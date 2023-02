David Casassas. Publicado en SinPermiso el 29/1/23

Estos d铆as, en nuestro pa铆s, se est谩n diciendo muchas cosas sobre prioridades de gasto y modelos de pa铆s. A prop贸sito de las negociaciones de los presupuestos, se alzan voces de muchos tipos, a menudo contrarias, muchas de ellas de lo m谩s sensato, que ponen de manifiesto que la pregunta de fondo es tr谩gicamente sencilla y, al mismo tiempo, bien dif铆cil de concretar sin violentar inercias: 驴c贸mo hacer unos presupuestos que trasciendan la l贸gica de los tacticismos de vuelo corto -la 鈥渋nsensatez del hiperrealismo鈥, lo llamaba Antoni Dom猫nech- y que inequ铆vocamente ofrezcan a las grandes mayor铆as sociales ox铆geno y, a ser posible, herramientas apropiadas para echar a andar y escoger una vida propia? Cuando hay demasiado miedo a la hora de decir o hacer aquello que realmente puede dignificar las vidas de la inmensa mayor铆a -porque 鈥減uede generar conflicto鈥, porque 鈥渧a contra el sentido com煤n instalado entre ciertos sectores de votantes鈥, porque 鈥渉ay otras prioridades, como limitar-nos a asistir a los pobres de solemnidad鈥, etc.-, corremos el riesgo, incluso, de dejar de pensar aquello que realmente puede dignificar las vidas de la inmensa mayor铆a. Y esto equivale a una muerte cerebral de terribles consecuencias sociales y pol铆ticas.

Quienes defendemos la propuesta de la renta b谩sica tenemos cierta tendencia, quiz谩s hasta el punto de convertirnos en verdaderos pelmas, a insistir en que la renta b谩sica no es la panacea, la respuesta 煤nica y un铆voca al interrogante anterior. No construyamos fetiches ni creamos que estamos en Lourdes. Por favor. Quienes defendemos la propuesta de la renta b谩sica no queremos pasar por vendedores de humo, fundamentalmente porque no lo somos. Pero la renta b谩sica tiene un formato -su universalidad y su incondicionalidad, esencialmente, como la de la sanidad o la educaci贸n p煤blicas- que nos ayuda a entrever con especial nitidez las posibles formas de combatir, hoy, las din谩micas desposeedoras del capitalismo, tan viejas y a la vez tan cotidianas, para, a partir de aqu铆, imaginar los tipos de vida -en plural, pues los humanos somos de lo m谩s singular- que la garant铆a pol铆tica del derecho a la existencia podr铆a permitir poner en circulaci贸n.

Y esto no es un asunto menor, especialmente en un contexto hist贸rico -s铆, es bien curioso hablar de 鈥渃ontextos hist贸ricos鈥 que hace 40 o 50 a帽os que duran- que obliga a los espacios dichos emancipadores o progresistas -o como se tenga que decir- a ofrecer algo 煤til para que individuos y grupos puedan nutrir esperanzas bien fundamentadas sobre la posibilidad de levantar una vida propia.

驴De qu茅 contexto hist贸rico estamos hablando? Resum谩moslo en tres puntos. En primer lugar, la renta b谩sica, como la sanidad o la educaci贸n p煤blicas, ayuda a rehacer una seguridad socioecon贸mica que ha quedado hecha a帽icos por el paso del rodillo de la l贸gica neoliberal. Por un lado, tenemos unos mercados de trabajo que apenas acogen -paros estructurales impensables hace d茅cadas-; que, cuando lo hacen, distan de garantizar la salida de la pobreza -bolsas inmensas de 鈥渢rabajadores i trabajadoras pobres鈥-; y, finalmente, que sit煤an a quienes se adentran en ellos en la incertidumbre y la transitoriedad. Por otro lado, contamos con unas pol铆ticas p煤blicas convertidas en 鈥減iezas y pedazos鈥 de programas de alta condicionalidad que se han de mendigar como quien implora ser exculpado de una sentencia, y ya sabemos que la condicionalidad en la pol铆tica p煤blica arrastra la trampa de la pobreza, la estigmatizaci贸n social de las personas perceptoras y costosos y desincentivadores mecanismos administrativos -as铆 lo estamos viendo con el Ingreso M铆nimo Vital y con la Renda Garantida de Ciutadania-. En cambio, la renta b谩sica, por su incondicionalidad, en tanto que derecho de ciudadan铆a, entra en juego de entrada, 鈥渁l inicio鈥 de la interacci贸n social -en los mercados de trabajo, en los hogares, etc.- y, por este motivo, otorga un poder de negociaci贸n que nos permite rechazar lo que nos hiere, del mismo modo que nos anima a atrevernos a tirar para adelante proyectos vividos como propios. Frente a la cultura del miedo y del odio, que se va extendiendo con la resaca de la marea neoliberal -y, a menudo, socioliberal-, conviene afirmar la l贸gica de la seguridad y del deseo, del deseo no ilusorio, del deseo de afirmar que esta vida es nuestra y que no queremos dejar de vivirla. No repitamos errores hist贸ricos: la extrema derecha no se detiene limit谩ndonos a asegurar que 鈥渘o pasar谩n鈥 y a observar horrorizados el espect谩culo -ciertas izquierdas as铆 lo hicieron en la d茅cada de 1920 y 1930-; la extrema derecha se detiene garantizando recursos de manera tal, que se pueda extender la creencia razonable de que podemos, todos y todas, reapropiarnos de nuestras vidas.

En segundo lugar, la renta b谩sica, como la sanidad o la educaci贸n p煤blicas, nos faculta para pensar y desplegar proyectos emancipadores o progresistas -o como se tenga que decir- cuya l贸gica vaya m谩s all谩 del crecimiento material sin l铆mites ni contemplaciones. Porque hoy sabemos ya de sobras -de hecho, se trata de una evidencia con la que nos topamos a todas horas- que vivimos en un mundo hecho de recursos escasos y que la sensatez -隆y el goce!- de proyectos individuales y colectivos definidos con mesura y conciencia de la necesidad de ubicarlos en entornos reproducibles es la 煤nica v铆a posible para la universalizaci贸n de aquello que los cl谩sicos llamaban una 鈥渧ida buena鈥. Pero un momento: sortear los peligros de la crisis eco-social, convertirlos, incluso, en una oportunidad para conquistar niveles superiores de sentido y autonom铆a es algo imposible si no somos capaces de salir de la rueda de h谩mster en la que a menudo nos encontramos, si no conseguimos herramientas para trabar el motor de la maquinaria productivista que, como el 鈥渕olino de Sat谩n鈥 de Karl Polanyi, todo lo tritura y lo engulle: recursos, personas, capacidades creadoras. La renta b谩sica, precisamente por el poder de negociaci贸n que confiere, abre las puertas a una 鈥渄imisi贸n鈥 generalizada de formas de producci贸n y de vida que nos est谩n llevando al colapso y que, dotados de un buen conjunto de recursos incondicionales, podr铆amos substituir por pr谩cticas y proyectos compatibles con la perdurabilidad de una vida humana en condiciones de dignidad en nuestro planeta.

Todo ello, en tercer lugar, en un momento en el que nuevos imaginarios sobre el sentido del trabajo -y de la vida, si se me permite- emergen con fuerza; en un momento en el que ha quedado patente para la inmensa mayor铆a que solo dignifica el trabajo que verdaderamente dignifica -me permito aqu铆 esta formidable tautolog铆a-, que las famosas 鈥渧idas dignas de ser vividas鈥 que se reivindican, por ejemplo, desde los ecofeminismos solo pueden sostenerse desde una mirada cr铆tica hacia el mundo del trabajo, el cual sabemos ya de sobras que puede convertirse en un pozo sin fondo de explotaci贸n, alienaci贸n y desesperaci贸n an贸mica. 驴Pueden dispositivos como la renta b谩sica -y tambi茅n la sanidad o la educaci贸n p煤blicas, entre muchos otros- permitirnos plantarnos y afirmar que hay l铆neas rojas que no han de ser cruzadas, que las decisiones sobre qu茅 trabajos, en plural, queremos para nuestras vidas -y c贸mo, y cu谩ndo, y cu谩nto, y por qu茅- nos deber铆an corresponder a nosotros, a todas y todos nosotros?

A mi modo de ver, corresponde a los espacios pol铆ticos dichos emancipadores o progresistas -o como se tenga que decir- la tarea de lograr, mediante herramientas como la renta b谩sica, que la suerte cambie de bando o, quiz谩s mejor, que la (buena o mala) suerte y los azares sociales se diluyan y sean substituidos por los principios de certeza y de esperanza. Y, a partir de aqu铆, corresponde a estos espacios pol铆ticos el hacer el recuento de qui茅n pierde y qui茅n gana. Y atenci贸n: los ganadores y los perdedores de la introducci贸n de una renta b谩sica no ganan o pierden solo como resultado de un c谩lculo fiscal -驴cu谩nto te toca pagar para que podamos financiar la renta b谩sica que t煤 tambi茅n recibes?-. No: el balance de ganancias y p茅rdidas se encuentra estrechamente ligado al an谩lisis, nuevamente, de los flujos de poder de negociaci贸n que est谩n en juego.

Sin ambages. 驴Qui茅n sale ganando? Gente trabajadora que pueda negociar mejores condiciones en la pr谩ctica de su actividad -mejores remuneraciones, usos del tiempo m谩s razonables, etc.-; gente dispuesta a salir del mercado de trabajo para nutrir y hacer crecer el mundo de la econom铆a social y solidaria, de la autogesti贸n, de las redes de apoyo mutuo, del cooperativismo; gente que anhele tirar adelante un proyecto empresarial propio, peque帽o, mediano o del tipo que sea, y que, hoy, se encuentre cotidianamente d谩ndose de bruces contra una realidad que se empecina en mostrar que la esfera econ贸mica a menudo parece m谩s un coto privado de caza que un espacio abierto donde pueda circular el aire; gente, en definitiva, que pueda experimentar aquello de H.G. Wells de 鈥渓a liberaci贸n de energ铆a humana鈥 que arrastra una verdadera 鈥渇ederaci贸n de seres humanos鈥 alrededor de la garant铆a de 鈥渕edios de existencia suficientes para todo el mundo鈥. En esta misma direcci贸n -afirmaba Erik Olin Wright-, interesa pensar y evaluar las posibles 鈥渏ustificaciones din谩micas鈥 de la renta b谩sica, que van m谩s all谩 del recuento de gente pobre y socialmente excluida que dejar铆a de serlo -cosa, por otro lado, bien poco balad铆- y que apuntan al caudal de vida social y econ贸mica efectivamente libre que medidas universales e incondicionales como la renta b谩sica podr铆an desatar.

En todos estos sentidos, los ganadores de la introducci贸n de la renta b谩sica son, tambi茅n, todas aquellas personas empe帽adas en evitar, aqu铆 y por doquier, el auge de la extrema derecha, y que se empe帽an en hacerlo a trav茅s de pol铆ticas p煤blicas valientes y decididas que se dirijan al n煤cleo de los padecimientos que experimentan las grandes mayor铆as sociales -incertezas y precariedades de todo tipo-, unas pol铆ticas p煤blicas que, en definitiva, ambicionen ir m谩s all谩 del acto de asistir a ciertos pu帽ado de v铆ctimas de un naufragio que, hoy, se da por inevitable, casi por natural. No hay pol铆tica m谩s temeraria, m谩s irresponsable -pensemos, nuevamente, en las d茅cadas de 1920 y 1930- que la que pasa por permitir que el naufragio social que vivimos d铆a tras d铆a perdure en el tiempo.

驴Y qui茅n sale perdiendo? Si la renta b谩sica es una medida conflictiva, es porque aquellos que hoy tienen el poder (de negociaci贸n) para contratar bajo condiciones indignas a, por ejemplo, camareras de hotel, a repartidores a domicilio, a empaquetadores de los productos transportados por los repartidores y a operarios de puertos y aeropuertos y de grandes cadenas de montaje se convertir铆an en actores sociales que ver铆an c贸mo esta fuerza negociadora les quedar铆a fuertemente erosionada. El 鈥渃apitalismo de amiguetes鈥, tan propenso al monopolio y a los monocultivos asentados en la desposesi贸n generalizada, podr铆a verse peligrosamente tocado.

Corresponde, pues, a los espacios pol铆ticos dicho emancipadores o progresistas -o como se tenga que decir- la tarea de decidir -por ejemplo, cuando llega el momento de aprobar o dejar de aprobar unos presupuestos que puedan permitir evaluar las supuestas virtudes de la renta b谩sica- si quieren trabajar al servicio de los potenciales ganadores o si lo quieren hacer, por acci贸n o por omisi贸n, en favor de los posibles perdedores, los cuales, en este momento, siguen siendo los pocos ganadores de toda la vida.

David Casassas es miembro del comit茅 de redacci贸n de Sin Permiso

Fuente: https://catalunyaplural.cat/es/la-renta-basica-y-los-presupuestos-de-los-ganadores/