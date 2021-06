–

De parte de La Peste June 24, 2021 42 puntos de vista

La religi贸n es uno de los grandes males de la humanidad, es la madre de la ignorancia, y la causante de una condici贸n de existencia miserable, toda vez que ha conducido al oscurantismo de la raz贸n mediante la imposici贸n del dogma que ha limitado y condicionado el surgimiento y desarrollo de una mente pensante en el ser humano, todo ello ideado para el beneficio de una 茅lite en las sombras. Cr铆menes, guerras, torturas, pedofilia y pederastia, entre otras, son parte de su oscuro legado hist贸rico.

La religi贸n, junto al mito, el arte, la filosof铆a y la ciencia, es una de las grandes cosmovisiones de la humanidad, es decir, una concepci贸n de la especie humana en general, y de las diferentes sociedades en lo particular, creada y desarrollada sobre la naturaleza inmediatamente visible, y tambi茅n sobre la existencia aquellos espacios que pudiesen extenderse m谩s all谩 de la percepci贸n de los sentidos.

La religi贸n como cosmovisi贸n es una obra propia y particular de la especie humana, que surge primitivamente como un intento del ser humano por ver e interpretar el mundo que le rodea, pues ante los fen贸menos de la naturaleza, el hombre se forma una imagen o figura general de la realidad que cree percibir, otorg谩ndole conceptualizaciones 鈥 unidades m谩s b谩sicas de toda forma de conocimiento humano 鈥 y valoraciones 鈥 importancia que se le concede a una cosa o persona -, convirtiendo de esta manera a la cosmovisi贸n religiosa en una interpretaci贸n personal, social y cultural, de todo lo existente en la naturaleza, todo lo cual lleva al establecimiento de nociones comunes sobre la existencia, atributos y mandamientos de supuestas divinidades, que luego se aplican en los diversos 谩mbitos de la vida, ya sea en la pol铆tica, en la econom铆a, en el arte, en la moral, e incluso en la ciencia, entre otros.

La religi贸n puede entender como un religare 鈥 siguiendo la etimolog铆a propuesta por el escritor latino y apologista Lucio Cecilio Firmiano Lactancio. 245 鈥 325 d.c. -, es decir, una relaci贸n de dependencia que 鈥渞eliga鈥 al ser humano con las divinidades superiores de las cuales 茅l siente que depende y se considera obligado a tributarles actos de culto por miedo al castigo divino y a la condenaci贸n eterna de su alma o esp铆ritu鈥.

Lo cierto de la religi贸n es que el hombre invent贸 a dios o a sus dioses, muchas veces a su imagen y semejanza, a causa de su ignorancia ante la falta de una explicaci贸n racional sobre los fen贸menos de la naturaleza y su entorno, y tambi茅n a causa de su falta de coraje para asumir su condici贸n y naturaleza animal que es el origen del sufrimiento y de la miseria humana.

El arma principal de la religi贸n es el miedo, pues es el miedo el que impide al ser humano salir de la ignorancia en la cual ha nacido por temor al castigo divino, imponiendo mediante sus ense帽anzas y m茅todos de educaci贸n la ignorancia del dogma por sobre la luz de la raz贸n. El fil贸sofo y premio Nobel Bertrand Russell dijo: 鈥渓os hombres nacen ignorantes no est煤pidos, se vuelven est煤pidos por la educaci贸n鈥.

Una de las mentes m谩s brillantes de la humanidad, Albert Einstein, sobre la religi贸n se帽alar铆a: 鈥淟a religi贸n sirve para el hombre as铆 como la visera sirve al caballo. Jam谩s podr谩s admitir, cristiano, que alguien m谩s estudioso e inteligente que t煤 cuestione tus creencias, porque sabes que toda tu vida est谩 apoyada en mentiras incurables, y que un simple soplo es suficiente para reducirte a un espectro acabado. 驴Cu谩ndo le ense帽ar谩s a tus hijos a cuestionar la vida, los dogmas, las mentiras y las farsas que el estado y la educaci贸n contempor谩nea te inyectan en las venas a la fuerza?; Yo prefiero una crianza rebelde, cr铆tica, creativa y aut贸noma, en lugar de esas pobres criaturas domesticadas, masificadas y serviles que pueblan sus escuelas鈥.

Es en virtud de las palabras de Russell y Einstein, que es posible entender que todo adoctrinamiento religioso es un crimen a la raz贸n, pues los seres humanos tendemos a hacernos una idea global del mundo partiendo de nuestras experiencias particulares. He aqu铆 el rol crucial 鈥 decisivo o determinante 鈥 que juega la educaci贸n como una forma de ejercer el poder para condicionar, manipular y controlar las mentes de una parte mayoritaria de la humanidad.

La encuesta mundial de 2020 realizada por www.pewforum.org, informa que el 84,4% de la poblaci贸n mundial se considera a s铆 mismo como religioso y el 15,6% se considera a s铆 mismo como no religiosos. Dicha estad铆stica permite reportar un 84,4% de mentes en el mundo condicionadas por la ignorancia del dogma.

Actualmente seg煤n algunas estimaciones, deben existir alrededor del mundo unas 4.200 religiones vivas. De estas muchas religiones existen dos subgrupos principales: las religiones indias 鈥 budismo, hinduismo, jainismo, etc. 鈥 y las religiones abrah谩micas 鈥 cristianismo, islam, juda铆smo, etc.-; y dentro de estos dos subgrupos principales existen las cinco religiones m谩s grandes del mundo que son: el cristianismo (m谩s de 2.200 millones de fieles), el islam (m谩s de 1.600 millones de fieles), el hinduismo (m谩s de 1.050 millones de fieles), el budismo (m谩s de 480 millones de fieles) y el sinto铆smo (aprox. 104 millones de seguidores).

En lo que toca al pensamiento occidental, es la ignorancia del dogma de la tradici贸n judeo-cristiana la que ha marcado con sangre la historia de la fe en este lado del mundo.

En nombre y por orden del dios judeo-cristiano, seg煤n la 鈥淪anta Biblia鈥, tuvieron lugar, entre otros, los siguientes eventos:

1) El diluvio Universal. Referencia de las escrituras: G茅nesis 7:23. N煤mero estimado de asesinados: 20.000.000.

2) Sodoma y Gomorra. Referencia de las escrituras: G茅nesis 19:24. N煤mero estimado de asesinados: 2.000.

3) S茅ptimo a帽o de Dios: 7 a帽os de hambre en todo el mundo. Referencia en las escrituras: G茅nesis 41:25-54. N煤mero estimado de asesinados: 70.000

4) Dios mata a todos los ni帽os primog茅nitos de Egipto. Referencia de las escrituras: 脡xodo 12:29-30. N煤mero estimado de asesinados: 1.000.000.

5) 驴Qui茅n est谩 del lado del Se帽or? Forza a amigos y familiares a matarse entre ellos. Referencia en las escrituras: 脡xodo 32:27-28. N煤mero b铆blico de asesinados: 3.000.

6) Dios hiri贸 al pueblo, a causa del becerro de Aar贸n. Referencia de las escrituras: 脡xodo 32:35. N煤mero b铆blico de asesinados: 1.000.

7) Dios quema a los hijos de Aar贸n hasta matarlos por 鈥渙frecer fuego extra帽o鈥. Referencia de las escrituras: Lev铆tico10:1-3. N煤mero b铆blico de asesinados: 2.

8) Asesinados por quejarse de los asesinatos de Dios. Referencia de las escrituras: N煤meros 16:49. N煤mero b铆blico de asesinados: 14.700.

9) Como Dios orden贸, Josu茅 destruye totalmente todo lo que respira. Referencia de las escrituras: Josu茅 10:28-42. N煤mero b铆blicos de asesinados: 7.

10) El Se帽or entreg贸 a los cananeos y los ferezeos. Referencia de las escrituras: Jueces 1:04. N煤mero b铆blico de asesinados: 10.000.

11) La historia de Gede贸n: 鈥淓l Se帽or puso la espada de cada hombre contra su compa帽ero. Referencia de las escrituras: Jueces 7:22. N煤mero b铆blico de asesinados: 120.000.

12) Dios mat贸 a los hijos de El铆 y a 34.000 soldados israelitas. Referencia de las escrituras: 1 Samuel 2:25, 4:1. N煤mero b铆blico de asesinados: 34.002.

13) Dios mat贸 a 50.070 por mirar en el arca del Se帽or (de 茅l mismo). Referencia de las escrituras: 1 Samuel 6:19. N煤mero b铆blico de asesinados: 50.070.

14) El filicidio del nuevo testamento. El Dios de amor da una muerte violenta a su hijo unig茅nito. Jes煤s se dirige al Padre dici茅ndole: 鈥淧adre, si quieres, aparta de m铆 este c谩liz; pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya鈥 (Lucas 22:42). Y alrededor de la hora novena, Jes煤s exclam贸 a gran voz, diciendo: 鈥溌li, Eli! 驴Lema sabactani?鈥, esto es: 鈥溌adre m铆o, Padre m铆o! 驴Por qu茅 me has abandonado?鈥 (Mateo 27:46).

15) Las cruzadas, fueron una serie de campa帽as militares impulsadas por el papa y llevadas a cabo por gran parte de la Europa latina cristiana, principalmente por la Francia de los Capetos y el Sacro Imperio Romano, cuyo objetivo espec铆fico fue restablecer el control apost贸lico romano sobre Tierra Santa, se libraron durante un per铆odo de casi doscientos a帽os, entre 1096 y 1291.

El n煤mero de muertos por las cruzadas se estima aproximado a los 9.000.000, seg煤n John M. Robertson, en su obra 鈥淯na breve historia del cristianismo鈥.

16) La Santa Inquisici贸n, hace referencia a varias instituciones dedicadas a la supresi贸n de la herej铆a mayoritariamente en el seno de la Iglesia Cat贸lica. La inquisici贸n medieval se fund贸 en 1184 en la zona de Languedoc (en el sur de Francia) para combatir la herej铆a de los c谩taros o albigenses. Posteriormente se extendi贸 a parte del resto de Europa y am茅rica.

Sus v铆ctimas eran seres humanos, e incluso animales, acusados de brujer铆a, o de homosexualidad, por blasfemar, por practicar bestialismo, por herej铆a y por acusaciones de judaizar en secreto.

En cuanto al n煤mero de muertos por la Santa Inquisici贸n, se estima que en los 350 a帽os de existencia del tribunal, caus贸 aproximadamente unos 5.000 muertos, seg煤n el historiador Geoffrey Parker.

Seg煤n c谩lculos del historiador alem谩n Wolfgang Behringer, la persecuci贸n de la Santa Inquisici贸n provoc贸 en toda Europa (sin considerar las muertes en am茅rica) entre 40.000 y 60.000 muertes.

Los hechos reflejados en las referencias de las escrituras, demuestran un comportamiento y una actitud criminal por parte del dios literario de la biblia judeo-cristiana. El dios b铆blico m谩s all谩 de ser un dios de moral, justicia, amor y sabidur铆a, es un asesino genocida que juega con la humanidad cual s谩dico enfermizo, b谩rbaro e inmoral, un ser vanidoso e inmisericorde, sacado del peor cuento de pesadillas.

El bi贸logo evolutivo Richard Dawkins, en su obra 鈥淓l Espejismo de Dios鈥, nos dice: 鈥淓l Dios del Viejo Testamento; se puede argumentar, es el car谩cter m谩s desagradable en toda ficci贸n: celoso y orgulloso de serlo; cerrado de mente, injusto, severo y obsesionado con el control; vengativo, un limpiador 茅tnico sediento de sangre, un mis贸gino, hom贸fobo, racista, infanticida, genocida, filicida, productor de pestilencias, megaloman铆aco, sadomasoquista, caprichoso, y un mat贸n malevolente. Aquellos de nosotros educados desde la infancia en su forma de ser, podemos llegar a convertirnos en insensibles 鈥 perder nuestra capacidad de asombro 鈥 a su horror鈥.

La llamada 鈥淪anta Biblia鈥, es el m谩s oscuro y siniestro de todos los libros de adoctrinamiento religioso que existe de libre acceso al p煤blico en general. La biblia es el mejor tratado que puede haberse escrito sobre la verdadera esencia de la naturaleza humana. La biblia es, por excelencia, el mejor manual de antropolog铆a que puede existir.

I帽aki Berazaluce, magistralmente escribi贸 en el medio electr贸nico Strambotic 鈥50 sombras de Mois茅s鈥, describiendo lo que muchos fan谩ticos religiosos se niegan a ver en los libros del Antiguo Testamento que contienen incestos, violaciones, pedofilia, exhibicionismo, coprofagia y bestialismo, entre otros tantos abusos y cr铆menes ordenados por el dios judeo-cristiano.

La religi贸n en general, y la tradici贸n judeo-cristiana en particular, es la gran ramera de Babilonia del libro b铆blico del Apocalipsis, concretamente es la 鈥渋gnorancia鈥, el m谩s grande de todos los males que sufre la humanidad.

En los tiempos actuales de un mundo interconectado, d贸nde todo el conocimiento y la informaci贸n que transita libremente por el ciberespacio deber铆an estar cumpliendo un rol de liberaci贸n de la ignorancia y del dogma que tanto ha condicionado a la humanidad, muy por el contrario, est谩 cumplimiento un rol de adormecimiento mental en el ser humano, cumpli茅ndose as铆 las palabras de Albert Einstein el cual se帽al贸: 鈥淭emo el d铆a en que la tecnolog铆a sobrepase nuestra humanidad; el mundo solo tendr谩 una generaci贸n de idiotas鈥.

Somos una especie ciega y condicionada por el pensamiento dogm谩tico, lo que nos convierte en la especie descrita acertadamente por el pensador Edgar Morin al decir que somos: 鈥渉omo sapiens-demens鈥; toda vez que, anhelamos vivir en la luz de la raz贸n, pero al momento elegir, decidimos existir y vivir en la demencia del dogma.

Carlos Francisco Ortiz

Recibido el 18 de junio del 2021

Colaboraciones a edicionesapestosas[arroba]riseup.net