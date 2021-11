–

La negociaci贸n de la nueva reforma laboral toma impulso y se acelera cuando falta menos de un mes y medio para que expire el tiempo dado por Bruselas. El primer plazo que se hab铆a dado el Gobierno para alcanzar un acuerdo con los grandes sindicatos y patronal, este 15 de noviembre, ha pasado sin avances sustanciales.

La disquisici贸n sobre si se trata de una derogaci贸n, una revisi贸n o una modernizaci贸n de la reforma laboral del PP ha copado los debates. La vicepresidenta e impulsora de la nueva reforma laboral desde el Ministerio de Trabajo, Yolanda D铆az, zanj贸 el debate: 鈥淗ay muchas cosas que vamos a derogar, es decir, vamos a expulsarlas del ordenamiento jur铆dico, y habr谩 muchas otras que vamos a legislar de nuevo鈥. El presidente Pedro S谩nchez lo zanjaba a su manera: declar贸 que cumplir铆a con lo pactado en el acuerdo de investidura, pero con los Ministerios de Jos茅 Luis Escriv谩 y Nadia Calvi帽o empotrados en la negociaci贸n. Un intento de compatibilizar lo que cada vez parece m谩s incompatible: mantener los apoyos parlamentarios del Gobierno, incluir en el acuerdo a la CEOE, mantener el apoyo de los grandes sindicatos y llegar al 31 de diciembre con una propuesta aceptable para Bruselas.

Lo que est谩 y no est谩 en la nueva reforma laboral

Las medidas que baraja el Gobierno hablan de modificar algunos aspectos de la Reforma Laboral de Mariano Rajoy y otros art铆culos del Estatuto de los Trabajadores que no fueron afectados por el Real Decreto 3/2012. Al mismo tiempo, algunos de los pilares de la reforma de Rajoy que ya no figuraban en el pacto de investidura permanecer谩n intactos. En especial, las facilidades para el despido, una concesi贸n del PP a la patronal que contribuy贸 a disparar la temporalidad y la precariedad en Espa帽a.

Cuando sea aprobada la nueva reforma laboral, la indemnizaci贸n por despido seguir谩 siendo de 33 d铆as por a帽o trabajado 鈥攃uando antes de 2012 era de 45鈥 y los empresarios seguir谩n ahorr谩ndose los salarios de tramitaci贸n, aquellos que antes de la reforma de Rajoy deb铆an abonar de forma retroactiva cuando el trabajador demostraba que hab铆a sido despedido de forma improcedente.

鈥淎ntes, la empresa ten铆a m谩s miedo a la hora de acometer un despido porque le pod铆a suponer un mayor coste econ贸mico, esa es la clave, y no est谩 encima de la mesa de negociaci贸n, directamente de ese tema no se est谩 hablando鈥, dice a El Salto Antonio Ruiz, asesor sindical y jur铆dico del sindicato CNT.

De acuerdo con las propuestas conocidas hasta el momento, despu茅s de esta nueva reforma, las empresas tambi茅n podr谩n seguir decretando Expedientes de Regulaci贸n de Empleo (ERE) sin apenas intervenci贸n p煤blica, otra de las conquistas de la patronal en 2012. 鈥淎ntes de la Reforma Laboral, la Inspecci贸n de Trabajo dec铆a si hab铆a causa y si un ERE era necesario y congruente鈥, se帽ala Tom谩s Rodr铆guez, secretario de Acci贸n Sindical de CGT. 鈥淎hora, la Inspecci贸n de Trabajo se limita a decir si hay fraude, pero no si la causa que alega la empresa existe y est谩 justificada. Y las razones para decretar un ERE van desde una menor facturaci贸n a p茅rdidas, pasando por causas organizativas. Para nosotros esta es una r茅mora muy importante, probablemente la m谩s importante鈥, a帽ade.

El Gobierno 鈥渘o va a tocar el despido鈥, confirm贸 Yolanda D铆az al inicio de las negociaciones, y eso trae consecuencias. 鈥淣o coincidimos con lo que est谩 diciendo el Gobierno. Hay que meter dificultades para el recurso al despido. Si el despido es libre y barato, la empresa tiene tendencia natural a despedir鈥, dijo el secretario general de CC OO, Unai Sordo, en una entrevista en Antena3.

Las medidas que actualmente negocian Gobierno, grandes sindicatos y patronal se enmarcan en el acuerdo de investidura, fruto de largas negociaciones. Entre las principales propuestas, el equipo de D铆az defiende que el convenio sectorial vuelva a mandar sobre el de empresa y que los convenios colectivos tengan vigencia hasta que se apruebe otro. Adem谩s de recuperar la negociaci贸n colectiva, las intenciones declaradas del Ministerio de Trabajo son limitar la temporalidad y la subcontrataci贸n en el mercado de trabajo.

El fraude de la temporalidad

Las reformas laborales de 2010 y 2012 pretend铆an sobre la letra modernizar, flexibilizar y hacer m谩s estable el trabajo en Espa帽a, pero en la pr谩ctica supusieron un aumento en el poder de los empresarios para decidir de forma unilateral los salarios y las condiciones laborales de la plantilla. El resultado de este desequilibrio de poder en favor de la patronal se tradujo en un descenso del 6,2% de los salarios reales en once a帽os, en una econom铆a menos productiva, 鈥渕enos generadora de empleo y menos inclusiva鈥, y en la generalizaci贸n de un modelo que multiplica las 鈥渧idas inestables y aplazadas鈥, seg煤n describe el informe Los costes econ贸micos y sociales de la inestabilidad en el empleo y de las reformas laborales de 2010 y 2012, elaborado por el Gabinete Econ贸mico de CC OO.

鈥淟a alta temporalidad que padecen los j贸venes y tambi茅n las personas mayores de 30 a帽os que se quedan atrapadas en la inestabilidad, unido a los bajos salarios y a las dificultades de acceso a la vivienda, han retrasado los hitos vitales de muchas personas鈥, explican en el estudio al que ha tenido acceso El Salto.

En Espa帽a, nueve de cada diez nuevos contratos son temporales, una tendencia que se repite en los 煤ltimos 20 a帽os, seg煤n datos del Servicio P煤blico de Empleo (SEPE). En total, 4,4 millones de trabajadores tienen hoy contratos temporales, un 26,3%, once puntos por encima de la media europea. Seg煤n datos del SEPE, en 2019 se dieron de baja 27 millones de contratos de una duraci贸n m谩xima de un mes. De todos esos contratos, 5,4 millones eran de solo un d铆a. Seg煤n el estudio de CC OO, la temporalidad llega a afectar al 40% de los trabajadores de la construcci贸n y al 56% de las personas empleadas en la agricultura. Esta temporalidad 鈥渂ochornosa鈥, en palabra de Yolanda D铆az, se traduce en trabajadores obligados a firmar m谩s de cien contratos al a帽o, una clara muestra de un 鈥渟istema fallido鈥, se帽ala el Gabinete Econ贸mico de CC OO.

Este 鈥渇racaso鈥 tambi茅n se evidencia en que 鈥渄espu茅s de 36 a帽os con un modelo de contrataci贸n basado en trasladar el riesgo de crear un puesto de trabajo del empresario al trabajador ni siquiera se ha alcanzado el pleno empleo precario y Espa帽a es el pa铆s de la UE con la tasa de empleo m谩s alta, solo por detr谩s de Grecia, y con la inestabilidad en el empleo m谩s elevada鈥, apuntan en el informe.

Entre los motivos de estas cifras de temporalidad, el Gabinete Econ贸mico de CC OO se帽ala a la 鈥渄escausalizaci贸n鈥 de la contrataci贸n temporal desde mediados de los 80 y a las 鈥渁nchas causas justificativas鈥 que se dieron despu茅s al contrato eventual por causas de la producci贸n y al contrato de obra y servicio, que explica el 91% de la contrataci贸n temporal, seg煤n este estudio.

A pesar de los 鈥渁mplios m谩rgenes legales鈥 para cubrir con empleos temporales puestos estructurales, son millones los contratos temporales que suponen un fraude de ley. El Estatuto de los Trabajadores, explica Antonio Ruiz, dispone que la norma es la contrataci贸n indefinida y la excepci贸n es la contrataci贸n temporal, limitada en teor铆a a determinadas situaciones. 鈥淟o que ocurre es que en la pr谩ctica funciona a la inversa. Se est谩n aplicando contratos temporales casi en el 90% de los casos y en determinadas circunstancias el indefinido鈥, dice este asesor jur铆dico y sindical.

Para disminuir las altas tasas de temporalidad, Trabajo propuso un tope del 15% de contratos temporales en todas las empresas, pero la oposici贸n de la patronal no tard贸 en diluir la propuesta convirtiendo ese l铆mite en topes en flexibles en funci贸n del sector

La 鈥渇alta de medios y recursos鈥 en la Inspecci贸n de Trabajo hace que la enorme mayor铆a de los contratos en fraude de ley no salga a la luz. Desde el Ministerio de Trabajo se est谩 intentando darle la vuelta a esta situaci贸n y solo en 2021 m谩s 267.000 contratos temporales irregulares fueron convertidos en indefinidos. En las 煤ltimas dos semanas, las empresas hac铆an fijos a 82.400 temporales despu茅s de recibir una carta de la Inspecci贸n de Trabajo como parte del segundo plan contra la temporalidad abusiva. Se trata de una 鈥渃ifra hist贸rica鈥, seg煤n declaraciones del Ministerio, pero que palidece con los 180 millones de contratos temporales que se han realizado en los 煤ltimos diez a帽os.

Para el Gabinete Econ贸mico de CC OO, elevar las 鈥渕agras sanciones鈥 tampoco resuelve el abuso de la contrataci贸n temporal, 鈥減recisamente, porque dentro de sus causas legales caben muchos contratos temporales鈥. La soluci贸n, indican, 鈥減asa por suprimir y estrechar鈥 esos m谩rgenes legales que permiten el abuso de la temporalidad.

Para disminuir las altas tasas de temporalidad, el equipo de Yolanda D铆az primero propuso un tope del 15% de contratos temporales en todas las empresas, pero la oposici贸n de la patronal no tard贸 en diluir la propuesta convirtiendo ese l铆mite en topes en flexibles en funci贸n del sector.

Trabajo tambi茅n propone convertir los contratos de obra y servicio de las Empresas de Trabajo Temporal 鈥攓ue se extinguen despu茅s de finalizar la tarea鈥 en contratos fijos-discontinuos, que permiten mantener una relaci贸n laboral en suspensi贸n, un modelo muy utilizado en ciertos sectores, como en la agricultura de temporada o en el turismo.

Si se dejan intactas las facilidades para el despido, tanto individual como colectivo, 鈥渁l final lo que se consigue es que el contrato indefinido acabe no siendo indefinido鈥

Para Antonio Ruiz, de la CNT, estas propuestas, 鈥渟on positivas, pero insuficientes鈥 para enfrentar el problema de la temporalidad y la enorme precariedad en el trabajo. 鈥淪e est谩 hablando de acabar con la temporalidad poniendo l铆mites a la contrataci贸n temporal y a la causa de la contrataci贸n, cosas que est谩n muy bien y que hay que valorar鈥, dice. Sin embargo, si se dejan intactas las facilidades para el despido, tanto individual como colectivo, 鈥渁l final lo que se consigue es que el contrato indefinido acabe no siendo indefinido鈥 y que mejoren las estad铆sticas mientras la precariedad de la poblaci贸n se mantiene intacta.

La propuesta de los topes 鈥渆s un paso importante”, a帽ade Ruiz, 鈥減orque significa una intervenci贸n del Estado como garante de los derechos laborales para evitar que determinados sectores puedan tener altos niveles de temporalidad鈥. Sin embargo, las incertidumbres son muchas, dice, y podr铆an desvirtuar el alcance de la medida: 鈥淣o sabemos en qu茅 sectores se aplicar谩, en qu茅 porcentajes y c贸mo se aplicar谩n estos topes鈥. Hasta ahora solo ha habido 鈥済lobos sonda鈥, matiza.

Para CC OO, la propuesta de topes variables no resuelve por s铆 solo el problema. Tal como record贸 el secretario general de este sindicato, Unai Sordo, puede existir contrataci贸n temporal por debajo de esos l铆mites 鈥渜ue no se justifique鈥 y exigen “que la causa de la temporalidad sea objetiva鈥.

Desde CGT, Tom谩s Rodr铆guez califica de 鈥渄ecepci贸n鈥 las propuestas para esta nueva reforma laboral y, entre los motivos, se帽ala la entrada de los Ministerios de Econom铆a y Seguridad Social: 鈥淓videntemente el desembarco de Nadia Calvi帽o y Jos茅 Luis Escriv谩 ha tenido consecuencias, pero creemos que lo que subyace es ese pacto que tienen con Europa que nadie conoce, esos 70.000 millones de euros que nos va a dar la UE condicionados a una serie de reformas que no tienen nada que ver con los programas electorales y los acuerdos de Gobierno de Unidas Podemos y el PSOE鈥.

Otro de los secretos que hay detr谩s del milagro espa帽ol de la temporalidad es el abuso de contratas y subcontratas para abaratar los costes laborales, un fen贸meno que se redobl贸 tras la reforma laboral de Rajoy

El secretario de Acci贸n Sindical de CGT rescata de esta primera bater铆a de medidas la revitalizaci贸n de la negociaci贸n colectiva, especialmente la preeminencia del convenio sectorial sobre el de empresa: 鈥淓videntemente ah铆 hay un avance… porque se acotan los abusos que permit铆an ama帽ar las elecciones sindicales y negociar con tu cu帽ado las condiciones laborales de toda la empresa. Ha habido muchos convenios de empresas anulados por los tribunales despu茅s de que se demostrara que las elecciones sindicales hab铆an sido fraudulentas鈥.

Qu茅 pasa con la subcontrataci贸n

Otro de los secretos que hay detr谩s del milagro espa帽ol de la temporalidad es el abuso de contratas y subcontratas para abaratar los costes laborales. El fen贸meno no es nuevo ni debido en exclusiva a la reforma laboral de Rajoy, aunque esta permiti贸 que la externalizaci贸n de servicios viviera a partir de 2012 un auge espectacular, ya que la norma permit铆a que las subcontratas aplicaran convenios con peores salarios y condiciones laborales que los convenios sectoriales.

La prevalencia del convenio de empresa sobre el sectorial que trajo la reforma de Rajoy 鈥渞edobl贸 el incentivo para la subcontrataci贸n鈥, sostiene el informe el Gabinete Econ贸mico de CC OO: 鈥淓ste movimiento permiti贸 que las empresas de trabajo temporal crearan empresas multiservicios con convenio propio y peores condiciones que las de los convenios sectoriales donde operan鈥.

La posibilidad de descolgarse del convenio sectorial llev贸 a una acelerada precarizaci贸n de diversos sectores, como llevan a帽os denunciando las Kellys, las trabajadoras de limpieza de los hoteles. La mayor铆a de ellas trabaja en subcontratas que realizan un trabajo fijo y estructural en los hoteles, pero con contratos temporales y convenios inferiores. Seg煤n cifras del Gabinete Econ贸mico de CC OO, la mitad de las limpiadoras trabaja en subcontratas, una proporci贸n que se eleva al 70% en el caso de los guardias de seguridad.

Seg煤n explica el informe, el ascenso de la subcontrataci贸n se vio favorecido 鈥減or la laxitud de las causas legales que justificaban la contrataci贸n temporal鈥, una v铆a para rebajar las condiciones laborales de trabajadores que antes eran contratados directamente por las empresas. Estos empleos pasaron a depender de contratas y subcontratas que realizaban mayoritariamente contratos temporales haciendo mucho m谩s dif铆cil la organizaci贸n sindical. Esos contratos, la mayor铆a de las veces, se帽alan, se realizaron en el marco de convenios colectivos con peores condiciones y peores salarios.

Adem谩s de numerosas victorias judiciales, las Kellys consiguieron posicionar en el debate p煤blico el abuso de la subcontrataci贸n como recurso para devaluar las condiciones laborales. En diciembre de 2020, el Tribunal Supremo modificaba su postura sobre la subcontrataci贸n y fallaba que las personas que trabajan en empresas auxiliares 鈥攑or ejemplo una subcontrata de limpieza鈥, que desempe帽an un trabajo de forma continuada en una empresa matriz 鈥攃omo un hotel鈥 deben ser convertidas en indefinidas en sus respectivas empresas externas.

鈥淪i quieren acabar con la precariedad, esta es una de las principales cuestiones que esta derogaci贸n o supuesta derogaci贸n de la reforma laboral deber铆a de abordar. Ya veremos hasta qu茅 punto se puede conseguir鈥, dice a El Salto Antonio Ruiz. Para este experto en relaciones laborales, lo m铆nimo que deber铆a hacer la nueva reforma es incluir este avance judicial en el Estatuto de los Trabajadores. Sin embargo, esta 鈥渄oble seguridad jur铆dica鈥 estar铆a lejos de garantizar condiciones dignas de trabajo para los trabajadores de las subcontratas.

La patronal se opone a poner l铆mites a la subcontrataci贸n: 鈥淓s imposible que un empresario aut贸nomo, o una subcontrata, que trabaja para Telef贸nica colocando l铆neas de ADSL, pueda absorber las condiciones laborales de la multinacional鈥

Para reducir esta temporalidad y precariedad, las propuestas que est谩n sobre la mesa contemplan que las subcontratas que realizan trabajo estructural y continuado se rijan por el mismo convenio que la empresa matriz, que las empresas centrales asuman en determinados casos las deudas de las empresas auxiliares o que se endurezcan las condiciones para externalizar trabajos. El rechazo de la patronal a estas propuestas es total.

鈥淓s una l铆nea roja que no pensamos traspasar, porque se carga un modelo econ贸mico鈥, declar贸 la CEOE y Cepyme en relaci贸n a que las subcontratas adopten las condiciones laborales de la empresa principal. 鈥淓s imposible que un empresario aut贸nomo, o una subcontrata, que trabaja para Telef贸nica colocando l铆neas de ADSL, pueda absorber las condiciones laborales de la multinacional鈥, dijo Lorenzo Amor, presidente de la organizaci贸n de aut贸nomos ATA y vicepresidente de la CEOE desde 2019.

El secretario de Acci贸n Sindical de CGT se muestra cauto sobre las posibilidades de que se llegue a un acuerdo satisfactorio: 鈥淎unque vayan por detr谩s del Tribunal Supremo, es necesario y positivo que se limite la subcontrataci贸n, pero hasta que no vea el texto no me lo voy a creer鈥.

El resultado de la nueva reforma laboral ya estaba medio escrito cuando se decidi贸 separar el Ministerio de Seguridad Social y el de Trabajo, dos carteras que hasta entonces hab铆an estado unidas, una acci贸n que termin贸 de 鈥渄esnivelar la relaci贸n de fuerzas鈥

Para Ruiz, el resultado de la nueva reforma laboral ya estaba medio escrito cuando se decidi贸 separar el Ministerio de Seguridad Social y el de Trabajo, dos carteras que hasta entonces hab铆an estado unidas, una acci贸n que termin贸 de 鈥渄esnivelar la relaci贸n de fuerzas鈥. Ahora, con la presencia de los equipos de Calvi帽o y Escriv谩 en la mesa de negociaci贸n, Ruiz identifica 鈥渦na estrategia m谩s bien pol铆tica para intentar redirigir las negociaciones hacia algo que no asuste a la patronal鈥.

Este asesor laboral y activista sindical ve poco futuro a un posible consenso entre grandes sindicatos, gobierno y patronal. Al menos no con las propuestas que m谩s han sonado hasta ahora. 鈥淪i quieren llegar a un acuerdo con los mal llamados agentes sociales tiene que firmar tambi茅n la CEOE y para que firme la patronal tiene que haber cosas que le supongan beneficios fiscales o econ贸micos de alg煤n tipo, la patronal no va a aceptar por s铆 misma una reforma de la que no salga beneficiada en alg煤n sentido鈥.

