De parte de Amor Y Rabia November 23, 2021 33 puntos de vista

por Miguel Jara

驴Se puede ser provacunas (o estar, en general, a favor de la vacunaci贸n) y estar totalmente en contra de medidas coercitivas contra no vacunados? Claro que s铆 y cualquier persona que ame la libertad y se considere democr谩tica deber铆a estar en contra de la represi贸n de quienes no acepten determinado tratamiento sanitario. Y m谩s con tantas dudas como plantean las actuales vacunas Covid-19.

El presidente de Cantabria, Miguel 脕ngel Revilla, se ha vuelto a mostrar partidario de que se obligue a vacunar a todo el mundo

Se una as铆 a la catarata represiva contra quienes han elegido libre y legalmente no vacunarse contra la Covid-19.

Comparte as铆 frente antiNoVacunados con su hom贸logo el presidente gallego Alberto N煤帽ez Feij贸o, quien insiste en que 芦no tiene ning煤n sentido禄 que el pasaporte Covid, el certificado que acredita que una persona est谩 vacunada con la pauta completa frente al coronavirus, solo sirva 芦cuando un espa帽ol sale de Espa帽a禄.

En Europa destaca por la agresividad de sus medidas Austria que aplica ya el confinamiento parcial para los no vacunados. Dichas personas s贸lo podr谩n salir de sus hogares para comprar productos esenciales, ir a trabajar o visitar a un m茅dico.

Parto de la base de que siempre defender茅 la libertad de quienes elijan vacunarse y por cualquier raz贸n no les dejen o no puedan (los vacunados con tres dosis en los pa铆ses ricos superan a la poblaci贸n con una en los m谩s pobres).

Las vacunas en general y las del Covid-19 no son una excepci贸n son una elecci贸n individual, NO son obligatorias, se ponen de manera voluntaria. Pese a que son voluntarias -as铆 lo garantiza la Ley de autonom铆a del paciente, hay quienes no pierden la oportunidad para intentar hacer realidad sus sue帽os h煤medos de una vacunaci贸n de la Covid obligatoria (lo hacen siempre que las circunstancias se lo ponen f谩cil ).

Y esta vez la mentalidad reaccionaria est谩 muy crecida auspiciada por el miedo que a diario generan los grandes medios de comunicaci贸n que en buena medida es lo que mueve a los pol铆ticos a tomar medidas impopulares.

En B茅lgica, por ejemplo, en cada instalaci贸n y en cada bar donde entras te piden hoy el certificado de vacunaci贸n (nunca antes la Humanidad fue tratada en masa como ganado, literalmente adem谩s pues vacuna viene de vaca, ya que fueron descubiertas gracias a estos animales).

En Espa帽a, como observamos, las comunidades aut贸nomas quieren avanzar por ese camino. Seg煤n los expertos, es una medida f谩cil de aplicar pues bastar铆a con un Decreto ley del Gobierno que puede conseguirse en unas pocas semanas.

Pero 驴es totalmente efectiva la medida o directamente absurda y s贸lo se entiende desde el ansia del Poder por el control social?

Los vacunados pueden seguir contagiando.

Y se observa que estar rodeado de personas vacunadas hace que bajes la guardia por ejemplo usando menos la mascarilla.

S铆 reducen la gravedad de la enfermedad y la mortalidad , adem谩s de las hospitalizaciones. 驴Es motivo ello como para justificar la obligatoriedad? Nuestra legislaci贸n es clara, no se puede obligar a una persona sana a recibir un tratamiento m茅dico que no desee.

Si esta premisa no se cumple, la vacunaci贸n termina siendo una opci贸n individual, respetable, pero sin repercusiones sociales.

Por ello, se insiste en la tercera dosis y como en unos meses se reduce de manera muy notable la inmunidad se dan cada vez m谩s casos de vacunados que siguen infect谩ndose, lo que hace m谩s discriminatorio a煤n que sean reprimidos s贸lo los no vacunados: en meses un vacunado se convierte en un no vacunado si no vuelve a vacunarse. Una bucle vacunal que parece que no va a tener fin鈥

Escrito de otro modo, que un vacunado ense帽e su pasaporte Covid NO quiere decir que no est茅 en ese momento infectado ni que no vaya a infectar a quienes le rodean. De ah铆 su inutilidad desde el punto de vista sanitario鈥 otra cosa ser谩 el control social ya apuntado.

La urgencia por conseguir vacunar con estos productos a toda la poblaci贸n o la imposici贸n de pases Covid para acceder a espacios p煤blicos se conviertan en medidas absurdas e, incluso, contraproducentes, porque crean una falsa sensaci贸n de seguridad (los vacunados han de guardar las mismas medidas de seguridad que los que no han elegido 芦protegerse禄).

A煤n as铆, la autorizaci贸n para la tercera dosis de la vacuna contra la Covid-19 sigue llegando a m谩s capas de la poblaci贸n.

Hay un repunte de casos. Es la prueba de que estas vacunas no funcionan en una amplia capa de la poblaci贸n.

En torno al 30% de los ingresados hoy en las Unidades de Cuidados Intensivos, est谩n vacunados, seg煤n comentaba ayer un m茅dico en un espacio televisivo), Pedro S谩nchez ha anunciado que los mayores de 60 a帽os y el personal sanitario ser谩n vacunados de nuevo.

驴Se entiende lo del bucle vacunal? Esto, como comenta Juanlu S谩nchez, analista de elDiario.es:

Esta escalada represiva contra no vacunados nos lleva de nuevo a otro cap铆tulo de desigualdad insoportable.