han sido detenidxs por las llamadas acciones pol铆ticas como si han cometido un delito que no se consideran pol铆tico. Me extender茅 sobre esto m谩s adelante.

El efecto de este tipo de condiciones es hacer que lxs presxs se autocensuren tanto en sus palabras como en sus actos. Cada vez que me comprometo pol铆ticamente me encuentro pregunt谩ndome inconscientemente 芦驴Vale la pena que esta acci贸n o art铆culo me revoque la libertad condicional y posiblemente me lleve a帽os y a帽os dentro?禄 Muchas personas a las que se les ha revocado la libertad condicional me han dicho que, sin un buen abogado, las probabilidades de que te liberen o te restablezcan son muy bajas. En mi caso, tuve el privilegio de que un buen abogado radical me ofreciera sus servicios pro bono, pero aun as铆 Legal Aid me cobr贸 4.000 d贸lares porque tengo una casa. No me quejo de los 4.000 d贸lares que me cobr贸 Legal Aid porque tengo el privilegio de ser incluso 芦due帽a禄 de una casa, pero la cuesti贸n sigue siendo que lxs abogadxs pro bono son dif铆ciles de encontrar y que, sin unx, tus probabilidades de ser liberada despu茅s de la audiencia de libertad condicional son bajas.

As铆 que constantemente sopeso la conveniencia de escribir art铆culos pol铆ticos o participar en acciones pol铆ticas en relaci贸n con mi libertad. Mucha gente que nunca ha estado en libertad condicional, condena a las personas en libertad condicional por abandonar el activismo o por no ser lo suficientemente durxs, avergonz谩ndolxs por ser 芦vendidxs禄. Les desaf铆o a que se imaginen arriesgando su casa, su familia y su vida s贸lo para asistir a una manifestaci贸n.

驴C贸mo describir铆a su posicionamiento pol铆tico?

Creo que las opiniones pol铆ticas de una persona se describen mejor a trav茅s de su sistema de valores que por alguna marca ideol贸gica, como anarquismo, comunismo, capitalismo o socialismo. Cualquier pa铆s o individux puede decir que es 芦comunista禄 o 芦anarquista禄, pero en la pr谩ctica sigue siendo capitalista. Si el valor m谩s importante que gu铆a a un pa铆s o a un individuo es la acumulaci贸n de riqueza individual, entonces, tengan o no un Estado fuerte, no son comunistas ni anarquistas.

Me describir铆a estrat茅gicamente como una revolucionaria anarquista que cree que las t谩cticas de reducci贸n de da帽os son v谩lidas para alcanzar nuestros ideales. Ya he utilizado la siguiente historia para explicar sucintamente por qu茅 creo que la lucha por la mejora de las condiciones de las prisiones y de la libertad condicional es v谩lida dentro de un contexto revolucionario. Si visitaras a alguien en la c谩rcel que lleva m谩s de un a帽o aisladx y te preguntara qu茅 est谩 haciendo tu grupo activista, y le dijeras que escribiendo panfletos o hablando en eventos sobre la necesidad de un cambio revolucionario, apostar铆a literalmente la granja a que llorar铆a por dentro o te gritar铆a directamente por no hacer algo para sacarle ya del 芦agujero禄. La mayor铆a de nosotrxs, especialmente lxs blancxs privilegiadxs, no tenemos ni idea de lo que es estar en una celda de aislamiento de una prisi贸n o en una unidad de tratamiento especial o incluso en la poblaci贸n penitenciaria general. No est谩 fuera de lugar llamarlo 芦el infierno en la tierra禄. Lxs presxs se reir铆an o llorar铆an ante la idea de que deber铆an esperar la revoluci贸n para ser 芦libres禄, o incluso salir del aislamiento.

A mis 67 a帽os, he desarrollado un cierto nivel de cinismo sobre la posibilidad de que se produzca la revoluci贸n, no s贸lo en mi vida, sino quiz谩 en la de cualquiera, y por eso me parece cruel pedir a la mayor铆a de la poblaci贸n mundial que espere a la revoluci贸n si quiere que se alivie su sufrimiento. Necesitan comida, agua potable, refugio, su tierra y libertad ahora, no sobre un papel o en sue帽os, sino ahora mismo. Esta filosof铆a de reducci贸n de da帽os se origin贸 en las comunidades de consumidores de drogas, donde lxs activistas se dieron cuenta de que la filosof铆a de 芦todo o nada禄 no iba a funcionar para mucha gente, as铆 que 驴por qu茅 no conseguirles agujas limpias y medicamentos de mantenimiento como la metadona, herramientas y pr谩cticas para minimizar los riesgos y reducir los da帽os? Al reducir la miseria y la desesperaci贸n en nuestras comunidades, estas pr谩cticas tambi茅n benefician a las personas que no consumen drogas criminalizadas.

En su introducci贸n a la nueva traducci贸n al ingl茅s de la 茅poca de Margrit Schiller en Rote Armee Fraktion (Fracci贸n del Ej茅rcito Rojo 鈥 R.A.F. 鈥 grupo de guerrilla urbana alemana), usted traza c贸mo las condiciones excepcionales dise帽adas para doblegar a lxs presxs pol铆ticxs en la d茅cada de 1970 (encierro de 23 horas, aislamiento, vigilancia constante por v铆deo, etc.) se convirtieron en caracter铆sticas habituales del sistema penitenciario actual. 驴Puede hablar un poco de esto? 驴Por qu茅 cree que esto ha sucedido?

El capitalismo es muy resistente y adaptable. En los 煤ltimos 500 a帽os, el capitalismo ha evolucionado hasta convertirse en el sistema econ贸mico mundial dominante, distingui茅ndose de otros modelos econ贸micos por sus valores arraigados en el materialismo, las estructuras de poder jer谩rquicas y la competencia. Hist贸ricamente, el capitalismo ha resistido muchas tormentas: las revoluciones comunistas en Rusia, China y Cuba, por no hablar de varios movimientos y asedios de liberaci贸n nacional . Aunque las revoluciones comunistas de Rusia, China y Cuba se guiaron por ideales comunistas al principio, pronto se atascaron en el fango de la codicia durante la fase de 芦dictadura del proletariado禄 de la revoluci贸n. Pronto estos incipientes pa铆ses 芦comunistas禄 sustituyeron las corporaciones privadas por corporaciones estatales, y reemplazaron las poderosas 茅lites dirigentes de las corporaciones privadas por la vanguardia del Partido Comunista y lxs bur贸cratas del Estado. Estas corporaciones estatales y su vanguardia comunista evolucionaron r谩pidamente hacia una variedad diferente de capitalismo, com煤nmente conocido como capitalismo de Estado.

Hist贸ricamente, el capitalismo ha seguido adapt谩ndose a las condiciones sociales cambiantes. As铆, cuando el Estado introdujo el aislamiento, la privaci贸n sensorial, la vigilancia intensiva, la 芦terapia禄 con drogas y otras t茅cnicas psicol贸gicas para doblegar a lxs presxs pol铆ticxs, no tard贸 en replicar estas t茅cnicas para doblegar a cualquier presx que se resistiera, ya sea de pensamiento o de acci贸n. Desde el cierre de la P4W (Prisi贸n para Mujeres), estas t茅cnicas psicol贸gicas para romper la identidad de una persona son muy evidentes en las 芦nuevas禄 prisiones federales para mujeres.

La P4W fue la 煤nica prisi贸n para mujeres en Canad谩 desde 1934 hasta 2000. Cuando se cerr贸 en el a帽o 2000, se abrieron seis nuevas prisiones federales para mujeres, supuestamente para crear unas condiciones penitenciarias m谩s centradas en las mujeres y lxs ind铆genas, y que ofrecieran m谩s formaci贸n profesional y educaci贸n. En todo caso, desde el cierre de la P4W, las condiciones de las prisiones se han deteriorado y las oportunidades de capacitaci贸n laboral y educaci贸n han disminuido, mientras que el aparato de seguridad ha evolucionado y se ha vuelto mucho m谩s sofisticado y omnipresente. Las modernas condiciones de seguridad represivas que en su d铆a se aplicaron a lxs presxs pol铆ticxs en todo el mundo en los a帽os 50, 60 y 70, se han convertido ahora en omnipresentes y se utilizan contra cualquier presx que se resista, sea o no pol铆ticamente ilustradx.

Por ejemplo, la unidad de segregaci贸n en P4W solo se separ贸 de la gama principal mediante un corredor el茅ctrico / de plomer铆a que se extiende a lo largo de todas las celdas en ambos lados del rango que facilit贸 la comunicaci贸n entre lxs presxs de la poblaci贸n segregada y general. Todo el d铆a, a medida que las mujeres subieron y bajaban las escaleras de la zona principal de la poblaci贸n general hasta el nivel superior, gritar铆an a trav茅s de la grieta en una puerta de escape de incendios a las mujeres en segregaci贸n. Fue muy reconfortante para las mujeres en SEG para escuchar a las mujeres que les griten todo el d铆a.

En las seis prisiones federales regionales para mujeres, las unidades de segregaci贸n se encuentran en las unidades de m谩xima seguridad, que son peque帽os edificios separados con una capacidad m谩xima de aproximadamente 30 mujeres. Incluso dentro de las unidades de m谩xima seguridad, la zona de segregaci贸n suele estar aislada en la planta principal, separada por gruesos muros de hormig贸n de las celdas, de modo que es dif铆cil incluso o铆r a las mujeres gritar, y mucho menos gritar a trav茅s de las puertas como hicimos en P4W.

En P4W hab铆a una pesada puerta de metal que se abr铆a y cerraba electr贸nicamente, haciendo ruido en sus rieles met谩licos cada vez que se abr铆a o cerraba. Estas puertas se abr铆an a 100 celdas que formaban el campo A y B, incluyendo las celdas de segregaci贸n que formaban la mitad trasera del campo B. El ruido que produc铆an las puertas met谩licas al chocar con los topes de las mismas avisaba a las mujeres de que se acercaba un guardia, o incluso un comerciante, al campo de tiro. Ni siquiera hab铆a un sistema de intercomunicaci贸n en las celdas, s贸lo en la nueva adici贸n de desarrollo social que se construy贸 durante un per铆odo progresista en los a帽os 70, cuando los gobiernos adoptaron la educaci贸n y la capacitaci贸n laboral en un intento de reducir la tasa de reincidencia.

No hab铆a absolutamente ninguna vigilancia de audio-v铆deo como la que hay hoy en d铆a en las unidades de m谩xima seguridad, donde 2 c谩maras redondas con forma de ojo azulado graban todo lo que hay en un radio de 360 grados, en cada extremo de un pasillo de aproximadamente 80 pies de largo por 30 pies de ancho. Las unidades de m谩xima seguridad constan de 3 m贸dulos una unidad de segregaci贸n. Cada m贸dulo es lo suficientemente largo para 5 celdas, una celda de ba帽o/ducha y una unidad de lavander铆a/secadora, y lo suficientemente ancho para un pasillo de 3 pies delante de las celdas y otros 20 pies en los que sillas, una televisi贸n, armarios de cocina, una nevera y un fregadero flanquean las paredes.

Las unidades de m谩xima seguridad son por s铆 solas un ejemplo de c贸mo los elementos de seguridad mejorados, originalmente dise帽ados para controlar a lxs presxs pol铆ticxs, se utilizan ahora para atacar a cualquier presx que se resista o no se ajuste al r茅gimen penitenciario. Cuando se inaugur贸 Millhaven, el primer centro penitenciario de m谩xima seguridad de Canad谩, en 1971, seguido por el 芦Centro de Desarrollo Correccional禄 de Quebec, los Servicios Correccionales de Canad谩 (C.S.C.) incorporaron una 芦unidad de manejo especial禄 (S.H.U.) en la que pod铆an aislar de la poblaci贸n general a peque帽os grupos de presxs que hab铆an matado a un polic铆a o a un guardia, o incluso a otrx presx, durante un periodo de tiempo indefinido. Con la excepci贸n del movimiento nacionalista de Quebec, hab铆a muy poca resistencia organizada en Canad谩 en ese momento.

El C.S.C. no necesitaba ning煤n motivo para adoptar cualquier avance tecnol贸gico que mejorara su capacidad de vigilar y controlar a lxs presxs de la poblaci贸n general. As铆 que cuando la vigilancia por audio-v铆deo de 360 grados y 24 horas al d铆a se hizo viable, el C.S.C. incorpor贸 estos sistemas en todas sus prisiones, dando un giro siniestro al lema 芦constr煤yelo y vendr谩n禄.

Las unidades de m谩xima seguridad de las c谩rceles de mujeres son, por su dise帽o y funci贸n, unidades de manejo especial, salvo que en lugar de estar reservadas para presas que han matado a polic铆as, guardias u otras presas, se utilizan para recluir a cualquier presa que sea condenada en un tribunal institucional por cualquier cosa, desde tener una jeringuilla en su celda hasta pelearse. Las unidades de m谩xima seguridad tambi茅n se utilizan para retener a mujeres condenadas por asesinato durante al menos 2 a帽os, la mayor铆a de las cuales han matado a alguien que las maltrataba .

Cuando me suspendieron en 2012, me metieron en la unidad de m谩xima seguridad, aunque no hab铆a sido condenada en un tribunal institucional ni hab铆a asesinado a nadie. Me hab铆an suspendido por proyectar una pel铆cula del D铆a de la Justicia para lxs Presxs en la biblioteca p煤blica junto con un abogado que daba una charla sobre los derechos civiles de una persona durante acciones de desobediencia civil masiva. Present茅 una queja inmediatamente porque, evidentemente, era una forma de castigo en s铆 misma, teniendo en cuenta que llevaba en libertad desde aproximadamente 1992, ten铆a una peque帽a granja y no realizaba ninguna actividad ilegal o peligrosa. Despu茅s de que la Junta de Libertad Condicional me restituyera la libertad condicional, y unos 3 meses despu茅s de haber presentado mi queja, me la devolvieron con una disculpa por el error burocr谩tico de colocarme en la unidad de m谩xima seguridad.

Definitivamente me sorprendi贸 el nivel de seguridad en esta unidad para un grupo de aproximadamente 20 mujeres separadas en 3 m贸dulos, m谩s una unidad de segregaci贸n. Pr谩cticamente no hab铆a trabajo para las mujeres en m谩xima seguridad. Ten铆an que permanecer en la c谩psula todo el d铆a, excepto una hora de ejercicio en un patio del tama帽o de una pista de tenis de dobles, y a las mujeres de las diferentes c谩psulas nunca se les permit铆a hacer ejercicio ni tener ning煤n contacto entre ellas. Cuando llegas a la unidad de m谩xima seguridad, empiezas en el nivel de seguridad m谩s alto, el 4, lo que significa que tienes que ir esposada y con grilletes, y acompa帽ada por un guardia cada vez que sales del m贸dulo. Si te conformas y te mantienes libre de cargos, tu nivel de seguridad puede bajar al nivel 3 al cabo de unos meses, momento en el que puedes salir de la c谩psula esposado y sin grilletes en las piernas, pero todav铆a con un guardia a cuestas. El nivel 2 implica ser escoltado fuera de la celda con un guardia pero sin ataduras, y finalmente en el nivel 1 puedes salir de la unidad m谩xima s贸lo con un pase, sin guardia ni esposas. Es rid铆culo.

Usted tambi茅n estuvo en la c谩rcel por actividad de guerrilla urbana, pero en Canad谩 en los a帽os 80 y como miembro de una organizaci贸n mucho m谩s peque帽a (Direct Action). 驴Cu谩les fueron algunas de las similitudes y diferencias que not贸 entre la experiencia de Schiller y la suya, tanto en la clandestinidad como una vez encarcelada?

Como dices, nuestro grupo, Direct Action, era mucho m谩s peque帽o que Rote Armee Fraktion (R.A.F.). El movimiento revolucionario que impuls贸 Direct Action era tambi茅n mucho m谩s peque帽o y no tan avanzado ideol贸gicamente. Realmente s贸lo ten铆amos 2 c茅lulas clandestinas en un momento dado, mientras que la R.A.F. era uno de los dos grupos de guerrilla urbana apoyados por un importante movimiento revolucionario en Alemania Occidental, y tanto el Movimiento 2 de Junio como la R.A.F. eran mucho m谩s grandes que Direct Action. Tambi茅n hubo una importante actividad de guerrilla urbana en toda Europa durante los a帽os 70 y 80, con las Brigadas Rojas en Italia, la Angry Brigade en Gran Breta帽a, el I.R.A. en Irlanda y E.T.A., el grupo separatista vasco en Espa帽a, por nombrar s贸lo algunos. Este importante n煤mero de grupos de guerrilla en toda Europa reflejaba el hecho de que la izquierda revolucionaria europea ten铆a un an谩lisis y una pr谩ctica pol铆tica mucho m谩s sofisticados, lo que dio lugar a una gran izquierda extraparlamentaria que, metaf贸ricamente, cre贸 una importante masa de agua en la que los peces pod铆an nadar.

Aqu铆 en Canad谩, el F.L.Q. hab铆a sido diezmado cuando se aplic贸 la Ley de Medidas de Guerra en 1970, tras el secuestro y asesinato del Ministro de Inmigraci贸n y Trabajo de Quebec, Pierre Laporte. El American Indian Movement 鈥 A.I.M. (Movimiento Indio Americano), que comenz贸 en Estados Unidos, s铆 influy贸 en los ind铆genas de Canad谩, como qued贸 patente con la detenci贸n de Dino y Gary Butler en 1981 en un tiroteo con la polic铆a en Vancouver. Dino Butler hab铆a participado directamente en la resistencia a la presencia del F.B.I. en la reserva de Pine Ridge, en Dakota del Sur, en el marco de la cual Leonard Peltier fue finalmente condenado por el asesinato de un agente del F.B.I..

Las mujeres involucradas en la red de simpatizantes de A.I.M. que acudieron desde Estados Unidos al juicio de Butler, se alojaron en nuestra casa colectiva de mujeres durante su juicio. Esta red inclu铆a a John Trudell y a su esposa, que fueron incre铆blemente influyentes, en t茅rminos de nuestro crecimiento pol铆tico y filos贸fico. A trav茅s de John Trudell nos dimos cuenta de que el objetivo m谩s importante era proteger la Tierra y el Agua. Lxs simpatizantes ind铆genas de A.I.M. nunca se tomaron un descanso de la 芦pol铆tica禄, sino que iniciaron una campa帽a, 芦Agua para la vida禄, que sigue siendo una pieza central de la lucha ind铆gena hoy en d铆a. Escuch谩bamos todo lo que dec铆a John Trudell como si fuera Jes煤s, el hijo de Dios reencarnado. Cualquier pol铆tica que desarroll谩ramos que enfatizara la importancia de la Madre Tierra estaba directamente relacionada con la influencia de lxs ind铆genas que se quedaron con nosotrxs en 1981.

Creo que la Direct Action tambi茅n estuvo muy influenciada por la escena musical del punk rock anarquista que estaba activa en toda la costa oeste de Canad谩 y Estados Unidos. Gerry Hannah era el bajista y compositor de la banda de punk rock anarquista SubHumans, que ten铆a el segundo mayor n煤mero de seguidores en la escena del punk rock canadiense, s贸lo por detr谩s de D.O.A. Cuando conocimos a Julie Belmas, ella tambi茅n era un m煤sico con profundas ra铆ces en la escena del punk rock anarquista.

La Rote Armee Fraktion ten铆a sus ra铆ces en el marxismo-leninismo, una filosof铆a pol铆tica m谩s jer谩rquica y materialista que, en muchos sentidos, era la ant铆tesis de la filosof铆a ind铆gena espiritual y hol铆stica de la que surgi贸 el Movimiento Indio Americano. Fieles a nuestras influencias anarquistas del punk rock y de la pol铆tica, al menos a nivel te贸rico, aspir谩bamos a funcionar como un colectivo sin liderazgo oficial. Se supone que el liderazgo en los colectivos anarquistas se gana a trav茅s del respeto que la poblaci贸n de base ha otorgado naturalmente a quienes han tomado buenas decisiones. En otras palabras, si una persona demuestra que toma las mejores decisiones porque trabaja duro, escucha y aprende de otrxs que ya han demostrado su val铆a, sus ideas ser谩n escuchadas con m谩s seriedad y respeto que alguien que intenta ganarse un lugar de liderazgo a trav茅s de la intimidaci贸n y el miedo.

Sin embargo, a pesar de nuestras diferencias en t茅rminos de anarquismo y marxismo, tanto Margrit Schiller como yo experimentamos las din谩micas patriarcales desenfrenadas que proliferaban en los movimientos radicales y revolucionarios de los a帽os 60, 70 y 80. Este periodo represent贸 el amanecer de la conciencia feminista en toda Europa Occidental y Norteam茅rica. Las cr铆ticas feministas a la dominaci贸n masculina y a los patrones de liderazgo jer谩rquico pueden encontrarse en la literatura de las Panteras Negras, la R.A.F., las Brigadas Rojas y el I.R.A., por nombrar s贸lo algunas, pero esto represent贸 una conciencia creciente entre las mujeres m谩s que un cambio en la pr谩ctica. Pasar铆an d茅cadas antes de que estas cr铆ticas feministas se abrieran paso en la corriente principal y a煤n m谩s antes de que las mujeres se ganaran realmente papeles de liderazgo por medio de una demograf铆a ilustrada y feminista de base.

Hab铆a grandes diferencias en cuanto a las condiciones carcelarias que experimentamos Margrit Schiller y yo. La R.A.F. era claramente una organizaci贸n m谩s grande, m谩s sofisticada y m谩s amenazante para el Estado. El gobierno de Alemania Occidental dise帽贸 y construy贸 una sala de juicios especial y celdas de detenci贸n para lxs prisionerxs de la guerrilla en Stammheim, mientras que nuestro juicio se celebr贸 en una sala de juicios normal, pero con una mayor presencia policial de lo normal, y tanto lxs espectadores como lxs prisionerxs fueron sometidxs a rituales de vigilancia diaria m谩s intensos cada vez que entr谩bamos o sal铆amos de la sala. Como ocurre con todas las cosas relacionadas con la seguridad y la vigilancia, una vez que los movimientos guerrilleros en Europa y Norteam茅rica se extinguieron, los nuevos reg铆menes represivos de vigilancia y seguridad no lo hicieron, sino que se adaptaron para controlar y vigilar a lxs presxs 芦sociales禄 que el r茅gimen penitenciario ahora clasificaba o tildaba de 芦miembros de bandas禄 o 芦delincuentes organizados禄.

En sus memorias de 2018, que abarcan desde su detenci贸n en enero de 1983 hasta su suspensi贸n de la libertad condicional (nuevo encarcelamiento) en 2012, menciona que entr贸 como una joven revolucionaria en la d茅cada de 1980 con muchas nociones rom谩nticas sobre lxs presxs y sobre c贸mo comportarse en prisi贸n. 驴Puede hablar un poco de cu谩les eran esas ideas y c贸mo se ajustaban a la realidad?

Todav铆a recuerdo a lxs activistas que conoc铆 en los a帽os 70 diciendo que si iban a la c谩rcel, ense帽ar铆an y organizar铆an a lxs dem谩s presxs para resistir al r茅gimen penitenciario. Por la forma en que hablaban muchxs activistas, se notaba que no ten铆an ni idea de lo que era la mayor铆a de lxs presxs. No se daban cuenta de que la mayor铆a de lxs presxs se hab铆an criado en el sistema de justicia penal, desde hogares de acogida cuando eran peque帽xs, donde a menudo sufr铆an abusos sexuales y/o f铆sicos, hasta centros de detenci贸n de menores cuando eran adolescentes. El ochenta por ciento de todas las mujeres condenadas por el gobierno federal han sufrido abusos f铆sicos y/o sexuales en su infancia, una estad铆stica que se ha mantenido durante d茅cadas. As铆 que definitivamente existe un v铆nculo estad铆stico entre la criminalizaci贸n y el abuso en la infancia. Finalmente, estas adolescentes pasan a su destino final, la penitenciar铆a federal, donde sobrevivir谩n en un ciclo de puertas giratorias: un par de a帽os en la 芦c谩rcel禄 y luego un par de a帽os en 芦la calle禄.

Mucha gente asume que la gente que ha cumplido condena, o que tiene 芦experiencia vivida禄, es est煤pida. S铆, 芦el 65% de las personas que ingresan en las c谩rceles tienen un nivel educativo inferior al octavo grado de alfabetizaci贸n, y el 79% de las personas que ingresan en las c谩rceles canadienses no tienen el t铆tulo de bachillerato , pero la escuela no es un reflejo de la capacidad intelectual de un individuo. Lo bien que le va a una persona en la escuela es m谩s bien un reflejo de su capacidad para funcionar bien en un sistema de memorizaci贸n y almacenamiento de informaci贸n sentada en aulas escuchando conferencias durante largas horas cinco d铆as a la semana, y luego quiz谩s otro par de horas por las tardes leyendo y escribiendo. Las caracter铆sticas que se prestan a las altas calificaciones son la capacidad de una persona para ser obediente y leal a las figuras de autoridad, especialmente las de los lugares de la llamada 芦ense帽anza superior禄. La capacidad de ser sedentario durante muchas horas al d铆a. La capacidad de retener informaci贸n objetiva en grandes cantidades. Obviamente, esto no es lo mismo que la inteligencia.

La mayor铆a de lxs presxs tienen cualidades que compensan su falta de conocimientos en los libros de texto: resiliencia, adaptabilidad, capacidad de memoria a corto plazo, capacidad de compartimentar los traumas emocionales, determinaci贸n, valor y capacidad de percepci贸n.

Ser铆a un gran error entrar en cualquier prisi贸n preventiva, provincial o federal y actuar como si fueras m谩s inteligente o supieras m谩s que el preso promedio, o intentar organizarlxs o incluso iniciar conversaciones como si lxs conocieras. Voy a hacer algunas generalizaciones, pero se basan en estad铆sticas que son ciertas para la gran mayor铆a de lxs presxs. Como he dicho antes, lxs presxs son m谩s perceptivxs que la media de las personas: una habilidad de supervivencia que han perfeccionado en los centros de acogida, en las escuelas de formaci贸n y simplemente en la vida en la calle. Las personas que viven en entornos institucionales aprenden muy r谩pidamente que la supervivencia depende de la rapidez con la que puedan captar las se帽ales t谩citas o el lenguaje, y de c贸mo reaccionar ante las se帽ales amenazantes. Se podr铆a escribir un libro entero sobre este tema. Pero su mejor opci贸n, si se encuentra en una prisi贸n en alg煤n momento de su vida, es callar, observar, escuchar y aprender. No hables a menos que te hablen, y trata de averiguar en silencio con qui茅n alinearte entre la poblaci贸n reclusa.

Los movimientos radicales suelen experimentar tensiones entre el apoyo a lxs presxs pol铆ticxs y el apoyo a todxs lxs presxs. Algunas personas consideran que hacer campa帽a por lxs presxs pol铆ticxs, en particular, crea impl铆citamente una divisi贸n entre las personas que no merecen estar en la c谩rcel y las que s铆. 驴Qu茅 opina de esta cuesti贸n? 驴C贸mo se puede apoyar a lxs presxs pol铆ticxs sin socavar el movimiento por la libertad de todxs lxs presxs? 驴Es especialmente importante que apoyemos a las personas que son enviadas a prisi贸n como resultado de la actividad del movimiento?

Creo que la misma filosof铆a que se aplica a la forma en que, como activistas pol铆ticxs, nos relacionamos con la gente en general en nuestras comunidades, tambi茅n se aplica a la forma en que nos relacionamos con lxs presxs en general Como las respuestas a la mayor铆a de las preguntas, la respuesta no es blanca o negra.

Si nos vemos a nosotrxs mismxs como una vanguardia, m谩s ilustrada y con derecho al poder pol铆tico que la persona media, entonces, por supuesto, trataremos a lxs presxs pol铆ticxs y a lxs 芦sociales禄 de forma diferente. Creo que la tendencia a tratar a lxs presxs pol铆ticxs como una vanguardia especial que debe recibir la mayor parte de nuestra atenci贸n es una filosof铆a compatible con el marxismo-leninismo, y con aquellxs que creen en la jerarqu铆a. Pero lxs anarquistas, como yo, no nos vemos como especiales o necesariamente m谩s iluminadxs. Cuando se trata de vivir y sobrevivir en la c谩rcel, lxs presxs experimentadxs son lxs doctores de las prisiones, mientras que lxs que nunca han estado en la c谩rcel llevan la metaf贸rica gorra de burro que s贸lo pueden ver los que tienen 芦experiencia vivida禄.

Los valores en los que se basa nuestra resistencia van a determinar el tipo de sociedad revolucionaria que creamos. Es muy dif铆cil vivir seg煤n un conjunto de valores diferente al de la sociedad mayoritaria en la que nos hemos criado. Desde el momento en que salimos del vientre materno, se nos adoctrina con los valores del capitalismo, para valorar los bienes materiales, ser competitivos y luchar por el poder sobre los dem谩s. Nos vemos como una especie superior en relaci贸n con cualquier otro ser vivo de este planeta. Si nuestro movimiento de resistencia no est谩 arraigado en los valores alternativos del comunalismo, la cooperaci贸n y la conservaci贸n, entonces esencialmente reproduciremos una nueva sociedad que parece diferente, pero que en esencia es la misma. En otras palabras, el mismo juego, lxs mismxs jugadores鈥 s贸lo que con diferente ropa, lenguaje y peinado.

La revoluci贸n rusa de 1917 fue dirigida por los bolcheviques, que hab铆an estudiado el marxismo y el leninismo, lo que les llev贸 a creer que la fase de transici贸n entre el capitalismo y el comunismo, ser铆a dirigida por el proletariado, la clase social de lxs trabajadores industriales cuyos ingresos provienen 煤nicamente de su trabajo. Esta fase ser铆a necesaria para luchar contra los ej茅rcitos capitalistas extranjeros que, sin duda, presentar铆an un frente internacional unificado contra cualquier fuerza revolucionaria nacional exitosa que hubiera adquirido un control sobre la econom铆a capitalista de cualquier pa铆s. Durante esta fase se supone que el proletariado debe suprimir la resistencia a la revoluci贸n por parte de la burgues铆a, destruir las relaciones sociales de producci贸n subyacentes al sistema de clases y crear una nueva sociedad sin clases. Desgraciadamente, esta fase de transici贸n fue asumida por el Partido Comunista que pretend铆a representar al proletariado. Este poder embriagador no tard贸 en met茅rseles en la cabeza, hasta tal punto que no quisieron renunciar a 茅l y, en cambio, la fase de transici贸n conocida como 芦dictadura del proletariado禄, se convirti贸 en una dictadura permanente del Partido Comunista.

El problema radica en que nos adoctrinan con los valores capitalistas desde que nacemos dentro de una econom铆a capitalista. As铆 que lxs mismxs individuxs que dirigen la resistencia revolucionaria comunista, todav铆a tienen los vestigios ubicuos del capitalismo incrustados en su comportamiento y pensamientos. As铆 que es importante dar prioridad al refuerzo de los nuevos valores y abrazar a las personas de la poblaci贸n en general para que tambi茅n puedan convertirse en individuxs revolucionarixs. Si no creemos en el establecimiento de una jerarqu铆a pol铆tica o econ贸mica, entonces debemos abrazar la diversidad, la igualdad y la cooperaci贸n. El color de la piel, el g茅nero, la orientaci贸n sexual, el origen nacional y las capacidades f铆sicas de una persona no son relevantes en cuanto a su capacidad de decisi贸n, sus opciones 茅ticas y morales, su 茅tica de trabajo, su valor, su compasi贸n y sus cualidades naturales de liderazgo.

驴C贸mo podemos esperar ganar cualquier tipo de resistencia, lucha o guerra revolucionaria si no contamos con la participaci贸n o el apoyo de la poblaci贸n en general? Y la 煤nica manera de que eso ocurra es que compartamos los mismos valores, objetivos y experiencias. Lo mismo ocurre en la c谩rcel. Por ejemplo, digamos que algunxs presxs pol铆ticxs est谩n en huelga de hambre con el objetivo de que los saquen del aislamiento y los coloquen en la poblaci贸n general. Si toda la poblaci贸n penitenciaria iniciara una huelga de hambre en solidaridad con nuestrxs presxs pol铆ticxs, lo m谩s probable es que la administraci贸n capitule mucho m谩s r谩pido. Adem谩s, si colaboramos con lxs dem谩s presxs, es m谩s probable que entiendan y quiz谩s incluso adopten nuestros objetivos y valores.

Tal vez suene a contradicci贸n, pero hay momentos en los que lxs presxs pol铆ticxs necesitar谩n una atenci贸n especial porque no hay duda de que, hist贸ricamente, el gobierno se ha centrado m谩s en lxs presxs pol铆ticxs que en lxs presxs sociales porque est谩n organizadxs y suponen una mayor amenaza para el orden pol铆tico/econ贸mico. As铆 que habr谩 momentos en lxs que debamos centrar m谩s energ铆a en las luchas de lxs presxs pol铆ticxs, pero eso no debe significar que ignoremos la situaci贸n de lxs presxs sociales. Hist贸ricamente, la represi贸n centrada en quebrantar la voluntad y la identidad de lxs presxs pol铆ticxs, acabar谩 siendo utilizada con lxs presxs sociales. Adem谩s, si tambi茅n nos centramos en lxs presxs sociales, podemos esperar m谩s de su apoyo a las luchas de lxs presxs pol铆ticxs鈥 algo que el r茅gimen penitenciario teme m谩s que nada: una resistencia unificada tanto de lxs presxs sociales como de lxs pol铆ticxs. Ese es nuestro objetivo.

Los temas relacionados con la prisi贸n han sido una parte importante de tu vida pol铆tica, incluso desde antes de que te detuvieran. M谩s all谩 de ser una forma de violencia social que has vivido (y que te sigue afectando), 驴qu茅 te atrae de este trabajo? Aparte de las prisiones, 驴qu茅 otras cuestiones o preocupaciones pol铆ticas te atraen especialmente?

Cuando era m谩s joven, antes de estar en la c谩rcel, me inclin茅 por el trabajo de abolici贸n de las prisiones porque ve铆a a lxs presxs como una de las personas m谩s maltratadas del planeta. Mis a帽os en la c谩rcel no disiparon esta visi贸n. Cuando finalmente sal铆 en libertad condicional a principios de los noventa, segu铆 trabajando por la abolici贸n de las prisiones, no tanto porque sintiera que era la cuesti贸n m谩s importante, sino m谩s bien porque hab铆a experimentado la prisi贸n de primera mano y hab铆a muy poca gente con experiencia vivida involucrada en la lucha por la abolici贸n de las prisiones y del capitalismo.

Ha pasado mucho tiempo, pero puedo decir honestamente que en el D铆a de la Justicia para lxs Presxs de este a帽o, en 2021, tuvimos 10 mujeres que vinieron a Kingston al sitio de la ahora cerrada Prisi贸n para Mujeres, que hab铆an pasado per铆odos significativos de tiempo tanto en P4W hace m谩s de 40 a帽os, como en las 芦nuevas禄 prisiones federales para mujeres. Algunas de estas mujeres son ahora activistas por la abolici贸n de las prisiones y, en mi vida, es raro encontrar personas que hayan cumplido condena y est茅n implicadas en el activismo por la abolici贸n de las prisiones. Estoy muy contenta porque es muy importante que quienes tienen experiencia vivida lideren el movimiento por la abolici贸n de las prisiones. Por liderazgo me refiero a aquellxs que se han ganado un lugar de respeto y confianza por parte de las personas con experiencia vivida en prisi贸n, as铆 como de lxs activistas de la abolici贸n de las prisiones que no tienen experiencia vivida. Se trata de 芦l铆deres禄 naturales que han demostrado ser sabixs, valientes y conocedores, en contraposici贸n a lxs 芦l铆deres禄 que han ascendido a trav茅s de las filas de la ambici贸n, la codicia y el poder.

Sin embargo, a medida que me acerco a las dos 煤ltimas d茅cadas de mi vida, me siento cada vez m谩s atra铆da por dedicar mi tiempo a intentar salvar lo poco que queda de naturaleza y vida salvaje. Me encuentro cada vez m谩s esc茅ptica sobre el potencial de lxs humanxs para crear un movimiento revolucionario que no sea materialista, jer谩rquico y competitivo. Nosotrxs, como especie, parecemos tener esta creencia arraigada de que somos especiales, m谩s inteligentes y m谩s conscientes de nosotrxs mismxs que cualquier otra especie de vida. No veo ninguna prueba de ello. No hay ninguna especie en este planeta tan desconsiderada y est煤pida como para cagar y mear -metaf贸ricamente y literalmente- en su propia agua potable y en su comida. A pesar de las repetidas advertencias de nuestros propixs expertxs de que s贸lo nos queda una d茅cada para evitar da帽os irreversibles, seguimos consumiendo recursos naturales a un ritmo suicida, y nos negamos a contemplar siquiera el abandono del capitalismo, un paradigma econ贸mico arraigado en el crecimiento econ贸mico sin fin, el consumismo y la obsolescencia planificada. 驴Es eso un signo de una especie inteligente?

Sin embargo, sigo creyendo en la resistencia, en hacer lo correcto y en vivir de acuerdo con nuestros ideales, a pesar de la posibilidad de que podamos fracasar, a pesar de la posibilidad de que una sexta extinci贸n pueda acabar con la mayor parte de nuestra especie, si no con todas. Nunca hay garant铆as de que nuestros esfuerzos se vean recompensados o de que vayamos a ganar en esta lucha por erradicar el capitalismo. Pero este no es un mensaje pesimista. Es un mensaje de esperanza, resistencia y realidad. 驴Queremos dejarnos guiar por los cuentos de hadas y las ilusiones? Si es as铆, estamos condenadxs al fracaso. Creo que lxs revolucionarixs luchan o pelean, no porque sepamos que vamos a ganar, sino porque sabemos que es lo correcto. Siempre tendremos una profunda satisfacci贸n interior al saber que estamos luchando para salvar a todas las criaturas oprimidas y a nuestro mundo natural de ser consumido por esta cultura capitalista de la muerte. Preferir铆a ser ejecutada sabiendo que he vivido de acuerdo con mis ideales y que he hecho lo que cre铆a correcto, independientemente de si tenemos 茅xito o no en nuestra lucha contra el capitalismo.

Notas:

芦La evidencia sugiere que los delitos violentos de las mujeres tienden a ser de naturaleza reactiva. En consecuencia, los delitos violentos se cometen m谩s a menudo contra los 铆ntimos, no contra los extra帽os, y muchas de estas mujeres -algunas dicen que la mayor铆a- experimentaron abusos a manos de sus parejas antes de cometer un delito violento. En 1998, la mayor铆a de las 68 mujeres que cumpl铆an cadena perpetua por asesinar a sus parejas 铆ntimas hab铆an sido maltratadas por sus parejas antes de cometer el delito禄. https://www.justice.gc.ca/eng/rp-pr/csj-sjc/jsp-sjp/rr03_la20-rr03_aj20/p9.html

www.womensprisonnetwork.org/Facts.htm

FUENTE: KERSPLEBEDEB

TRADUCCI脫N: ANARQU脥A