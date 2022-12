Julia Alvaro. Alianza Verde. Publicado en El Salto el 17.12.2022

Se quiera o no la Transici贸n Ecol贸gica supone ir a un nuevo modelo econ贸mico que cambie la persecuci贸n del crecimiento infinito por la b煤squeda de la prosperidad compartida y, por tanto, implica tambi茅n la definici贸n de un nuevo modelo social. Las fuerzas progresistas debemos aprovechar la ocasi贸n. Si no lo hacemos, el espacio lo ocuparan los fascismos actualizados.

Competir ha sido el concepto clave del modelo econ贸mico capitalista depredador, cruel e injusto que nos ha tra铆do hasta aqu铆. Por el contrario, cuidar es la palabra que ha de presidir el nuevo escenario al que nos dirigimos y al que, por el bien de todos y todas, deber铆amos llegar m谩s temprano que tarde. Cuidar la naturaleza de la que formamos parte, cuidarnos a nosotros mismos. Donde hoy hay miedo e incertidumbre hay que garantizar certezas, seguridad, acompa帽amiento y protecci贸n.

Profundizar en la democracia, ampliarla de manera efectiva y real, es el 煤nico marco posible para un cambio como el que necesitamos. Para ello es preciso revertir el actual reparto de rentas, porque si la desigualdad campa a sus anchas no puede haber democracia; cuando la primera entra por la puerta, la segunda sale por la ventana. Contra esta realidad no hay recetas m谩gicas pero si hay medidas muy potentes: la Renta B谩sica Universal (RBU) es, sin duda, una de las que m谩s efecto puede tener en menos tiempo.

Un pago fijo, mensual, incondicional. Pongamos 800 euros mensuales para cada uno de los ciudadanos y ciudadanas de nuestro pa铆s con distintos porcentajes de reducci贸n para menores de edad dentro de la misma unidad de convivencia.

La puesta en marcha de la RBU significa erradicar la pobreza, facilitar la independencia econ贸mica de los m谩s j贸venes, mejorar la capacidad de negociaci贸n de los contratos por parte del trabajador, repartir mejor el trabajo, acabar con el empleo basura, facilitar la disponibilidad de tiempo libre, potenciar el desempe帽o de actividades no remuneradas, fomentar que cada cual emprenda aquella actividad que le motive sabi茅ndose protegido, favorecer modelos de vida alejados de la ciudad y que vertebren mejor el territorio o poder ser m谩s selectivos en nuestro consumo.

En definitiva, la RBU es empoderamiento social por la base. Quien es pobre no es libre y sin seres libres no hay democracia que valga. La RBU es libertad en el sentido republicano de no estar sometidos, de no depender de otros. Dicho de otra forma, m谩s democracia y evitar que sean los grandes poderes econ贸micos, esos que ven en la Transici贸n Ecol贸gica un peligro para sus cuentas de resultados, los que nos obligar a seguir con el modelo econ贸mico depredador que nos ha llevado a la emergencia clim谩tica. Emergencia ya sea con colapso a la vista o sin 茅l.

Una Renta B谩sica Universal es cuidar a las personas, representa lanzar el mensaje de que la humanidad est谩 por delante de los intereses del capital. As铆 las cosas, ser谩 posible ubicarnos en ese espacio que Kate Ratworth fija como deseable y que sit煤a la acci贸n humana justo por encima de la garant铆a de las necesidades b谩sicas de la gente pero sin traspasar los l铆mites biof铆sicos del planeta.

M谩s all谩 de esto, en lo estrictamente econ贸mico, el Estado se ahorra un sin fin de tramites. Se acaba el laberinto burocr谩tico de ayudas, prestaciones, tr谩mites, valoraciones, dict谩menes, idas y venidas y papeleo de toda 铆ndole. No es caridad, son derechos. T茅ngase en cuenta adem谩s que si bien la RBU cuesta una determinada cantidad de dinero, no tenerla no sale gratis. La pobreza tiene un alt铆simo coste, no solo humano, sino tambi茅n en gasto corriente en temas de salud, de dependencia, de seguridad o de vivienda.

Claro que, en lo particular, no todo el mundo sale ganando con la RBU pero conste que con lo que se acaba es con la pobreza, no con la riqueza. Los ricos seguir谩n siendo ricos pero los pobres dejar谩n la miseria. Casi un 40% de la poblaci贸n espa帽ola vive hoy entre lo que se conoce como carencia material severa (vivir al d铆a y no tener capacidad para afrontar ning煤n imprevisto) y el riesgo de pobreza o pobreza extrema.

La financiaci贸n de la renta b谩sica necesita que alrededor del 25% m谩s rico de nuestro pa铆s contribuya para que mejore el otro 75%. No parece ser demasiado pedir. No acaba con la econom铆a. No genera inflaci贸n porque no crea dinero, solo lo reparte un poco mejor. No es una llamada a la revoluci贸n. Sabemos que si la participaci贸n del 10% m谩s rico de Espa帽a se hubiera mantenido estable en lo recaudado por impuestos en los 煤ltimos 30 a帽os ir铆an a las arcas p煤blicas anualmente del orden de 80.000 millones de euros m谩s. Una cantidad que, por cierto, apenas llega al 3% de la riqueza acumulada por el mencionado 10%.

Ciertamente, las pol铆ticas para hacer frente a la emergencia clim谩tica son una gran oportunidad. La gran oportunidad de crear miles de puestos de trabajo verdes, de racionalizar nuestros horarios y m茅todos de trabajo, de tranquilizar nuestro modelo productivo, de moderar el consumo, de pensar en los intereses de las personas antes que en los resultados de la Bolsa y ese camino, inexorablemente, lleva a la superaci贸n del capitalismo como lo hemos entendido los 煤ltimos 200 a帽os.

Las pol铆ticas que pueden salvar la presencia humana en la tierra son liberadoras de los m谩s vulnerables. Esa es la oportunidad que no se puede desperdiciar. Poner en marcha la RBU ser铆a, ha de ser, un paso adelante fundamental en ese camino. Los poderosos, esos acostumbrados a mandar gobierne quien gobierne no lo pondr谩n f谩cil pero pregunten y ver谩n: la gente lo quiere y aplaudir谩 a quien lo defienda e instaure. Ser pionero de iniciativas dignas, justas y hermosas reconcilia con el genero humano y genera orgullo de pa铆s. Recuerden si no la ley de los matrimonios del mismo sexo. Y lo mejor, son avances que no tienen marcha atr谩s.