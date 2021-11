La represión covidiana no cesa.

–

La represi贸n covidiana no cesa.

El domingo la polic铆a suiza detuvo a los tres propietarios del restaurante Walliserkanne, de Zermatt, por incumplir la orden de cierre emitida por el Consejo de Estado.

A su vez la orden de cierre es consecuencia de su negativa a comprobar los pasaportes de vacunas de sus clientes.

鈥淎 pesar de la prevenci贸n, el di谩logo y los numerosos recordatorios, estos propietarios de restaurantes continuaron sus actividades, ignorando la decisi贸n de cierre y las medidas de protecci贸n sanitaria contra la actual pandemia鈥, dijo la polic铆a cantonal.

Desde que entr贸 en vigor la pr贸rroga del pasaporte de vacunas, la polic铆a cantonal del Valais, en colaboraci贸n con la polic铆a regional de Zermatt, inspeccion贸 el establecimiento en varias ocasiones. Ya lo hab铆an denunciado a la fiscal铆a por infracci贸n de la Ordenanza Covid.

El s谩bado la polic铆a lleg贸 a colocar bloques de hormig贸n frente al restaurante para imponer el cierre del local a la fuerza. A las 16:00 horas se celebr贸 una manifestaci贸n de apoyo a los due帽os del restaurante. Participaron entre 20 y 30 personas, 鈥渟in cometer excesos ni actos de violencia鈥, dijo Steve Leger, portavoz de la polic铆a cantonal.

Durante el fin de semana, la polic铆a repiti贸 sus controles fuera del restaurante, que volvi贸 a abrir el domingo por la ma帽ana haciendo caso omiso de la orden de cierre. Fue la gota que colm贸 el vaso para la polic铆a, que procedi贸 a la detenci贸n de los trabajadores que hab铆a en el establecimiento.

鈥淪e arriesgan a que se les retire la licencia de explotaci贸n鈥, dijo Steve Leger. La fiscal铆a ha abierto una investigaci贸n penal en colaboraci贸n con la polic铆a cantonal.

Por otro lado las principales empresas de Alemania est谩n segregando a sus trabajadores, creando comedores para los vacunados y zonas separadas para los no vacunados, que quedan obligados a seguir las 贸rdenes de ponerse la mascarilla y guardar la distancia social.

El gigante farmac茅utico Bayer, la empresa energ茅tica Eon y la empresa de viajes Alltours est谩n dispuestas a imponer estas nuevas normas, que har谩n que los no vacunados sean tratados como ciudadanos de segunda clase.

En las zonas 2G reservadas a los vacunados y recuperados, los trabajadores podr谩n comer juntos en condiciones normales, mientras que los que no est谩n vacunados o no facilitan informaci贸n sobre su estado de vacunaci贸n tienen que seguir sometidos a normas de distancia social, mascarillas y compartimentaci贸n durante las comidas (1).

Adem谩s, Bayer ha anunciado que sus trabajadores tambi茅n han empezado a formar grupos de trabajo que 鈥渆xcluyen al personal no vacunado鈥.

Tambi茅n se ha prohibido la entrada a las personas que visiten los tradicionales mercados navide帽os de Berl铆n, si no est茅n vacunadas.

A pesar de la discriminaci贸n, el 90 por ciento de los alemanes que no se han vacunado dicen que no piensan hacerlo en un futuro pr贸ximo.

El gobierno alem谩n ha anunciado que los infractores de las reglas sanitarias ser谩n detenidos y encarcelados en los campos de refugiados que hay repartidos por el pa铆s.

A principios de este verano, tambi茅n se confirm贸 que a las personas no vacunadas se les negar铆an actividades b谩sicas, como visitar cines y restaurantes.

El redactor jefe del peri贸dico m谩s importante de Alemania, Bild, escandaliz贸 a algunas personas al pedir disculpas por la cobertura medi谩tica que hab铆a llevado a cabo, basada en el miedo al coronavirus, especialmente a los ni帽os a los que se les dijo que pod铆an matar a su abuela su no cumpl铆an las normas y restricciones.

Pero las imposiciones sanitarias s贸lo se aplican a los pringaos. En una reuni贸n con otros dirigentes mundiales en Roma, Merkel se coloc贸 una mascarilla al salir de su veh铆culo, para quit谩rsela en cuanto entr贸 en el edificio inmediatamamte despu茅s. El teatrillo es s贸lo para posar ante las c谩maras de la televisi贸n y los fot贸grafos.

En Inglaterra, el proyecto de ley de seguridad en l铆nea, descrito como una norma jur铆dica para 鈥渃ombatir el abuso y el odio en internet鈥, crea un nuevo delito de 鈥渃omunicaci贸n falsa deliberada鈥 que castiga a quienes env铆en o publiquen un mensaje que sepan que es falso con la intenci贸n de causar da帽o emocional, psicol贸gico o f铆sico a la audiencia.

Las fuentes gubernamentales han puesto el ejemplo de los antivacunas, que difunden 鈥渋nformaci贸n falsa, sabiendo que es falsa鈥, es decir, que pronto veremos juicios contra la conciencia.

Teniendo en cuenta que el gobierno ha considerado falsas todo tipo de informaciones sobre la pandemia, la restricciones y las vacunas que posteriormente se han demostrado ciertas, la perspectiva es escalofriante.

Por ejemplo, las afirmaciones de que las vacunas no son totalmente eficaces para detener la propagaci贸n del coronavirus se habr铆an considerado 鈥渇alsas鈥, pero esta postura es ahora un hecho probado.

El proyecto de ley tambi茅n prev茅 la sustituci贸n de la actual norma m谩s estricta de contenido 鈥渋ndecente鈥 o 鈥済ravemente ofensivo鈥 por la definici贸n mucho m谩s amplia de 鈥渆fecto perjudicial鈥 para determinar si la difusi贸n de un mensaje es delictiva.

Este enfoque est谩 m谩s en consonancia con las leyes de incitaci贸n al odio de Reino Unido, un ariete para dar la puntilla a la libertad de expresi贸n. Se comete una incitaci贸n al odio o un incidente de odio no sobre la base de la realidad objetiva del mismo, sino sobre la base de la sensaci贸n de la v铆ctima.

鈥淟os nuevos delitos incluir谩n los llamados 鈥榩ile-ons鈥, en los que varias personas se unen a otras para enviar mensajes de acoso a una v铆ctima en las redes sociales鈥, dice el peri贸dico The Times.

Mientras, en Rusia, el presidente del Tribunal Constitucional ruso da la voz de alarma sobre los riesgos de una limitaci贸n excesiva de los derechos y libertades constitucionales, especialmente en tiempos de pandemia, el portavoz del Kremlin corta incluso la posibilidad de reflexi贸n al revestirlo como un peligro mortal. Esta ret贸rica es habitual en los pa铆ses atlantistas y, por tanto, se ha convertido en la norma del discurso interno ruso. Y la distancia entre la radicalizaci贸n del discurso y su realizaci贸n crece a cada paso. Para ello, basta con ver el n煤mero de establecimientos que permanecen abiertos a pesar de la obligaci贸n de cerrarlos. El fanatismo conduce al nihilismo, y Rusia lo est谩 experimentando. Una vez m谩s.

Un interesante intercambio de armas tuvo lugar con motivo del nuevo intento de confinar al pa铆s y a la gente 鈥減or su propio bien鈥, 鈥減or su propia vida鈥. No hay tiempo para la reflexi贸n, las 茅lites gobernantes se han lanzado a la oferta mundial y ya no se tolera ning煤n discurso discrepante, es decir, que plantee la cuesti贸n de la proporcionalidad y la eficacia real de estas medidas para el fin anunciado.

El pol铆tico comunista Rashkin, que lucha abiertamente contra estos experimentos, acaba de ser detenido por la presunta caza de especies protegidas sin autorizaci贸n. Las c谩maras ya estaban preparadas y las im谩genes se difund铆an sin demora en los medios de comunicaci贸n, que repet铆an a placer. 鈥淎hora ha perdido su reputaci贸n鈥. El Partido Comunista fue llamado a tratar el tema. Est谩 claro que los buenos m茅todos antiguos no han perdido su brillo, simplemente son cada vez m谩s dif铆ciles de convencer.

El presidente del Tribunal Constitucional public贸 un art铆culo en el que tuvo la temeridad de preocuparse por la desproporcionada vulneraci贸n de los derechos constitucionales y las libertades de los ciudadanos bajo la apariencia de una pandemia. Se帽ala que el Estado en Rusia (y no es el 煤nico, como demuestra la experiencia) tiene esta penosa tendencia.

La respuesta sale de forma escalofriante y tajante de la boca del portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, mientras Putin promete lealtad covidiana al G20: las medidas liberticidas est谩n justificadas por el peligro para la vida. Si es cierto, seg煤n Golikova, que la mortalidad es mayor este a帽o que el anterior y el anterior que hace dos a帽os, esto significa que las medidas adoptadas son, desde el punto de vista sanitario, como m铆nimo ineficaces, y en el peor de los casos peligrosas.

La radicalizaci贸n del discurso interno, as铆 como la repetici贸n de las medidas restrictivas, ya no convencen a la poblaci贸n. Se puede obligar a la gente a vacunarse, pero s贸lo desarrollan m谩s resentimiento contra las autoridades. Se est谩 produciendo una peligrosa divisi贸n.

Para ilustrar este punto, podemos citar al Defensor del Pueblo empresarial, Boris Titov, que apoya los c贸digos QR, obviamente por razones de salud, y que declara sin pesta帽ear que ahora es una buena idea. Este verano, los c贸digos QR provocaron una p茅rdida del 80 por ciento a los negocios, pero ahora ser谩 diferente, porque hay m谩s gente vacunada. Cree en 茅l, lo quiere.

Estas 茅lites no viven en el mundo real, viven en un mundo deseado.

Los teatros se ven obligados a cancelar funciones porque las entradas codificadas no se venden, y en general han informado de un aumento de las cancelaciones y una disminuci贸n de las ventas. En varias regiones de Rusia se est谩n presentando miles de recursos individuales y colectivos ante la fiscal铆a contra los decretos locales que imponen los c贸digos QR; en San Petersburgo se est谩n formando grupos de ciudadanos contra los c贸digos QR. Evidentemente, y en contra de la opini贸n de Titov, el porcentaje de personas vacunadas no es la raz贸n del fracaso de los c贸digos QR este verano.

Por su parte, Rospotrebnadzor, que debe velar por el cierre de los establecimientos durante el confinamiento, no sabe a qui茅n recurrir y se dedica a amenazar a los establecimientos con 3 meses de cierre por haber permanecido completamente abiertos, sin siquiera esconderse. En Mosc煤, se trata de salones de belleza, grandes cadenas de tiendas de cosm茅tica, salones de telefon铆a m贸vil, grandes centros comerciales, tiendas de licores, tiendas de descuento, tiendas de herramientas, etc. Esto no ocurri贸 durante los 煤ltimos cierres.

Por no hablar del creciente n煤mero de establecimientos ilegales. Un ejemplo de San Petersburgo. Un colega magistrado lleg贸 a un acto oficial el s谩bado por la ma帽ana en tren nocturno y, obviamente, encontr贸 todo cerrado. Pero ten铆a que comer. No muy lejos de la estaci贸n, encuentra un restaurante, oficialmente s贸lo para llevar, por supuesto. Cuando pregunta si puede comer dentro, el camarero duda, le mira, le prueba鈥 le pregunta si puede pagar en efectivo. Cuando ella acepta, 茅l abre una puerta que conduce a una habitaci贸n oculta鈥 llena de gente comiendo. Asimismo, por la noche, en la avenida Nevsky, varias personas le ofrecen acceso a bares clandestinos abiertos hasta las 7 de la ma帽ana. Si los establecimientos clandestinos siempre han funcionado durante las distintas restricciones, cada vez se presentan m谩s abiertamente.

Este discurso radicalizado y la propaganda infantil s贸lo pueden convencer a los convencidos, lo que es extremadamente peligroso para la estabilidad del pa铆s. Es cierto que, formalmente, las medidas se adoptan a nivel local, pero el discurso tanto del presidente como de las 茅lites gobernantes est谩 tan radicalizado que les ser谩 casi imposible recuperar la confianza de la poblaci贸n, si en alg煤n momento su instinto de supervivencia se despierta y deciden dar marcha atr谩s por completo. Adem谩s, al arremeter de forma tan rid铆cula contra un comunista elegido, en realidad est谩n creando verdaderas figuras pol铆ticas alternativas, a diferencia de Navalny y compa帽铆a. Este confinamiento ha sido un paso m谩s, que corre el riesgo de desacreditar profundamente a las autoridades.

Australia padece el m谩s brutal ataque a los derechos y libertades fundamentales que ha conocido desde su nacimiento como Estado independiente. Es una sociedad fantasmal. No hay bodas. No hay servicios religiosos. Las mascarillas son obligatorias en todas partes para todos.

Las ciudades est谩n completamente confinadas y sometidas a los toques de queda. No es posible viajar de un estado a otro, y mucho menos salir del pa铆s. Ni siquiera es posible alejarse m谩s de cinco kil贸metros de la casa de cada cual. No se pude salir despu茅s de las 9 de la noche o antes de las 5 de la ma帽ana.

El ej茅rcito ha desplegado controles de las carreteras para comprobar la documentaci贸n de los viajeros y si se han vacunado. La polic铆a irrumpe en los comercios no autorizados y multa a los propietarios, o va de puerta en puerta para asegurarse de que no hay nadie.

A las personas no vacunadas se les dice que no salgan de sus casas. A los que dan positivo en las pruebas de coronavirus les ocurre todo lo contrario: se les obliga a salir de sus casas para recluirse en 鈥渉oteles de cuarentena鈥. No saben cu谩ndo podr谩n regresar con su familia.

El gobierno recomienda no hablar con los vecinos, no ir de compras, no hacer pedidos por internet y no quitarse las mascarillas, ni siquiera para beber un trago de agua.

La polic铆a re煤ne a miles de ni帽os en los estadios, sin sus padres, para realizar vacunaciones masivas 鈥渧oluntarias鈥.

Los avisos del gobierno se clavan en las puertas de las casas de los que quedan aislados en cuarentena. Las manifestaciones no autorizadas est谩n prohibidas, y si organizas una te arriesgas a una condena de 8 meses de c谩rcel.

No hay delirio en el que el gobierno australiano no haya incurrido, y cada d铆a la televisi贸n tiene que poner a un 鈥渆xperto鈥 delante de las c谩maras para que invente alg煤n pretexto sanitario, que suenan ya absolutamente grotescos. Ha llegado la nueva normalidad.

鈥淭endremos que seguir viviendo con alguna medida de restricci贸n鈥, dicen, a pesar de que m谩s del 80 por ciento de la poblaci贸n est茅 totalmente vacunada. Aunque no haya ning煤n 鈥渃aso positivo鈥, hay que preservar las mascarillas y la distancia social.

Ahora los 鈥渆xpertos鈥 han cambiado de criterio. Dicen que los 鈥渉oteles de cuarentena鈥 han sido ineficaces, por lo que est谩n construyendo 鈥渃ampos de coronavirus鈥. No son temporales y no los llaman 鈥渃ampamentos鈥 sino 鈥渃entros internamiento鈥. Ya hay uno en los Territorios del Norte, se est谩 construyendo otro en Melbourne y se acaba de aprobar la construcci贸n de un tercero en Brisbane. Para subrayar que estas normas no son temporales, estos campos no comenzar谩n a estar operativos hasta el a帽o que viene.

Por ahora, estos 鈥渃entros de internamiento鈥 est谩n reservados a los viajeros que regresan, que deben someterse a una cuarentena supervisada obligatoria. Pero no es dif铆cil que se conviertan en instalaciones casi permanentes para encerrar a los no vacunados.

El inicio de la revuelta

Pero los australianos han llegando al l铆mite de lo que son capaces de soportar. El 24 de julio, D铆a Mundial de la Libertad, un gran n煤mero de personas sali贸 a la calle a protestar y el pasado fin de semana se produjeron manifestaciones a煤n mayores en Melbourne, Brisbane y S铆dney.

Las protestas p煤blicas son la clave para ganar esta batalla. La negativa a cumplir con las restricciones funciona. El simple hecho de negarse a hacer lo que pretenden imponer, de manera masiva, es invencible. A las personas que tienen que acatar las normas por miedo y por presiones les muestra que no est谩n solas.

Por eso los principales medios de comunicaci贸n se esfuerzan por desacreditar las movilizaciones con toda clase de adjetivos, especialmente el de 鈥渧iolentos鈥. Enumeran el n煤mero de polic铆as heridos y no hacen referencia a los manifestantes heridos. Detallan el n煤mero de detenciones, manteniendo el anonimato para no humanizar a ning煤n disidente.

La polic铆a australiana ha enviado cartas amenazantes a periodistas independientes, ha embestido a los manifestantes con sus coches, les han pisado la cabeza, les han rociado con gas pimienta y les han realizado maniobras de asfixia.

En Melbourne 1.500 polic铆as salieron a la calle con equipo antidisturbios, levantaron barricadas por las calles, dispararon balas de goma contra la multitud y rociaron con gas pimienta a los manifestantes.

Huelga de los trabajadores del transporte

El movimiento de protesta es imparable y hay varias luchas en marcha. Los camioneros australianos, muy afectados por el confinamiento, planean una huelga a gran escala para el 31 de agosto y aconsejan comprar provisiones (*).

Un conductor dijo en un v铆deo que los camioneros pretenden 鈥渜uitar al gobierno de mierda鈥. Estoy dispuesto a ir a la c谩rcel para salvar a mi pa铆s y a mis hijos, a帽adi贸.

Las cadenas de suministro pronto se ver谩n interrumpidas y los camioneros instan a los australianos a abastecerse de v铆veres para pasar las pr贸ximas dos semanas.

Los camioneros de todo el mundo han publicado en internet consejos para impedir que la polic铆a pueda remolcar los veh铆culos y sacarlos de las autopistas.

Los huelguistas han abierto una p谩gina para apoyar econ贸micamente la lucha, que ha sido censurada despu茅s de recaudar casi 4.000 d贸lares para la caja de resistencia.

No es la primera vez que los camioneros australianos bloquean las carreteras para protestar contra las restricciones sanitarias. El mes pasado, varios conductores protestaron por el cierre temporal de una obra en construcci贸n en Sidney aparcando sus veh铆culos en la autopista y haciendo sonar sus bocinas.

En este mismo contexto represivo, la ciudad australiana de Melbourne alcanz贸 anoche (3 de noviembre de 2021) un total de 275 d铆as de confinamiento, superando de este modo a la capital de Argentina, Buenos Aires, como la poblaci贸n que m谩s tiempo ha pasado en arresto domiciliario.

Desde el inicio de la pandemia, Melbourne, una de las ciudades m谩s pobladas de Australia, ha vivido seis confinamientos, el m谩s largo de los cuales dur贸 111 d铆as.

Previamente, el r茅cord pertenec铆a a Buenos Aires que pas贸 234 d铆as en confinamiento desde el 20 de marzo al 11 de noviembre de 2020 y 10 d铆as m谩s entre el 21 y el 31 de mayo de 2021, acumulando un total de 244 d铆as.

Esta vez, Melbourne podr铆a establecer un nuevo r茅cord dif铆cil de superar ya que, seg煤n detallan los medios, el plan de vacunaci贸n presupone que el estado de Victoria alcanzar铆a su objetivo del 70 por ciento de poblaci贸n vacunada el pasado 26 de octubre, lo que no ha sucedido.

Las ciudades de Australia repetidamente se han convertido en escenarios de manifestaciones con miles de ciudadanos que salieron a la calle para protestar contra las restricciones impuestas.

No obstante, las autoridades australianas tienen previsto recurrir a m谩s confinamientos para 鈥渉acer frente al coronavirus鈥, y, en particular, a la 鈥渃epa delta鈥, hasta que el pa铆s llegue al 80 por ciento de poblaci贸n vacunada. Hasta la fecha, en Australia el 56,5 por ciento de la poblaci贸n mayor de 16 a帽os est谩 vacunada por completo, mientras que el 79,4 por ciento de los ciudadanos adultos recibieron al menos una dosis de las vacunas contra el coronavirus. Para que la vacunaci贸n avance el ej茅rcito ha anunciado que, en la ciudad de Perth, ir谩 puerta por puerta a vacunar a los aun no vacunados, deteniendo a quien se niegue (2).

Francia e Italia, contin煤an, entre protestas, aplicando el pasaporte covid, con despidos y detenciones en las numeros铆sismas manifestaciones. Lo que est谩 claro es que como la represi贸n no afloja, la protesta tampoco.

Notas

(1) https://www.thelocal.de/20211101/several-german-companies-planning-vaccine-only-office-canteens/

(2) 7news

Fuentes

mpr21.info

dailymail.co.uk

7news