May 13, 2021

El Centro Europeo para la Prevenci贸n y el Control de las Enfermedades (ECDC, en sus siglas inglesas) publica cada semana un mapa de todas las regiones de la Uni贸n Europea y la EFTA con la situaci贸n de la pandemia marcadas por colores. Desde hace unas semanas hay una en concreto que destaca por su beige claro. A d铆a de hoy, el Pa铆s Valenci脿 es, a excepci贸n del norte casi despoblado de Finlandia y Noruega, la 煤nica regi贸n con una incidencia menor a 49,9 casos cada 100.000 habitantes en los 煤ltimos 14 d铆as.

De hecho, en la 煤ltima actualizaci贸n del ministerio de Sanidad, esta incidencia se encuentra en los 34,64 casos despu茅s de bajar un 2,72% el 煤ltimo d铆a. A esta cifra cabe sumarla una positividad del 2,9%, muy inferior al 5%, por debajo de la cual la OMS considera la pandemia bajo control. Y lo que es a煤n m谩s importante: en los 煤ltimos siete d铆as ha habido una sola muerte en el Pa铆s Valenci脿.

Detr谩s de estas cifras hay una multitud de factores, algunos totalmente incontrolados, como una parte de suerte, pero destacan una gesti贸n que se ha demostrado eficaz y una colaboraci贸n ciudadana y una disciplina social que hay que reconocer como admirable y que se aleja de los t贸picos del Levante Feliz tramposo y despreocupado.

“La verdad es que des que empez贸 la pandemia todo el personal de salud p煤blica fuimos recolocados al 谩rea de epidemiolog铆a y todo el mundo se volc贸“, narra a P煤blico una trabajadora que ha estado en primera l铆nea todos estos meses en la tarea de localizar los contactos de cualquier infectado, hacer seguimiento de las pruebas y cerrar el c铆rculo de cada brote para evitar su propagaci贸n. Un sistema que reconoce que explot贸 a finales del a帽o pasado, cuando el n煤mero de casos les desbord贸.

“Hab铆a d铆as que no sab铆as a quien llamar, era imposible seguir el n煤mero de casos”, apunta una compa帽era suya. Despu茅s de Navidad, adem谩s, se multiplicaron los brotes en escuelas, aunque no fueron a m谩s “por el alto nivel de organizaci贸n de los colegios, los ni帽os se contagiaban fuera, pero el virus no se reproduc铆a en los centros”, continua la misma fuente.

Entonces llegaron las medidas estrictas: cierre perimetral de grandes municipios y de la autonom铆a, cierre total de la hosteler铆a y otros negocios y toque de queda. Unas medias que demostraron su valor con una curva bajando casi tan r谩pido como hab铆a subido. Y tambi茅n las vacunas.

“La verdad es que yo no confiaba tanto en una vacuna desarrollada en tan poco tiempo, pero su efecto ha sido mayor que much铆simas vacunas regulares. Fue vacunar las residencias y acabarse las infecciones all铆”, a帽ade esta trabajadora de salud p煤blica, quien no deja de reconocer “el inmenso trabajo de todo el personal, no solo el nuestro, sino todos los sanitarios, como por ejemplo las Unidades de Hospitalizaci贸n Domiciliaria que se dejaron la piel en las residencias en los momentos m谩s duros”.

Carles Esteve, diputado de Comprom铆s y miembro de la comisi贸n de Sanidad de les Corts, destaca la capacidad de rastreo y la estrategia de centrar los PCR en los contactos cercanos de los positivos, que han conseguido “mantener la trazabilidad y encapsular los brotes sin cribajes masivos”. Y, aun as铆, la tasa de positividad de los test sigue por debajo del 5%.

脡xito colectivo y orgullo valenciano

Esteve, pero, tambi茅n destaca la comunicaci贸n de las medidas adoptadas: “Nunca hemos contrapuesto libertad y salud, que creo que es muy peligroso, sino que hemos centrado en la corresponsabilidad y el esfuerzo colectivo“. Este esfuerzo de los valencianos como sociedad ha sido, precisamente, uno de los mensajes m谩s repetidos, no solo desde miembros del Gobierno, sino tambi茅n desde otros 谩mbitos sociales y acad茅micos. “Este 茅xito de la sociedad valenciana ha despertado un cierto orgullo patri贸tico, por llamarlo de alguna forma”, continua Esteve. Un orgullo realmente transversal y que supera con creces las bases progresistas m谩s alineadas con el Consell.

Este 茅xito a escala europea, pero, no ha parecido demasiado trascendente para la mayor铆a de prensa nacional. “Me ha costado encontrar esta historia de 茅xito en los grandes medios. Solo lo he visto en una cr贸nica y ni tan siquiera aparec铆a en el titular”, cuenta el periodista Antoni Rubio. Analizando la cobertura de los datos de la covid, Rubio tambi茅n se帽ala que “a m铆 me ha llamado la atenci贸n que en los 煤ltimos tiempos ha desaparecido en la mayor铆a de los medios la comparaci贸n por autonom铆as, o cuando se hace, se organiza por orden alfab茅tico y no por incidencia, lo que, de facto, supone esconder los mejores datos. Tampoco se destaca quien est谩 mejor, sino quien ha mejorado m谩s o se han acabado los an谩lisis sobre la correlaci贸n entre gesti贸n y casos”.

Para este periodista, resulta obvio que las diferencias de casos entre autonom铆as “suponen unos datos inc贸modos para el relato de la derecha, ya que no da igual la gesti贸n que se haya hecho” y esto “influye much铆simo en el tratamiento informativo”. Pero no solo esto. Y es que las pol铆ticas de una parte influyen tambi茅n en el colectivo. Tal como se帽alaba recientemente el diputado de Comprom铆s Fran Ferri desde su perfil de Twitter, este verano los turistas ingleses podr谩n viajar a Portugal, con una incidencia m谩s alta que la valenciana, porque lo que cuenta a estos efectos es la media estatal. “La chuler铆a de algunos la pagamos todas”, ha rematado.

