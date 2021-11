–

De parte de Nodo50 November 7, 2021 91 puntos de vista

Por Paco Cabello.

Secretario de acci贸n sindical del SAT de Granada

La derogaci贸n de la reforma laboral parec铆a un espejismo hasta hace poco, pero ya es una realidad que el Gobierno de Espa帽a, liderado por Pedro S谩nchez en coalici贸n con Unidas Podemos, espera que se 鈥渕odernice鈥 a finales este a帽o. El anuncio se ha producido este martes, 2 de noviembre de 2021, tras una reuni贸n con dos de sus altos cargos, Yolanda D铆az, ministra de Trabajo y Asuntos Sociales, y Nadia Calvi帽o, ministra de Asuntos Econ贸micos y Transformaci贸n Digital, As铆 que 鈥 y como muchos tem铆amos- la Reforma Laboral del 2021 鈥榣a 鈥渞eforma de Rajoy鈥- finalmente ni se derogar谩 ni tan siquiera lo ser谩 la mayor铆a de su articulado o, cuanto menos, una parte sustancial del mismo que contiene los dictados m谩s lesivos para los intereses de la Clase Obrera.

La reforma laboral del a帽o 2012, la 煤ltima de una larga serie de reformas acaecidas durante estos cuarenta a帽os de sistema formalmente democr谩tico y que han ido inclinando la balanza de las relaciones laborales 鈥 una balanza que siempre estuvo trucada, pero que manten铆a al menos una apariencia de equilibrio- progresivamente hacia el lado empresarial , fue la peor de todas las adoptadas, m谩xime cuando fue aplicada en medio de una profund铆sima crisis y econ贸mica y laboral que llev贸 el miedo y la desesperaci贸n a millones de trabajadores y trabajadoras . Pero no olvidemos que antes, en el a帽o 2010, se produjo otra reforma de gran calado que se帽al贸 el camino a seguir por los timoneles de las reformas econ贸micas y que no es otro que el del camino del Neo Liberalismo y sus pol铆ticas complementarias dictadas por la Uni贸n Europea.

La reforma de Zapatero.

La Reforma de la legislaci贸n laboral de 2010 estuvo constituida por el Real Decreto-ley 10/2010, de 16 de junio, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral y por la Ley 35/2010, de 17 de septiembre, de medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo.

Esta reforma, b谩sicamente abarat贸 y facilit贸 el despido mediante la aplicaci贸n de la procedencia de los despidos por p茅rdidas de la empresa, contribuy贸 a la desregulaci贸n de las relaciones laborales abriendo la mano a la negociaci贸n de convenios de empresa frente a los sectoriales y de ramo y otorg贸 nuevas prerrogativas a los empresarios en materia de modificaci贸n sustancial de las condiciones de trabajo. Pero, adem谩s de las medidas concretas aplicadas durante el segundo mandato de Rodr铆guez Zapatero, la reforma de la Constituci贸n Espa帽ola (CE), que el PSOE acordara con el PP, vino a marcar la deriva hacia el desastre de las pol铆ticas sociales y laborales al establecer que 芦el volumen de deuda p煤blica del conjunto de las Administraciones P煤blicas en relaci贸n al producto interior bruto del Estado no podr谩 superar el valor de referencia establecido en el Tratado de Funcionamiento de la Uni贸n Europea禄.

La reforma de Rajoy.

La reforma laboral de 2012 ( RD-Ley 3/2012 o 鈥渃ontrareforma laboral鈥) tuvo un contexto diferente en gran parte a las anteriores. La crisis econ贸mica que afect贸 al Estado espa帽ol y a otros pa铆ses (sobre todo en EEUU, Europa y Jap贸n) provoc贸 un brutal aumento del desempleo que nos llev贸 a la cifra de 5 millones de desempleados). As铆, una nueva crisis del sistema econ贸mico imperante trajo consigo la aplicaci贸n de medidas neo liberales favorables a los bancos y empresarios para salir de la misma y que no es otra que generando m谩s beneficio. Un beneficio a costa evidentemente de los que generamos la riqueza: los trabajadores y trabajadoras. Todas las medidas adoptadas fueron en este sentido, el de extraer m谩s beneficio bajando los costes relacionados directamente con el trabajador o la trabajadora y de regar con multimillonarias d谩divas y subvenciones a bancos y empresas detrayendo esos recursos de los gastos que debieran asegurar la protecci贸n social para los m谩s desfavorecidos.

Un aspecto fundamental entre las medidas de esta 鈥淩eforma Rajoy鈥 鈥silenciado hoy por los agentes sociales鈥 es la pr谩ctica eliminaci贸n de los salarios de tramitaci贸n en materia de despidos y a los que despu茅s de la reforma laboral del a帽o 2012, s贸lo se puede acceder en caso de reincorporaci贸n al trabajo despu茅s de un despido, ya sea por un despido declarado improcedente o declarado nulo. Medida de un inmenso calado que supera en sus efectos nocivos a la tan cacareada de la reducci贸n de 45 a 33 d铆as (en otros casos a 20 y en otros a 12) de indemnizaci贸n por despido por a帽o trabajado.

Concluiremos para este sucinto resumen de las reformas laborales del 2010 y 2012, que la profunda crisis que atraves贸 el capitalismo y de la que ahora sufrimos una nueva secuela, llev贸 en los inicios de la pasada d茅cada al planteamiento desde sectores incluso conservadores, de una pretendida necesidad de reformarlo. Esto, muy lejos de buscar la soluci贸n de problema alguno, supon铆a en la pr谩ctica intensificar la idea de que las causas de la crisis eran errores en el desarrollo del sistema pero no un fallo org谩nico o estructural del mismo. De aqu铆 que no se produjese reforma alguna del capitalismo, sino la contrarreforma de los derechos sociales. Las instituciones de la Uni贸n Europea, el FMI y el Banco Mundial han seguido aplicando su diktat en las pol铆ticas a desarrollar, siendo simplistas y discriminatorias en el 谩mbito de las relaciones laborales: rebajar los costes del trabajo. Id茅nticas medidas se solicitan para todos los estados, teniendo mayor o menor intensidad seg煤n la gravedad de la crisis y la realidad de su movimiento sindical.

Los pactos sociales y el parip茅 de los agentes sociales.

Una de las manifestaciones esenciales del Estado de Derecho en los pa铆ses de la Uni贸n Europea es la institucionalizaci贸n del di谩logo social entre Gobiernos, Administraciones p煤blicas y sindicatos y organizaciones empresariales. La Constituci贸n espa帽ola les reserva un papel muy relevante en su t铆tulo preliminar, concretamente en el art铆culo 7, lo que da una idea clara de la importancia que les otorga.

La concertaci贸n social 鈥 nos dicen 鈥 , es un instrumento de estabilidad y participaci贸n en la configuraci贸n del ordenamiento jur铆dico laboral, el cual ha pasado por distintas etapas, teniendo en el 谩mbito del Estado Espa帽ol resultados siempre nefastos para los derechos de trabajadores y trabajadoras y que en estos a帽os ha adolecido de una insultante falta consideraci贸n social.

Pero 驴cu谩l ha sido el papel y cu谩les son los sindicatos que han venido a formar parte del di谩logo social? B谩sicamente, desde los Pactos de la Moncloa firmados a mediados de 1977, han sido CCOO y UGT. Ambos sindicatos se aprestaron a obtener una posici贸n de privilegio en el mundo de las relaciones laborales y dicho lugar se lo hicieron a costa de negar la participaci贸n de los trabajadores en sus propios asuntos. As铆, del mismo modo en que el PCE y el PSOE aceptaron la nueva legalidad democr谩tica impuesta por los sucesores y liquidadores del Franquismo m谩s all谩 de lo aceptable para supuestas organizaciones de la izquierda pol铆tica, CCOO y UGT 鈥 entonces correas de transmisi贸n sindical de aquellos partidos 鈥 se apresuraron a obtener una legitimidad refrendada por el Gobierno y la patronal a base de desmovilizar a la Clase Trabajadora y a desprender al movimiento sindical de sus herramientas tradicionales de lucha. A partir de los Pactos de la Moncloa vendr谩n diversos pactos sociales jalonados de reformas laborales como el AI (acuerdo interconfederal), AMI (acuerdo marco interconfederal) ANE (acuerdo nacional de empleo), AES (acuerdo econ贸mico y social), etc. En todos estos pactos los sindicatos firmantes rebajaban las condiciones y garant铆as laborales de trabajadores y trabajadoras a cambio de asegurarse su papel de interlocutores v谩lidos y de su propia hegemon铆a y sostenimiento econ贸mico que les mantuviera como sindicatos m谩s representativos (sic).

A resultas de todo este proceso de burocratizaci贸n e institucionalizaci贸n por el que CCOO y UGT han dejado de ser 鈥 por mucho que se empe帽en ellos 鈥 sindicatos de clase para convertirse en un engranaje m谩s del Estado y de sus pol铆ticas neo liberales, consiguieron que los trabajadores y las trabajadoras hayan visto c贸mo el sindicalismo de los sindicatos llamados mayoritarios ha ido permitiendo que en muchas empresas e instituciones p煤blicas el sindicalismo como tal vaya unido a las palabras 鈥渃orrupci贸n鈥, 鈥渆ntreguismo鈥 y 鈥渢raici贸n鈥. Ciertamente no toda la base social del sindicalismo ha respondido a este esquema, pero s铆 es cierto que la gran burocracia sindical creada por CCOO y UGT no s贸lo es criticada por la derecha y sus medios de comunicaci贸n, tambi茅n por un amplio n煤mero de trabajadores y trabajadoras que dicen 鈥減asar del sindicalismo鈥 tomando una parte por el todo. Y es por eso, que desde organizaciones como el Sindicato Andaluz de Trabajadores y Trabajadoras (SAT) junto al resto de sindicatos alternativos, realmente de clase y que no hemos aceptado uncirnos al yugo del carro estado neo liberal y de su concertaci贸n social, debemos revitalizar el sindicalismo como una pr谩ctica liberadora de los trabajadores y las trabajadoras.

La pr谩ctica de los sindicatos burocratizados se aleja mucho de lo que necesitamos ahora los trabajadores y las trabajadoras. Y no es necesario recurrir a inventos de un nuevo sindicalismo, sino m谩s bien traer de nuevo los principios y valores del sindicalismo de donde nunca debieron salir: las empresas, los tajos y a cualquier sector econ贸mico y del mundo del trabajo. Es imprescindible, pues, relanzar y vivificar un sindicalismo donde la participaci贸n y la democracia directa a trav茅s de la asamblea de trabajadores y de trabajadoras sea el eje y el principio vertebrador e irrenunciable de esta forma de entender y hacer sindicalismo, junto con la autonom铆a, la independencia m谩s absoluta respecto de las instituciones, partidos pol铆ticos y patronales y la reivindicaci贸n soberanista andaluza en el caso concreto del SAT.

驴 Por qu茅 no se van a derogar las reformas laborales?

Ese evidente giro sindical de CCOO y UGT, aunque realmente es resituarse En su posici贸n anterior a la convocatoria de la huelga general del 29-S, se profuniza con la firma del II Acuerdo para el Empleo y la Negociaci贸n Colectiva. Lo grave no es tanto lo que se firma, que no es vinculante para quien no lo suscribe, cuanto la adopci贸n como propio del discurso patronal: 鈥淟a flexibilidad interna mantiene el empleo y evita despidos鈥

Que nadie dude ni por un solo instante que las reforma laborales del 2010 y 2012 no van a ser derogadas.

Comenz谩bamos el art铆culo con la referencia al del Gobierno sobre la derogaci贸n de la 鈥渞eforma de Rajoy鈥. Pocas horas bast贸 para que, desde el gobierno, se saliera al paso afirmando que tal acuerdo no iba a aplicarse nunca como ya ven铆a siendo dicho desde meses atr谩s por el propio Gobierno y por su ministra de Trabajo, Yolanda D铆az, as铆 como por la vicepresidenta de Asuntos Econ贸micos, Nadia Calvi帽o.

El Gobierno no est谩 por otras pol铆ticas que no sean las que ordene y acepte el 鈥渉ermano mayor de Bruselas鈥 y con ello coinciden todos sus ministros 鈥 incluidos los cinco de UP -, como tampoco lo est谩n la patronal, las Administraciones Auton贸micas 鈥 mayoritariamente gobernadas por PP y PSOE, ni los sindicatos CCOO y UGT , que pasaron, entre las reformas de Zapatero y Rajoy, de la convocatoria de una huelga general 鈥 la del 29-S del 2010 鈥 y de las cr铆ticas al proyecto de modificaci贸n del sistema de pensiones a aceptar este 煤ltimo, realizar una cr铆tica tibia a la modificaci贸n de la negociaci贸n colectiva y asumir hasta los argumentos patronales sobre la desregulaci贸n laboral como elemento que evita despidos . Por tanto, si los agentes sociales coinciden al 100 % en mantener la pol铆tica econ贸mica dictada desde la Uni贸n Europea y sus recetas neo liberales 驴 c贸mo van a derogar una reforma laboral que constituye una de las piedras angulares de las pol铆ticas econ贸micas del Estado Espa帽ol actual?

Que la reforma laboral de Rajoy sea retocada y maquillada no es sin贸nimo de derogaci贸n, muy al contrario significa la perpetuaci贸n de la pol铆tica de aumentar ben茅ficos a costa de los derechos y salarios de los trabajadores y las trabajadoras. En el II Acuerdo Sobre Negociaci贸n Colectiva suscrito por CCOO y UGT en enero del 2012 鈥 previo a la reforma Rajoy y al que han seguido el III y IV en a帽os posteriores- los Pin y Pon del sindicalismo reconocen la adopci贸n como propio del discurso patronal: 芦La flexibilidad interna mantiene el empleo y evita despidos鈥 (p谩g. 4, tercer p谩rrafo, del II Acuerdo)禄. En este acuerdo y los posteriores firmados junto al resto de agentes sociales todo el texto y el articulado manifiesta una permanente apuesta por trasladar los convenios colectivos y la negociaci贸n al 谩mbito de la empresa, reconocer que si las modificaciones son negociadas siempre son positivas y aceptar rebajas salariales. 驴Qu茅 nos puede llevar a pensar que esto va a ser cambiado?

Dentro de la vertiginosa sucesi贸n de legislaci贸n, medidas, contramedidas y publicaciones en el Bolet铆n Oficial del Estado, quiz谩 pronto, veremos hasta d贸nde est谩n dispuestos a ceder Gobierno, patronal y Sindicatos ante el sufrimiento y la previsible protesta social que se avecina para el final del 2021 y a帽os venideros. En cualquier caso, lo que no veremos ser谩 la derogaci贸n de las reformas laborales de Rajoy y Zapatero como resultado de un acuerdo entre los elementos que constituyen el pilar social del Estado Espa帽ol al d铆a de hoy.

As铆 que ya sabemos鈥 Si no queremos pagar m谩s crisis y ser las v铆ctimas del injusto sistema que padecemos, que nos empobrece, aliena y destruye como clase social, pong谩monos manos a la obra.

A contrarreloj. As铆 es como trabajan desde el Gobierno de Pedro S谩nchez para tener todos los acuerdos listos sobre la reforma laboral en las pr贸ximas semanas y rubricarlos en noviembre. Y es que la mesa de di谩logo entre Yolanda D铆az, de Unidas Podemos, y Nadia Calvi帽o, del PSOE, se ha hecho esperar tras meses de tensi贸n y duros enfrentamientos.

Aunque parece que al fin ambas ministras se han puesto de acuerdo, aunque todav铆a deben poner en com煤n sus diferentes puntos de vista con respecto a la derogaci贸n de la reforma laboral, ahora conocida como 鈥渕odernizaci贸n de la reforma laboral鈥, un nuevo t茅rmino acu帽ado por el presidente del Gobierno durante la cumbre de l铆deres del G-20 celebrada la a finales del mes de octubre en Roma.

El porqu茅 de la 鈥 no derogaci贸n.

Cabe recordar que la 煤ltima reforma fue impulsada por el Partido Popular hace ya casi 10 a帽os, concretamente en 2012 y con Mariano Rajoy al frente. Si bien lo cierto es que parece que las circunstancias que rodean al m谩s que cambiante mercado de trabajo han variado de forma dr谩stica.

Hay que tener en cuenta que la tendencia en los sectores industriales ha sufrido importantes cambios y, c贸mo no, tambi茅n en lo que se refiere a contrataci贸n de personal. Adem谩s, las empresas est谩n ahora sumergidas en plenos procesos tecnol贸gicos y de digitalizaci贸n, mucho m谩s avanzados que los de hace una d茅cada.

Es m谩s, las multinacionales m谩s conocidas en nuestro pa铆s, como es el caso del gigante del comercio electr贸nico Amazon, ya se sirven de algoritmo. Si todo esto fuera poco, tampoco hay que olvidar el devastador paso de la crisis sanitaria a causa del coronavirus, que dej贸 como consecuencia los ya m谩s que conocidos por todos como EREs y ERTEs para miles de empleados desde que comenzara en marzo de 2020 y en activos todav铆a hoy.

La postura de Nadia Calvi帽o ante la 鈥渕odernizaci贸n鈥 de la reforma laboral

La postura de Nadia Calvi帽o, al frente del Ministerio de Econom铆a, busca un entendimiento con la CEOE a la que invita a que se sume a un eventual acuerdo social y se centra en los siguientes puntos:

Mayor simplificaci贸n de los contratos exigentes .

Reducci贸n en la temporalidad de los empleados.

Acabar con la masificaci贸n de los contratos temporales o de duraci贸n establecida.

Mejorar la regularizaci贸n de la subcontrataci贸n.

Reequilibrio de las partes en la negociaci贸n colectiva para aplicar el convenio sectorial frente al convenio colectivo de cada empresa.

Establecer un mecanismo permanente de flexibilidad interna de las empresas y de estabilizaci贸n del empleo, con el objetivo de acabar con los ERTEs y EREs.

Lo que busca conseguir Yolanda D铆az con la nueva reforma laboral

La ministra de Trabajo y Econom铆a Social y vicepresidenta tercera del Gobierno, Yolanda D铆az, tiene en mente otras propuestas para la inminente 鈥渕odernizaci贸n鈥 de la reforma laboral, la cual pretende derogar por completo.

Algo que choca frontamente con su socia de Gobierno, Nadia Calvi帽o, que afirm贸 en una conferencia celebrada en Londres que el Gobierno 鈥渘o va a cambiar toda la legislaci贸n laboral鈥.

D铆az retende 鈥渞evolucionar el mercado de trabajo para adaptarlo al siglo XXI鈥, a trav茅s de 11 reformas y siete inversiones, como ya adelant贸 D铆az en el comunicado de prensa publicado el 10 de mayo de 2021 a trav茅s de la p谩gina web del Gobierno.