Cuando el movimiento pensionista hemos pedido, una y otra vez, la interlocuci贸n directa con el Gobierno para hablar de nuestras reivindicaciones, nos contestan afirmando que 鈥溾 el Gobierno ha hecho y seguir谩 haciendo un esfuerzo para transformar este pilar de nuestro Estado del Bienestar, siempre desde el dialogo y el acuerdo鈥. Trabajando junto a los agentes sociales.鈥

Es f谩cil afirmar que los sindicatos presentes en la Mesa de Di谩logo Social (MDS) son agentes sociales. No mienten, pues representan a una parte de la poblaci贸n asalariada. Pero ojo, en esa Mesa se negocia lo que ata帽e a colectivos mucho m谩s amplios. CCOO y UGT son una parte de los agentes sociales, no los 煤nicos.

Sus acuerdos afectan a la poblaci贸n trabajadora en paro y a la juventud en b煤squeda del primer empleo; a los trabajadores aut贸nomos; a los trabajadores jubilados y tambi茅n a pensionistas por incapacidad, viudedad, orfandad, etc. Estos colectivos mencionados no entran en las elecciones sindicales (EE.SS.) y, por tanto, democr谩ticamente hablando, no est谩n representados por los sindicatos. Equiparar a CCOO y UGT con 鈥agentes sociales鈥 es hablar a 鈥brocha gorda鈥. Para afirmar eso hay que tener el voto de todos los colectivos mencionados: parados-as, aut贸nomos-as, pensionistas-as e incluso de ciertos sectores laborales que padecen la imposibilidad de participar en las EE.SS. Afinemos pues el concepto de 鈥agentes sociales鈥.

Primero, tengamos en cuenta que el alcance de los acuerdos de la MDS tanto en lo laboral como en las pensiones, afecta como m铆nimo a 19,2 Millones de cotizantes m谩s 9,5 Mill. de pensionistas.

Segundo, la poblaci贸n parada anda por los 3,4 Mill. y no pueden votar en las elecciones sindicales; los aut贸nomos son otros 3,2 Millones y tampoco eligen delegados; y, seg煤n estudios universitarios sobre participaci贸n en las elecciones sindicales, la elecci贸n de representantes en empresas de menos de 6 trabajadores est谩 muy condicionado por las direcciones de dichas empresas y esto hace que algo m谩s de 2 Mill. de trabajadores de ese estrato de empresas no puedan ejercer ese derecho.

As铆, nos encontramos con una representaci贸n sindical que corresponde a un colectivo de 10 Mill de cotizantes (asalariados por cuenta ajena) con posibilidad de participar en EE.SS. Dicha participaci贸n se cifra en un 65%. Del resultado de esa participaci贸n, dos tercios de los delegados de personal y miembros de comit茅s de empresa son de CCOO y UGT. El 煤ltimo tercio se reparte entre USO, CGT CSIF, ELA, etc. Se puede decir que los dos sindicatos de la MDS, cada uno con poco m谩s de 2Mill. de votos de la poblaci贸n asalariada, se apoderan de la voz de casi 30 Mill. de afectados por dichos acuerdos. Esto de democr谩tico no tiene nada.

Las preguntas son evidentes: 驴La Mesa de Dialogo Social se cre贸 para propiciar la participaci贸n de los 鈥agentes sociales鈥, o precisamente para impedir que la sociedad participe en acuerdos tan importantes para ella, como es la actividad econ贸mica, el SMI, todo lo relacionado con el sistema p煤blico de pensiones, etc.

驴Por qu茅 de los acuerdos de la MDS siempre salen perjudicados los mismos: los colectivo m谩s humildes, vulnerables y desprotegidos, los trabajos feminizados, las pensiones en especial las m铆nimas, las de viudedad, las largas carreras de cotizaci贸n, 驴la poblaci贸n asalariada m谩s precaria y la juventud?

La respuesta tambi茅n es evidente: no nos representan para nada: todos estos colectivos NO ESTAMOS REPRESENTADOS en la Mesa de Dialogo Social. Apoy谩ndose en 10 no se debe pretender la representaci贸n de 30. Con 4 votos de esos 10 no puede arrogarse el titulo de 鈥agente social鈥 que abarca a 30.

Por ello, una y otra vez, el Movimiento Pensionista de Euskal Herria y de otros pueblos del estado estamos exigiendo la interlocuci贸n directa con el gobierno de Madrid, Gasteiz e Iru帽a.

Por eso una amplia delegaci贸n del Movimiento Pensionista de Euskal Herria y de otros pueblos del estado, el d铆a 27 de septiembre acudiremos a Bruselas a defender directamente nuestras reivindicaciones, ante la Comisi贸n de Empleo y Asuntos Sociales del Parlamento Europeo.

No vamos a permitir que se aprueben recortes y encima nos digan que lo hacen con agentes sociales que dicen ser 鈥nuestros representantes鈥.

GOBIERNE QUIEN GOBIERNE LAS PENSIONES SE DEFIENDEN

Jesusmari Soubies. Miembro de APL-Gaurgeroa

Gasteiz a 19 de septiembre de 2021

