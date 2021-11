Guillermo Fern谩ndez Vara asiste a la inauguraci贸n de la iluminaci贸n del Puente Romano de Alc谩ntara realizada por Iberdrola. JUNTA DE EXTREMADURA

鈥淗an llamado a la puerta equivocada鈥, asegur贸 el portavoz del PSOE de Extremadura, Juan Antonio Gonz谩lez. Lo dijo en la Asamblea auton贸mica despu茅s de que los socialistas votasen junto al Partido Popular contra la comisi贸n de investigaci贸n propuesta por Unidas por Extremadura y Ciudadanos el pasado septiembre para abordar el desembalse en verano de los pantanos de C铆jara y Valdeca帽as para la producci贸n de electricidad. Ambos partidos alegaron falta de competencias. Algunas semanas m谩s tarde, el PSOE, en solitario, volvi贸 a negarse a abrir una comisi贸n, esta vez de estudio.

En esos momentos, la el茅ctrica contaba en su plantilla con los servicios de Guillermo Fern谩ndez, hijo del actual presidente de la comunidad extreme帽a. Seg煤n su propio perfil en la red social Linkedin, ejerce desde 2017 como 鈥渞esponsable de medios sociales鈥 de la compa帽铆a. En la pasada edici贸n del Digital Enterprise Show, en mayo de 2021, Fern谩ndez particip贸 en la charla TikTok & Iberdrola; la mejor energ铆a entre marca y personas. Seg煤n la biograf铆a compartida por el propio evento, parte del trabajo del hijo del presidente extreme帽o 鈥渢iene que ver con gestionar la presencia de la empresa en plataformas emergentes鈥, entre las que se encuentra TikTok.

El propio presidente extreme帽o ha asegurado en conversaci贸n telef贸nica con lamarea.com que no tuvo 鈥渘ada que ver鈥 con la contrataci贸n de su hijo por parte de la compa帽铆a el茅ctrica: 鈥淢i hijo entr贸 como becario [en 2014], por un convenio que ten铆a su universidad con Iberdrola, y ya despu茅s se qued贸鈥. Asimismo, sostiene que no tiene que inhibirse en ninguna votaci贸n que tenga relaci贸n con la multinacional: 鈥淪i yo tuviera intereses directos, o fuese accionista, tendr铆a que hacerlo. Pero no por esto鈥.

Fern谩ndez Vara sostiene que su partido rechaz贸 las comisiones propuestas por la oposici贸n porque la autonom铆a no les otorga competencias en esa materia. 鈥淪铆 es de nuestra competencia pedirle a la Confederaci贸n Hidrogr谩fica del Tajo que act煤e en aplicaci贸n de la Ley de parques nacionales para evitar esos desembalses, que es lo que se va a hacer鈥, asegura.

鈥淣o ha alzado la voz cuando Iberdrola ha dejado sin agua a las poblaciones cercanas a los pantanos de Valdeca帽as y Alc谩ntara鈥, afe贸 la portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, al presidente a mediados de septiembre, el cual suele presumir de no tener pelos en la lengua. Fern谩ndez Vara ha asegurado a este medio que considera 鈥減rioritario鈥 el consumo de agua frente a cualquier otro uso de los embalses, pero ha a帽adido que dichos pantanos se construyeron 鈥減ara la producci贸n de electricidad禄, algo que cree que habr铆a que adaptar al siglo XXI.

Tal y como document贸 este medio, la decisi贸n de la multinacional de turbinar agua para generar energ铆a barata provoc贸 una importante bajada del nivel del agua que dej贸 a varias poblaciones sin abastecimiento. Adem谩s, agricultores de la zona no pudieron regar durante varios d铆as.

La relaci贸n entre Fern谩ndez Vara y S谩nchez Gal谩n

Julio de 2010. Inmaculada S谩nchez, hija del presidente de Iberdrola, oficializa su uni贸n matrimonial con David Mesonero en Ciudad Rodrigo, provincia de Salamanca. All铆 estuvo como invitado Guillermo Fern谩ndez Vara, que en esos momentos ya era el m谩ximo mandatario de Extremadura, y cuya relaci贸n con S谩nchez Gal谩n es conocida: 鈥淭engo una relaci贸n con 茅l porque es un empresario con intereses en Extremadura y yo soy el presidente de la comunidad. Pero no tengo amistad 铆ntima con S谩nchez Gal谩n鈥, asegura.

Fern谩ndez Vara no fue el 煤nico cargo del PSOE que asisti贸 a la boda. Ni el 煤nico que ten铆a o acabar铆a teniendo alguna relaci贸n con la el茅ctrica. Seg煤n se recoge en alguna cr贸nica del evento, en representaci贸n de Moncloa, acudi贸 el por entonces secretario general de Presidencia, Bernardino Le贸n Gross. En esos momentos, su mujer, Regina Reyes Gallur, que hab铆a trabajado en el gabinete de Sonsoles Espinosa, esposa del presidente Jos茅 Luis Rodr铆guez Zapatero, ejerc铆a como vicesecretaria no consejera de Iberdrola Renovables, un cargo que mantiene en la actualidad.

Tambi茅n acudi贸 a la boda el presidente del Congreso de los Diputados, Jos茅 Bono. Algunos a帽os m谩s tarde, su hija Ana Bono acabar铆a fichando por Iberdrola para incorporarse a su departamento jur铆dico.

El negocio de Iberdrola en la regi贸n

鈥淚berdrola ha convertido a Extremadura en el centro de su estrategia renovable en Espa帽a鈥, public贸 la el茅ctrica en su p谩gina web en marzo de este a帽o. La multinacional vasca asegura haber consolidado 鈥渟u liderazgo renovable鈥 en la comunidad a trav茅s de diferentes proyectos fotovoltaicos 鈥渃on los que contribuir谩 a la recuperaci贸n econ贸mica y el reto demogr谩fico en la regi贸n鈥.

Exactamente dos a帽os antes, el presidente extreme帽o, Guillermo Fern谩ndez Vara, participaba en el acto de colocaci贸n de la primera piedra de la planta fotovoltaica de N煤帽ez de Balboa, en Usagre (Badajoz). En 茅l, el presidente de Iberdrola, Ignacio S谩nchez Gal谩n, habl贸 del 鈥渧铆nculo permanente鈥 de la compa帽铆a con Extremadura, 鈥渦na uni贸n que se ha forjado a trav茅s de muchas d茅cadas de confianza y compromiso mutuo鈥.

La principal puerta giratoria entre el PSOE de Extremadura tuvo como destino Iberdrola. Manuel Amigo fue consejero de Presidencia y Trabajo, Econom铆a y Hacienda, Econom铆a, Industria y Comercio, y Econom铆a y Trabajo de la Junta de Extremadura entre 1989 y 2007, entre otros cargos. Era considerado mano derecha del expresidente extreme帽o Juan Carlos Rodr铆guez Ibarra, el predecesor en el cargo de Fern谩ndez Vara. En 2010, Amigo fich贸 como consejero de Iberdrola Renovables.Adem谩s de su apuesta por las energ铆as renovables en la regi贸n, la compa帽铆a cuenta con la distribuci贸n el茅ctrica en la provincia de C谩ceres. A ello se le suma la concesi贸n de la explotaci贸n de diferentes embalses del norte extreme帽o y la propiedad de m谩s del 50% de la central nuclear de Almaraz.

Fe de errores: Inicialmente, se escribi贸 la Confederaci贸n Hidrogr谩fica del Guadiana en lugar de la del Tajo.