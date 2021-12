La «reinserción social» no son más que centros de exterminio habitados por lxs seres humanos racializados: GT No estamos Todxs

San Crist贸bal de las Casas, Chiapas a 6 de diciembre del 2021.

Al Ejercito Zapatista de Liberaci贸n Nacional.

A la sociedad civil y nacional.

A la Sexta nacional e internacional.

Al Congreso Nacional Ind铆gena.

Al Consejo Ind铆gena de Gobierno.

A los medios de comunicaci贸n.

A lxs defensorxs de los derechos humanos.

Al Pueblo Creyente.

A las organizaciones independientes.

Al pueblo de M茅xico y del mundo.

Compa帽eras y compa帽eros que han asistido a esta conferencia de prensa o nos ven en cualquier lugar del mundo les queremos agradecer profundamente su escucha y su solidaridad.

Como Grupo de Trabajo No Estamos Todxs queremos contarles sobre la situaci贸n carcelaria en nuestro peque帽o trabajo.

A lo largo de estos a帽os de acompa帽amiento que estamos realizado a los presos en lucha hemos tenido la oportunidad de conocer a diferentes c谩rceles. Estos sitios de supuesta reinserci贸n social no son m谩s que centros de exterminio habitados por lxs seres humanos racializados, empobrecidos y disidentes. En estos lugares donde la vida y su integridad tiene un precio desde el momento del ingreso de una persona presa. Ah铆 todo se paga el lugar para dormir, la seguridad, una alimentaci贸n adecuada, la salud, el acceso a las vistas y un largo etc茅tera. Es un sitio donde no solamente se romper a la persona que esta adentro sino a todo su entorno familiar donde ellxs tambi茅n son cristianizados y marginados, hemos visto familias que han vendido todo su patrimonio para poder pagar un abogado con la esperanza de poder ver libre a su familiar. Somos testigos de toda la corrupci贸n que habita en las c谩rceles, como tambi茅n de la falta de inter茅s y de humanidad de defensores de oficio, jueces y dem谩s funcionarios del Poder Judicial para hacer eso que mal llaman justicia.

Los casos de nuestros compa帽eros German, Abraham y Marcelino no son 煤nicos ni aislados. A lo largo de estos a帽os esas historias las hemos escuchado cientos de veces con diferentes rostros y voces, una y otra vez saber de la detenci贸n arbitraria, la tortura y la discriminaci贸n son los tres elementos para crear culpables. De ah铆 nuestro odio profundo a estas instituciones y a todo lo que representan, no por ello estamos diciendo que no se debe buscar la justicia de quien ha sido objeto de un delito o de un crimen. Sino todo lo contrario. Pues lo que sabemos sin temor a equivocarnos es que este sistema de justicia crea a m谩s v铆ctimas, donde mucha gente inocente habita las c谩rceles. De tal manera que la v铆ctima de un delito o un crimen no encuentra la justicia y en el camino de buscar una persona culpable se crea a otra nueva v铆ctima. Creemos profundamente en la justicia, pero una justicia que repare a la v铆ctima, una justicia que busque la no repetici贸n, una justicia donde como sociedad nos hagamos cargo del origen de esas faltas. Todo lo anterior nos deja en claro que las c谩rceles est谩n llenas de lxs nadie, pues estas instituciones son un reflejo fiel del capitalismo. Donde lxs nadie pagan lo que el mismo sistema crea y les obliga a vivir marginaci贸n, pobreza, discriminaci贸n e injusticia.

Pero han sido tambi茅n en las c谩rceles que hemos conocido la dignidad, la rebeld铆a y la incansable b煤squeda de justicia. Una lucha encarnada en nuestros compa帽eros y sus familiares. Nuestros compas organiz谩ndose y alzando la voz de las violaciones de los derechos humanos que sufrieron en el momento de su detenci贸n y a lo largo de sus vida dentro de la c谩rcel. Pero no solo defendiendo su libertad y condiciones de vida m谩s dignas para ellos, sino que tambi茅n son portavoces y defensores de otros presos que viven circunstancia similares. Hemos conocido a sus familias que nos han mostrado esa digna rabia que nos inspira profundamente. Somos testigos del desprecio y la humillaci贸n que ha realiza cotidianamente las autoridades cada vez que se los familiares exigen hacer justicia. Sin embargo su empe帽o es claro y su lucha esta dotada de una fuerza inconmensurable. Son nuestros compas presos y sus familias nuestra inspiraci贸n y fuerza para seguir con esta lucha por la libertad, la justicia y en contra de este sistema carcelario. No podemos m谩s que agradecerles la oportunidad de acompa帽arles y seguir su gran ejemplo, mil gracias compas. No est谩n solxs ni lo estar谩n nunca.

No dejaremos de luchar hasta que nuestros compas German, Abraham y Marcelino recuperen su libertad, por eso nos sumamos al grito profundo exigiendo su libertad inmediata.

Grupo de Trabajo No Estamos Todxs.

